Bên cạnh đó, việc liên tục gia tăng trải nghiệm, bổ sung các tiện ích, thường xuyên tổ chức các chuỗi lễ hội, sự kiện, show ca nhạc, chương trình nghệ thuật bài bản để tạo ra sự phát triển theo chiều sâu… của Sun Group cũng là một điểm cộng khác góp phần làm tăng sức sống cho các dự án BĐS, làm giàu thêm những giá trị tinh thần của cư dân.

Đơn cử, vào tháng 4/2022, tại quảng trường biển Sầm Sơn Sun Grand Boulevard, Sun Group đã nổ "phát súng đầu tiên" cho chuỗi mùa hè bất tận tại xứ Thanh với các chương trình Sun Fest diễn ra mỗi cuối tuần bằng Lễ hội biển Sầm Sơn 2022 Bay cao vươn xa hoành tráng và đầy ấn tượng. Tiếp đó, tại Đà thành, người khai mở lại mang đến một chuỗi hoạt động Take me to the Sun với các chương trình Carnival, Sun Fest, Đại nhạc hội khuấy động phố biển suốt những tháng hè. Còn tại Phú Quốc, Sun Memory với không gian âm nhạc sang trọng và đầy tinh tế lại giúp những thượng khách phiêu cùng nghệ thuật và đắm say trong thiên đường của những kiệt tác ghi dấu ấn vượt thời gian.