Cùng với tốc độ đô thị hóa, những khoảng xanh trong lòng thành phố đang trở thành một dạng “tài sản khan hiếm”. Thực tế tại nhiều thị trường phát triển, thiên nhiên trở thành yếu tố tạo lập giá trị rõ nét cho bất động sản. Một nghiên cứu tại Thượng Hải cho thấy, cứ tăng thêm 1% tỷ lệ mặt nước, giá nhà có thể tăng thêm khoảng 800 NDT/m² (hơn 3 triệu đồng/m²). Tại Singapore, các công trình đạt chứng nhận xanh có giá thuê cao hơn tới 12% so với dự án thông thường. Những con số này cho thấy cây xanh và mặt nước không còn là yếu tố trang trí, mà đã trở thành một tài sản được thị trường định giá, góp phần quyết định sức hấp dẫn và giá trị dài hạn của dự án.

Tại TP.HCM, giá trị ấy càng trở nên đắt giá khi diện tích cây xanh công cộng chỉ chưa đến 1 m²/người, thấp hơn nhiều lần so với khuyến nghị của WHO, trong khi giá căn hộ sơ cấp đã chạm gần 7.300 USD/m² trong quý I/2026, tăng 53% so với cùng kỳ năm trước theo Cushman & Wakefield. Giữa áp lực gia tăng mật độ đô thị, Sunshine Sky City - Tổ hợp thương mại, dịch vụ và căn hộ “chuẩn khách sạn” ven sông tiên phong tại khu Nam TP.HCM tạo dấu ấn khác biệt khi dành hơn 70% quỹ đất cho cây xanh và mặt nước, trở thành một trong những dự án hiếm hoi theo đuổi triết lý sống hài hòa cùng thiên nhiên giữa lòng đô thị.

Tọa lạc tại tâm điểm Quận 7 (cũ), liền kề khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Sunshine Sky City sở hữu vị thế hiếm có tại khu Nam TP.HCM với lợi thế ven sông Cả Cấm cùng khả năng kết nối vượt trội. Sở hữu vị trí đắc địa ngay mặt tiền đường Phú Thuận, từ dự án dễ dàng tiếp cận các trục giao thông huyết mạch như Nguyễn Văn Linh, kết nối nhanh chóng tới trung tâm Quận 1, Quận 4 và khu vực Nhà Bè (cũ), mở ra lợi thế giao thương và liên kết vùng toàn diện. Cùng với đó, hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, cầu Thủ Thiêm 4, cầu Phú Mỹ 2, cùng các tuyến Metro số 4, Metro số 7 và tuyến Bến Thành - Cần Giờ đang từng bước xóa bỏ rào cản địa lý cuối cùng ngăn khu Nam trở thành cực tăng trưởng mới của thành phố.

Bên cạnh giá trị vị trí, dự án còn kế cận bên dòng chảy ôn hòa của sông Cả Cấm, mang đến không gian sống cân bằng giữa nhịp phát triển sôi động của đô thị và nguồn sinh khí dồi dào từ mặt nước - lợi thế ngày càng khan hiếm tại các đô thị lớn.

Kiến trúc dự án là tuyên ngôn về phong cách sống hiện đại, với 9 tòa tháp cao 26 - 38 tầng thiết kế 3 mặt hướng sông, mở rộng tầm nhìn và đón trọn nắng gió tự nhiên. Với mật độ xây dựng chỉ khoảng 29,5%, Sunshine Sky City dành phần lớn quỹ đất để nuôi dưỡng những giá trị sống đắt giá: hơn 70% diện tích được ưu tiên cho cảnh quan, mặt nước và hệ tiện ích. Đây là tỷ lệ quy hoạch lý tưởng, tạo nên khoảng xanh quý giá giữa lòng đô thị, nơi mỗi ngày cư dân được tận hưởng sự cân bằng giữa nhịp sống hiện đại và cảm giác thư thái mỗi ngày.

Điểm nhấn đắt giá tại Sunshine Sky City nằm ở không gian xanh đa tầng được kiến tạo theo triết lý “mang sông về với phố”, vận dụng tinh thần “thủy pháp” trong thiết kế cảnh quan để thiên nhiên không đứng ngoài thành phố, mà hiện diện trong từng nhịp sống thường nhật. Sunshine Sky City kiến tạo hơn 12.000m² cảnh quan cây xanh và mặt nước, trải dài xuyên suốt nội khu với hệ sinh thái xanh đan xen cùng chuỗi tiện ích hiện đại. Dòng sông nội khu hiền hòa không chỉ tạo điểm nhấn cảnh quan mà còn góp phần điều hòa vi khí hậu, giảm thiểu tác động của môi trường đô thị, mở ra không gian sống trong lành và cân bằng cho cư dân.

Tận dụng lợi thế cận sông Cả Cấm, hướng nhìn ra sông Sài Gòn, các tòa tháp Sunshine Sky City được quy hoạch với 3 mặt hướng sông, kết hợp hệ kính Low-E cao cấp giúp tối ưu khả năng cách nhiệt, cách âm, mở ra tầm nhìn rộng thoáng ôm trọn không gian mặt nước khoáng đạt và đường chân trời phía Nam TP.HCM sôi động.

