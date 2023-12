Tôi có may mắn được chứng kiến từ quá trình khảo sát, đầu tư và sự "nở hoa" rực rỡ của các dự án đáng tự hào do Tập đoàn TH đầu tư trên đất nước Nga rộng lớn và nhân ái: Các chuyến khảo sát bằng trực thăng "tìm đất" quanh Moscow, dịp nhà sáng lập Tập đoàn TH tham dự Diễn đàn kinh tế ở vùng Viễn Đông, với bữa tối cùng Tổng thống Putin và một số doanh nghiệp tiêu biểu đầu tư vào Nga khác. Những đánh giá của ngài Putin về tập đoàn TH và nữ doanh nhân Thái Hương khi ấy, có thể nói là niềm tự hào của cả giới doanh nhân Việt Nam nói chung. Tiếp đó, lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước ta đã khởi công, khánh thành nhiều dự án của TH trên lãnh thổ Liên bang Nga...



Thời gian trôi, vượt qua rất nhiều khó khăn khách quan (cấm vận, dịch Covid, …) các dự án mỗi năm lại thêm vững vàng, đơm hoa kết trái, để rồi cuối tháng 11 năm 2023, tôi lại vinh dự được tham gia sự kiện: ông Efremov Alexander Viktorovich, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Vùng Kaluga cùng đoàn công tác đến thăm Cụm trang trại tập trung công nghệ cao có quy mô lớn nhất thế giới của TH tại huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Cùng đi với ông Efremov Alexander Viktorovich còn có ông Andreev Nikolay Aleksandrovich, Tổng Giám đốc Cơ quan Tự trị Nhà nước "Cơ quan Phát triển Khu vực Vùng Kaluga", cùng đại diện Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam.



Đoàn đã dành thời gian đến thăm cụm trang trại bò sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao với quy trình sản xuất khép kín quy mô lớn nhất thế giới của Tập đoàn TH (đã được Liên minh Kỷ lục Thế giới chứng nhận năm 2020). Tại đây, ông Efremov Alexander Viktorovich đặc biệt tỏ ra tâm đắc với khu vắt sữa của trang trại số 3 – với hơn 7.000 bò sữa trên tổng số gần 70.000 bò sữa giống cao sản nhập từ New Zealand và Mỹ thuộc cụm trang trại TH.



Trong chương trình làm việc, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Vùng Kaluga cùng đoàn đã lắng nghe lãnh đạo tập đoàn TH giới thiệu về tầm nhìn, chiến lược và những thành tựu nổi bật của Tập đoàn. Ông Efremov Alexander Viktorovich không khỏi bất ngờ trước những bước phát triển nhanh chóng trong lịch sử 14 năm hình thành và phát triển của Tập đoàn TH, đặc biệt là thành công đã vươn tầm quốc tế của mô hình chăn nuôi bò sữa tập trung - ứng dụng công nghệ cao, sản xuất khép kín - từ mảnh đất Nghĩa Đàn dưới sự dẫn dắt của Anh hùng Lao động Thời kỳ đổi mới Việt Nam, bà Thái Hương. Không chỉ khai thác hiệu quả các tiềm năng kinh tế, chuỗi sản xuất khép kín của TH đã giúp thay đổi phương thức sản xuất truyền thống, thu hút sự tham gia của người dân địa phương và làm thay đổi hoàn toàn bộ mặt của nền kinh tế xã hội trong vùng dự án.



Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Vùng Kaluga bày tỏ kỳ vọng thành công mà Tập đoàn TH đã đạt được ở Việt Nam sẽ nhanh chóng được tái hiện ở Kaluga, nơi TH đang tích cực triển khai xây dựng các cụm trang trại chăn nuôi bò sữa công nghệ cao và Nhà máy chế biến sữa tươi sạch công suất cao nhất Liên bang Nga.

