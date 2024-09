"Đã từ rất lâu, tôi không còn thói quen để tiền mặt trong ví, mà chủ yếu dùng thẻ tín dụng hoặc app ngân hàng để chi tiêu", chị Đặng Thanh (35 tuổi, Hà Nội) chia sẻ. Đó cũng là thói quen của đa số người tiêu dùng hiện nay, đặc biệt là thế hệ Gen Y và Gen Z.

Theo thống kê từ Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, cả nước hiện có khoảng 10,2 triệu thẻ tín dụng. Có thể thấy thẻ tín dụng đang ngày càng trở nên phổ biến. Dư địa trên thị trường này tại Việt Nam vẫn rất lớn, cùng với sự khuyến khích tiêu dùng không tiền mặt từ Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, thị trường thẻ tín dụng trở thành "miếng bánh béo bở" mà các nhà băng đều muốn được phần hơn. Trong cuộc cạnh tranh náo nhiệt đó, TPBank trở thành một trong những đối thủ "đáng gờm" với sản phẩm đột phá, luôn là nhà phát hành thẻ được khách hàng tin dùng hàng đầu. Số lượng thẻ tín dụng mở mới tại TPBank không ngừng tăng nhanh qua các năm. Con số này đã tăng gần 140% trong năm 2023, đưa doanh số giao dịch thẻ lên mức 29 nghìn tỷ đồng. Tổng doanh số giao dịch thẻ tăng trưởng 190%. Chỉ tính riêng thẻ TPBank Visa, giá trị giao dịch chi tiêu qua thẻ đã vượt 1 tỷ USD/năm trong năm trước.

Ghi nhận những nỗ lực vượt bậc của TPBank, đối tác Visa đã vinh danh TPBank trong Top 3 ngân hàng dẫn đầu về tăng trưởng giao dịch doanh số thẻ. Đặc biệt, thẻ cao cấp TPBank Visa Signature là sản phẩm duy nhất đạt Giải thẻ có tăng trưởng doanh số giao dịch nước ngoài cao nhất thị trường, khi tăng trưởng 340% so với năm 2022. JCB – thương hiệu thanh toán quốc tế uy tín đến từ Nhật Bản cũng vinh danh TPBank tại 3 hạng mục quan trọng gồm: Ngân hàng dẫn đầu về Phát hành thẻ mới 2023; Ngân hàng dẫn đầu về Tăng trưởng Thẻ tích lũy kích hoạt 2023; Ngân hàng dẫn đầu về Tốc độ tăng trưởng Doanh số giao dịch thẻ 2023. Đây là năm thứ 3 liên tiếp, TPBank vinh dự được góp mặt trong lễ trao giải thưởng thường niên của JCB nhằm tôn vinh các đối tác chiến lược uy tín tại thị trường Việt Nam.

Lý giải sức hút và sự tăng trưởng đáng kinh ngạc của thẻ tín dụng TPBank, đại diện ngân hàng cho biết: "Với tinh thần đi trước đón đầu, TPBank đã đổi mới tư duy từ "lấy sản phẩm làm trọng tâm" sang hướng "lấy khách hàng làm trọng tâm". Chúng tôi nhận thấy tầm quan trọng của việc khiến mỗi khách hàng hài lòng và xây dựng, hiện thực hóa chiến lược cá nhân hóa sắc nét cho sản phẩm để phù hợp với từng phân khúc khách hàng. Đến nay, TPBank đã sở hữu danh mục sản phẩm thẻ đa dạng đáp ứng nhu cầu của các phân khúc khách hàng trọng tâm".

Đúc kết từ quá trình đi sâu tìm hiểu đặc điểm khách hàng, TPBank thiết kế các đặc quyền ưu đãi phù hợp dựa vào nhu cầu và thị hiếu của từng phân khúc khách hàng. Từ đó, mỗi khách hàng của TPBank đều dễ dàng lựa chọn cho mình thẻ tín dụng phù hợp và gắn bó hơn với tấm thẻ đã lựa chọn.

