Ba mươi năm phát triển của Tập đoàn Ngọc Diệp là một hành trình như vậy. Từ một thương hiệu nội thất ra đời trong giai đoạn đầu của nền kinh tế thị trường, Ngọc Diệp từng bước mở rộng, tích hợp và hoàn thiện để trở thành hệ sinh thái đa lĩnh vực gồm Nội thất, Bao bì, Cửa và Nhôm – phục vụ từ nhu cầu dân dụng đến các ngành công nghiệp kỹ thuật cao, từ thị trường nội địa đến xuất khẩu.

Năm 1996, khi thị trường nội thất Việt Nam vẫn còn phụ thuộc lớn vào hàng nhập khẩu, thiếu vắng những đơn vị cung cấp giải pháp trọn gói, Nội thất Ngọc Diệp ra đời với một định hướng khác biệt.

Thay vì chỉ sản xuất hay phân phối, doanh nghiệp lựa chọn đi theo con đường khó hơn: cung cấp giải pháp tổng thể từ tư vấn, thiết kế, cung ứng và lắp đặt. Đây không chỉ là một lựa chọn kinh doanh, mà là một tuyên ngôn về cách tiếp cận thị trường, đặt nền móng cho tư duy "giải pháp" xuyên suốt hành trình phát triển sau này.

Doanh nghiệp từng bước hoàn thiện mô hình tổ chức, mở rộng quy mô và nâng cao năng lực sản xuất – quản trị. Các sản phẩm nội thất của doanh nghiệp nhanh chóng có mặt trong hàng loạt dự án lớn thuộc khối cơ quan nhà nước, trường học, bệnh viện, ngân hàng… khẳng định vị thế của một thương hiệu nội địa có năng lực cạnh tranh thực sự.

Hai năm sau, năm 1998, một quyết định mang tính chiến lược đã được Ban lãnh đạo đưa ra – đầu tư vào lĩnh vực bao bì carton. Nhà máy đầu tiên tại KCN Như Quỳnh A, Văn Lâm, Hưng Yên với diện tích hơn 15.000m² không chỉ mở ra một ngành kinh doanh mới, mà còn thể hiện rõ khả năng nhìn xa thị trường.

Đến năm 2007, với việc xây dựng nhà máy bao bì thứ hai tại đường 206, khu B, KCN Phố Nối A, Như Quỳnh, Hưng Yên quy mô 40.000m², cùng hệ thống máy móc nhập khẩu từ CHLB Đức, Italy và nhiều quốc gia khác Ngọc Diệp đã đưa lĩnh vực bao bì trở thành một trong những trụ cột sản xuất quan trọng, đồng thời trở thành nhà máy sản xuất bao bì carton lớn tại miền Bắc.

Sau giai đoạn tích lũy nền tảng, Ngọc Diệp bước vào một chu kỳ phát triển mới với tốc độ nhanh hơn, quy mô lớn hơn và tầm nhìn rõ ràng hơn.

Năm 2010, Công ty Cổ phần Cửa Ngọc Diệp ra đời, đánh dấu bước gia nhập lĩnh vực vật liệu xây dựng với các sản phẩm cửa nhôm – vách mặt dựng mang thương hiệu NGOCDIEPWINDOW. Nhà máy sản xuất rộng hơn 40.000m² tại đường 206, khu B, KCN Phố Nối A, Như Quỳnh, Hưng Yên nhanh chóng đi vào vận hành, đưa doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của ngành xây dựng.

Các sản phẩm của NGOCDIEPWINDOW đã ghi dấu tại hàng loạt công trình lớn: từ trường học, bệnh viện, các khu đô thị cao cấp, khu nghỉ dưỡng đến các dự án của những tập đoàn bất động sản hàng đầu như Vingroup, BIM Group, Hòa Phát… Điều này không chỉ đến từ công nghệ, mà còn từ kinh nghiệm thi công và sự thấu hiểu nhu cầu khách hàng.

Năm 2016, một cột mốc quan trọng tiếp tục được thiết lập: sự ra đời của Công ty Cổ phần Nhôm Ngọc Diệp với thương hiệu Nhôm Dinostar. Nhà máy nhôm tọa lạc tại đường C2, khu C, KCN Phố Nối A, Như Quỳnh, Hưng Yên quy mô 120.000m2, được đầu tư đồng bộ với dây chuyền công nghệ từ Đức, Italy, Nhật Bản, đã đưa Ngọc Diệp bước vào lĩnh vực công nghiệp vật liệu hiện đại – nơi yêu cầu về kỹ thuật, độ chính xác và tiêu chuẩn chất lượng ở mức cao hơn rất nhiều.

Đến nay, hệ sinh thái 4 lĩnh vực Nội thất – Bao bì – Cửa – Nhôm đã được hình thành, không phải những mảnh ghép rời rạc, mà là một hệ thống liên kết, bổ trợ và nâng tầm vị thế cho Tập đoàn Ngọc Diệp.

