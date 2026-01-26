Có một Hà Nội lớn lên từ những dòng chảy. Là những dòng sông uốn mình mềm mại cùng vị phù sa len lỏi qua từng bãi lúa, nương ngô… bồi đắp nên trù phú của vùng đất. Là dòng chảy của ánh sáng trầm tích văn hóa, vắt mình qua những biến thiên lịch sử. Là những nếp nhà mà con người cư trú và neo mình trong đời sống, mang theo ký ức, cảm xúc và hệ giá trị được trao truyền qua bao thế hệ.

Có một Hà Nội vươn mình, không ngừng biến đổi cùng những dòng chảy để hôm nay mang tầm vóc mới của thời đại nhưng hồn cốt văn hóa Kinh Kỳ vẫn thấm sâu trong mạch nguồn phát triển. Dòng chảy làm nên hồn cốt đó là chất sống, nếp sống thanh lịch của người Tràng An. Văn hóa Tràng An đã nuôi dưỡng bản sắc thành phố và trở thành một phần sâu thẳm trong tâm can những người từng gắn bó với mảnh đất này để “dù đi có bốn phương trời lòng vẫn nhớ Hà Nội”

Hơn bốn mươi năm bôn ba xứ người, doanh nhân Phạm Thanh Hùng cùng vợ chọn trở về Hà Nội an cư. Với họ, Hà Nội không đơn thuần là một địa danh để nhớ, để thương mà còn là cội nguồn neo giữ bản ngã để dù đi xa đến đâu, luôn có một nơi chốn chờ ngày hồi cố. Ở đó, những góc phố, những nếp nhà được bồi đắp từ nếp sống và các giá trị truyền thống tốt đẹp đã trở thành điều thiêng liêng, được nâng niu và gìn giữ trong chiều sâu ký ức.

Hà Nội lưu giữ những miền ký ức đầu tiên của họ và cuộc trở về lần này là sự trở về của cảm thức, kiếm tìm sự kết nối thẳm sâu khởi nguồn từ chính những nếp nhà trên mảnh đất này.

Rivea Residences thuộc khu phức hợp hạng sang Rivea Hanoi, cách Hồ Gươm chưa tới 10 phút di chuyển. Tọa lạc tại lõi xanh hiếm hoi của nội đô, Rivea Residences được kiến tạo là nơi khởi nguyên của “những nếp nhà” Hà Nội trong đời sống đương đại.

Những nếp nhà đương đại ấy không chỉ nối tiếp tinh hoa văn hóa Tràng An một thời mà còn là khởi nguyên của những dòng chảy tinh hoa khác trong cuộc sống hôm nay. Khởi sinh từ vị trí hiếm có: tọa lạc ngay lõi trung tâm phía Nam Thủ đô, liền kề Vành đai 2, tiếp giáp Hoàng Mai và Hai Bà Trưng (cũ), Rivea Residences giao thoa giữa nhịp sống lịch sử và động lực phát triển mới của thành phố. Hai tòa tháp kiêu hãnh vươn cao giữa bầu trời, tựa hai mạch nguồn song hành, được liên kết bằng điểm nhấn cầu Khởi Nguyên trên tầng cao nhất, trở thành hình ảnh ẩn dụ về kết nối, kế thừa và lan tỏa.

Dự án là “lời hồi đáp” đầy thuyết phục về một không gian sống mà cư dân Hà thành mơ ước. Đó là một tổng thể tinh tế: đủ xanh để tìm thấy sự thư thái giữa đô thị dày đặc; đủ gần với hệ thống giáo dục để con trẻ được học tập và phát triển với trường Meyschool Đoàn Thị Điểm ngay nội khu; đủ cận trung tâm để riêng tư mà không tách rời nhịp phát triển đô thị và đủ khác biệt về kiến trúc, chất lượng sống để ghi dấu như một biểu tượng giữa lòng Thủ đô.

Từ nền tảng ấy, Rivea Residences mang đến cho cộng đồng tinh hoa một nếp nhà mới - nơi con người tìm thấy được sự cân bằng giữa chuyển động và tĩnh tại, giữa hiện đại và tự nhiên, giữa ước mơ vươn cao và giá trị an nhiên nội tại.

Nếu “nếp nhà” xưa của giới tinh hoa Hà thành là biệt thự Pháp cổ với tỷ lệ kiến trúc chuẩn mực và khu vườn tĩnh lặng, thì khi quỹ đất đô thị khan hiếm, không gian sống bị nén lại, nếp nhà mang hình thái mới: dịch chuyển lên những tầng cao. The Rey Edition, bộ sưu tập duplex phiên bản giới hạn thuộc dự án Rivea Residences là những “nếp nhà giữa tầng không” tiếp nối tinh thần an cư của Hà Nội xưa trong hình hài đương đại. Đó là không gian sống được tinh lọc để con người sống chậm, sống sâu và di sản tiếp tục được khởi sinh giữa tầng không của đô thị.

Giữa đô thị chồng lớp bê tông và tiện ích, The Rey không dày đặc hóa đặc quyền mà tinh lọc trải nghiệm, nơi giá trị không nằm ở số lượng tiện nghi mà ở cách con người tận hưởng, cùng khởi tạo, kết nối và gìn giữ những kỉ niệm, ký ức của một gia đình.

Ở độ cao lý tưởng, từ tầng 20 trở lên, các căn duplex The Rey Edition được “thai nghén” từ triết lý phát triển bất động sản tinh khiết - một hệ giá trị phát triển đặt con người ở trung tâm, cân bằng hài hòa giữa thiên nhiên và công nghệ mà MEYGROUP - chủ đầu tư dự án theo đuổi.

