Năm 1995, thương hiệu Nội thất Sơn Thuỷ chính thức ra đời, đặt những viên gạch đầu tiên cho hành trình chinh phục lĩnh vực nội thất văn phòng còn rất sơ khai tại Việt Nam. Không lâu sau đó, doanh nghiệp đổi tên thành Nội thất Hòa Phát, trở thành cái tên quen thuộc với câu nói vui "không Hòa chỉ Phát" - minh chứng cho sự lan tỏa mạnh mẽ của thương hiệu trong đời sống công sở.Suốt gần ba thập kỷ, từ những sản phẩm đầu tiên như ghế xoay, bàn làm việc, Nội thất Hòa Phát không ngừng cải tiến, mở rộng quy mô và xây dựng hệ sinh thái nội thất hiện đại.

Đến năm 2022, thương hiệu chính thức bước vào một giai đoạn phát triển mới với tên gọi Nội thất The One. Sự đổi tên này không chỉ là chuyển đổi nhận diện, mà còn thể hiện tầm nhìn và khát vọng lớn lao: trở thành thương hiệu nội thất tiên phong, dẫn dắt thị trường, và tiếp tục ghi dấu bằng những giá trị vượt thời gian.

Và cứ như thế, Nội thất The One đã đi qua ba thập kỷ phát triển dựa trên "kiềng ba chân" bền vững: từ vị thế quốc dân được tạo nên bởi hàng triệu sản phẩm quen thuộc trong đời sống người Việt, đến nội lực sản xuất ngày càng vững mạnh làm nên chất lượng ổn định, cuối cùng là khát vọng vươn tầm quốc tế luôn âm ỉ cháy qua từng giai đoạn. Ba yếu tố ấy hòa quyện, nâng đỡ và dẫn dắt thương hiệu bền bỉ suốt 30 năm, để hôm nay The One không chỉ nhìn lại chặng đường cũ với niềm tự hào, mà còn tự tin bước vào hành trình mới với tâm thế mạnh mẽ và tinh thần chuyển mình rõ rệt.

Trải qua ba thập kỷ, The One đã âm thầm khẳng định vị thế quốc dân của mình - không phải bằng khẩu hiệu hay quảng cáo ồn ào, mà bằng sự hiện diện bền bỉ trong đời sống hàng ngày của người Việt. Những sản phẩm đầu tiên từ ghế xoay, bàn làm việc, tủ sắt đến bàn inox, ghế ăn, bộ bàn ghế hội trường hay ghế sân vận động đã dần trở thành hình ảnh quen thuộc trong các văn phòng công sở, trường học, bệnh viện và cả trong từng gia đình. Chắc hẳn nhiều người vẫn còn nhớ chiếc ghế xoay xanh huyền thoại ở nhà hay tại bàn làm việc tại văn phòng những năm 2000 mà bằng cách nào đó vẫn bền vững tới tận bây giờ. Chiếc ghế ấy không chỉ là một vật dụng, mà là một phần ký ức của tuổi trẻ, của những nỗ lực và mơ ước từng ngày, vẫn bền bỉ theo thời gian, như một chứng nhân thầm lặng trong đời sống của biết bao thế hệ.

Theo thống kê của thương hiệu, đến năm 2024, hơn 8 triệu chiếc ghế xoay SG550 – mẫu ghế biểu tượng của Nội thất The One – đã đến tay người tiêu dùng, nghĩa là trung bình cứ khoảng 12 người Việt thì có 1 người đang sử dụng ghế The One. Chính sự hiện diện rộng khắp này đã tạo nên bản sắc thương hiệu, khẳng định giá trị bền bỉ, tin cậy và phù hợp với thói quen, nhu cầu của người Việt. Không chỉ là sản phẩm, The One trở thành một phần của cuộc sống, góp phần hình thành nên vị thế "quốc dân" mà thương hiệu gầy dựng suốt ba thập kỷ qua.

Nếu chiếc ghế xoay gắn liền với ký ức của người Việt là minh chứng cho vị thế quốc dân, thì năng lực sản xuất chính là sức mạnh thầm lặng đứng sau mọi sản phẩm của The One. Ba thập kỷ qua, thương hiệu không ngừng xây dựng và hoàn thiện các nhà máy tại Hưng Yên và Bình Dương, được thiết kế theo mô hình thông minh, ứng dụng công nghệ và robot trong quản lý, vận hành và đánh giá sản phẩm. Từ khâu nhập nguyên liệu, gia công, lắp ráp đến đóng gói và vận chuyển, mọi quy trình đều được giám sát chặt chẽ, giúp tối ưu năng suất, kiểm soát chất lượng và tiết kiệm nguyên vật liệu. Các chu trình vận hành theo 5S và hệ thống quản lý chất lượng ISO bài bản, đảm bảo mỗi sản phẩm khi đến tay người tiêu dùng đều đạt tiêu chuẩn đồng nhất.

Chính nền tảng sản xuất vững chắc này cũng mở đường cho những nỗ lực nghiên cứu – phát triển (R&D), nơi The One tiếp tục sáng tạo, thử nghiệm và đưa ra những giải pháp thiết kế, sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu hiện đại và tầm nhìn vươn ra thế giới.

Những dự án R&D nổi bật trong năm 2025 bao gồm Ghế biểu tượng 2,5m tại A80, và các dòng sản phẩm đặc biệt nhân dịp 30 năm thành lập công ty như hệ thống tủ locker thông minh, két sắt hiện đại thế hệ mới, các dòng ghế văn phòng … . Các sáng kiến này không chỉ nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn giúp thương hiệu duy trì vị thế tiên phong thị trường nội thất công trình văn phòng Việt Nam.

