Là một đô thị biển năng động, Đà Nẵng còn được biết đến với tên gọi đầy thi vị: "Thành phố sông Hàn". Dòng sông như dải lụa xanh vắt ngang lòng thành phố được ví như dòng chảy bất tận của thịnh vượng, là chứng nhân cho hành trình phát triển không ngừng nghỉ của vùng đất này.

Mang luồng sinh khí từ bờ Tây sang bờ Đông sông Hàn, kết nối mạch phát triển của thành phố, Cầu Rồng vừa định danh Đà Nẵng trên bản đồ du lịch thế giới, vừa là biểu tượng của sức sống mới và khát vọng vươn mình mạnh mẽ.

Tọa lạc tại vị trí giao thoa giữa núi - sông - biển - trời, The Legend Danang được kiến tạo như một biểu tượng mới của thành phố đáng sống nhất Việt Nam, dành riêng cho giới tinh hoa. Công trình không chỉ là tác phẩm kiến trúc nổi bật trên đường chân trời Đà Nẵng mà còn là di sản đô thị sống, được trao truyền cho thế hệ tương lai.

"Ở vị trí hội tụ giá trị văn hóa - địa lý - kinh tế của Đà Nẵng, The Legend Danang được sinh ra để trở thành một biểu tượng không thể trộn lẫn. Chúng tôi tin rằng một bất động sản cao cấp đúng nghĩa không chỉ để sống mà phải truyền cảm xúc, tôn vinh cá tính và lưu giữ giá trị vượt thời gian", bà Lê Thu Trang, Tổng Giám đốc ROX Signature, đơn vị phát triển dự án chia sẻ.

The Legend Danang không chỉ đại diện cho nhịp sống phồn vinh của Đà Nẵng, mà còn ghi dấu vị thế của một bất động sản biểu tượng. Từng đường nét kiến trúc, từng lớp không gian đều phản chiếu tinh thần bản địa, giá trị văn hóa và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của đô thị trẻ miền Trung.

Với khát vọng tạo nên một "tuyệt tác vượt thời gian", nhà phát triển ROX Signature đã bắt tay với những đối tác danh tiếng toàn cầu để kể câu chuyện riêng cho dự án. HBA Singapore, đơn vị thiết kế toàn cầu gắn với hình ảnh những công trình kiến trúc xa xỉ và NDA Group, tập đoàn tư vấn sáng tạo hàng đầu nước Pháp là những cái tên được "chọn mặt gửi vàng".

Theo đuổi triết lý mỗi công trình là một kỳ quan mang bản sắc riêng không thể trộn lẫn, HBA Singapore tiếp cận The Legend Danang như một cuộc đối thoại sâu sắc với thành phố. Đội ngũ thiết kế đã lắng nghe và thấu hiểu nhịp sống hiện đại, ký ức văn hóa và địa hình đặc trưng nơi đây, nơi dòng sông ôm lấy thành phố, biển núi giao hòa, cây cầu uốn cong như rồng bay ra biển… để từ đó kiến tạo nên một không gian sống độc bản, duy mỹ và xứng tầm biểu tượng.

Trên tinh thần đó, toàn bộ cấu trúc không gian tại The Legend Danang được HBA Singapore phát triển từ cảm hứng "lưỡng long triều nhật" - một tích xưa giàu tính biểu tượng trong văn hóa bản địa. Địa hình ven sông Hàn và vi khí hậu đặc trưng của Đà Nẵng được nghiên cứu kỹ lưỡng tạo nên các lớp không gian đa chiều đón nắng, hướng gió và mở rộng tầm nhìn ra thiên nhiên khoáng đạt.

Đặc biệt, tòa tháp căn hộ cao cấp The Legend Danang được phát triển đồng bộ với khách sạn 5 sao Hyde do Accor - Ennismore vận hành. Từ nhịp điệu kiến trúc đến vật liệu nội thất được tinh tuyển đều phản ánh sự chỉn chu trong thiết kế và vẻ đẹp thẩm mỹ sang trọng, tạo nên một tổng thể hài hòa nhưng vẫn mang bản sắc riêng.

Trong lớp vỏ kiến trúc được trau chuốt như một tác phẩm sưu tầm là không gian sống nghệ thuật, nơi mỗi căn hộ như một tác phẩm được cá nhân hóa mang phong cách Arty Vibe - một triển lãm sống động của ánh sáng, vật liệu và cảm xúc.

Tất cả các căn hộ đều sở hữu ban công riêng, mở rộng tầm nhìn panorama tuyệt mỹ về sông Hàn, biển Mỹ Khê, bán đảo Sơn Trà và đường chân trời rực rỡ của thành phố.

Tại The Legend Danang, thiên nhiên không chỉ là sông - núi - biển - trời bên ngoài cửa sổ mỗi căn hộ mà mảng xanh còn len lỏi theo từng nhịp kiến trúc, nối tiếp qua bộ đôi bể bơi vô cực 4 mùa, vườn treo, chòi nghỉ, hồ phản chiếu cảnh quan… tạo nên một hệ sinh thái sống thư giãn đúng nghĩa.

