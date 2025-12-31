Khi màn đêm buông xuống, những ô cửa sổ sáng đèn không chỉ xua tan bóng tối mà kể một câu chuyện rất thật. Ở đó những gia đình đang quây quần sau một ngày làm việc, có bữa cơm nóng hổi, có trẻ nhỏ học bài, có người lớn nghỉ ngơi, có tiếng cười hạnh phúc. Mỗi ánh đèn là một cuộc sống đang vận hành, một cộng đồng đang hiện hữu.

Nhìn sâu trong bức tranh phát triển đô thị, ánh đèn không đơn thuần là yếu tố thị giác mà đèn sáng chính là thước đo chân thực nhất của một đô thị đáng sống. Nơi phản ánh tỷ lệ lấp đầy, nhu cầu ở thật và quan trọng hơn cả là sự hình thành của cộng đồng cư dân sống cùng nhau, gắn bó lâu dài. Những toà nhà có thể được xây rất nhanh, nhưng để ánh đèn bật sáng đều đặn mỗi tối cần sản phẩm phải phù hợp nhu cầu, giá trong tầm với. Đặc biệt, đô thị kiến tạo cần đáp ứng được đời sống vật chất, cộng đồng kết nối, giá trị tinh thần hàng ngày bền vững của cư dân.

Trong bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh mẽ, dòng tiền trở nên thận trọng hơn, “bất động sản sáng đèn” đang trở thành một chuẩn mực giá trị mới. Không là câu chuyện bán được bao nhiêu sản phẩm, mà là câu hỏi: dự án có bao nhiêu căn hộ có người ở, có bao nhiêu ánh đèn từ ô cửa các căn hộ được bật sáng mỗi tối?

Chính trong dòng chảy ấy, một câu hỏi lớn đang được đặt ra: đâu là khu vực hội tụ những điều kiện để trở thành một “đô thị sáng đèn” đúng nghĩa.

Để trả lời câu hỏi về những khu vực có thể trở thành “đô thị sáng đèn” đúng nghĩa, cần nhìn lại thực trạng phát triển của TP.HCM trong nhiều năm qua. Quá trình đô thị hóa nhanh đã đưa khu vực trung tâm dần chạm ngưỡng chịu tải, khi mật độ dân cư tăng cao, chi phí sinh hoạt leo thang và quỹ đất dành cho nhà ở mới ngày càng hạn chế. Những khu vực từng được xem là lựa chọn an cư lý tưởng nay trở nên đắt đỏ, chật chội và vượt xa khả năng chi trả của phần đông người trẻ cùng lực lượng lao động đang không ngừng gia tăng.

Khi trung tâm không còn đủ không gian cho nhịp sống mới, đô thị buộc phải mở rộng. Dòng dịch chuyển dân cư vì thế không còn là lựa chọn mang tính cá nhân, mà trở thành xu hướng tất yếu. Người trẻ, chuyên gia và lực lượng lao động không rời đi vì “xa trung tâm”, mà tìm đến những khu vực có hạ tầng thuận tiện hơn, chi phí sống hợp lý hơn và không gian sống đủ bền vững cho kế hoạch dài hạn. Từ đó, mô hình phát triển đô thị theo trục Vành đai – Cao tốc – Đô thị vệ tinh dần hình thành, đóng vai trò tái cấu trúc không gian sống của TP.HCM.

Trong bức tranh ấy, hướng Tây nổi lên như một điểm đến tự nhiên của nhu cầu an cư dài hạn. Không còn là vùng “ở tạm” hay khu vực phát triển chậm, Tây TP.HCM đang chuyển mình nhờ lợi thế vị trí giáp ranh trực tiếp với thành phố, tiếp cận nhanh các quận nội thành như Bình Tân, Bình Chánh, Quận 6, Quận 5 – những khu vực gắn liền với hoạt động thương mại và sinh hoạt đô thị sôi động. Khoảng cách địa lý dần được thu hẹp khi thời gian di chuyển được rút ngắn nhờ hạ tầng ngày càng hoàn thiện.

