Cách trung tâm thành phố San Francisco chỉ một dặm, Yerba Buena Island hứa hẹn trở thành những khu vực phát triển sầm uất nhất với 1.000 căn sẽ được chào bán ra thị trường trong năm 2025. Những căn biệt thự ở nơi này tận dụng vẻ đẹp thô sơ của hòn đảo và tái hiện ý nghĩa của việc sống trong sự hòa hợp hoàn hảo. Dự án này đặc biệt chú trọng đến việc tích hợp công nghệ tiên tiến và những tiện ích theo phong cách resort, không gian sống mở rộng từ trong nhà ra ngoài trời, mang lại trải nghiệm sống đẳng cấp và xa hoa.

Krysen Heathwood, giám đốc điều hành cấp cao khu vực phía Tây của Compass Development Marketing Group, chia sẻ: "Dự án phát triển này mở ra một phong cách sống độc đáo, không lẫn vào đâu được, ngập tràn thiên nhiên với tầm nhìn hướng sông, cuộc sống yên bình của vùng ngoại ô và tất cả được hòa quyện tại một địa điểm. Không có dự án nào tại San Francisco có thể sánh bằng."

Tạm biệt những cao ốc tường kính chói mắt, những dự án phát triển nhà ở mới nhất của New York đang hướng tới thiết kế kiến trúc thanh lịch và vượt thời gian. Tòa nhà nhà 18 tầng 200 East 75th Street ở giữa Mahattan đông đúc lại trầm mặc mà sang trọng với mặt tiền bằng đá vôi, gạch và đất nung tráng men với khung cửa vòm hoài cổ. Phong cách kiến trúc tinh tế với đầy đủ các tiện nghi là lựa chọn dành cho những người tìm kiếm một không gian đáng sống với giá bắt đầu từ 3,25 triệu USD cho 1 căn hộ 2 phòng ngủ.

Cũng giống như cách những chủ nhân thượng lưu sưu tầm những món đồ thời trang được "thửa riêng", thiết kế bởi những nhà mốt hàng đầu thế giới, nhưng lại không hề có logo hào nhoáng, hoạ tiết nổi bật. Những toà nhà "xa xỉ thầm lặng" này không phô trương sự giàu có bằng những dinh thự hoành tráng hay nội thất lộng lẫy, mà tập trung vào sự tinh tế trong kiến trúc, chất lượng vượt trội và thiết kế nội thất độc bản vượt thời gian. Đây là phong cách sống đề cao sự riêng tư, yên bình và thoải mái, nơi giá trị của ngôi nhà không nằm ở vẻ ngoài hào nhoáng mà ở sự độc đáo, cảm giác thanh lịch kín đáo mà những doanh nhân thành đạt ở cả thế giới và Việt Nam đang theo đuổi.

Theo Báo cáo Wealth Report 2024 của Knight Frank, số lượng cá nhân siêu giàu UHNWI (Ultra-high-net-worth individual - Cá nhân có giá trị tài sản ròng từ 30 triệu USD trở lên) ở Việt Nam trong năm 2023 đã tăng 2,4% so với một năm trước đó. Dự kiến đến năm 2028, số người siêu giàu tại Việt Nam sẽ đạt 978 người, tăng khoảng 30% so với năm 2023.

Giới siêu giàu đang không ngừng ưu tiên mua sắm xa xỉ phẩm, bao gồm cả bất động sản hạng sang, nhằm đa dạng hóa danh mục đầu tư cũng như khai thác tiềm năng lợi nhuận to lớn mà những hạng mục tài sản này mang lại. Một bộ phận không nhỏ giới thượng lưu có những cách thức biểu đạt bản thân đầy khác biệt và sâu sắc. Thay vì biệt thự sân vườn dát vàng hay những căn hộ cao cấp hào nhoáng, ngày nay nhiều người chọn lựa không gian sống giao thoa hoàn hảo giữa sự hiện đại và thiên nhiên, những tòa nhà có vị trí đắc địa và những tiện nghi sang trọng bậc nhất. …

Vị trí đắc địa của The Nelson 29 Láng Hạ không chỉ là điểm nhấn nổi bật, mà còn là yếu tố quyết định làm nên sự đặc biệt của không gian sống nhiều người giàu thông thái đang săn lùng. Dự án tọa lạc tại lõi trung tâm quận Ba Đình, trong 1 con ngõ tách biệt hiếm hoi ngay đường Láng Hạ Phố Wall của Việt Nam mang lại sự thuận tiện di chuyển, cũng như làm đa dạng sản phẩm cho căn hộ chung cư Hà Nội.

