Bến Lức từ lâu đã mang trong mình một mạch giao thương bền bỉ trên hành trình kết nối Sài Gòn – Chợ Lớn với miền Tây Nam Bộ. Qua nhiều thế hệ, dòng người, hàng hóa và sinh kế đã bồi đắp nên một vùng đất giàu sức sống. Ngày nay, Bến Lức tiếp tục mở rộng sức kết nối với TP.HCM, Đồng bằng sông Cửu Long và các trung tâm kinh tế phía Nam thông qua mạng lưới hạ tầng chiến lược đang từng bước hoàn thiện, tiến vào một chu kỳ phát triển mới với quy mô và nhịp độ lớn hơn.

Cùng với những kết nối ngày càng rộng mở là sự hội tụ của những dòng chảy trù phú: đầu tư – sản xuất, dân cư – việc làm, tiêu dùng – thương mại và những nhu cầu mới. Sự hội tụ ấy đang đưa Bến Lức từ một vùng đất mạnh về lưu chuyển đến một vai trò rộng hơn, với nhịp giao thương, sinh kế và đời sống đô thị ngày càng phong phú.

Trên quy mô giai đoạn 1 gần 85 ha tại trung tâm Bến Lức, Thanh Phú Centre Point được BIM Land phát triển như một phần trong nhịp chuyển mình của cả khu vực. Bản sắc giao thương vốn có được tiếp nối trong một hình hài mới: một "Tâm điểm trù phú", nơi những nguồn lực chín muồi được đặt trong tầm nhìn quy hoạch dài hạn, để khơi mở sức sống và lan tỏa thêm giá trị giàu cho vùng đất.

Hơn ba thập kỷ kiến tạo điểm đến mang đến cho BIM Land một tầm nhìn rộng hơn về tiềm năng của Bến Lức. Thay vì chỉ nhìn vào nhu cầu hiện hữu, nhà phát triển đặt câu hỏi: vùng đất này có thể đảm nhận vai trò gì trong tương lai của cửa ngõ phía Tây?

Câu hỏi ấy từng được đặt ra và tìm thấy lời giải ở những bối cảnh rất khác. Khu đô thị vịnh biển Halong Marina từ vùng bãi triều ven vịnh phát triển thành CBD của thành phố di sản Quảng Ninh. Tại Phú Quốc, BIM Land từng bước phát triển Phu Quoc Marina thành một quần thể nghỉ dưỡng – giải trí có sức hút quốc tế, nơi những thương hiệu như Park Hyatt, Regent, InterContinental, Sailing Club cùng các sự kiện thể thao toàn cầu như IRONMAN 70.3 góp phần tạo nên một điểm đến đa lớp, giàu trải nghiệm. Tại Thanh Xuan Valley, địa hình, rừng thông và thiên nhiên lại trở thành nền tảng cho một miền an trú xanh nguyên bản. Điểm chung là BIM Land không áp đặt một mô hình có sẵn, mà phát triển từ chính bản sắc và thế mạnh của điểm đến.

Với Thanh Phú Centre Point, tầm nhìn được đặt ra là một đô thị tích hợp có sức hút và vị thế đại diện cho cả khu vực cửa ngõ. Chuẩn mực quốc tế được chuyển hóa vào chất lượng không gian, khả năng kết nối và cách toàn đô thị vận hành như một chỉnh thể. BIM Land xác lập tầm nhìn và bản sắc, với sự đồng hành của Broadway Malyan và Benoy Architects đến từ Anh, cùng Codinachs Architects từ Tây Ban Nha. Mỗi đối tác tham gia giải một lớp bài toán khác nhau.

Từ đó, "Tâm điểm trù phú" được định hình như một miền sống đa dạng cho nhiều thế hệ, nơi giao thương, cộng đồng, thiên nhiên và lễ hội cùng tạo nên nhịp sống năng động và bền bỉ theo thời gian.