Cũng trong chuyến thăm, đoàn lãnh đạo của Chính phủ Vùng Kaluga đã tham quan Nhà máy Nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên có quy mô đầu tư 1.177 tỷ đồng, gồm 2 dây chuyền sản xuất có công nghệ tiên tiến, hiện đại bậc nhất thế giới, với công suất 76.000 chai/giờ. Từ đó, người tiêu dùng Việt Nam đã trở nên quen thuộc với các sản phẩm phụng sự cộng đồng, vì một cuộc sống tốt đẹp hơn, như: nước tinh khiết, các loại nước ép trái cây tự nhiên, nước gạo rang, nước uống sữa trái cây, smoothie, thức uống thảo dược…

Cùng ngày, ngay cả khi trời đã về chiều, trời Nghệ An lại lác đác mưa, ông Bộ trưởng vẫn tâm huyết đề nghị dẫn đoàn đi tham quan quy trình xử lý chất thải từ các khu trang trại khổng lồ 70.000 con bò sữa. Đoàn công tác đã cực kỳ hài lòng khi chứng kiến việc ứng dụng công nghệ cao để xử lý một cách hiệu quả nhất lượng chất thải từ các trang trại quy mô khổng lồ đó. Nước thải đạt chuẩn sau xử lý theo quy định của Bộ Tài nguyên Môi trường, trở lại đồng ruộng và tự nhiên, làm nên chu trình sản xuất tuần hoàn xanh khép kín.



Trả lời phỏng vấn đông đảo các nhà báo tại khu nhà máy tràn ngập bóng cây canh và hoa trái của Tập đoàn TH, ông Efremov Alexander Viktorovich cho biết, ông rất tâm đắc và thú vị khi được biết nhiều chuyên gia quốc tế, hàng đầu thế giới về công nghệ, thiết bị, về kinh tế nông nghiệp đang làm việc tại khu trang trại của tập đoàn TH. Tính chất đa quốc gia và việc sử dụng công nghệ đầu cuối của thế giới, việc hợp tác và mời chuyên gia từ các nước có trình độ nông nghiệp hàng đầu thế giới như Israel là hết sức hiệu quả.



Đánh giá cao thành công của TH, Bộ trưởng Nông nghiệp Vùng Kaluga cũng nhấn mạnh vai trò, vị trí quan trọng của các dự án mà TH đã và đang triển khai ở vùng Kaluga. Ông tin tưởng, với những kinh nghiệm và kết quả rực rỡ của mình ở Nghệ An, TH chắc chắn sẽ tiếp tục thành công hơn nữa ở vùng Kaluga rộng lớn mà ông làm Bộ trưởng. Hiện tại, TH là đơn vị đầu tư quy mô lớn nhất, hiện đại nhất vào lĩnh vực nông nghiệp của cả Vùng.

Các chuyên gia ở Tập đoàn TH cung cấp nhiều thông tin về cách thức quản trị đàn bò sữa thông qua chip Perometer đeo ở chân bò. Từ con chip, toàn bộ thông tin về sức khỏe mỗi "cô bò" được truyền trực tiếp vào hộp nhận tín hiệu tại Trung tâm vắt sữa và cập nhật vào máy tính. Đoàn cũng tham quan nghiên cứu về quy trình vắt sữa khép kín, làm lạnh ngay lập tức sau khi vắt. Đoàn công tác cũng tới thăm cánh đồng nguyên liệu khổng lồ với cánh tay tưới tự động được các chuyên gia Liên minh Kỷ lục Thế giới đánh giá là đồng cỏ Mombasa lớn nhất thế giới (diện tích 2.230 ha).



Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Vùng Kaluga cùng đoàn đặc biệt quan tâm đến phương thức thu hoạch hiệu quả ứng dụng công nghệ cao mà Tập đoàn TH tự xây dựng, với mức độ cơ giới hóa hàng đầu thế giới như sử dụng máy John Deere SPFH 8500i, JD XP 1770 (12 hàng), Kuhn, Claas, Fliegl (những "siêu xe" trong lĩnh vực máy móc nông nghiệp của thế giới)... Đáng lưu ý, ngay cả ở các quốc gia có ngành chăn nuôi bò sữa phát triển, các trang trại thường chỉ mua sắm máy móc phục vụ một số khâu trong quy trình sản xuất như máy cày hoặc gieo hạt, các khâu khác thường thuê dịch vụ bên ngoài. Trong khi đó, TH sở hữu tất cả các máy móc phục vụ hoạt động sản xuất của quy trình khép kín, từ khai hoang (máy ủi, xúc đào...) đến các loại cày bừa, máy gieo hạt, bón phân, phun thuốc bảo vệ thực vật, đến tưới nước và thu hoạch.

