Sở hữu quy mô gần 20ha, cùng tầm nhìn trực diện biển Chí Linh (nay thuộc phường Phước Thắng, TP.HCM), tiếp giáp trục đường Ba Tháng Hai huyết mạch, Sunshine Bay Retreat được phát triển với hai phân khu chính gồm Sunshine Bay Eden và Sunshine Bay Horizon.

Thuộc Sunshine Bay Eden - Khu tổ hợp khách sạn, biệt thự và dịch vụ du lịch - 6 tòa tháp cao tầng vừa chính thức ra mắt được kiến tạo như 6 dấu ấn cá tính riêng biệt, lấy cảm hứng từ những phong cách nội thất và tinh thần thẩm mỹ khác nhau. Mỗi tòa tháp là một “ngôn ngữ thiết kế”, đại diện cho một lối sống, một gu thẩm mỹ và một tuyên ngôn cá nhân của từng chủ nhân.

Mang tinh thần Contemporary Luxury với bảng màu hồng burgundy - beige - champagne chủ đạo, The Runway tạo nên một không gian thanh lịch nhưng đầy cá tính. Những điểm nhấn burgundy, chất liệu đá marble sáng màu, kim loại ánh vàng cùng các đường cong mềm mại của nội thất gợi cảm giác như một sàn diễn thời trang, nơi mọi chi tiết đều được "styling" chỉn chu. Đây là không gian dành cho những chủ nhân yêu cái đẹp, thích thể hiện dấu ấn cá nhân bằng sự tinh tế hơn là phô trương.

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp tối giản đương đại, The Monochrome theo đuổi bảng màu trung tính gồm trắng ngà, đen, nâu gỗ và ghi xám. Các mảng tường phào chỉ, chất liệu gỗ tự nhiên, đá vân mây cùng hệ đèn điêu khắc tạo nên chiều sâu thị giác mà không cần nhiều màu sắc. Nội thất hướng đến sự cân bằng, tĩnh tại và sang trọng bền vững, nơi vẻ đẹp được tạo nên từ tỷ lệ, ánh sáng và chất liệu hơn là những chi tiết cầu kỳ.

Đậm chất Modern Classic, The Golden Era tái hiện vẻ đẹp của những dinh thự châu Âu với gỗ óc chó trầm ấm, đá marble xanh, kim loại mạ vàng và những điểm nhấn màu rượu vang sang trọng. Ngôn ngữ thiết kế đề cao tính đối xứng, sự chỉn chu và cảm giác quyền quý. Không gian mang hơi thở của một "thời kỳ hoàng kim" - nơi giá trị truyền thống được diễn giải bằng tư duy thiết kế hiện đại, dành cho những chủ nhân yêu thích đẳng cấp vượt thời gian.

Với bảng màu trắng ngọc, xanh sapphire và ánh kim champagne, The Icon sở hữu diện mạo hiện đại, tinh tế và đầy tính biểu tượng của biển cả. Những mảng đá vân lớn, tác phẩm nghệ thuật trừu tượng, đường nét nội thất bo cong cùng điểm nhấn xanh cobalt tạo nên tổng thể sang trọng nhưng trẻ trung. Đây là không gian dành cho những người yêu đại dương, yêu hơi thở phóng khoáng của biển hòa lẫn nghệ thuật, đề cao gu thẩm mỹ và mong muốn mỗi không gian sống đều phản chiếu vị thế của chủ nhân.

Lấy cảm hứng từ những private club danh tiếng, không gian được bao phủ bởi sắc nâu gỗ trầm, đá tự nhiên và nội thất nhung xanh emerald. Các chi tiết chạm khắc, vật liệu cao cấp cùng ánh sáng ấm tạo nên bầu không khí kín đáo, lịch lãm và đầy chiều sâu. Mỗi góc nội thất đều gợi cảm giác như một lounge riêng dành cho giới tinh hoa - nơi những cuộc gặp gỡ giá trị diễn ra trong sự riêng tư tuyệt đối.

