Trong vai trò là Đơn vị cung cấp dịch vụ Tư vấn phát triển dự án, DKRA Consulting (Thương hiệu mảng dịch vụ Nghiên cứu & Tư vấn phát triển của DKRA Group) được Chủ đầu tư tín nhiệm chủ trì các nhóm dịch vụ tại the Sholi như: Nghiên cứu thị trường; Định hướng ý tưởng phát triển mô hình của dự án; Tư vấn thủ tục pháp lý; Xây dựng giải pháp tài chính; Hợp tác với các thương hiệu uy tín tiến hành xây dựng và hoàn thiện dự án,...

Với đội ngũ nhân sự dày dặn kinh nghiệm và am hiểu thị trường sâu sắc, DKRA Consulting triển khai một concept dự án mang đến sự kết nối giữa người với người, giữa người với mảng xanh thiên nhiên. Đồng thời, tạo lập không gian cho gia chủ "thật sự sống" trong chính căn nhà của mình.



Cùng chúng tôi trò chuyện với ông Phạm Lâm (Đại diện DKRA Consulting - Đơn vị Tư vấn phát triển dự án the Sholi) để cảm nhận từng giá trị ẩn chứa đằng sau câu chuyện phát triển Tổ hợp phố thương mại the Sholi, tọa lạc mặt tiền đường An Dương Vương (Q. Bình Tân).



"10 - 15 năm nữa, những tuyến phố thương mại với phong cách ấn tượng sẽ hợp thành một không gian trải nghiệm đa dịch vụ, đa điểm "chạm" cảm xúc cho người sử dụng" - Ông Phạm Lâm - Đại diện DKRA Consulting.



Thưa ông Phạm Lâm, ý tưởng kiến tạo dự án the Sholi được khởi nguồn như thế nào?



Tôi có hơn 17 năm làm tư vấn cho nhiều tập đoàn bất động sản lớn ở Việt Nam, những trải nghiệm này, giúp tôi nhận ra nhiều điều trong quá trình phát triển một dự án bất động sản. Cụ thể là phải làm thế nào để giúp chủ nhân (những người ở) có một chất lượng sống tốt nhất hoặc là một bất động sản mang lại hiệu quả cao. Nói cách khác, chính là phát triển một bất động sản bền vững cả về chất lượng, môi trường sống và tính hiệu quả.



Thực trạng chung của nhiều bất động sản dự án hoặc các cụm nhà phố tại trung tâm đô thị, bị ngăn cách không gian, mất kết nối với môi trường sống và hoạt động giao thương, cũng như không gian sống ngột ngạt, thiếu mảng xanh và kiến trúc hỗn loạn đang diễn ra trong đô thị hiện hữu,… Một số công trình kiến trúc chẳng những không tối ưu giá trị cho người sử dụng, mà còn gây ảnh hưởng đến mỹ quan chung của đô thị.



Thậm chí tại nhiều dự án mới, nhà phát triển chỉ chú trọng đến diện tích kinh doanh (thành phẩm bán ra), mà chưa tập trung đáp ứng tối đa các yêu cầu của người sử dụng. Hoặc là cả dự án chỉ có một mẫu nhà duy nhất, điều này, mang lại lối kiến trúc nhàm chán và kém cá tính. Tôi thực sự muốn tạo ra một sản phẩm theo xu hướng kiến trúc đột phá về không gian và độc đáo về facade tổng thể, đó là lý do Tổ hợp phố thương mại the Sholi ra đời.



Là sản phẩm kết hợp hài hòa giữa công năng thương mại (Shop) với không gian sống đa trải nghiệm (Living), 90 căn nhà phố thương mại tại the Sholi sẽ đóng vai trò như 90 "mảnh ghép" dịch vụ đa dạng, tập trung đáp ứng nhu cầu trải nghiệm dịch vụ chất lượng cao cho cả khu Tây và các khu vực lân cận.



Vì sao the Sholi được phát triển theo loại hình nhà phố thương mại đa công năng (Shop - Living) mà không phải các dòng sản phẩm khác như căn hộ chung cư hay nhà phố truyền thống, thưa ông?



