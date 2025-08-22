Sáng 19/8/2025, trong không khí hân hoan kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Sunshine Group chính thức khởi công Sunshine Legend City – đô thị sinh thái tại phía Đông Hà Nội. Cùng thời điểm, Tập đoàn cũng khởi công dự án Sunshine Bay Retreat Vung Tau tại TP.HCM, nâng tổng mức đầu tư cho hai dự án lên hơn 3 tỷ USD, góp phần tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội về đột phá xây dựng hạ tầng chiến lược.

Với quy mô gần 8.000 căn hộ cao cấp bàn giao trọn bộ nội thất thông minh với giá chỉ từ hơn 40 triệu/m2, Sunshine Legend City được xem là dự án tiên phong trong chiến lược phát triển 20.000 căn hộ chất lượng cao giá hợp lý mà Sunshine Group đang tốc lực triển khai tại Hà Nội, TP.HCM và các đô thị vệ tinh. Không chỉ góp phần mở rộng hệ sinh thái BĐS theo hướng đa dạng dòng sản phẩm, dự án còn thể hiện cam kết đồng hành của Sunshine Group cùng Chính phủ trong hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược về phát triển nhà ở cho thế hệ trẻ, thúc đẩy an sinh xã hội và kiến tạo đô thị bền vững.

Toạ lạc tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên - khu vực đang đón sóng đô thị hóa mạnh mẽ để trở thành cực tăng trưởng chiến lược phía Đông Hà Nội, Sunshine Legend City sở hữu vị trí chiến lược hiếm có khi nằm ngay sát cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, ôm trọn lợi thế của hai trục giao thông huyết mạch Vành đai 4 và Vành đai 3.5, đồng thời kế cận 7 cây cầu vượt sông Hồng.

Đáng chú ý, dự án thừa hưởng xung lực phát triển mạnh mẽ từ hai siêu dự án hạ tầng quy mô lớn vừa chính thức khởi công trong ngày 19/8: cầu Ngọc Hồi và Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (Bắc Ninh) – những công trình mang tính bước ngoặt trong chiến lược liên kết vùng Thủ đô.

Bên cạnh lợi thế từ cầu Ngọc Hồi, cư dân dự án còn thụ hưởng thêm lợi thế kép về kết nối hàng không qua sân bay Gia Bình có quy mô lớn nhất miền Bắc và lớn thứ 2 cả nước sau sân bay Long Thành, với khả năng di chuyển dễ dàng đến sân bay qua trục Vành đai 3, Vành đai 4. Không chỉ góp phần định hình một cực tăng trưởng mới cho vùng Thủ đô, sân bay Gia Bình còn mở ra cơ hội gia tăng mạnh mẽ giá trị thương mại và tiềm năng đầu tư bền vững cho toàn khu vực Hưng Yên, Bắc Ninh nói chung và Sunshine Legend City nói riêng.

Phố Hiến, thương cảng cổ bên dòng sông Hồng, từng là biểu tượng phồn hoa của Việt Nam vào thế kỷ 16 -17 với câu ca “Thứ nhất Kinh Kỳ, thứ nhì Phố Hiến”. Nơi đây không chỉ là trung tâm giao thương sầm uất với sự hiện diện của các thương nhân Trung Quốc, Nhật Bản, Hà Lan, Bồ Đào Nha… mà còn là điểm giao thoa văn hóa rực rỡ, để lại dấu ấn qua các di tích như Văn Miếu Xích Đằng, chùa Chuông, đền Mẫu, đình Hiến. Dù thương cảng xưa đã lùi vào quá khứ, nhưng tinh thần giao thương thịnh vượng và bản sắc của Phố Hiến vẫn còn đó như một di sản sống mãi với thời gian.

Với khát vọng đánh thức hào khí di sản trong hình hài một đô thị sinh thái ven sông thời đại mới, Sunshine Legend City tái hiện không gian thương cảng huy hoàng một thuở qua những nét kiến trúc đậm chất Á Đông như cầu đá vòm, bến thuyền, nhà chòi, thủy đình bát giác …Tất cả cùng soi bóng trên dòng sông di sản xuyên suốt toàn khu, tạo nên một không gian đầy thi vị mà hiếm nơi nào có được. Giữa bức họa cổ phong gợi nhắc về một Phố Hiến trù phú và trữ tình, những tòa tháp cao tầng vươn mình với thiết kế đương đại ấn tượng, đan xen cùng các biệt thự và shophouse mang dấu ấn kiến trúc châu Âu, tạo nên một tổng thể vừa lãng mạn, vừa thời thượng.

Sở hữu quy mô gần 50ha, Sunshine Legend City được quy hoạch thành hai phân khu thấp tầng với bộ sưu tập biệt thự đảo, biệt thự ven hồ, shophouse view sông dọc đại lộ và phân khu cao tầng với Tổ hợp tháp thương mại - dịch vụ, văn phòng và căn hộ cao cấp.

