Khát vọng bầu trời
Việc bước chân vào hàng không của Sun Group không khởi nguồn từ tham vọng kinh doanh đơn thuần mà từ một tầm nhìn lớn hơn: hoàn thiện chuỗi trải nghiệm du lịch liền mạch của Việt Nam. Sau những cây cầu biểu tượng, tổ hợp giải trí và khu nghỉ dưỡng đẳng cấp thế giới, chỉ còn một “khoảng trống” duy nhất cần được lấp đầy, đó chính là: đôi cánh kết nối tất cả.
Hành trình “Cánh chim thần tốc”
Chính thức ra mắt thị trường vào tháng 10/2025 và cất cánh thương mại từ tháng 11/2025, Sun PhuQuoc Airways ra đời như một bước phát triển tất yếu, hoàn thiện hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng và hạ tầng mà Sun Group đã kiên định kiến tạo suốt gần hai thập kỷ. Hãng hàng không trẻ đang có tốc độ phát triển “thần tốc” mà không nhiều hãng hàng không tại các quốc gia phát triển trên thế giới có được.
Những dấu mốc của hành trình
Mạng bay “Trục nan”
Ở thị trường nội địa, bên cạnh việc kết nối Phú Quốc với các trung tâm kinh tế, du lịch lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Nha Trang hay Hải Phòng, Sun PhuQuoc Airways còn từng bước hình thành những trục kết nối giữa các cực tăng trưởng du lịch của cả nước. Cấu trúc mạng bay này không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại, mà còn tạo điều kiện phát triển các hành trình đa điểm đến, gia tăng khả năng liên kết giữa các vùng du lịch và mở ra dư địa để kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng giá trị chi tiêu của du khách.
Tại thị trường quốc tế, hãng thiết lập những lựa chọn mới khi lần đầu tiên đưa mô hình dịch vụ đầy đủ (full-service) lên nhiều đường bay từ Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc) hay Bangkok, mở ra cơ hội đón dòng khách quốc tế chất lượng cao đến với Phú Quốc. Hãng cũng tiên phong tạo những kết nối trực tiếp mới với đường bay Phú Quốc – Thành Đô, giúp giảm sự phụ thuộc vào các điểm trung chuyển và gia tăng sức cạnh tranh của Phú Quốc trên bản đồ du lịch quốc tế.
Những đôi cánh đưa Phú Quốc ra thế giới
Theo chiến lược, mục tiêu đến năm 2030 của Sun PhuQuoc Airways là 100 tàu bay và năm 2035 là 200 tàu bay, kết hợp giữa các dòng tàu bay thân hẹp và thân rộng nhằm tối ưu hiệu quả vận hành trên từng mạng bay.
Trong giai đoạn đầu, đội tàu bay thân hẹp Airbus A320 và A321 đóng vai trò là lực lượng khai thác chủ lực, phục vụ các đường bay nội địa và quốc tế trong khu vực. Đây là những dòng tàu bay có hiệu quả khai thác cao trên các chặng bay ngắn và trung bình, phù hợp với mục tiêu xây dựng mạng kết nối dày, tần suất lớn, đưa Phú Quốc kết nối trực tiếp với các trung tâm kinh tế, du lịch trong nước và châu Á.
Vào tháng 9/2026, hãng sẽ bổ sung 2 tàu bay Airbus A330 đầu tiên, tạo thêm năng lực để SPA tăng cường các đường bay tới Hàn Quốc và mở rộng kết nối quốc tế tới Nga, Kazakhstan. Tiếp đó, 1 tàu sẽ được bàn giao trong tháng 10 và 1 tàu trong tháng 12, nâng tổng số A330 gia nhập đội bay trong năm 2026 lên 4 chiếc.
Sang năm 2027, khi 4 tàu A330 tiếp theo lần lượt được đưa vào khai thác, năng lực đội tàu được mở rộng sẽ tạo dư địa để SPA tiếp xa hơn về phạm vi thị trường, với các đường bay tới Nhật Bản và Australia dự kiến khai thác ngay từ quý I, đầu quý II, đồng thời nghiên cứu khai thác một số điểm đến tại châu Âu, trong đó có Cộng hòa Séc và Ba Lan.