Khác biệt với các concept còn lại, The Nature Couture đưa thiên nhiên trở thành chất liệu chủ đạo của thiết kế. Bảng màu xanh olive, xanh sage kết hợp cùng gỗ nâu ấm, đá tự nhiên và những đường cong mềm mại tạo nên cảm giác thư thái như một resort cao cấp. Ánh sáng tự nhiên, cây xanh và các chất liệu hữu cơ được "may đo" khéo léo trong từng chi tiết, kiến tạo một không gian sống vừa thanh lịch, vừa gần gũi với thiên nhiên - nơi sự sang trọng được cảm nhận bằng cảm xúc nhiều hơn bằng sự phô diễn.

Sở hữu căn hộ tại Sunshine Bay Eden đồng nghĩa với việc sở hữu một hệ sinh thái nghỉ dưỡng - giải trí - mua sắm - chăm sóc sức khỏe ngay dưới chân nhà. Dù để ở, nghỉ dưỡng hay khai thác cho thuê, mỗi mét vuông tại đây đều mang đến giá trị sống vượt trội được đo ni bằng trải nghiệm của cư dân.

Hành trình tận hưởng ấy bắt đầu ngay khi bạn bước xuống thang máy. Hai tầng khối đế kiến tạo nên đại lộ mua sắm Eden Urban Boulevard quy tụ hơn 100 tiện ích đẳng cấp, mở ra một thiên đường mua sắm, ẩm thực, giải trí và chăm sóc sức khỏe, nơi mỗi ngày đều là một hành trình tận hưởng trọn vẹn. Từ đây, nhịp sống thời thượng được tiếp nối qua các phân khu tiện ích đỉnh cao.

Khởi đầu ngày mới tràn đầy năng lượng tại Eden Festival Hub - tâm điểm của lễ hội và nghệ thuật, bạn có thể thong thả dạo bước qua Quảng trường trung tâm Lumina Square, ngắm nhìn các tác phẩm độc đáo tại Trung tâm triển lãm The Sand Gallery, hay hòa mình vào chuỗi hoạt động đường phố sôi động. Khi hoàng hôn buông xuống, những buổi biểu diễn mãn nhãn tại Trung tâm nghệ thuật Sea-Verse sẽ là chất xúc tác hoàn hảo cho một cuộc sống giàu trải nghiệm văn hóa suốt 365 ngày.

Sau những giờ phút sôi động của lễ hội, Aqua Retreat chào đón bạn trở về với không gian tái tạo năng lượng chuyên sâu. Tại đây, cơ thể và tinh thần được nâng niu trọn vẹn bởi hệ bể bơi liên hoàn đa tầng, khu ngâm nước nóng và khoáng bùn chuẩn spa. Trong khi con trẻ thỏa sức vui đùa tại khu vui chơi trong nhà, bạn có thể thả lỏng tâm trí, cảm nhận giá trị của sự an yên và khỏe mạnh đích thực ngay trong lòng dự án.

Và nếu muốn tìm kiếm một góc riêng tư để thưởng lãm, hòa mình vào thiên nhiên, hãy bấm thang máy lên tầng mái để đến với Eden SkyGarden. Như một ốc đảo giữa tầng không, nơi đây sở hữu hồ bơi vô cực nối liền mặt nước với bầu trời, cùng hệ thống nhà hàng và Sky Bar & Lounge 5 sao đẳng cấp. Giữa những khu vườn trên cao lộng gió, bạn có thể vừa nhâm nhi một ly cocktail, vừa thu trọn vào tầm mắt đường chân trời bất tận và vẻ đẹp khoáng đạt của đại dương. Đây không chỉ là nơi để ngắm nhìn biển cả, mà còn là nơi tận hưởng sự thư thái, riêng tư và cảm giác tự do giữa không gian mênh mang của trời, mây và sóng nước.

