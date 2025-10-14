Vàm Cỏ Đông hiền hòa chảy qua vùng đất phương Nam, kết nối liền mạch Đông – Tây Nam Bộ rồi chia nhỏ thành nhiều kênh rạch trù phú. Chảy qua những cánh đồng lúa bát ngát, làng nghề đan lát mộc mạc, những vườn cây trĩu quả ngọt lành… dòng sông không chỉ mang đến các giá trị về kinh tế - giao thương, mà còn nuôi dưỡng tinh thần, thổi hồn tình yêu người, yêu đời vào từng nhịp sống thường nhật.

Trong tiếng rẽ sóng của con thuyền, câu hò ngọt lịm tha thiết, thấp thoáng bóng dáng một đời sống chan hòa cùng thiên nhiên sông nước và rộng lượng, hào sảng với đời của con người nơi đây.

Với ba mặt ôm trọn bởi 5,8km dòng Vàm Cỏ Đông, xuyên suốt quá trình phát triển đại đô thị Waterpoint, chủ đầu tư cùng các đối tác quy hoạch, cảnh quan hàng đầu như CM+ (Úc), Lascal (Nhật Bản), Royal HaskoningDHV (Hà Lan)… chọn "thiên nhiên làm gốc, lấy con người làm trung tâm". Nhờ đó, hệ sinh thái ven sông đặc trưng được gìn giữ, mảng xanh được nhân rộng, để cây phủ bóng, sông nước uốn lượn ôm lấy từng mái nhà, luân chuyển không khí mát lành quanh năm.

Từng giọt phù sa chắt chiu qua bao mùa nước, nguồn sinh khí thịnh vượng được vun bồi qua bao năm tháng, những giá trị ấy âm thầm lắng lại, kết tinh thành những lớp trầm tích văn hóa, nuôi dưỡng một bản sắc riêng biệt. Theo thời gian, lớp này phủ lên lớp kia, gắn bó và bền bỉ, tựa như những "mạch dưỡng xà cừ" lấp lánh.

Hình ảnh nghệ thuật ấy đã gợi mở về một "viên ngọc quý" được hình thành từ "mạch dưỡng" của dòng sông. Dưới góc nhìn của một nhà kiến tạo đô thị, đó là cảm hứng tạo nên kiệt tác, lấy thiên nhiên làm chất liệu, dòng chảy tự nhiên là mạch nguồn.

Trên thế đất độc đáo bậc nhất tại đại đô thị tích hợp Waterpoint, nơi dòng sông Vàm Cỏ Đông nhẹ nhàng hợp lưu cùng 3ha kênh đào xanh trong, The Pearl được thừa hưởng trọn vẹn lớp lớp trầm tích của chiều sâu bản sắc văn hóa và sự thịnh vượng của một vùng đất bãi bồi bên sông.

Là phân khu compound cao cấp nhất Waterpoint, The Pearl có tổng diện tích 24,3ha gồm 241 biệt thự, được ưu ái quy hoạch trải dài theo gần 1km đường sông và bao bọc bởi 3ha mặt nước kênh đào. Thiên nhiên như "vòng ôm" ôm lấy khu compound, tạo nên địa thế "double waterfront" (hai mặt giáp thủy) hiếm có.

Thế đất "double waterfront" giúp The Pearl khai thác tối đa giá trị của dòng chảy, điều hòa vi khí hậu và đưa nguồn năng lượng tươi mới, mát lành len lỏi vào từng tư dinh, đồng thời khai mở tầm nhìn khoáng đạt. Mỗi ô cửa một bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc, từ khu vườn xanh mát căng tràn sức sống, hàng kênh đào yên ả bốn mùa đến dòng sông Vàm Cỏ thi vị của thơ ca.

Nối tiếp gam màu của dòng sông là những "dải lụa xanh" từ hệ thống 5 lớp công viên quy hoạch phân lớp từ ven sông, ven kênh, đến từng ô vườn (pocket park) xen giữa các cụm biệt thự, các lối tản bộ rợp bóng cây. Mật độ xây dựng của khu compound chỉ khoảng 17%, phần lớn diện tích được tập trung phát triển hệ sinh thái tự nhiên và tiện ích, nơi con người sống rộng mở cùng thiên nhiên và thiên nhiên là một phần không thể tách rời.

Thiết tha kết nối và giao hòa với thiên nhiên của người Nam Bộ gợi nhắc về tinh thần chan hòa trong nắng ấm, gió mát của những biệt thự nghỉ dưỡng bên bờ biển Âu Nam – biểu tượng của kiến trúc Địa Trung Hải. Cuộc gặp gỡ đồng điệu ấy là mạch cảm xúc để Dr. Marcià Codinachs, người được coi là "Mozart của kiến trúc Địa Trung Hải" chắp bút những nét vẽ phóng khoáng đặc trưng Địa Trung Hải nhưng vẫn sang trọng, thanh lịch và giàu bản sắc dành riêng cho bộ sưu tập tư dinh The Pearl.

