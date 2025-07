Sunshine Bay Retreat Vung Tau có quy mô gần 20ha trải dài trên cung bờ biển Chí Linh - một trong những bãi biển đẹp nhất Vũng Tàu, nay là phường Phước Thắng, Tp. Hồ Chí Minh. Được định vị là một tổ hợp nghỉ dưỡng phức hợp tiêu chuẩn 5 sao (Integrated Resort - IR) thế hệ mới, vận hành theo tiêu chuẩn 4.0, Sunshine Bay Retreat Vung Tau sẽ phát triển hàng trăm dịch vụ tiện ích cao cấp, đáp ứng All in One các hoạt động giải trí, mua sắm & ẩm thực, chăm sóc sức khỏe & sắc đẹp; cùng nhiều loại hình lưu trú đa dạng: Căn hộ khách sạn sang trọng, biệt thự du lịch độc lập cho thuê và tổ hợp khách sạn đẳng cấp…

Trong một diễn biến liên quan, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ khi chỉ đạo các Bộ, Ngành, địa phương và doanh nghiệp cần chung tay giải quyết vấn đề nhà ở cho người trẻ, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, mới đây, Tập đoàn Sunshine tuyên bố sẽ cung ứng ra thị trường dòng sản phẩm căn hộ chất lượng cao với giá tốt nhất cho người trẻ, góp phần giải quyết bài toán an cư lạc nghiệp trong giới trẻ hiện nay, bao gồm hơn 20 nghìn sản phẩm cả ở Hà Nội và TP. HCM…Theo một số định hướng quy hoạch được hé lộ, dự án Sunshine Bay Retreat Vung Tau cũng sẽ góp mặt trong chiến lược này, nhằm mở rộng cơ hội sở hữu nhà cho những người trẻ ưu tiên lối sống hiện đại, gắn kết thiên nhiên trong một tổ hợp tiện ích thông minh, đồng bộ.

Ánh Dương Thanh Niên Việt