Sản xuất giày tưởng đơn giản nhưng đòi hỏi độ chính xác và sự trung thực tuyệt đối với cảm nhận người dùng. Bởi chỉ một chi tiết lệch chuẩn cũng đủ tạo khó chịu cả ngày; một vật liệu kém bền sẽ nhanh chóng bộc lộ sau thời gian ngắn. Từ thực tế đó, TBS hình thành nguyên tắc làm nghề: đặt độ bền vững lên trên hiệu ứng hào nhoáng, xem cảm giác ổn định, an tâm và đáng tin cậy theo năm tháng mới là giá trị thật của sản phẩm.

Ra đời vào cuối thập niên 1980, khi kinh tế Việt Nam vừa mở cửa, TBS gần như không có lợi thế về vốn, tiền lệ hay kinh nghiệm quốc tế. Điều họ có là tinh thần dám nghĩ dám làm và ý chí tự lực của những người lính trở về từ chiến trường Tây Nam, mang theo kỷ luật, và thái độ không thỏa hiệp với sự nửa vời.

Với niềm tin "thế giới làm được, người Việt cũng làm được", TBS phát triển bằng năng lực sản xuất và kỷ luật vận hành. Hệ sinh thái dần mở rộng thành mạng lưới hơn 31 nhà máy, đưa thương hiệu hiện diện tại nhiều thị trường như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), Indonesia… Quy mô ấy không đến từ đường tắt, mà từ tích lũy dài hạn: chuẩn hóa từng công đoạn, kiểm soát từng sai số, và luôn đo lường chất lượng bằng trải nghiệm sử dụng.

Với TBS Group và TBS Land, chữ "Tâm" không phải là một khái niệm cảm tính, mà được định hình như một hệ tiêu chuẩn. "Tâm" bắt đầu từ lý tính: mọi quyết định đều dựa trên nghiên cứu kỹ lưỡng, được chuẩn mực hoá đến từng chi tiết. Vì vậy, thay vì ưu tiên hình ảnh hay chạy theo tốc độ ra hàng, TBS chọn đầu tư nghiêm túc vào năng lực nghiên cứu – phát triển. Hệ thống 7 trung tâm R&D cùng hơn 2.500 kỹ sư, chuyên gia và nhà thiết kế đóng vai trò như một "bộ lọc kỹ thuật", đảm bảo mỗi bước triển khai đều có cơ sở và có kiểm chứng.

Nhưng "Tâm" không dừng ở chuẩn kỹ thuật. Ở tầng sâu hơn, đó là sự thấu hiểu con người trong đời sống thật: những thói quen sinh hoạt, những nhu cầu nhỏ nhưng lặp lại mỗi ngày, và cảm giác an bình, dễ chịu mà một không gian sống tốt có thể duy trì theo thời gian. Green Skyline (Quốc lộ 1K, Dĩ An, TP.HCM) là nơi tư duy ấy được đưa ra khỏi phòng họp, để đi thẳng vào thực tế đời sống.

Theo đó, Green Skyline chính là một "chân trời xanh" đúng nghĩa, nơi cảm hứng sống được đặt trên nền tảng nghiên cứu. Ở đây, từng chi tiết đều phải trả lời một câu hỏi rất cụ thể: cư dân sẽ sống và cảm nhận như thế nào trong 5 năm, 10 năm hay 20 năm tới?

Ngay từ giai đoạn phát triển sản phẩm, các nhóm kỹ thuật của TBS Land đã chuyển hoá nghiên cứu thành giải pháp thiết kế mang tính thấu cảm. Từ việc thử nghiệm và tính toán áp lực nước sinh hoạt để đảm bảo dòng nước ổn định trong giờ cao điểm; rà soát quy cách thang máy (tải trọng, kích thước khoang) theo mật độ cư dân và lưu lượng di chuyển thực tế để giảm thời gian chờ; đến việc chấp nhận đánh đổi một phần tầm nhìn phía Quốc lộ 1K bằng giải pháp kiến trúc che chắn, tạo lớp đệm cách ly tiếng ồn, giữ sự tĩnh lặng và riêng tư cho toàn khu.