NDA Group - nhà thiết kế cảnh quan đến từ nước Pháp luôn theo đuổi những góc nhìn mới mẻ và độc đáo trong thiết kế - đã mang tới The Legend Danang câu chuyện về một khu vườn nhiệt đới với dáng dấp resort giữa thành phố.

"Chúng tôi không chỉ tạo nên những khoảng xanh thư giãn hay tiện ích cao cấp, mà là một hệ sinh thái sống đúng chuẩn resort 5 sao khép kín. Tại The Legend Danang, cảnh quan trở thành chất xúc tác nâng tầm phong cách sống, định hình một chuẩn mực sống mới giữa tọa độ biểu tượng" - đại diện NDA Group chia sẻ.

Từ kiến trúc, nội thất đến cảnh quan, mỗi lớp không gian như một chương nhạc cùng hòa âm thành bản giao hưởng sống đỉnh cao mang tên The Legend Danang. Đây không chỉ là nơi an cư mà còn là nơi con người được chữa lành, tái tạo năng lượng, tận hưởng tiện nghi đỉnh cao và thiên nhiên thuần khiết, một biểu tượng sống mới định danh giới tinh hoa Đà thành.

Là một sản phẩm thuộc thương hiệu ROX Signature, dự án được phát triển như một triển lãm giữa tầng không sống động với đa tầng tiện ích, mang đến trải nghiệm home resort 5 sao giữa thành phố sôi động.

Hệ tiện ích concierge đặc quyền mở ra cánh cửa dẫn tới phong cách sống thượng lưu, nâng tầm trải nghiệm cư dân từ những nhu cầu đơn giản đến những yêu cầu tinh tế và phức tạp nhất. Đây là cam kết về sự tận tâm và chuyên nghiệp, mang đến cho cư dân tiện nghi tối ưu và cảm giác được chăm sóc như những vị khách VIP mỗi ngày.

Ngay từ những bước chân đầu tiên vào đại sảnh, cư dân được chào đón như thượng khách trong không gian tiếp đón được thiết kế sang trọng, đậm chất phòng lounge của khách sạn boutique hạng sang. Hệ thống quản lý vận hành 24/7, an ninh 5 lớp cùng tủ nhận đồ thông minh… đảm bảo sự an tâm tuyệt đối, giải phóng cư dân khỏi mọi lo lắng về bảo vệ tài sản.

Phòng golf 3D được dành riêng cho những chủ nhân đam mê thể thao nhưng vẫn đề cao sự riêng tư. Không gian tổ chức tiệc, từ trong nhà đến ngoài trời, được chăm chút tỉ mỉ, biến mỗi dịp tụ họp thành trải nghiệm đẳng cấp, giàu cảm xúc.

Bộ đôi hồ bơi vô cực bốn mùa - một hướng về dãy Bà Nà, một hướng ra vịnh Đà Nẵng - mang đến những giây phút thư thái, nhẹ nhàng giữa tầng không rộng mở.

Từ các tầng cao, cư dân có thể đắm mình trong bình minh rực rỡ trên biển Mỹ Khê hoặc hoàng hôn nhuộm vàng phố thị, nơi biển xanh, sông bạc và bán đảo Sơn Trà hòa quyện trong bức tranh chân trời hùng vĩ.

Chỉ một bước chân ra khỏi nhà, không gian sống sôi động bên sông Hàn trải rộng với bến du thuyền Marina và hệ thống giải trí đa dạng dọc đường Trần Hưng Đạo, mở ra một phong cách sống thư giãn đa sắc màu ngay trước thềm nhà.

Theo những hé lộ đầu tiên từ ROX Signature, The Legend Danang sẽ được bàn giao theo tiêu chuẩn quốc tế 5 sao, với hệ vật liệu cao cấp tuyển chọn từ những quốc gia có truyền thống thiết kế và kỹ nghệ hàng đầu thế giới như Anh, Đức, Pháp, Ý, Nhật Bản...

Từng chi tiết nội thất - từ thiết bị vệ sinh, hệ bếp, phụ kiện điện cho đến ánh sáng và vật liệu hoàn thiện - đều được lựa chọn kỹ lưỡng từ những thương hiệu danh tiếng, bảo chứng cho chất lượng, độ bền và thẩm mỹ vượt thời gian. Không đơn thuần là tiện nghi, đây là sự kết hợp hài hòa giữa công nghệ, công năng và nghệ thuật sống.

Tất cả hòa quyện tạo nên một không gian sống tinh tuyển - đẳng cấp, nơi chất lượng không chỉ là cam kết mà còn là giá trị cốt lõi khẳng định vị thế của The Legend Danang như một biểu tượng sống mới bên sông Hàn.

Khi Đà Nẵng tiếp tục viết nên chương mới trong kỷ nguyên sáng tạo, The Legend Danang vươn mình trở thành biểu tượng kiêu hãnh tại trung tâm thịnh vượng, đại diện cho khát vọng phát triển bền vững và phồn vinh của thành phố. Đây cũng là tọa độ định danh những chủ nhân tinh hoa, am hiểu giá trị và tôn vinh bản sắc.





Ánh Dương Thanh Niên Việt