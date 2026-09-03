Sunshine Group được thành lập năm 2016. So với những tập đoàn bất động sản đã có lịch sử hàng chục năm, đây vẫn là một doanh nghiệp tương đối trẻ. Nhưng thay vì lựa chọn con đường phát triển chậm, tích lũy quỹ đất qua nhiều chu kỳ, Sunshine Group trong những năm gần đây đã lựa chọn một chiến lược khác: đi nhanh bằng M&A, tiếp nhận những dự án đã được hình thành, đồng thời tái cấu trúc để đưa các tài sản này vào một hệ sinh thái phát triển thống nhất.

Giai đoạn 2024 - 2025, Sunshine Group tiếp tục đẩy mạnh chiến lược này khi thực hiện hàng loạt thương vụ nhận chuyển nhượng cổ phần tại các doanh nghiệp sở hữu dự án bất động sản quy mô lớn, đưa về hệ sinh thái Sunshine nhiều dự án tại những vị trí đắc địa bậc nhất của Hà Nội như Ciputra - Tây Hồ Tây, Long Biên, Tây Thăng Long…

M&A trong bất động sản thường được nhìn đơn giản như một cách mở rộng quỹ đất. Nhưng với Sunshine Group, câu chuyện được đặt trong một bài toán rộng hơn. Đó là việc mua lại doanh nghiệp, tiếp nhận quyền phát triển dự án, hoàn thiện hệ thống quản trị, tổ chức nguồn lực tài chính, xây dựng, bán hàng và vận hành để đưa dự án về đích.

Theo các công bố của Sunshine, chiến lược tái cấu trúc thời gian qua không chỉ dừng ở các công ty bất động sản mà còn bao gồm việc tăng cường năng lực xây dựng thông qua nhận chuyển nhượng cổ phần kiểm soát tại SCG – doanh nghiệp xây dựng gắn với nhiều dự án của tập đoàn.

Nói cách khác, Sunshine đang tìm cách kiểm soát nhiều mắt xích hơn trong chuỗi giá trị: từ phát triển dự án, xây dựng, phát triển sản phẩm đến bán hàng và vận hành. Đây có thể xem là một trong những lý do khiến quy mô tập đoàn thay đổi nhanh trong thời gian ngắn.

Điều đáng chú ý không nằm ở số lượng thương vụ. M&A chỉ có ý nghĩa khi tài sản được mua về có thể tạo ra giá trị. Và đây chính là điểm đáng chú ý trong câu chuyện Sunshine.

Theo báo cáo thường niên năm 2025, Sunshine Group ghi nhận tổng tài sản hợp nhất hơn 120.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế gần 11.300 tỷ đồng. Những con số này cho thấy Sunshine đã bước sang một quy mô hoàn toàn khác so với hình ảnh một doanh nghiệp bất động sản mới thành lập 10 năm trước.

Điều khiến câu chuyện Sunshine trở nên đáng chú ý hơn cả nằm ở một con số khác: đóng góp ngân sách Nhà nước. Nếu xét trong tương quan với tuổi đời doanh nghiệp, việc Sunshine được xếp trong nhóm doanh nghiệp tư nhân có mức đóng góp ngân sách hàng đầu tạo ra một nghịch lý khá thú vị.

Một doanh nghiệp mới khoảng 10 năm tuổi đã có thể đứng cạnh những tập đoàn tư nhân có lịch sử phát triển hàng chục năm. Điều đó cho thấy quy mô đóng góp cho nền kinh tế không nhất thiết phụ thuộc vào tuổi đời doanh nghiệp.

Đối với Nhà nước, một dự án bất động sản được triển khai thành công tạo ra nhiều lớp giá trị: tiền sử dụng đất, các khoản thuế, hoạt động xây dựng, việc làm, tiêu dùng, dịch vụ và sự phát triển của hạ tầng đô thị.

Vì vậy, câu chuyện đóng góp ngân sách của Sunshine Group cũng có thể được nhìn như một chỉ dấu cho thấy khu vực kinh tế tư nhân đang ngày càng có khả năng đảm nhận những dự án có quy mô lớn hơn.

Một điểm đặc biệt trong hành trình của Sunshine là nhiều dự án tập đoàn đang phát triển không phải do Sunshine Group khởi tạo từ những ngày đầu. Thông qua M&A và nhận chuyển nhượng vốn tại các doanh nghiệp, Sunshine Group đã đưa nhiều dự án lớn vào hệ sinh thái của mình. Điều này tạo nên một cách nhìn khác về năng lực của doanh nghiệp: không nhất thiết phải là người đặt viên gạch đầu tiên mới có thể trở thành người tạo ra giá trị lớn nhất cho một dự án.

Sau một thập kỷ, Sunshine Group đang định vị giai đoạn tiếp theo không chỉ xoay quanh bất động sản mà hướng tới một hệ sinh thái đa ngành, trong đó công nghệ được xác định là một động lực tăng trưởng quan trọng.

Nếu giai đoạn đầu “Sunshine 1.0” là quá trình xây dựng thương hiệu, tích lũy năng lực và tạo nền tảng, thì giai đoạn M&A vừa qua có thể được xem là bước chuyển sang “Sunshine 2.0” – tăng tốc bằng quy mô, tài chính, công nghệ và năng lực triển khai.

Thách thức của giai đoạn mới cũng lớn hơn. Khi quy mô tài sản và dự án tăng nhanh, yêu cầu về quản trị, minh bạch tài chính, kiểm soát dòng tiền, tiến độ xây dựng và chất lượng sản phẩm cũng tăng theo. Đó sẽ là bài kiểm tra thực sự đối với một doanh nghiệp đang muốn bước từ nhà phát triển bất động sản lên một tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành quy mô lớn.

Nhìn rộng hơn, câu chuyện của Sunshine Group phản ánh một xu hướng đang xuất hiện ngày càng rõ nét trong kinh tế Việt Nam: sự trưởng thành của thế hệ doanh nghiệp tư nhân mới. Họ không nhất thiết phải bắt đầu với lịch sử hàng chục năm. Họ có thể đi lên bằng công nghệ, bằng M&A, bằng năng lực tài chính, bằng khả năng tái cấu trúc những tài sản đã tồn tại và quan trọng nhất là bằng khả năng triển khai.

Một doanh nghiệp 10 năm tuổi, từ vị thế tương đối mới trên thị trường, từng bước tiếp quản những dự án lớn và gia nhập nhóm doanh nghiệp tư nhân đóng góp ngân sách hàng đầu – nếu nhìn dưới góc độ phát triển của kinh tế tư nhân – là một câu chuyện đáng được quan tâm. Bởi cuối cùng, giá trị của một doanh nghiệp không chỉ nằm ở những gì doanh nghiệp sở hữu, mà còn nằm ở những gì doanh nghiệp tạo ra cho thị trường và đóng góp trở lại cho đất nước.

Và với Sunshine Group, chặng đường 10 năm có thể mới chỉ là điểm bắt đầu của một chu kỳ phát triển lớn hơn nữa trong tương lai.





Ánh Dương Thanh Niên Việt