Đặc biệt, 100% căn hộ sở hữu logia riêng, kết hợp thiết kế không gian khoa học, tối ưu công năng cùng trần cao thoáng đạt, đưa ánh sáng, khí trời và nhịp sống thiên nhiên len lỏi vào từng góc nhỏ, kiến tạo chuẩn sống wellness hiện đại - nơi con người được tái tạo thể chất và tinh thần ngay trong chính không gian sống của mình.

Không chỉ gây ấn tượng bởi kiến trúc và cảnh quan, Sunshine Sky City còn ghi dấu bằng sự chỉn chu trong từng tiêu chuẩn hoàn thiện, với sự hiện diện của hệ vật liệu và thiết bị đến từ những thương hiệu quốc tế danh tiếng. Từ không gian phòng khách, khu vực bếp đến phòng tắm, mỗi chi tiết đều được tuyển chọn kỹ lưỡng, kết hợp hài hòa giữa thẩm mỹ, công năng và độ bền theo thời gian.

Sự hội tụ của những tên tuổi uy tín trong lĩnh vực vật liệu, thiết bị nội thất và giải pháp công nghệ như Atlas Concorde, Marazzi, Häfele, Bosch, Duravit, Grohe, Kohler, Hansgrohe…, không chỉ nâng tầm chất lượng bàn giao, mà còn góp phần kiến tạo trải nghiệm sống theo chuẩn quốc tế. Đây là những thương hiệu đã hiện diện trong nhiều công trình khách sạn, khu nghỉ dưỡng và không gian cao cấp trên toàn cầu, đại diện cho tinh thần tinh tế, bền vững và tiện nghi trong từng trải nghiệm sử dụng.

Bên cạnh hệ nội thất liền tường cao cấp, Sunshine Sky City còn tích hợp hệ sinh thái công nghệ thông minh với các giải pháp Smart Home, thiết bị kết nối và hệ thống vận hành hiện đại, mang đến không gian sống an toàn, thuận tiện và được cá nhân hóa theo nhu cầu của cư dân hiện đại.

Với không gian sống xanh mát đa tầng, chủ nhân căn hộ Sunshine Sky City được tận hưởng chuỗi tiện ích như một resort thu nhỏ ngay trong lòng phố. Những cung đường dạo bộ ven hồ, chòi nghỉ thư giãn, đến cầu đi bộ trên không và đường dạo bộ trên cao…khiến Sunshine Sky City trở thành điểm hẹn đầy đầy chất thơ cho những người yêu thiên nhiên, nơi sức khỏe thể chất và tinh thần được nuôi dưỡng qua từng ngày.

Tính chất “resort” được thể hiện rõ nét tại Sunshine Sky City qua cách Sunshine Group chú trọng kiến tạo hệ sinh thái tiện ích Wellness đẳng cấp. Từ hệ thống Gym & Fitness tiêu chuẩn 5 sao, những khu vườn Nhật mang tinh thần Zen - nơi cư dân tìm thấy sự an yên, thư thái qua từng khoảnh khắc thiền định, yoga, đến hệ thống bể bơi rooftop và bể bơi trong nhà… dự án mở ra không gian lý tưởng để tái tạo năng lượng, cân bằng thể chất và tinh thần sau mỗi ngày làm việc.

Hiện thực hóa triết lý All-in-One Living, Sunshine Sky City mang đến hơn 50 tiện ích 5 sao chuẩn quốc tế. Tại đây, cư dân sẽ được trải nghiệm cảm giác “một bước chân chạm ngàn tiện ích” với các dịch vụ đẳng cấp nhất: nhà hàng Á - Âu, vườn nướng BBQ, trung tâm thương mại ở khối đế, rạp chiếu phim, Rooftop Bar..., mang đến một cuộc sống tiện nghi hoàn hảo, chinh phục hoàn toàn gia đình trẻ “thừa bận rộn, thiếu thời gian” hiện nay.

Cùng với hệ tiện ích nội khu, cư dân có thể tiếp cận hệ tiện ích ngoại khu với trung tâm thương mại, bệnh viện Quốc tế, Trường học Quốc tế… chỉ trong bán kính 1.5 km.

Trong bối cảnh mặt bằng giá bất động sản tại TP.HCM liên tục thiết lập những ngưỡng mới, phân khu Thịnh Vượng Sunshine Sky City tạo dấu ấn khác biệt khi triển khai chính sách bán hàng ưu việt. Đây được xem là cơ hội hiếm để sở hữu không gian sống chuẩn quốc tế với sự cân bằng giữa giá trị đầu tư và trải nghiệm sống cao cấp.

Hiện tại, với chính sách NobleX Home+ tại phân khu Thịnh Vượng của dự án, khách hàng có thể tối ưu dòng tiền ngay từ giai đoạn đầu với loạt ưu đãi vượt trội: Chỉ cần 25% vốn ban đầu, khách hàng được hưởng ngay chính sách lãi suất 8%/năm trên số tiền thanh toán sớm trong thời gian từ khi hoàn tất thanh toán; hỗ trợ vay 70%, lãi suất 0% trong 24 tháng; cùng ưu đãi lên tới 18% và tặng 2 năm phí quản lý, giúp giảm chi phí sở hữu và gia tăng hiệu quả tài chính dài hạn. (Áp dụng theo CSBH chi tiết)

Ánh Dương Thanh Niên Việt