Quả thật, mức đầu tư, cơ chế vận hành và phát triển của Tập đoàn TH rất đáng tự hào. Theo các chuyên gia, trong ngành hàng sữa, tính cả năm 2022, sức mua trên thị trường của ngành hàng sữa nước giảm 11,3% so với 2021, nhưng TH ghi nhận tăng trưởng trên 15%. Sau 14 năm hoạt động, tới nay TH vững chắc tại vị trí dẫn đầu thị trường bán lẻ thành thị về phân khúc sữa tươi với gần 45% thị phần. Hơn thế, sự ra đời của TH đã giúp phát triển ngành chăn nuôi bò sữa trong nước, tăng nhanh tỷ lệ đàn bò sữa của Việt Nam, tăng nhanh tỷ lệ sản phẩm sữa tươi sạch trên thị trường, giảm tỷ lệ sữa hoàn nguyên ( sữa bột pha lại) trên thị trường Việt Nam (từ 92% năm 2008 - thời điểm TH bắt đầu bước chân vào thị trường - giảm còn 39,2% vào năm 2022; tỷ lệ này được dự báo tiếp tục giảm trong những năm tới). Tổng số sản phẩm (SKUs) của TH tính đến hết năm 2022 là gần 160 sản phẩm.

Với sứ mệnh "Vì sức khỏe cộng đồng", bên cạnh dòng sản phẩm chủ đạo chế biến từ sữa tươi sạch với thương hiệu TH true MILK, Tập đoàn TH phát triển con đường đồ uống tốt cho sức khỏe và cho ra mắt nhiều dòng sản phẩm khác như: sữa hạt cao cấp TH true NUT, Nước tinh khiết TH true WATER, nước trái cây TH true JUICE, Nước gạo rang TH true RICE, trà tự nhiên TH true TEA, trà thảo dược túi lọc TH true HERBAL…



Cụm trang trại đầu tiên được triển khai xây dựng tại Nghĩa Đàn - Nghệ An, tới nay số lượng bò sữa tiệm cận 70.000 con, diện tích đất quy hoạch sử dụng 8.100 ha. Ngoài cụm trang trại tại Nghĩa Đàn (Nghệ An), các trang trại tại Thanh Hóa và Phú Yên của Tập đoàn TH đã đi vào vận hành. TH đang tiếp tục xây dựng trang trại tại Cao Bằng, Kon Tum, An Giang… và xúc tiến đầu tư chăn nuôi bò sữa, chế biến sữa tại một số tỉnh thành khác.

Theo thông tin từ Tập đoàn TH, Dự án đầu tư của Tập đoàn TH tại Vùng Kaluga là một cấu phần quan trọng trong Dự án tổng thể đầu tư tổ hợp chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tươi sạch TH tại Liên bang Nga với đầy đủ các hợp phần mà TH đã triển khai tại Nghĩa Đàn, Nghệ An và là hình mẫu để hình dung những gì TH sẽ phát triển ở Liên bang Nga nói chung và vùng Kaluga nói riêng.



Từ cuối năm 2022, Giai đoạn I trang trại TH tại quận Ulyanovo đã hoàn thành. Trang trại thứ 2 tại quận Khvastovichi đang được thiết kế và sẽ bắt đầu được xây dựng sau khi hoàn thành trang trại Ulyanovo. Tháng 1/2023, TH đã nhập 2.400 con bò cao sản từ Mỹ và chính thức vận hành trang trại tại Kaluga. Với công nghệ hiện đại, quản trị khoa học cùng quy trình vận hành nghiêm túc đã tạo ra thành công cho dự án sữa tươi sạch TH tại Việt Nam, đàn bò của TH tại Kaluga hiện đã thích nghi rất tốt, cho năng suất sữa cao hàng đầu Liên bang Nga.