Một trong những điểm mạnh chiến lược của The One là xây dựng mô hình liên kết trực tiếp giữa R&D và sản xuất, giúp sản phẩm nhanh chóng ra thị trường với chất lượng cao, tuân thủ các tiêu chuẩn ISO 9001, 14001, 45001. Các ứng dụng di động cho đại lý 3 miền và website nâng cấp với không gian 3D giúp cập nhật sản phẩm mới, giới thiệu bộ sưu tập và định hướng không gian phù hợp. Việc số hóa này rút ngắn thời gian từ ý tưởng đến sản phẩm, nâng cao trải nghiệm khách hàng và tăng khả năng xuất khẩu, đồng thời song hành cùng chiến lược chuyển đổi số quốc gia.

Nếu vị thế quốc dân chứng minh sức lan tỏa trong đời sống người Việt, và năng lực sản xuất là nội lực thầm lặng đảm bảo chất lượng, thì chiếc kiềng thứ ba – khát vọng vươn tầm quốc tế – chính là đôi cánh đưa The One tiến xa hơn trên bản đồ toàn cầu. Từ những năm gần đây, thương hiệu không ngừng nâng tầm sản phẩm, áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, nghiên cứu thiết kế hiện đại và thử nghiệm các giải pháp mới trong sản xuất để đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường xuất khẩu.

Các hoạt động tham gia VIFA ASEAN 2025 – Hội chợ Quốc tế sản phẩm nội ngoại thất – và Triển lãm Thành tựu Kinh tế – Xã hội A80 đã khẳng định tinh thần tiên phong và khát vọng vươn mình của The One. Không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu sản phẩm, đây còn là cơ hội để thương hiệu trao đổi, học hỏi, kết nối và chứng minh rằng nội thất Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh và tỏa sáng trên thị trường quốc tế.

Bà Thu Hương – Trưởng bộ phận xuất khẩu chia sẻ:

"Mục tiêu của chúng tôi trong giai đoạn mới là đưa các sản phẩm made in Vietnam vươn xa hơn nữa trên bản đồ xuất khẩu thế giới. Chúng tôi không chỉ tập trung vào số lượng hay thị trường mới, mà còn nâng cao tiêu chuẩn chất lượng, chú trọng thiết kế và trải nghiệm của người dùng quốc tế, để mỗi sản phẩm The One đều mang đậm dấu ấn Việt Nam và phù hợp với tiêu chuẩn toàn cầu."

Đằng sau mọi nỗ lực xuất khẩu là bộ phận R&D và đội ngũ sản xuất, những người ngày đêm nghiên cứu, thử nghiệm và cải tiến để đảm bảo mỗi sản phẩm mang thương hiệu The One vừa giữ trọn giá trị cốt lõi, vừa phù hợp với tiêu chuẩn toàn cầu. Chính khát vọng này đã trở thành nguồn động lực, dẫn lối cho thương hiệu tiếp tục chinh phục những thị trường mới.

Sau 3 thập kỷ dẫn dắt thị trường nội thất Việt, The One đã xây dựng uy tín vững chắc trong các công trình tiêu biểu trên khắp cả nước. Thương hiệu không chỉ cung cấp sản phẩm chất lượng cao mà còn định hình tiêu chuẩn cho các gói thầu nội thất công trình tại Việt Nam. Kinh nghiệm lâu năm, kết hợp với R&D và hệ thống sản xuất hiện đại đã giúp The One đáp ứng yêu cầu khắt khe của khách hàng. Đây cũng là nền tảng để thương hiệu tiếp tục mở rộng thị trường quốc tế, song hành với cam kết bền vững và nâng tầm ngành nội thất Việt.

Với mạng lưới phân phối rộng khắp, với hàng ngàn đại lý và điểm bán, giúp The One tiếp cận người tiêu dùng ở mọi miền đất nước. Những điểm này trở thành cánh tay nối dài, đưa sản phẩm và giải pháp nội thất của thương hiệu vào các công trình, văn phòng, nhà ở và dự án trọng điểm quốc gia.

Cũng trong cột mốc 30 năm quan trọng, The One cũng liên tục được vinh danh với nhiều giải thưởng quan trọng, bao gồm PROFIT 500 (28/10/2025), Thương hiệu Quốc Gia, Chất lượng Quốc Gia và Hàng Việt Nam Chất lượng cao. Đây là minh chứng rõ ràng cho năng lực phát triển bền vững, cũng như uy tín và vị thế tiên phong ngành nội thất Việt Nam.

Trong 30 năm tiếp theo, The One đặt mục tiêu duy trì sáng tạo, chất lượng, dịch vụ và mở rộng xuất khẩu. Chiến lược dài hạn bao gồm phát triển sản phẩm thông minh, vật liệu xanh, nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua công nghệ số, đồng thời mở rộng mạng lưới đại lý để phủ rộng toàn quốc. Thương hiệu hướng đến việc định hình chuẩn mực mới cho ngành nội thất Việt Nam, trở thành nhà sản xuất được yêu thích, đáng tin cậy và có tầm ảnh hưởng quốc tế.

Với nền tảng R&D vững chắc, hệ thống sản xuất hiện đại, đội ngũ sáng tạo và chiến lược phát triển dài hạn, The One đã và đang viết nên câu chuyện thành công của một thương hiệu Việt tiên phong. Ba mươi năm qua là hành trình khẳng định bản lĩnh và vị thế tiên phong; ba mươi năm tới sẽ là hành trình The One tiếp tục kiến tạo chuẩn mực mới cho ngành nội thất Việt – nơi sáng tạo, công nghệ và con người hòa quyện để đưa thương hiệu Việt vươn tầm thế giới.

Ánh Dương Phụ nữ số