Với tiêu chí hòa quyện với thiên nhiên, không thay đổi cấu trúc tự nhiên vốn có, các biệt thự The Pearl được kiến tác theo đặc điểm của khuôn đất, nương theo độ thoải tự nhiên, nếp uốn của dòng sông và kênh đào để tạo nên những tư dinh mang dấu ấn riêng. 3 loại hình sản phẩm gồm Canal Villa bên kênh đào, River Villa bên sông và Garden Villa giữa những khu vườn xanh… còn phản ánh tinh thần cá nhân hóa, để mỗi chủ nhân tìm thấy sự cộng hưởng giữa gu thẩm mỹ và phong cách sống riêng.

Biệt thự The Pearl có bố cục bề thế, diện tích rộng rãi, trụ cột vững chãi được sắp xếp đối xứng. Các không gian ưu tiên thiết kế mở với cửa kính lớn, ban công duyên dáng tạo nên sự kết nối trong – ngoài linh hoạt, xóa nhòa ranh giới giữa thiên nhiên và kiến trúc. Đó là nơi nắng gió len lỏi khắp phòng ngủ hay gia chủ cũng có thể thiết kế bàn tiệc "fine dining" ngay tại nhà, thưởng ngoạn tầm view "triệu đô" hướng về mặt nước.

Cái tài của tâm hồn nghệ nhân còn là cách sử dụng những chất liệu mộc mạc, bảng màu thân thuộc trung tính nhưng có thể làm bừng sáng cả một không gian sang trọng, thanh nhã, tôn vinh gu thưởng thức tinh tế của người sở hữu.

Thiết kế ưu tiên không gian mở, tối giản đường nét và màu sắc là cách để The Pearl "mời gọi" thiên nhiên phóng tác những tác phẩm nghệ thuật giác quan sống động và rực rỡ. Ngày mới bắt đầu với vũ khúc thanh âm của lá reo, tiếng chim líu lo và những "nốt nhạc" chuyển động dập dềnh của dòng sông theo từng làn gió. Thị giác được chiêm ngưỡng cuộc dạo chơi say mê của vệt nắng óng ả trên thảm cỏ xanh mướt sau mưa đêm, tinh nghịch nhảy nhót dưới tán cây lay động, rồi lại mềm mại và đằm thắm như giọt rượu vương trên sóng nước buổi chiều tà.

Mỗi sắc độ, chuyển động của thời gian khiến The Pearl luôn "khoác áo mới", mang vẻ đẹp đa chiều sống động như chính tâm hồn luôn tươi mới, rộng mở của gia chủ. Giá trị của những căn biệt thự The Pearl không nằm ở hình khối bề thế mà ở chiều sâu của không gian sống, nơi được kết nối, cảm nhận thiên nhiên bằng các giác quan một cách sâu sắc nhất.

Từ điểm ngắm bình minh đẹp nhất The Pearl – Sunrise Canal Clubhouse, cư dân hòa cùng ánh ban mai ngày mới bằng những hoạt động đa dạng như dạo bên kênh đào, tập yoga và thiền định hay xuôi những mái chèo kayak nhịp nhàng. Nơi Sunset Clubhouse – hoàng hôn như "rót mật" xuống mặt nước êm ả, gia chủ có thể tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc cuối ngày từ hồ bơi vô cực, trên chiếc du thuyền lướt êm mặt nước hoặc tại khu lounge lãng mạn bên sông.

Hệ tiện ích của The Pearl tập trung gắn kết mối quan hệ gia đình và cộng đồng đồng điệu giá trị sống. Các hoạt động phân bổ dọc theo ven sông, ven kênh và len lỏi trong các lớp công viên đa tầng như: bến du thuyền, bến kayak và tuyến chèo kayak, lounge & coffee, sân chơi trẻ em, sân thể thao đa năng, khu yoga... Từ đó, mang đến những trải nghiệm "đắt giá" trong cuộc sống hiện đại: nơi người cao tuổi được hít không khí lành, thong dong ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên, trẻ nhỏ được tự do vận động, khám phá… Trong từng khoảnh khắc giản dị ấy, tình yêu thương, lòng biết ơn và sự gắn bó được "gieo mầm", để thế hệ mai sau trưởng thành với nền tảng tinh thần bền vững – là nếp nhà, là phong thái sống.

Trong bối cảnh thị trường sôi động, nơi các thương hiệu có thể cạnh tranh dễ dàng bằng yếu tố giá cả, tốc độ, kỹ thuật hay công nghệ thì "di sản" lại là giá trị hiếm có, tạo nên những giá trị không thể sao chép hay trùng lặp. Đó là mảnh đất trù phú của dòng chảy thiên nhiên, là kiến trúc được quy hoạch hài hòa trong hệ sinh thái bền vững, là giá trị gia đình – bản sắc cộng đồng thấm đẫm trong từng tổ ấm, lối sống.

Với The Pearl, ngôi nhà vừa là tài sản quý giá vừa là gia tài truyền đời, chắt lọc các giá trị tinh thần, văn hóa, và ký ức đa thế hệ. Tại đó, ông bà gửi gắm những chiêm nghiệm sâu sắc, bố mẹ khắc ghi những hành trình nỗ lực và con trẻ lớn lên với niềm tự hào về cội rễ. Đó chính là di sản sống – món quà vô giá mà mỗi thế hệ gửi trao cho thế hệ mai sau.

