Ở thị trường nội địa, bên cạnh việc kết nối Phú Quốc với các trung tâm kinh tế, du lịch lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Nha Trang hay Hải Phòng, Sun PhuQuoc Airways còn từng bước hình thành những trục kết nối giữa các cực tăng trưởng du lịch của cả nước. Cấu trúc mạng bay này không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại, mà còn tạo điều kiện phát triển các hành trình đa điểm đến, gia tăng khả năng liên kết giữa các vùng du lịch và mở ra dư địa để kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng giá trị chi tiêu của du khách.

Tại thị trường quốc tế, hãng thiết lập những lựa chọn mới khi lần đầu tiên đưa mô hình dịch vụ đầy đủ (full-service) lên nhiều đường bay từ Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc) hay Bangkok, mở ra cơ hội đón dòng khách quốc tế chất lượng cao đến với Phú Quốc. Hãng cũng tiên phong tạo những kết nối trực tiếp mới với đường bay Phú Quốc – Thành Đô, giúp giảm sự phụ thuộc vào các điểm trung chuyển và gia tăng sức cạnh tranh của Phú Quốc trên bản đồ du lịch quốc tế.