Hướng đến thế hệ Millennials và Gen Z năng động, Sunshine Legend City hiện thực hóa giấc mơ an cư cho người trẻ bằng bộ sưu tập căn hộ cao cấp thuộc dòng Sunshine City danh tiếng thuộc phân khu cao tầng Legend. Các sản phẩm được phát triển theo tiêu chuẩn chất lượng tương đương những dự án chung cư cao cấp đã đi vào vận hành của Sunshine Group như Sunshine City (Hà Nội), Sunshine Sky City (Tp. Hồ Chí Minh), đi cùng tiêu chuẩn bàn giao full nội thất thông minh giúp khách hàng nhận nhà và vào ở ngay, tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí hoàn thiện, nhưng mức giá chỉ từ hơn 40 triệu/m2, tốt hơn khoảng 25% so với các sản phẩm cùng phân khúc cao cấp trong khu vực.

Với lợi thế hợp tác cùng các thương hiệu uy tín hàng đầu thế giới như Suofeiya – tập đoàn nội thất tuỳ chỉnh cao cấp có quy mô toàn cầu hay Haier Group, tập đoàn dẫn đầu thế giới về giải pháp sống và chuyển đổi số, Sunshine Legend City mang đến những căn hộ cao cấp kết hợp hài hòa giữa công năng tiện nghi và thẩm mỹ đẳng cấp. Cùng mức giá hợp lý và sự hỗ trợ mạnh mẽ từ nền tảng độc quyền NobleLink, dự án được các chuyên gia đánh giá là dòng sản phẩm giá trị thực, tái định nghĩa chuẩn mực bất động sản cao cấp: sang trọng trong trải nghiệm, tối ưu về chi phí và dễ dàng khai thác lâu dài.

Giống như nhiều đô thị cao cấp khác do Sunshine Group phát triển, Sunshine Legend City không chỉ gây ấn tượng bằng hệ vật liệu cao cấp mang tinh thần đương đại tại các tòa tháp cao tầng, mà còn tôn vinh tinh hoa cổ điển phương Tây qua từng chi tiết hạ tầng được đầu tư chỉn chu, kỹ lưỡng.

Từ những viên đá lát vỉa hè, lòng đường được tuyển chọn kỹ lưỡng đảm bảo khả năng chịu lực vượt trội, chống trơn trượt hiệu quả và độ bền lên tới hàng trăm năm, đến những cột đèn mang phong cách cổ điển được thiết kế tinh xảo, hay vật liệu cao cấp ốp lát mặt ngoài, áp dụng công nghệ phục chế di sản châu Âu để đạt được độ bền và tính thẩm mỹ vượt thời gian. Song hành cùng yếu tố kiến trúc là hệ thống hạ tầng ngầm hiện đại, với giải pháp cấp thoát nước thông minh nhằm xử lý triệt để vấn đề ngập úng. Đặc biệt, công nghệ AI và robot được tích hợp vào vận hành đô thị, tự động hóa từ chăm sóc cây xanh, cảm biến thời tiết đến giám sát và bảo vệ cấu trúc hạ tầng, mang lại một môi trường sống an toàn, hiện đại và bền vững. Tất cả đều được Sunshine Group chăm chút đến từng chi tiết, nhằm kiến tạo một di sản đô thị bền vững, có giá trị truyền đời.

Không chỉ sở hữu hệ thống tiện ích nội khu đa lớp, Sunshine Legend City còn nằm trọn trong vùng lõi phát triển năng động của phía Đông Hà Nội – nơi hội tụ hơn 1000 tiện ích đã hiện hữu từ chuỗi đô thị hiện đại bậc nhất Thủ đô: từ trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, công viên, đến các trục giao thông chiến lược… Tất cả đã sẵn sàng để phục vụ trọn vẹn nhu cầu sống, làm việc, giải trí, giáo dục cho mọi thế hệ cư dân.

Đồng thời, Sunshine Group còn bắt tay cùng các đối tác tài chính uy tín như Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) để triển khai các giải pháp tài chính linh hoạt cho thế hệ trẻ – với kỳ hạn lâu dài, lãi suất cạnh tranh, ân hạn gốc lãi linh hoạt và thủ tục minh bạch. Với Sunshine Legend City, không gian sống lý tưởng không còn là đặc quyền xa xỉ, mà trở thành lựa chọn trong tầm tay, nơi mỗi căn nhà không chỉ là chốn đi về, mà còn là điểm tựa để thế hệ trẻ kiến tạo tương lai, giữa một đô thị sinh thái, văn hóa, công nghệ đang vươn mình mạnh mẽ.

Ánh Dương Thanh Niên Việt