Động lực lớn nhất thúc đẩy sự chuyển mình này đến từ hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư đồng bộ. Các tuyến Vành đai 3, Vành đai 4 mở ra trục kết nối liên vùng, trong khi Võ Văn Kiệt nối dài, Nguyễn Thị Tú, Tỉnh lộ 10 (Trần Văn Giàu), Nguyễn Văn Linh gia tăng khả năng kết nối trực tiếp vào nội đô. Song song đó, cao tốc TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận mở rộng, cao tốc Bắc – Nam phía Tây và trục Lương Hòa – Bình Chánh tạo thành mạng lưới giao thông đa hướng, kết nối khu Tây với toàn bộ vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Khi hạ tầng không chỉ “mở đường” mà còn “mở không gian sống”, khu Tây TP.HCM bước vào giai đoạn phát triển mới: từ vùng ven trở thành vùng động lực. Đây là nơi hội tụ đủ điều kiện để hình thành những đại đô thị quy mô lớn, nơi cư dân có thể an cư, làm việc và kết nối vùng trong bán kính hợp lý. Quan trọng hơn, khu vực này đang dần hình thành những cộng đồng cư dân ở thật – nền tảng để ánh đèn đô thị có thể bật sáng đều đặn mỗi tối, thay vì chỉ le lói trong những khu dân cư mang tính tạm thời.

Nếu hạ tầng là điều kiện cần để đô thị mở rộng thì nguồn cầu cư trú bền vững chính là điều kiện đủ để ánh đèn có thể bật sáng lâu dài. Ở phía Tây TP.HCM, nguồn cầu ấy không đến từ kỳ vọng ngắn hạn mà được hình thành và nuôi dưỡng bởi một hệ sinh thái công nghiệp – dịch vụ đã vận hành ổn định trong nhiều năm.

Khu vực này hiện liền kề 39 khu công nghiệp lớn như Đức Hòa, Hải Sơn, Tân Đức, Hạnh Phúc… nơi tập trung lực lượng lao động, chuyên gia và kỹ sư lên tới khoảng 220.000 người. Đặc biệt hơn 1 triệu người lao động, cư dân trẻ tại TP.HCM ở Bình Chánh, Quận 5, Quận 6, Bình Tân, Tân Phú… đang tìm kiếm căn nhà đầu tiên. Đây là nhóm cư dân đặc thù của đô thị hiện đại: có việc làm ổn định, thu nhập bền vững và nhu cầu an cư rõ ràng.

Chính sự hiện diện của lực lượng lao động quy mô lớn này đã đưa khu Tây TP.HCM bước sang giai đoạn phát triển mới. Nơi đây không còn chỉ là khu vực để ở rồi di chuyển đi nơi khác làm việc, mà dần hình thành không gian sống – làm việc – kết nối vùng, với nhịp sinh hoạt kéo dài cả ban ngày lẫn buổi tối.

Tuy nhiên, nghịch lý lại xuất hiện ngay trong vùng động lực ấy. Dù nhu cầu ở thật rất lớn, thị trường nhà ở xung quanh các khu công nghiệp vẫn chủ yếu là nhà trọ tự phát, khu dân cư manh mún, thiếu hạ tầng và tiện ích. Ngược lại, những dự án được đầu tư bài bản lại thường vượt quá khả năng chi trả của phần đông người lao động và chuyên gia trẻ. Khoảng trống giữa nhu cầu ở thật và nguồn cung phù hợp vì thế ngày càng rõ nét.

Bài toán đặt ra không còn nằm ở việc xây thêm những khu nhà ở đơn lẻ mà là cần một mô hình đô thị đủ lớn và đủ đồng bộ. Một nơi có thể rút ngắn thời gian di chuyển giữa nhà và nơi làm việc, tối ưu chi phí sinh hoạt và nhanh chóng hình thành cộng đồng cư dân nhờ hệ tiện ích đầy đủ. Trong bối cảnh đó, mô hình đại đô thị tích hợp trở thành lời giải phù hợp nhất cho nhu cầu an cư thật của khu Tây.

Chính từ nền tảng ấy, The Win City xuất hiện như kết quả tất yếu của một vùng đất đã chín muồi – nơi ánh đèn đô thị được thắp lên không bởi kỳ vọng ngắn hạn, mà từ nhu cầu sống thật, ở thật và gắn bó lâu dài của cộng đồng cư dân tương lai.