The Nelson dễ dàng kết nối với các tuyến đường huyết mạch và các khu vực trọng điểm của Hà Nội. Đặc biệt, khi tuyến đường vành đai 1 – một trong những con đường đắt giá nhất hành tinh hiện đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, vị trí của dự án càng trở nên đắc địa hơn bao giờ hết. Sau khi hoàn thành, tuyến đường vành đai 1 không chỉ giúp kết nối các khu vực trung tâm, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển nhanh chóng giữa các quận, đồng thời gia tăng giá trị bất động sản khu vực này.

Ngoài lợi thế vị trí này, The Nelson 29 Láng Hạ còn sở hữu nhiều yếu tố cảnh quan tuyệt khi gần hồ Thành Công và công viên Indira Gandhi, với tầm view bao quát toàn bộ trung tâm thành phố. Nhận định về dự án, ông Michael Piro, Tổng Giám đốc Indochina Capital cho biết: "Theo nghiên cứu bất động sản, quận Ba Đình - một trong những quận trung tâm của thành phố Hà Nội, tình trạng khan hiếm nguồn cung bất động vẫn diễn ra, đặc biệt là các dự án hạng sang. Dự báo, trong vòng 2-3 năm tới, nguồn cung mới sẽ trở nên khan hiếm do quỹ đất "vàng" ngày càng thu hẹp. Trong bối cảnh đó, The Nelson Private Residences nổi lên như một dự án đáng chú ý, thêm nguồn cung căn hộ chung cư cao cấp tại trung tâm Thủ đô. Nơi đây sẽ trở thành một dự án BĐS hàng đầu cho khách hàng và các nhà đầu tư đang tìm kiếm một trải nghiệm đẳng cấp quốc tế, mang lại trải nghiệm sống tối ưu và sự riêng tư tuyệt đối".

The Nelson Private Residences tại 29 Láng Hạ không chỉ là một dự án căn hộ cao cấp mà còn là biểu tượng của phong cách sống đẳng cấp, nơi sự tỉ mỉ và tinh tế được ẩn chứa trong từng chi tiết thiết kế và nội thất. Được định hướng theo phong cách "Quiet Luxury", dự án mang đến một không gian sống sang trọng nhưng không phô trương, tập trung vào giá trị cốt lõi của sự tinh xảo và chất lượng vượt trội. Bao gồm 175 căn hộ riêng tư từ 2 đến 3 phòng ngủ và các căn penthouse độc đáo, được tối ưu hóa trên diện tích 3.183m2, mỗi căn hộ tại The Nelson là một tác phẩm nghệ thuật "thửa riêng", đảm bảo không gian sống sang trọng, đẳng cấp nhưng vẫn ấm cúng, tinh tế.

Nội thất của dự ánđược hoàn thiện với vật liệu cao cấp nhất, từ sàn gỗ tự nhiên, đá marble nhập khẩu đến các thiết bị vệ sinh hiện đại, tất cả đều được chọn lọc kỹ lưỡng để tạo nên sự hài hòa giữa thẩm mỹ và công năng. Phần kiến trúc ngoại thất đã hoàn thiện, khoác lên vẻ đẹp hiện đại, sang trọng, hòa quyện với cảnh quan xung quanh, trong khi nội thất bên trong được chăm chút từng đường nét, mang đến cảm giác tinh tế và đẳng cấp. Hệ thống tiện ích nội khu như phòng gym, yoga hiện đại, vườn treo trên cao, hay khu vui chơi trẻ em không chỉ đáp ứng nhu cầu sống mà còn nâng tầm trải nghiệm cư dân.

Chủ đầu tư quan tâm đến từng chuyển động tinh tế nhất trong cảm xúc của mỗi cá nhân, trải nghiệm cuộc sống đẳng cấp nhưng riêng tư luôn được bồi đắp, nuôi dưỡng với chuỗi tiện ích đặc quyền và hệ thống dịch vụ hỗ trợ cá nhân hóa chuẩn khách sạn 5 sao. Cư dân thượng lưu được sống trọn vẹn trong căn nhà của chính mình đến những giây phút thư giãn ở bể bơi vô cực, phòng sauna & jacuzzi riêng tư, khu vườn dạo tầng mái, phòng gym cá nhân, đảo thiền Yoga... hay bùng nổ cảm xúc khi tụ họp cùng người thân ở phòng tiệc cá nhân.