Thanh Phú Centre Point được quy hoạch với mật độ xây dựng khoảng 14,41%, trong khi 48% diện tích dành cho tiện ích và cảnh quan. Những tỷ lệ ấy cho thấy một lựa chọn rõ ràng: thay vì lấp đầy quỹ đất bằng công trình, dự án dành khoảng mở cho thiên nhiên, mặt nước và đời sống cộng đồng.

Một trục kết nối xuyên suốt giúp các lớp thương mại, dân cư và trải nghiệm được tổ chức trong mối quan hệ gần gũi. An cư, kinh doanh, mua sắm và gặp gỡ vì thế không tách rời, mà bổ trợ cho nhau trong một nhịp đô thị liền mạch.

Đó cũng là tinh thần placemaking – kiến tạo nơi chốn mà BIM Land cùng đội ngũ tư vấn của Broadway Malyan theo đuổi tại Thanh Phú Centre Point. Với gần 70 năm kinh nghiệm quốc tế, các chuyên gia kiến tạo cảnh quan đến từ Anh đã mang đến những chuẩn mực về chất lượng thiết kế và thẩm mỹ, đồng thời góp phần định hình một bản sắc đô thị nơi tinh thần quốc tế giao hòa cùng cảm hứng Mekong đương đại của vùng đất.

Từ hình tượng "Rồng thịnh vượng", những đường nét uốn lượn tinh tế được chuyển hóa vào quy hoạch tổng thể, dẫn dắt luồng di chuyển qua các trục không gian và hệ cảnh quan liền mạch. Trên nền tảng ấy, Broadway Malyan đặt trọng tâm vào cách con người thực sự gắn bó với nơi chốn: cách họ di chuyển, thư giãn, gặp gỡ và hình thành những thói quen sinh hoạt hàng ngày.

Nếu quy hoạch tạo nên cấu trúc, hệ sản phẩm bất động sản quyết định cách đời sống hình thành bên trong cấu trúc ấy. BIM Land phát triển nhiều loại hình từ nhà phố thương mại, nhà phố liền kề, biệt thự đến một mô hình hoàn toàn mới tại Việt Nam – Strip Mall, để mỗi cộng đồng có một sắc thái riêng nhưng vẫn thuộc về nhịp sống chung của Thanh Phú Centre Point.

Ở nhóm không gian đề cao giá trị kinh doanh, nhà phố đưa hoạt động kinh doanh và dịch vụ gần hơn với đời sống thường nhật, trong khi Strip Mall tạo nên những tuyến mua sắm – ẩm thực mở và linh hoạt. Benoy Architects, đơn vị đến từ Anh với hơn 75 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ và các dự án phức hợp, đảm nhiệm thiết kế dòng sản phẩm Strip Mall, góp phần vẽ nên những hành trình trải nghiệm thương mại mới cho cửa ngõ phía Tây.

Song song với đó là những lựa chọn an cư với mức độ riêng tư và phong cách sống khác nhau. Codinachs Architects từ Barcelona, với hơn 45 năm kinh nghiệm quốc tế, đưa vào các dòng nhà ở tư duy linh hoạt, thích ứng khí hậu và cân bằng giữa kinh doanh với đời sống gia đình. Tinh thần rộng mở vốn gắn với nếp sống phương Nam cũng được chuyển hóa vào kiến trúc qua những không gian thoáng đãng, chú trọng sự kết nối giữa trong và ngoài nhà.

Sự đa dạng vì thế không nhằm tạo thật nhiều sản phẩm. Mục tiêu là hình thành những cộng đồng sống có sắc thái riêng, đồng thời tạo nên nhiều lớp hoạt động bổ trợ cho nhau.

Trong cách BIM Land kiến tạo điểm đến, thể thao, ẩm thực, giải trí và thương mại là những trụ cột tạo nhịp sống. Chúng làm phong phú đời sống cư dân, khơi mở những cuộc gặp gỡ, thu hút dòng người và tạo nền cho hoạt động kinh doanh.