Điều quan trọng không chỉ là một đại đô thị xuất hiện đúng thời điểm, mà là cách đại đô thị đó được tổ chức để ánh đèn có thể sáng lên mỗi ngày. Với The Win City, lời giải không nằm ở quy mô hay hình thức, mà ở tư duy quy hoạch đặt đời sống cư dân làm trung tâm ngay từ đầu – nơi mỗi không gian, mỗi tiện ích đều hướng đến việc phục vụ nhịp sinh hoạt thường nhật một cách bền vững.

Triết lý “One Stop Living Hub” được thể hiện xuyên suốt trong cấu trúc không gian của The Win City, khi hơn 70% diện tích toàn khu được dành cho tiện ích và không gian công cộng. Thay vì phân mảnh, các chức năng sống được tích hợp trong một bán kính ngắn: từ giáo dục với hệ thống Win Edu, chăm sóc sức khỏe qua Win Mec, đến thương mại – dịch vụ tại Win Mark. Công viên trung tâm, hồ bơi quy mô lớn, các không gian thể thao, giải trí và sinh hoạt cộng đồng được đặt đúng vị trí để trở thành một phần của đời sống thường nhật, kết nối nhanh chóng, tiện lợi và dễ dàng, giúp tiết kiệm thời gian và phù hợp nhu cầu sống của đô thị trẻ năng động

Khi được phát triển theo mô hình One-Stop Living Hub, khu đô thị không còn là nơi cư dân chỉ quay về để nghỉ ngơi, mà trở thành không gian sống hoàn chỉnh, nơi mọi nhu cầu thiết yếu được đáp ứng trong cùng một hệ sinh thái. Từ mua sắm, học tập, chăm sóc sức khỏe đến thể thao, giải trí và sinh hoạt cộng đồng, tất cả đều nằm trong bán kính đi bộ, giúp cư dân giảm sự phụ thuộc vào khu vực nội đô, tiết kiệm thời gian di chuyển và tối ưu chi phí sinh hoạt hằng ngày.

Giá trị cốt lõi của One-Stop Living Hub nằm ở khả năng kéo cư dân ở lại nhiều hơn trong chính khu đô thị của mình– sau giờ làm việc, vào buổi tối và cả những ngày cuối tuần. Tiện ích không còn mang tính trang trí, mà được thiết kế để sử dụng thường xuyên và lâu dài. Khi cư dân gặp gỡ nhau tại công viên, hồ bơi, khu thể thao hay các không gian sinh hoạt chung, một cộng đồng sống động dần hình thành. Sinh hoạt thật kéo theo dịch vụ vận hành thật, và từ đó, ánh đèn trong các căn hộ được thắp sáng đều đặn hơn mỗi ngày.

Chính nhịp sống liên tục ấy tạo nên sức sống bền vững cho khu đô thị, nơi con người không chỉ ghé qua để ngủ, mà thực sự gắn bó, tận hưởng và xem đó là không gian sống lâu dài của mình.

Song song với hệ tiện ích, bài toán giữ “đèn sáng” lâu dài của The Win City còn nằm ở cách dự án tiếp cận sản phẩm nhà ở. Thay vì chạy theo hình ảnh xa xỉ, The Win City được định vị rõ ràng ở phân khúc căn hộ chất lượng cao nhưng mức giá phù hợp với nhu cầu ở thật. Thiết kế tập trung vào công năng, trải nghiệm sử dụng và khả năng sở hữu căn nhà đầu tiên – những yếu tố mang tính quyết định với gia đình trẻ và đội ngũ chuyên gia, kỹ sư đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu vực TP.HCM lân cận.

Khi căn nhà nằm trong khả năng chi trả thực tế, áp lực tài chính được giảm bớt, cư dân có xu hướng ổn định cuộc sống lâu dài thay vì dịch chuyển liên tục. Và khi đó, ánh đèn không chỉ được bật lên trong giai đoạn đầu nhận nhà, mà trở thành một phần bền bỉ của nhịp sống mỗi ngày. Chính sự vừa vặn giữa chất lượng sống và khả năng sở hữu là công thức giúp The Win City không chỉ sáng đèn sớm, mà còn sáng lâu và bền vững.