Tôi có nhiều năm sinh sống tại khu Tây Sài Gòn và cũng nhiều lần đến trải nghiệm tiện ích, dịch vụ nhà hàng cao cấp ở Khu Tây Sài Gòn. Quả thật, nhu cầu về trải nghiệm dịch vụ cao cấp trong khu vực đã gia tăng đột biến trong những năm qua, nhiều nhà hàng mang thương hiệu quốc tế đã phải vận hành hết công suất, đặc biệt là trong các dịp lễ, tết. Nhu cầu quá lớn xuất phát từ sự nâng cấp các tiêu chuẩn sống và trải nghiệm của người dân đang sinh sống, làm việc ở khu Tây Sài Gòn.



Chúng ta có thể thấy, sự phát triển của mô hình phố thương mại "một điểm đến" kết hợp mua sắm - giải trí đã mang đến nhiều trải nghiệm mới lạ cho người dân TP. HCM. Cụ thể như tuyến phố cao cấp dọc theo Thảo Điền hay Sala (TP. Thủ Đức) đã dần trở thành điểm đến trải nghiệm không thể thiếu cho người dân khu Đông. Nhìn về khu Tây, mô hình này bắt đầu được chú trọng đầu tư phát triển để kịp thời đáp ứng nhu cầu đòi hỏi cao về các trải nghiệm chuẩn mực cao cấp vượt trội.



Hiện nay, cư dân phía Tây sẵn sàng chi trả nhiều hơn để sở hữu một không gian sống - trải nghiệm tiện nghi, sầm uất và tập trung đầy đủ dịch vụ, tiện ích tương tự khu trung tâm thành phố. Hình dung, nếu chúng ta uống cà phê ở một không gian tinh tế, được phục vụ theo tiêu chuẩn chất lượng cao, rõ ràng sẽ mang lại cảm giác trải nghiệm thú vị hơn.



Xuất phát từ lợi thế khác biệt về vị trí dự án, bằng tầm nhìn quy hoạch và phát triển dài hạn, the Sholi được ra đời giữa cụm dân cư đông đúc, đã định hình ổn định, trên mặt tiền đường An Dương Vương và đường Phan Đình Thông sầm uất. Bao quanh the Sholi trong bán kính 1km là chuỗi tiện ích hiện hữu như trung tâm thương mại Aeon Mall Bình Tân, chợ Kiến Đức 2, công viên Lý Chiêu Hoàng, UBND Quận Bình Tân,... giúp thông thương mạch kết nối nội - ngoại khu. Từ đó, các shop tại the Sholi dễ dàng tiếp cận nguồn khách hàng dồi dào đến từ các quận trung tâm TP. HCM và khu vực lân cận.



Vì vậy, ngoài khả năng đáp ứng nhu cầu ở thực của người dân khu Tây, the Sholi còn có tiềm năng kinh doanh, giao thương vượt trội, điều mà không phải dự án nào cũng có được. Giả sử, nếu không phải đặt ở vị trí này, thì chắc chắn the Sholi sẽ khác, sẽ không phải là dòng sản phẩm nhà phố thương mại đa công năng.



Bên cạnh ưu thế về vị trí, the Sholi mang đến cho khách hàng những giá trị gì?



Tôi cho rằng, giá trị khác biệt đầu tiên nằm ở mô hình phát triển dự án. Như đã chia sẻ, để tối ưu hóa lợi thế "kết nối không giới hạn" đến tất cả các trục thương mại trong khu vực, chúng tôi phát triển the Sholi theo mô hình Tổ hợp phố thương mại với dòng sản phẩm chủ đạo là nhà phố thương mại vừa ở, vừa kinh doanh. Điều này, là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tiềm năng tăng trưởng của bất động sản trong tương lai.



Tiếp theo là phong cách kiến trúc đương đại tinh tế và đột phá của dự án. Vượt ngoài khuôn mẫu của một dự án nhà phố đơn thuần, mỗi bất động sản tại the Sholi là một sản phẩm mang phong cách "may đo" tinh tế. Trong đó, tự do, phóng khoáng, "cá nhân hóa" vị thế gia chủ nhưng không tách rời những chuẩn mực tiện nghi, hiện đại,… chính là dấu ấn đặc trưng toát lên từ diện mạo kiến trúc toàn dự án.



Các yếu tố này có nét tương đồng với các dự án đã được triển khai trong khu vực hay không, thưa ông?



Tại the Sholi, chúng tôi thận trọng cân nhắc các giải pháp bố trí không gian thương mại và không gian ở. Theo đó, mỗi không gian đều được phân tích một cách kỹ lưỡng để có thể tối ưu công năng.