Và chính tại Green Skyline, triết lý "Xây từ tâm, dựng vì người" của TBS Land không là khẩu hiệu. Nó được đo bằng những chi tiết kỹ thuật âm thầm nhưng bền bỉ, những thứ giúp chất lượng sống của con người dễ chịu hơn mỗi ngày, vững vàng hơn theo năm tháng.

Bên cạnh tư duy làm nghề và hệ tiêu chuẩn kỹ thuật, Green Skyline còn toạ lạc tại vị trí mang tính chiến lược hiếm thấy tại khu Đông Bắc TP.HCM, sở hữu lợi thế "ba mặt tiền trục thương mại" ngay Quốc Lộ 1K, Giao lộ GS1 và GS5. Điểm giao các tuyến đường có lưu lượng kết nối lớn và nhu cầu dịch vụ cao không chỉ giúp dự án nổi bật về nhận diện, mà còn tạo nền tảng hình thành nhịp sống thương mại sôi động, gia tăng giá trị khai thác bền vững cho khu vực và tài sản của cư dân.

Trong bán kính 5 - 10 phút di chuyển, cư dân dễ dàng tiếp cận hệ thống tiện ích hiện hữu như đại siêu thị GO Mall, Bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ, các khu dân cư văn minh và trục giao thông liên vùng đã vận hành ổn định. Đặt trong bức tranh đô thị trung tâm Đông Bắc TP.HCM, "lợi thế ba mặt tiền" của Green Skyline còn mang ý nghĩa như một điểm neo thương mại mới, một cấu phần trong tiến trình phát triển đô thị đa trung tâm (multi-CBD).

Green Skyline đã được hoàn thiện hơn 90%, khách hàng có thể chạm tay vào trải nghiệm thật, giá trị thật

Khi mạng lưới giao thông được tái cấu trúc, các đô thị cửa ngõ sẽ được "rút ngắn thời gian" tới các cụm việc làm, dịch vụ, kéo theo làn sóng chuyên gia, kỹ sư và lao động chất lượng cao, từ đó tạo nhu cầu lớn về nhà ở "đủ chuẩn". Green Skyline hưởng lợi rõ từ dòng nhu cầu ở thật và thuê dài hạn nhờ vị trí sát KCN – dịch vụ – trường học, bệnh viện, phù hợp nhóm cư dân, khách thuê chất lượng (chuyên gia, kỹ sư, lao động thu nhập ổn định) vốn ưu tiên đi làm thuận tiện, chi phí sống hợp lý.

Ra mắt thị trường từ cuối 2025, "Chân trời xanh" nhanh chóng tạo ấn tượng mạnh mẽ nhờ chiến lược "xây gần xong mới bán". Đây là lựa chọn thể hiện sức mạnh tài chính, sự tự tin về năng lực triển khai, và là cam kết dứt khoát: những gì được giới thiệu đều đã hiện hữu, có thể cảm nhận, kiểm chứng và đánh giá bằng trải nghiệm thật.

Trên quỹ đất hơn 1,3 ha, Green Skyline phát triển 4 tòa tháp cao 28 – 40 tầng với mật độ xây dựng chỉ hơn 36%, dành phần lớn diện tích cho cảnh quan và 32 tiện ích phục vụ đời sống hằng ngày. Nhưng điều làm nên khác biệt không nằm ở con số, mà ở cách những tiện ích ấy được "đặt để" theo nhịp sống và thói quen sinh hoạt.

Đó cũng là cách TBS Land thể hiện tiềm lực của một chủ đầu tư có năng lực triển khai và sức hút thương hiệu: không chỉ xây dựng công trình, mà còn kiến tạo hệ sinh thái vận hành bằng những đối tác có tiêu chuẩn, có kinh nghiệm và có khả năng tạo nên sức sống thương mại bền vững cho toàn khu.