Tại Thanh Phú Centre Point, tư duy ấy được cụ thể hóa bằng một hệ tiện ích có quy mô vượt ra ngoài nhu cầu của riêng cư dân nội khu. Tổ hợp trung tâm thương mại 9,5 ha, kết hợp cùng Strip Mall và nhà phố thương mại, hướng tới hình thành một cực mua sắm – ẩm thực – dịch vụ quy mô lớn. Quảng trường sự kiện và sân khấu ngoài trời 1,2 ha, với sức chứa khoảng 10.000 người, mở ra không gian cho những chương trình văn hóa, lễ hội và sự kiện quy mô lớn của khu vực.

Ở lớp trải nghiệm thường nhật và cuối tuần, Công viên Trung tâm gần 8 ha, Tổ hợp Thể thao tiêu chuẩn quốc tế, hệ cảnh quan mặt nước và hồ bơi resort đảo nổi 3.300 m² bổ sung những không gian vui chơi, vận động và thư giãn có quy mô mà khu vực còn thiếu. Khi những lớp tiện ích này cùng đi vào vận hành, sức hút của Thanh Phú Centre Point có cơ sở mở rộng từ cộng đồng cư dân nội khu tới người dân Bến Lức và các khu vực lân cận.

Điểm quan trọng không nằm ở từng công trình riêng lẻ, mà ở cách chúng nối tiếp thành một hành trình liền mạch, từ mua sắm đến ẩm thực, vui chơi và thư giãn. Một kỳ lưu trú có thể kéo dài thành hành trình khám phá. Không gian quen thuộc ngày thường có thể chuyển nhịp để sẵn sàng đón những ngày hội lớn.

Đó là giá trị thực mà BIM Land hướng tới. Cư dân có thêm lựa chọn sống. Du khách có thêm lý do quay trở lại. Hoạt động kinh doanh có thêm dư địa phát triển từ chính dòng người của điểm đến. Khi những yếu tố ấy cùng vận hành, Thanh Phú Centre Point có thể duy trì nhịp sống trù phú và tạo nên sức hút vượt ra ngoài phạm vi cư dân nội khu.

Sau những cột mốc đầu tiên đã được xác lập, Thanh Phú Centre Point đang bước vào một nhịp triển khai mới trên hành trình hiện thực hóa tầm nhìn. Với quy mô gần 85 ha giai đoạn 1, đô thị này sẽ từng bước thành hình khi các lớp quy hoạch, sản phẩm và tiện ích lần lượt được hoàn thiện và đưa vào vận hành.

Khi những mảnh ghép ấy dần hoàn thiện, hình hài của một "Tâm điểm trù phú" cũng sẽ ngày một rõ nét hơn, từ diện mạo đô thị đến đời sống hình thành bên trong đó. Để rồi trong tương lai, khi cư dân trở về, các tuyến phố sáng đèn, những thương hiệu trong nước và quốc tế cùng hiện diện, còn thương mại, trải nghiệm và lễ hội bắt đầu tạo nên nhịp riêng, Thanh Phú Centre Point sẽ thực sự bước vào đời sống bằng sức sống của chính cộng đồng và dòng người hiện hữu mỗi ngày.

Điều đó cũng diễn ra vào thời điểm Bến Lức và khu Tây đang bước sang một chu kỳ phát triển mới. Thanh Phú Centre Point vì thế không chỉ đón nhận những cơ hội từ sự chuyển mình của vùng đất, mà hướng tới góp phần tạo nên diện mạo mới cho khu vực. Theo thời gian, dự án được kỳ vọng trở thành một phần sống động của Bến Lức, từng bước hiện thực hóa tầm nhìn về một "Tâm điểm trù phú" tại cửa ngõ phía Tây TP.HCM.

Bài: Thu Huệ Thiết kế: Hương Xuân

Ánh Dương Thanh Niên Việt