Về cách tiếp cận, the Sholi được định hướng trở thành một tâm điểm (hub) kết nối giao thương mang tính biểu tượng giữa đô thị Tây Sài Gòn. Khai phóng tiềm năng "mở giao thương - sống thịnh vượng", the Sholi tiên phong mở ra phong cách sống "đa trải nghiệm" đầy khác biệt. Chúng tôi cho rằng, điều này, chưa từng xuất hiện ở các dự án đã triển khai trước đó tại khu Tây Sài Gòn.



Ông có thể chia sẻ đôi điều về phong cách kiến trúc đương đại và những đặc trưng nổi bật trong thiết kế kiến trúc của the Sholi?



Về kiến trúc đương đại, đây là phong cách kiến trúc vừa có sự kế thừa giá trị từ các trường phái kiến trúc tiền nhiệm, vừa bỏ qua mọi giới hạn trong lối thiết kế truyền thống để theo đuổi giải pháp thiết kế, xây dựng phá cách.



Cụ thể, với kiến trúc của the Sholi, chúng tôi tuân thủ lối thiết kế tối giản và mạnh mẽ, tập trung tôn vinh những gam màu trung tính, sang trọng mà tinh tế. Các vật liệu hoàn thiện theo xu hướng bền vững, đề cao tính thẩm mỹ và hài hòa với mọi xu hướng phát triển mà không bị lỗi thời theo thời gian.



Tất cả đều được quy hoạch đồng nhất với 1 trệt - 1 lửng - 3 lầu và sân thượng. Nhìn từ góc độ tổng thể, kiến trúc the Sholi đề cao tính liên kết - cân bằng, tạo điều kiện để không gian có thể kết nối đa tầng - đa chiều giữa con người với con người, con người với thiên nhiên.



Vậy những chi tiết "cá nhân hóa" dấu ấn gia chủ trong mỗi căn nhà phố thương mại ở dự án được ứng dụng ra sao?



Một trong những điều thú vị khi phát triển the Sholi chính là thiên hướng "cá nhân hóa" từng ngôi nhà theo "chất" riêng của từng gia chủ, thông qua thiết kế "may đo" đậm tính nghệ thuật. Chúng ta có thể hình dung, sự đan cài ngẫu nhiên giữa 21 mẫu nhà khác nhau vừa vặn tạo nên nhịp điệu kiến trúc sinh động, song vẫn hài hòa với ngôn ngữ thiết kế tổng thể hiện đại và bền vững.



Riêng trong từng sản phẩm cụ thể, các chi tiết thiết kế được biến tấu độc đáo và khác biệt từ facade tổng thể đến cách bố trí mặt bằng thông minh, sẽ giúp định danh dấu ấn cá nhân, đem đến trải nghiệm vượt trội cho người dùng.



Cách bố trí không gian bên trong nhà phố thương mại thuận tiện cho nhu cầu ở và kinh doanh ra sao thưa ông?



Tất cả các không gian kinh doanh tại the Sholi đều có thiết kế mở với mặt tiền các căn lùi đều vào 1,2m cộng hưởng cùng diện tích lòng đường và vỉa hè được quy hoạch lát đá đồng bộ, vừa mở rộng lộ giới các tuyến đường nội khu, vừa gia tăng không gian cho khu vực kinh doanh bên ngoài. Từ đó, hình thành trục thương mại liền mạch, đa dạng và sầm uất.



Liệu rằng điều này có gây ra sự cạnh tranh giữa các cửa hàng kinh doanh trong cùng một phố hay không?



Chẳng những không có sự cạnh tranh, mà còn phát huy lợi thế cộng hưởng giá trị. Bởi vì, 90 căn nhà phố thương mại the Sholi sẽ tái hiện rõ nét văn hóa giao thương "buôn có bạn, bán có phường" đã hình thành và duy trì suốt hàng trăm năm của người dân bản địa ở đô thị Tây Sài Gòn.



Với một không gian quy tụ những thương hiệu thời trang, ẩm thực, giải trí, dịch vụ danh tiếng trong nước và quốc tế như spa, beauty care, gym & yoga, business lounge, restaurant, coffee shop, mini mart,… the Sholi tiên phong kiến tạo một "biểu tượng" trải nghiệm đa điểm "chạm", mang tính đại diện cho cả khu vực.



Đội ngũ tư vấn phát triển dự án làm sao để dung hòa không gian kinh doanh thương mại sôi động với không gian sống thư thái ở the Sholi?