Sở hữu không gian sống tách biệt ồn ào của đô thị, những căn biệt thự trên không The Rey Edition mang lại sự riêng tư và yên tĩnh cần thiết, trong khi vị trí trung tâm vẫn bảo toàn nhịp kết nối với nhịp sống sôi động, chuyển động từng ngày.

The Rey Edition là nghệ thuật sống tinh khiết giữa tầng không. Tinh khiết để tinh chọn không gian sống biệt lập. Tinh khiết để sở hữu một khoảng trời riêng. Tinh khiết để giới hạn trở thành đặc quyền vị thế, để cảm nhận giá trị sống qua chiều sâu trải nghiệm.

Các căn duplex The Rey Edition đều sở hữu tầm nhìn 360 độ giữa bầu trời thành phố, tầm view panorama độc tôn ôm trọn bộ đôi di sản của Hà Nội là sông Hồng và Phố cổ. Một bên là dòng chảy thiên nhiên nguyên bản từ ngàn đời, một bên là chiều sâu lịch sử nghìn năm. Hai lớp cảnh quan ấy không chỉ hiện diện để chiêm ngưỡng, mà còn là sự gắn kết hiếm có giữa con người với không gian, thời gian và ký ức đô thị.

Các căn duplex sở hữu diện tích từ 225,56 – 304,45 m² với thiết kế thông tầng cao tới 6,8m, sở hữu tối thiểu hai phòng ngủ master suite, hài hòa giữa công năng và trải nghiệm. Một tổ ấm đủ rộng lớn để thoải mái sáng tạo không gian sống và đủ ấm áp để dung dưỡng sự gắn kết của gia đình đa thế hệ.

Cùng với bố cục thông tầng giúp mở rộng chiều kích không gian tối đa, tạo trục giao hòa giữa các không gian. Hai nhịp sống được định hình với tầng dưới mở ra cho gặp gỡ và sinh hoạt chung, tầng trên khép lại với sự riêng tư tuyệt đối.

Hệ kính hộp Low-E hai lớp, thiết kế full-height chạm trần không nhằm phô diễn tầm nhìn, mà đưa ánh sáng và đặc quyền rộng mở của trời cao thành một phần tự nhiên của đời sống thường nhật. Ánh sáng lưu chuyển tự do, không bị cắt khúc bởi hình khối bê tông, tạo cảm giác rộng mở và khoáng đạt đến vô tận. Ở độ cao ấy, không gian trong lành được giữ ở trạng thái nguyên bản, tách khỏi lớp ô nhiễm không khí và tiếng ồn tích tụ dưới mặt đất.

Đặc biệt, các căn duplex tại The Rey Edition được thiết kế theo phong cách Mid-Century Modern - một lựa chọn có chủ đích, hướng tới giá trị bền vững theo thời gian. Ngôn ngữ thiết kế này chinh phục giới tinh hoa bởi đường nét tinh gọn, cảm hứng hoài cổ, sự ưu tiên cho vật liệu tự nhiên và khả năng cá nhân hóa cao theo gu sống của từng chủ nhân. Do đó, các căn duplex không tạo ra sự phô trương thị giác, mà hàm chứa những không gian sống có chiều sâu - nơi thẩm mỹ, tiện nghi và cảm xúc cùng tồn tại.

AEDAS – “gã khổng lồ” trong ngành kiến trúc quốc tế, đứng sau hàng loạt công trình biểu tượng tại các đô thị toàn cầu là đơn vị tư vấn thiết kế của dự án. Dưới bàn tay tài hoa của các kiến trúc sư AEDAS, phong cách Mid-Century Modern tại The Rey Edition được chắt lọc và chuyển hóa uyển chuyển, phù hợp với văn hóa, bối cảnh Hà Nội đương đại, tạo nên những không gian sống chuẩn mực và mang dấu ấn riêng.

Tại The Rey, mỗi đặc quyền được thiết kế như một phần cấu trúc của đời sống tinh hoa, không đơn thuần là tiện ích cộng thêm. Ban công mở ra không gian sống thực thụ giữa tầng không khi kết nối trực tiếp với hồ bơi và khu vườn riêng, kiến tạo nên trải nghiệm sống mang tinh thần resort - nơi các thành viên trong gia đình cùng chia sẻ, kết nối và tận hưởng những khoảnh khắc nghỉ dưỡng trọn vẹn.

Suất đỗ xe ô tô định danh dành riêng cho từng chủ nhân tại The Rey là một đặc quyền hiếm có, đặc biệt trong bối cảnh bài toán đỗ xe là một trong những nhức nhối của các đô thị lớn. Đặc quyền này khẳng định sự tôn trọng tuyệt đối đối với quyền sở hữu cá nhân – nơi mỗi không gian được xác lập rõ ràng, riêng biệt và không bị chia sẻ, tạo nên một chuẩn mực sống khác biệt và đẳng cấp. Ngoài ra, cư dân còn được thỏa sức thư giãn với đặc quyền 5 năm sử dụng miễn phí phòng golf 3D.

Đối với tầng lớp tinh hoa Hà thành, The Rey Edition gợi lại tinh thần nếp nhà Hà Nội theo một cách rất khác. Trong không gian duplex thông tầng, họ cảm nhận được hình bóng thân thuộc của nếp nhà xưa được chuyển hóa sang ngôn ngữ, hình thái mới của kiến trúc đương đại. Có một sợi dây liền mạch, được giữ gìn vẹn nguyên giữa những nếp nhà xưa - nay để đời sống gia đình luôn tiếp diễn một cách tự nhiên, cân bằng và bền vững giữa lòng đô thị.

Ánh Dương Thanh Niên Việt