The Nelson 29 Láng Hạ không chỉ là chốn an cư, mà còn là tuyên ngôn về phong cách sống của những người thành đạt, nơi mỗi chi tiết nhỏ nhất đều được thiết kế để tôn vinh sự hoàn mỹ, khẳng định vị thế của chủ nhân trong sự kín đáo và thanh lịch. Đây chính là đỉnh cao của nghệ thuật sống mà những người giàu yêu sự tĩnh lặng, bình yên mà sang trọng đang tìm kiếm. Hệt như những bộ trang phục cao cấp, được thiết kế và may đo bởi những nhà mốt danh tiếng, không cần in đậm dấu ấn thương hiệu, The Nelson hiện lên như một biểu tượng của sự đẳng cấp, khẳng định vị thế của chủ nhân mà không cần phô diễn.

Được vận hành bởi Savills Việt Nam, một đơn vị quản lý bất động sản hàng đầu, The Nelson đảm bảo một chuẩn mực sống quốc tế cho cộng đồng cư dân của mình. Không chỉ nổi bật với vị trí đắc địa, The Nelson còn tự hào với hệ tiện ích và dịch vụ 5 sao đo ni đóng giày cho giới tinh hoa.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, đại diện Savills đã chia sẻ: "Chúng tôi tự hào mang đến dịch vụ quản lý chuẩn quốc tế ở The Nelson. Mỗi chi tiết tại đây, từ hệ thống tiện ích cá nhân hóa như phòng ăn riêng tư, phòng xông hơi, tắm nước nóng, tới các khu vực tiện ích công cộng như sảnh đa năng và cafe sang trọng, đều được chăm chút tỉ mỉ nhằm phục vụ cư dân tận hưởng cuộc sống thượng lưu mỗi ngày."

Có thể thấy rằng những người giàu có, siêu giàu ngày càng nhận thức rõ hơn về giá trị của sự tinh tế và sang trọng mà không cần phải phô trương. Họ tìm kiếm sự yên tĩnh và riêng tư trong cuộc sống, thay vì phô bày sự giàu có một cách rầm rộ. Điều này đặc biệt phù hợp với những giá trị của xã hội hiện đại, nơi con người tìm kiếm sự cân bằng và tận hưởng cuộc sống ở mức độ thượng hạng mà không cần phải chứng tỏ quá nhiều với người khác.

Điều này củng cố uy tín của Indochina Capital và Savills Việt Nam trong việc cung cấp một môi trường sống đẳng cấp quốc tế, tạo dựng không chỉ một mái nhà mà còn là một trải nghiệm sống xa hoa và độc quyền.

Với vị trí đắc địa hiếm có tại lõi trung tâm quận Ba Đình, Hà Nội – khu vực gần như không còn quỹ đất để phát triển các dự án mới, The Nelson Private Residences tại 29 Láng Hạ không chỉ là nơi an cư đẳng cấp, dự án còn sở hữu tiềm năng đầu tư vượt xa giá trị. Với quá trình đô thị hóa lâu đời, những bất động sản hạng sang như The Nelson trở thành "hàng hiếm", đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của giới thượng lưu. Theo xu hướng thị trường, giá bất động sản tại đây có xu hướng tăng cao, đặc biệt khi tuyến vành đai 1 Hoàng Cầu - Đê La Thành hoàn thành vào năm 2025, thúc đẩy giá trị khu vực lên một tầm cao mới. Giới thượng lưu thông thái sẽ nhận ra The Nelson là 1 kênh đầu tư bền vững, mang lại lợi nhuận dài hạn. Với chỉ 175 căn hộ phiên bản giới hạn, dự án mới chỉ đáp ứng được 1 con số khiêm tốn so với lực cầu quá mạnh của thị trường. Chính giá trị độc đáo, từ vị trí, số lượng khan hiếm và chuỗi tiện ích dịch vụ cá nhân đẳng cấp đã khiến giới doanh nhân thành đạt ráo riết săn lùng những phiên bản giới hạn The Nelson. Bởi với những người thông thái, những căn hộ "xa xỉ mà không ồn ào" ở The Nelson không chỉ khẳng định phong cách sống mà còn là tài sản giá trị cho các nhà đầu tư nhạy bén đón đầu tiềm năng tăng trưởng vượt bậc trong tương lai gần.

Ánh Dương Thanh Niên Việt