Là một khách hàng lâu năm của TPBank, chị Đặng Thanh chia sẻ: "5 năm trước, khi chiếc thẻ kim loại đầu tiên - TPBank Visa Signature ra mắt, tôi đã thực sự bị thu hút vì vẻ sang trọng, mang đẳng cấp thượng lưu mà không dễ gì tìm được ở những chiếc thẻ khác cùng thời điểm. Do tính chất công việc thường xuyên phải di chuyển giữa các nước với những chuyến bay dài, đặc quyền sử dụng các phòng chờ sân bay và phí chuyển đổi ngoại tệ ở mức thấp là điểm cộng rất lớn với tôi bên cạnh các chương trình ưu đãi trong nước." Khác với chị Đặng Thanh, bạn Hà My (27 tuổi, Đà Nẵng) lại "ưng ý" hơn cả ở ưu đãi mua sắm, ăn uống hoàn tiền và tích điểm thưởng, đổi quà từ thẻ TPBank JCB: "Một tháng mình đi ăn uống, sắm đồ hay tụ tập bạn bè khá nhiều nên thẻ TPBank có ưu đãi này hời ghê".

Ưu đãi tới 1,4 triệu đồng với BeBike, BeCar, BeDelivery khi thanh toán thẻ TPBank trên ứng dụng Be Áp dụng tới 31/12/2024

Giảm tới 20% tại 100+ nhà hàng Á- Âu với thẻ TPBank JCB

Áp dụng tới 31/12/2024

Link ưu đãi: TẠI ĐÂY Giảm ngay 200K tại iSushi, GoGi, Manwah, Ashima với thẻ TPBank JCB Cashback

Áp dụng tới 31/12/2024

Link ưu đãi: TẠI ĐÂY

Hoàn tới 10% tại Booking.vn khi đặt phòng toàn cầu với thẻ TPBank Visa

Áp dụng tới 31/12/2024

Link ưu đãi: TẠI ĐÂY Giảm 12% tại Klook khi mua vé tham quan, tour du lịch trải nghiệm với thẻ TPBank Visa

Áp dụng tới 31/03/2025

Hoàn tới 500.000VNĐ tại Uniqlo khi thanh toán hóa đơn từ 2 triệu với thẻ TPBank JCB

Áp dụng đến hết 30/04/2025

Link ưu đãi: TẠI ĐÂY Ưu đãi tới 100K tại Lazada với thẻ TPBank Visa

Áp dụng tới 31/12/2024

Link ưu đãi: TẠI ĐÂY

Bên cạnh những ưu đãi trọn đời theo từng chiếc thẻ, TPBank liên tục tung ra những ưu đãi hấp dẫn phù hợp với từng đối tượng khách hàng vào những thời điểm hợp lý. Đúng người - đúng thời điểm và truyền tải trọn vẹn thông điệp là mục tiêu xuyên suốt trong chiến lược truyền thông của ngân hàng năng động này. Ngoài ra, bên cạnh việc tích điểm loyalty đổi quà, khách hàng còn có cơ hội trúng lớn trong các chương trình ưu đãi quay số may mắn trúng thưởng liên tục diễn ra trên App TPBank. Hình thức ưu đãi này đặc biệt thu hút tập khách hàng trẻ của TPBank thông qua các thử thách giao dịch sôi động. Từ nay tới hết 31/12/2024, có hàng ngàn quà tặng được quay số tìm chủ nhân mỗi tuần và giải thưởng cao nhất của toàn chương trình là xe ô tô điện VF3 đang làm mưa làm gió trên cộng đồng yêu xe thời gian gần đây.