Trái ngược sự sôi động của khu vực thương mại, từ tầng 2 trở lên là không gian để ở. Trong đó, các ban công được mở rộng tối đa lên 8m2, thậm chí có những căn lên đến 12m2 và liên thông với các khu vực chức năng khác một cách tinh tế. Tại đây, hệ cửa thông thoáng và bếp ăn được bố trí liên kết với ban công trước và khoảng lùi sau để gió tự nhiên được đối lưu một cách hài hòa.



Lên đến tầng 3 và tầng 4 là không gian riêng tư dành cho các thành viên của gia đình. Các phòng ngủ lớn bố trí tách biệt, nhưng vẫn đảm bảo tính riêng tư - gắn kết với nhau thông qua khoảng thông tầng. Sự khác biệt trong phong cách thiết kế kiến trúc và cách bài trí nội thất mang đến vẻ đẹp hiện đại cho từng ngôi nhà.



Bên cạnh đó, mỗi căn nhà phố the Sholi còn được trang bị thang máy riêng, giải quyết tối đa "bài toán" di chuyển và kết nối giữa các tầng. Với giải pháp thiết kế này, the Sholi không chỉ mang đến những trải nghiệm vượt trội cho người dùng, mà còn tôn vinh vị thế chủ nhân. Qua đó, gia chủ có thể linh hoạt khai thác toàn bộ diện tích để kinh doanh hoặc vừa ở vừa kinh doanh mà vẫn đảm bảo sự riêng tư.



Đồng thời, diện tích sân thượng rất lớn sẽ là yếu tố giúp gia tăng mảng xanh trên cao và đa dạng mục đích sử dụng theo sở thích, phong cách cá nhân của từng gia chủ. Chúng tôi cho rằng, đây sẽ là nơi tuyệt vời để gia đình thưởng thức trà chiều, đọc sách,... giải tỏa nhiều mệt mỏi trong cuộc sống.



Cộng hưởng hệ sinh thái xanh từ công viên Lý Chiêu Hoàng và 2 công viên nội khu, tại the Sholi, các mảng xanh được chú trọng đan cài vào từng ngôi nhà, từng con phố tạo nên không gian thư thái, trong lành để gia đình tề tựu và trải nghiệm.



Dù đây là dự án nhà phố thấp tầng, nhưng chúng tôi đã mời các công ty uy tín hàng đầu Việt Nam cùng giúp sức, để bảo chứng tiêu chuẩn chất lượng cao cho the Sholi như Vertical Studio - đơn vị thiết kế kiến trúc, H2 Design & Build - tổng thầu xây dựng, TTAD - đơn vị giám sát xây dựng, Vietinbank - ngân hàng bảo lãnh, AZ Group - đơn vị thiết kế và thi công nội thất, DKRA Living - quản lý & vận hành và Houze - cung cấp giải pháp công nghệ quản lý.



Ông tâm đắc nhất điều gì ở concept phát triển của the Sholi?



Tôi luôn tâm niệm rằng, bất động sản xanh và bền vững là xu thế tất yếu của thị trường, vậy nên, ở the Sholi chúng tôi tập trung nghiên cứu và triển khai các giải pháp tối ưu mảng xanh cho một cộng đồng thịnh vượng. Không chỉ chú trọng ngôn ngữ thiết kế, the Sholi còn tiên phong phát triển hệ thống cảnh quan, giảm thiểu sự ngột ngạt cho môi trường sống.



Trong khi, áp lực gia tăng dân số nhanh ở TP. HCM vừa làm cho không gian sinh hoạt bị bó hẹp, vừa dẫn đến tình trạng ngột ngạt mảng xanh với mật độ cây xanh bình quân chưa đến 2m2/người, thì tại the Sholi, ngoài không gian xanh đến từ hệ thực vật đa dạng bố trí tại khoảng sân mỗi nhà, chúng tôi còn phủ thêm cây xanh dọc vỉa hè các tuyến phố thương mại. Điều này, mang đến cho cư dân the Sholi tỷ lệ cây xanh bình quân lên đến 10m2/người, cao gấp 5 lần so với mật độ trung bình của cả thành phố.



Sắp tới đây, khi đến với the Sholi, trải nghiệm của khách hàng không chỉ gói gọn trong diện tích thương mại của các cửa hàng, mà còn mở rộng với phố đi bộ liền mạch được bao bọc bởi hàng cây xanh, thuận tiện tham quan và tiếp cận dịch vụ trên tuyến phố nhộn nhịp, đặc sắc.



Xin cảm ơn ông!



Thiết kế: Hải An

Ánh Dương Tổ Quốc