Mảnh ghép quan trọng nhất trong chiến lược dài hạn là đơn hàng 40 chiếc Boeing 787-9 Dreamliner trị giá khoảng 22,5 tỷ USD, dự kiến bắt đầu bàn giao từ năm 2031. Với tầm bay hơn 14.000 km, dòng tàu bay thân rộng thế hệ mới này sẽ giúp Sun PhuQuoc Airways hiện thực hóa mục tiêu khai thác các đường bay thẳng tới châu Âu, Australia, Trung Đông và nhiều thị trường xuyên lục địa khác, từng bước đưa Phú Quốc tham gia vào mạng kết nối hàng không toàn cầu.
Resort in the Sky – Nghỉ dưỡng trên không
Bên cạnh tốc độ mở rộng đội tàu và mạng bay, ngay từ đầu, Sun PhuQuoc Airways đã lựa chọn một hướng đi khác biệt để tạo dấu ấn trên thị trường, đó là trải nghiệm dịch vụ. Sun PhuQuoc Airways định hình thương hiệu theo mô hình “hàng không nghỉ dưỡng” (Resort in the Sky), chuẩn hóa chất lượng dịch vụ theo tiêu chuẩn 5 sao quốc tế tại mọi điểm chạm với khách du lịch.
Những đại sứ bầu trời
Chất lượng dịch vụ của Sun PhuQuoc Airways còn được truyền tải trọn vẹn qua đội ngũ tiếp viên được đào tạo bài bản để trở thành những “đại sứ” văn hóa hiếu khách. Cử chỉ chào đặc trưng với hai tay bắt hình trái tim, nụ cười rạng rỡ, phong thái phục vụ chuẩn mực từ việc rót trà tới hỗ trợ hành khách cao tuổi, chăm sóc gia đình có trẻ nhỏ đến trao tặng những món quà nhỏ bất ngờ trong các dịp đặc biệt hay sinh nhật của hành khách, tất cả đều phản ánh chất lượng dịch vụ “từ trái tim” của hãng.
Mỗi tiếp viên đặc biệt được đào tạo theo tiêu chuẩn “SPArkle” - nét văn hóa “lấp lánh” định hình bản sắc dịch vụ riêng của hãng, nơi hành khách luôn cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và được phục vụ một cách chân thành. Mỗi chuyến bay vì thế trở thành một hành trình trải nghiệm giàu cảm xúc, nơi sự tử tế được trao, chuyên chở và đón nhận những yêu thương.
Những lá thư tay được trao gửi, hàng nghìn đánh giá phản hồi tích cực được ghi nhận là minh chứng cho những chuẩn mực dịch vụ mà hãng đang theo đuổi.
Điểm tựa hệ sinh thái
Đâu là điểm tựa để một “tân binh” như Sun PhuQuoc Airways có được tốc độ phát triển kỷ lục như vậy? Ngoài sức mạnh về tiềm lực tài chính, khả năng triển khai mạnh mẽ, sự hợp tác với những “gã khổng lồ” trên thế giới trong ngành hàng không, đó còn là tầm nhìn dài hạn, hướng đến xây dựng một hệ sinh thái du lịch trải nghiệm trọn vẹn tại Việt Nam.
Với Sun Group, hàng không không chỉ là một lĩnh vực kinh doanh mà còn là hạ tầng kết nối, tạo động lực cho sự phát triển của du lịch, thương mại và kinh tế địa phương. Theo đó, Tập đoàn phát triển hệ sinh thái hàng không đồng bộ, nơi các mắt xích từ hạ tầng sân bay, vận tải hàng không, dịch vụ mặt đất, kỹ thuật tàu bay, suất ăn hàng không, logistics đến đào tạo nguồn nhân lực được đầu tư và phát triển trên cùng một nền tảng quản trị, tiêu chuẩn chất lượng và định hướng phát triển dài hạn. Mỗi mảnh ghép được bổ sung không chỉ giúp hoàn thiện chuỗi vận hành, mà còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của hạ tầng hàng không Việt Nam.
Với nền tảng của Sun Group – một tập đoàn kinh tế tư nhân lớn hàng đầu tại Việt Nam cùng một hệ sinh thái du lịch đẳng cấp quốc tế, Sun PhuQuoc Airways đang trở thành một hãng hàng không duy nhất trên thế giới có thể đem đến cho hành khách một hành trình khép kín “bay – ở – vui chơi” không giới hạn. Nhìn cách Tập đoàn này tham gia và định hướng phát triển trong thị trường đường bay, có thể tin rằng, trong thời gian tới, ngành hàng không Việt Nam trên hành trình vươn tầm quốc tế sẽ làm nên những thành tích đáng nể.