Mạch cảm xúc nghỉ dưỡng được nối dài từ tầng cao xuống tổ hợp thể thao giải trí biển Horizon Maldives Crystal Bay. Lát cắt bình yên này mang đến một Maldives thu nhỏ với khu dịch vụ bãi biển, không gian tắm nắng, những chòi nghỉ nép mình bên sóng nước, cây cầu đi bộ trên không cùng hệ thác nước nghệ thuật... Tất cả được kiến tạo tỉ mỉ để mỗi bước chân, mỗi khoảnh khắc dừng lại của cư dân đều đong đầy cảm hứng nghỉ dưỡng. Đó có thể là một buổi sớm dạo bước giữa trời biển khoáng đạt, một chiều lặng yên trong chòi nghỉ riêng tư, hay những phút giây sôi động cùng các hoạt động thể thao ven biển. Ở Horizon Maldives Crystal Bay, thiên nhiên không chỉ hiện diện, mà thực sự trở thành một phần nhịp sống thường nhật.

Vượt qua tiêu chuẩn bàn giao cơ bản thông thường với hệ thiết bị từ các thương hiệu quốc tế uy tín như Grohe, Hafele, Kohler, Bosch…hoặc tương đương, dự án mang đến giải pháp trọn vẹn với gói bàn giao full nội thất tiêu chuẩn 5 sao tích hợp Smart Home đẳng cấp. Toàn bộ không gian căn hộ được thiết kế và cung ứng nội thất bởi những tên tuổi danh tiếng toàn cầu.

Hiện tại, Sunshine Group ra mắt hai tòa tháp The Runway và The Monochrome thuộc phân khu Sunshine Bay Eden với chính sách đặc quyền dành cho những chủ nhân tiên phong thế hệ mới: Sở hữu không gian sống bên biển TP.HCM từ 1,99 tỷ đồng; Hỗ trợ vay đến 70%, ưu đãi 0% lãi suất trong 24 tháng; Bình ổn lãi suất lên đến 10% trong 12 tháng tiếp theo; Ưu đãi chiết khấu lên đến 23% dành riêng cho chủ nhân tiên phong; Tặng ngay 12 tháng phí quản lý chuyên nghiệp từ Sunshine Care (Áp dụng theo CSBH, sản phẩm & thời điểm cụ thể).

Như vậy, sau khi áp dụng các chính sách ưu đãi, mức giá sở hữu chỉ từ 1,99 tỷ đồng - tạo nên lợi thế cạnh tranh hiếm có trong bối cảnh mặt bằng giá bất động sản đang duy trì ở mức cao. Đây không chỉ là cơ hội đầu tư hấp dẫn, mà còn là đặc quyền sống nghỉ dưỡng giữa khu vực phát triển thịnh vượng phía Đông TP.HCM.

Đáng chú ý, Sunshine Bay Retreat ứng dụng nền tảng công nghệ để tái định nghĩa phương thức khai thác và vận hành tài sản nghỉ dưỡng. Thông qua App thông minh NobleX Hotel thuộc NOBLEX APP, chủ sở hữu có thể linh hoạt sử dụng căn hộ, quản lý cho thuê, theo dõi hiệu quả khai thác theo thời gian thực và tích hợp các dịch vụ vận hành từ lưu trú, ẩm thực đến chăm sóc khách hàng. Mô hình này mở ra cách tiếp cận mới khi chủ sở hữu và đơn vị vận hành cùng tham gia khai thác tài sản, tối ưu dòng tiền và gia tăng giá trị bền vững.

Đồng thời, hệ sinh thái công nghệ Smart Living - Smart Home - Smart Operation - Smart Hotel được triển khai toàn diện, ứng dụng AI và công nghệ 4.0 trong quản lý năng lượng, an ninh, vận hành căn hộ và cá nhân hóa trải nghiệm sống. Từ điều khiển thiết bị thông minh, check-in tự động bằng FaceID đến các dịch vụ được gợi ý theo nhu cầu cá nhân, công nghệ trở thành nền tảng giúp Sunshine Bay Retreat kiến tạo chuẩn sống nghỉ dưỡng hiện đại, thuận tiện và hiệu quả hơn cho cả cư dân lẫn nhà đầu tư.

Ánh Dương Thanh Niên Việt