Trong bối cảnh người trẻ ngày càng ưu tiên những giá trị thực tế như kết nối hạ tầng thuận tiện, tiện ích đủ đầy, mức giá trong tầm tài chính và một không gian sống có cộng đồng rõ nét, mô hình đại đô thị tích hợp đang trở thành lựa chọn chủ đạo của giai đoạn 2025–2030. The Win City, với hệ sinh thái được quy hoạch đồng bộ, đang đáp ứng trọn vẹn những tiêu chí đó, từng bước định hình hình ảnh một đô thị dành cho thế hệ lập nghiệp, kiến tạo nhà đầu tiên tại cửa ngõ Tây TP.HCM.

Đằng sau một khu đô thị có khả năng vận hành thật và nuôi dưỡng nhịp sống thật không chỉ là quy mô hay tiện ích, mà còn là sự bảo chứng từ những nhà phát triển đủ tâm, đủ tầm và đủ trí. Và The Win City có sự hội tụ của những nhà phát triển không chỉ có tiềm lực, mà còn có chung một cách tiếp cận: đặt nhu cầu ở thật và đời sống lâu dài của cư dân làm trung tâm.

Giữ vai trò quy hoạch và phát triển tổng thể, Thắng Lợi Group là đơn vị định hình tư duy xuyên suốt cho The Win City. Với triết lý “phụng sự cho một triệu tổ ấm”, doanh nghiệp này không chạy theo những sản phẩm mang tính thời điểm, mà tập trung vào phân khúc nhà ở vừa túi tiền, có khả năng hình thành cộng đồng cư dân ổn định. Sự am hiểu sâu sắc về thị trường ở thật giúp Thắng Lợi Group lựa chọn quy mô, sản phẩm và nhịp phát triển phù hợp, để khu đô thị không chỉ được lấp đầy nhanh, mà còn duy trì sức sống dài hạn.

Đồng hành trong vai trò đồng chủ đầu tư, An Cường mang đến cho The Win City một lớp giá trị khác: nâng chuẩn hoàn thiện và trải nghiệm sống. Thay vì xem vật liệu và nội thất chỉ là yếu tố hoàn thiện cuối cùng, An Cường tiếp cận từ góc độ sử dụng lâu dài với các giải pháp tối ưu công năng, bền vững theo thời gian và phù hợp với thói quen sinh hoạt của cư dân. Đây là yếu tố góp phần giữ chân người ở lại bởi chất lượng sống không chỉ đến từ tiện ích lớn mà còn từ những trải nghiệm nhỏ trong từng căn hộ.

Ở khía cạnh thi công và tiến độ, Central đóng vai trò như một bảo chứng quan trọng cho chất lượng xây dựng của dự án. Là tổng thầu cao tầng hàng đầu Việt Nam, Central đảm nhiệm việc hiện thực hóa những ý tưởng quy hoạch thành công trình cụ thể với yêu cầu cao về kỹ thuật, an toàn và tiến độ bàn giao. Trong bối cảnh người mua nhà ngày càng thận trọng, uy tín của đơn vị thi công chính là yếu tố củng cố niềm tin để cư dân an tâm gắn bó lâu dài.

Đây là mảnh ghép quan trọng giúp khu đô thị không rơi vào tình trạng “đẹp nhưng vắng”, mà gắn chặt với nhu cầu sống thật của lực lượng lao động, chuyên gia và kỹ sư đang làm việc trong vùng.

Sự hợp lực của các đơn vị có thế mạnh về quy hoạch, hoàn thiện, thi công và hệ sinh thái công nghiệp – tạo nên một khu đô thị rộng 13,1 ha với khoảng 6.000 căn hộ, được phát triển không theo logic “bán xong là hết”, mà theo tư duy đồng hành cùng cư dân.

Chính vì thế, The Win City không chỉ là một dự án nhà ở mà là một đô thị có khả năng vận hành thực, nuôi dưỡng cộng đồng và phát triển bền vững theo thời gian.

Ánh Dương Thanh Niên Việt