TH hiện đã tiếp nhận 20.000ha đất canh tác tại Kaluga và đã triển khai khai hoang và trồng trọt trên diện tích 8.000ha với các loại cây trồng phục vụ chăn nuôi gia súc với năng suất cao như lúa mì, lúa mạch, ngô, cỏ alfafa, cỏ ryegrass… Hàng trăm người dân địa phương trước bỏ đi lên thành phố kiếm việc giờ đã quay trở lại làm việc hạnh phúc tại quê hương mình. TH cũng rất chú trọng tới các hoạt động cộng đồng khi thường xuyên tài trợ cho các sự kiện lễ hội tại địa phương, tặng quà cho trẻ em ở các gia đình khó khăn vào các dịp tết của người Nga, hỗ trợ máy móc vệ sinh đường, sửa chữa đường sá thường xuyên...

Đến nay, ngoài tỉnh Kaluga, Dự án của Tập đoàn TH ở Nga cũng đã có những bước đi vững chắc tỉnh Moscow, Primoskiy (Viễn Đông) và Cộng hòa Bashkortostan. Trong đó ở tỉnh Moscow, TH đã khánh thành giai đoạn 1 cụm trang trại chăn nuôi bò sữa với quy mô chăn nuôi khoảng 12.000 bò sữa. Hiện ở khu vực này đã có gần 3.000 bò sữa, nâng tổng số bò sữa TH đang chăn nuôi ở Liên bang Nga lên gần 6.000 con. Dự án đã trở thành điểm sáng của quan hệ hợp tác kinh tế Việt - Nga và hứa hẹn những thành công vang dội phía trước.



Quả thật, chuyến thăm của ông Efremov Alexander Viktorovich và việc ông cùng đoàn công tác đánh giá cao các thành tựu nổi bật của Tập đoàn TH đã có vai trò quan trọng trong thúc đẩy quan hệ hợp tác của TH và Kaluga nói riêng và của giới doanh nhân Việt Nam với Liên bang Nga nói chung. Tận mắt chứng kiến và đánh giá cao công nghệ hiện đại, sự hoàn hảo "từ đồng cỏ tới bàn ăn" trong của sản xuất sữa và các sản phẩm đa dạng khác của Tập đoàn TH, ông Bộ trưởng Nông nghiệp Vùng Kaluga và đoàn công tác chắc chắn sẽ củng cố quyết tâm hơn nữa, nhằm xúc tiến, nâng cao quan hệ hợp tác hơn nữa; để các dự án của TH tiếp tục "nở hoa" một cách xứng đáng trên đồng đất Kaluga nói riêng và nước Nga nói chung.



Đúng như ngài Putin đã đánh giá cao trong cuộc tiếp xúc với nữ doanh nhân Thái Hương tại Diễn đàn Kinh tế thế giới, tổ chức tại Vladivostok năm 2017, Tập đoàn TH trở thành doanh nghiệp đầu tư hàng đầu vào nước Nga trong lĩnh vực nông nghiệp. Niềm tự hào này không chỉ dành cho riêng lãnh đạo, cán bộ, công nhân của TH. Nó còn là niềm tự hào chung của tất cả chúng ta, khi "đem chuông đi đánh xứ người": Có tâm huyết, tấm lòng tử tế vì người tiêu dùng, đầu tư quy mô lớn, sử dụng công nghệ đầu cuối của thế giới, có con mắt xanh mời các chuyên gia hàng đầu cùng hội tụ góp sức, thì con đường hiện thực hóa những khát vọng trải rộng - như những cánh đồng bát ngát đẹp như tranh của TH tại xứ sở Bạch Dương.

Bài: An An Thiết kế: Hương Xuân

Ánh Dương Tổ Quốc