Không chỉ "may đo" trải nghiệm thẻ, TPBank còn thể hiện sắc nét chiến lược cá nhân hóa trong các thiết kế thẻ. Thay vì những thiết kế mặc định và đơn điệu, mỗi chiếc thẻ TPBank mang những vẻ ngoài trendy, "hợp gu" và bắt mắt, thu hút giới trẻ. Nếu như năm 2019, TPBank từng gây sốt với tấm thẻ đen kim loại đầu tiên trên thị trường – TPBank VISA Signature, thì năm 2023, với thiết kế đa dạng, độc đáo và hút mắt hàng đầu thị trường, TPBank VISA Flash 2in1 tiếp bước đàn anh khiến truyền thông bùng nổ với bộ sưu tập "đậm chất TÔI". Thẻ TPBank Flash 2in1 được phân theo các chủ đề khác nhau để người dùng thỏa sức lựa chọn.

Những thiết kế mang sắc màu cá tính hấp dẫn giới trẻ, mang tới đa dạng lựa chọn cho từng nhu cầu: Thẻ Ngũ hành cho "người chơi hệ phong thủy"; thẻ Tarot mang thông điệp may mắn "cầu gì được nấy",...

Là ngân hàng trẻ thành công nhờ sức mạnh của công nghệ để vươn lên top đầu thị trường, TPBank luôn ứng dụng công nghệ mới để mang đến trải nghiệm ngày càng xuất sắc xuyên suốt quá trình sử dụng thẻ tín dụng. Để khách hàng có thể sở hữu thẻ một cách dễ dàng, TPBank phát triển các giải pháp cho phép mở thẻ trên App TPBank, Website và TPBank LiveBank 24/7 giúp người dùng có thêm nhiều lựa chọn phương thức mở thẻ phù hợp. Anh Đức Thuận (28 tuổi, TP.HCM) cho biết: "Sau khi được bạn bè giới thiệu, tôi đã mở thẻ tín dụng TPBank Visa trên App TPBank và sử dụng cho đến bây giờ. Quy trình từ khi đăng ký đến khi được cấp thẻ rất "nuột" và nhanh bất ngờ, cực kỳ phù hợp với tuýp người đam mê công nghệ và thích tiện ích số như tôi".

Liên tục đi đầu hợp tác với các "ông lớn" Apple, Google, Samsung, việc thanh toán bằng thẻ tín dụng TPBank được nâng lên tầm cao mới khi người dùng không cần mang theo thẻ cứng mọi lúc mọi nơi. Thay vào đó, chủ thẻ "Bank Tím" chỉ cần thêm thẻ trong tích tắc trên Ví Apple, Google, hay Samsung để thanh toán tại bất cứ đâu có thiết bị chấp nhận thanh toán không tiếp xúc (contactless). Bên cạnh công nghệ mở thẻ và thanh toán vượt trội, chủ thẻ tín dụng TPBank còn có thể được cấp hạn mức tự động dựa trên tín nhiệm do chính khách hàng xây dựng nên trong quá trình sử dụng dịch vụ ngân hàng. Tính năng này đã xuất hiện trên một số dòng thẻ tín dụng và đặc biệt là thẻ TPBank Visa Flash 2in1 - dòng thẻ đa năng tích hợp thẻ tín dụng và thẻ ATM (quốc tế) trong cùng một chip.

TPBank thổi một làn gió mới vào ngành tài chính với hình ảnh ngân hàng sáng tạo, đầy màu sắc và gần gũi với người dùng. Chiến dịch truyền thông quy mô của TPBank luôn xuất hiện trên các bảng xếp hạng uy tín trên mạng xã hội. Sự kết hợp đầy tính sáng tạo giữa hình ảnh quảng cáo ấn tượng và hoạt động giới thiệu sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm thẻ, tích hợp đa kênh đã lan tỏa thương hiệu "Bank Tím" đến khắp mọi miền đất nước.

TPBank tạo nên một "điểm chạm" đến khách hàng đầy tinh tế, thú vị, đậm chất "Bank Tím" mà khó có ngân hàng nào sao chép được. Với sự đồng hành của bạn, TPBank tự tin hướng tới những cột mốc cao hơn.