Với cư dân Green Skyline, giá trị không chỉ nằm ở căn hộ, mà còn ở những "đặc quyền" gắn liền với hệ tiện ích mang tên tuổi uy tín. Điển hình qua sự kiện ký kết hợp tác chiến lược giữa TBS Land với Bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện hệ sinh thái sống khoẻ tại Green Skyline. Ngoài các ưu đãi khám chữa bệnh, thai sản, nội trú khi xuất trình thẻ cư dân, đặc quyền còn mở rộng sang hoạt động chăm sóc, tư vấn, đào tạo kỹ năng sơ cứu, mẹ và bé, sức khỏe thường thức ngay tại khu đô thị.

Hợp tác chiến lược giữa TBS Land và Bệnh viện Hoàn Mỹ Thủ Đức củng cố tầm nhìn xây dựng môi trường sống toàn diện, đề cao sức khỏe tại Green Skyline

Khi giáo dục, y tế, dịch vụ và thương mại hội tụ trong cùng một bán kính đi bộ hoặc vài phút di chuyển, chất lượng sống được nâng lên theo cách rất tự nhiên: nhẹ nhàng, liền mạch và tiết kiệm thời gian.

Mang theo ADN TBS, Green Skyline không phát triển theo tư duy "xây cho xong", mà thiết kế trải nghiệm sống trong từng chi tiết, để cư dân có thể gạt hết những xô bồ phố thị, cảm nhận được từng hơi thở xanh mát từ cỏ cây. Dự án cũng được thiết kế để đồng hành với những khoảnh khắc rất đời thường: bữa cơm tối sau ngày làm việc dài, buổi sáng vội vã đưa con đến trường, những cuối tuần chậm lại để nghỉ ngơi, và cả những giai đoạn chuyển đổi của gia đình theo thời gian.

Không gian tại đây không áp đặt một lối sống duy nhất, mà "hòa nhịp" với từng cá nhân, đồng thời nuôi dưỡng cảm giác thuộc về một cộng đồng ổn định và bền vững, bằng cách bố trí khối nhà đón gió tự nhiên, tối ưu ánh sáng ban ngày; mặt bằng căn hộ ưu tiên công năng sử dụng; đến hệ thống an ninh nhiều lớp, nhịp vận hành hằng ngày được tính toán dựa trên mật độ cư dân… Tất cả đều được quy hoạch hữu ý để "may đo" một phong cách sống "city resort – nghỉ dưỡng đô thị" dễ chịu, nhẹ nhàng tận hưởng.

Từ đôi giày êm ái nâng đỡ những bước chân vững chãi, đến xây dựng một môi trường sống đủ tốt để con người sống xứng tầm, an tâm với trải nghiệm thật, trân trọng giá trị thật, hành trình của TBS Group là sự phát triển rất tự nhiên. Khi bất động sản không còn là cuộc chơi của quy mô hay hình ảnh, mà trở thành cam kết dài hạn với chất lượng sống, Green Skyline được đặt đúng vào vị trí đó, như một dấu mốc cho thời điểm nội lực đã đủ sâu, năng lực đã đủ chín để TBS Land ra mắt dự án dân dụng đầu tiên.

Đó cũng là bản lĩnh của một thương hiệu Việt vươn tầm quốc tế: chọn con đường chắc chắn, đầu tư cho sản phẩm thật, lấy trải nghiệm con người làm trung tâm và chịu trách nhiệm với thời gian. Tại Green Skyline, từng chi tiết không nhằm tạo ấn tượng nhất thời, mà để bền bỉ đồng hành cùng nhiều thế hệ, như di sản làm nghề tử tế được tiếp nối từ những hành trình bền bỉ, đến một "chân trời xanh" đầy cảm hứng.