Bước vào giai đoạn 2021 – 2026, trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu chịu tác động nặng nề từ đại dịch, nhiều doanh nghiệp buộc phải thu hẹp sản xuất, Tập đoàn Ngọc Diệp lại lựa chọn một hướng đi khác: tăng tốc đầu tư và nâng cấp toàn diện năng lực.

Năm 2026 cũng đánh dấu cột mốc 30 năm hình thành và phát triển của Tập đoàn Ngọc Diệp – một dấu mốc không chỉ mang ý nghĩa thời gian, mà còn mở ra giai đoạn tăng trưởng mới.

Doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi sang mô hình sản xuất thông minh, nơi công nghệ không còn chỉ đóng vai trò hỗ trợ, mà trở thành trục vận hành chính, chi phối toàn bộ quá trình sản xuất và quản trị. Nhôm Dinostar – một trong những lĩnh vực mũi nhọn của Tập đoàn đang không ngừng mở rộng hiện diện trên thị trường quốc tế, khẳng định vị thế ngày càng cao trong ngành nhôm nhờ năng lực đáp ứng các đơn hàng quy mô lớn cho các doanh nghiệp FDI, với chất lượng được kiểm soát chặt chẽ theo tiêu chuẩn quốc tế.

Song hành với đó là định hướng phát triển bền vững được triển khai một cách nhất quán. Các giải pháp sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải carbon và tối ưu vận hành thân thiện với môi trường không còn là lựa chọn mang tính xu hướng, mà đã trở thành nguyên tắc xuyên suốt trong chiến lược dài hạn. Bên cạnh việc duy trì ISO 9001 và ISO 14001, việc đạt chứng nhận ISO 14064 về kiểm kê và quản lý phát thải khí nhà kính đánh dấu bước chuyển từ cam kết sang hành động bài bản, minh bạch và có thể đo lường, đồng thời đầu tư đào tạo chuyên sâu nhằm đáp ứng cơ chế CBAM của EU, hướng tới mô hình sản xuất minh bạch phát thải, vận hành bền vững và từng bước mở rộng cơ hội tại các thị trường cao cấp.

Những chuyển động mang tính nền tảng này đã góp phần củng cố vị thế của doanh nghiệp trên thị trường. Trong nhiều năm liên tiếp, Ngọc Diệp được vinh danh trong các bảng xếp hạng uy tín như Thương hiệu Quốc gia, Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam, Top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc, Top 5 công ty vật liệu xây dựng uy tín, Top 10 công ty uy tín ngành bao bì,… – không chỉ là sự ghi nhận về quy mô, mà còn là minh chứng cho năng lực thích ứng và tầm nhìn phát triển dài hạn.

Ba mươi năm phát triển không chỉ giúp Tập đoàn Ngọc Diệp xác lập vị thế, mà quan trọng hơn, đã tạo dựng một nền tảng đủ vững để bước vào một chu kỳ tăng trưởng với quy mô và khát vọng lớn hơn.

Việc chủ động cân nhắc thời điểm triển khai công nghệ, tối ưu nguồn lực và đón đầu nhu cầu thị trường sẽ tiếp tục là nguyên tắc xuyên suốt, giúp Ngọc Diệp duy trì đà phát triển ổn định nhưng linh hoạt.

Trên nền tảng đó, Tập đoàn đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ, vật liệu mới và tự động hóa, đồng thời mở rộng thị trường quốc tế, hướng tới nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm Việt trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Đáng chú ý, với chiến lược phát triển nhà máy nhôm công nghệ cao, Ngọc Diệp đang từng bước nâng tầm năng lực sản xuất lên một chuẩn mực cao hơn. Các công nghệ hợp kim hóa, đùn ép và xử lý bề mặt sơn phủ với mức độ tự động hóa cao được ứng dụng mạnh mẽ, tạo nền tảng cho năng lực sản xuất đồng bộ và hiện đại. Đặc biệt, công nghệ gia công CNC thế hệ mới mang lại độ chính xác vượt trội, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật khắt khe, phục vụ các lĩnh vực như hàng không, tàu bay, ô tô, tàu điện cao tốc và các ứng dụng công nghiệp công nghệ cao.

Việc đầu tư này không chỉ mở rộng quy mô sản xuất, mà còn khẳng định định hướng dài hạn: để mỗi lĩnh vực từ nội thất, bao bì, cửa - vách mặt dựng và nhôm đều trở thành những trụ cột tăng trưởng vững chắc, đóng góp vào sức mạnh tổng thể của Tập đoàn trong tương lai.

Bước qua cột mốc 30 năm xây dựng nền móng và định hình hệ sinh thái, Tập đoàn Ngọc Diệp đang bước vào một chặng đường mới – giai đoạn tăng tốc để bứt phá. Với nền tảng đã được tích lũy cùng định hướng rõ ràng về công nghệ, sản xuất và thị trường, mỗi bước đi tiếp theo không chỉ nhằm mở rộng quy mô, mà còn thể hiện sự kiên định trong hành trình kiến tạo giá trị và đồng hành cùng sự chuyển mình của xã hội.

