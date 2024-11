Nằm ở trung tâm của khu vực Đông Nam Á, Việt Nam có lợi thế kết nối với nhiều thị trường lớn như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước ASEAN khác. Bên cạnh vị trí tiềm năng, nước ta cũng có lợi thế khi dân số đã vượt qua mốc 100 triệu người (số liệu tính đến năm 2023) và phần lớn là người trẻ. Nhu cầu về ô tô tại Việt Nam đang ngày càng bùng nổ và tạo ra một cơ hội lớn cho các nhà sản xuất ô tô quốc tế mở rộng thị phần.

Một minh chứng rõ ràng nhất là ngày càng có nhiều các thương hiệu ô tô lớn trên thế giới gia nhập vào thị trường Việt Nam với mạng lưới đại lý phủ sóng rộng khắp cùng những thương vụ xây nhà máy lên tới hàng trăm triệu USD.

Một khảo sát của Cốc Cốc khám phá xu hướng và hành vi xe ô tô của người Việt vào tháng 9/2024 đã chỉ ra nhiều yếu tố quan trọng của người Việt trong lựa chọn mua ô tô. Quyết định mua xe của người tiêu dùng thường bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau, từ ngân sách, độ tin cậy thương hiệu, và công nghệ tiên tiến. Tất cả đều đóng vai trò quan trọng thúc đẩy người tiêu dùng đưa ra quyết định phù hợp.

Là một thương hiệu với tuổi đời 100 năm, đồng thời đạt được cột mốc doanh số 1 triệu chiếc xe vào năm 2023 (lũy kế từ năm 2007 - 2023, không bao gồm thị trường Trung Quốc), MG đã đặt mục tiêu chinh phục thị trường Việt Nam là một thị trường trọng điểm, mang đến một dải sản phẩm đa dạng, phù hợp với mọi độ tuổi và nhu cầu của khách hàng.

Được thành lập năm 1924 tại Oxford, MG được biết đến như một biểu tượng cho phong cách và hiệu suất của ô tô từ Anh quốc. Năm 2024 đánh dấu một cột mốc quan trọng của thương hiệu bởi đây chính là năm kỷ niệm 100 năm thành lập.

Con số "1 triệu" đã trở thành "bằng chứng thép" khẳng định chất lượng xe MG. Cụ thể, mỗi chiếc xe của hãng sản xuất được hội tụ bởi ba yếu tố bao gồm: thiết kế hiện đại, hiệu suất vượt trội và công nghệ tiên tiến.

Khoảng 5 năm trở lại đây dòng xe SUV đô thị 5 chỗ ngồi ngày càng nở rộ và được nhiều người lựa chọn khi mua ô tô. Lý do là bởi các mẫu SUV có nội thất rộng, không gian thoải mái, phủ hợp với đa dạng nhu cầu di chuyển trong đô thị đến di chuyển đường dài.

Sức nóng của SUV tiếp tục được giữ vững khi sau 9 tháng đầu năm 2024, SUV vẫn là dòng xe bán chạy nhất với 53.956 chiếc được bán ra, chiếm gần 38% toàn phân khúc và tăng 24% so với cùng kỳ năm trước.

Chính vì vậy MG đã mang đến những chiến binh sáng giá cho phân khúc ăn khách nhất tại thị trường Việt Nam hiện nay với bộ đôi MG ZS và MG HS - hướng đến nhóm đối tượng khách hàng trẻ tuổi. Cùng với đó là mẫu MG RX5 hướng đến nhóm khách hàng hiện đại.

Là bộ đôi chiến lược của SAIC Motor Việt Nam khi đưa thương hiệu MG vào nước ta, MG ZS và MG HS là hai mẫu xe SUV được thiết kế dành cho đối tượng là các khách hàng trẻ và gia đình trẻ. Nếu như MG ZS đáp ứng nhu cầu của khách hàng mong muốn sở hữu một trong những dòng xe SUV đô thị nhỏ gọn với thiết kế hiện đại và phong cách thì MG HS lại phù hợp cho những khách hàng yêu thích thiết kế ngoại thất sang trọng, nội thất tiện nghi hiện đại với mức giá cạnh tranh.

Cả hai mẫu xe đều được trang bị hàng loạt các tính năng an toàn, bao gồm hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), hệ thống kiểm soát cân bằng động (VDC), hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD), kiểm soát hành trình, hệ thống kiểm soát độ bám đường (TCS), camera lùi, hệ thống 6 túi khí và một loạt các tính năng hấp dẫn khác.

Cùng với những trang bị hiện đại nêu trên là một mức giá rất dễ tiếp cận với khách hàng Việt của MG. 2 phiên bản của MG ZS có giá lần lượt là 518 và 588 triệu đồng. Đối với MG HS, xe hiện được phân phối 2 phiên bản DEL và LUX với giá bán lẻ lần lượt là 699 và 749 triệu đồng.

Không chỉ mang lại những sản phẩm với giá bán dễ tiếp cận, MG còn nhắm đến phân khúc khách hàng hiện đại, tận hưởng cuộc sống với những mẫu xe cao cấp hơn, một trong số đó là mẫu xe SUV MG RX5.

RX5 sử dụng hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép (dạng ướt) đem đến hiệu suất truyền lực trên 97%, cải thiện độ mượt mà, tiết kiệm nhiên liệu cũng như gia tăng độ bền.

Những dòng xe sedan cũng không kém hấp dẫn khi có hiệu suất tiết kiệm nhiên liệu tốt với trọng lượng thân xe tương đối nhẹ và có thể vượt qua sức cản của gió. Chính vì vậy, trong phân khúc sedan, MG mang tới dải sản phẩm với nhiều mức giá.

Mới đây nhất, vào tháng 8/2024, MG Việt Nam đã chính thức ra mắt mẫu xe MG7. Được định vị trong phân khúc xe sedan hạng D, mẫu xe có thiết kế hiện đại bắt mắt, khả năng vận hành mạnh mẽ, trang bị hiện đại, những tính năng an toàn tiên tiến cùng 3 phiên bản tùy chọn. Ngoài ra, trước đó, MG đã phân phối 02 mẫu xe MG5 và New MG5 tại Việt Nam.

Đầu tiên là mẫu xe MG5 với thiết kế theo phong cách coupe đầy lôi cuốn. Xe được áp dụng ngôn ngữ thiết kế theo kiểu dáng thuôn dài với nhiều đường gân nổi sắc nét, giúp cho tính thể thao được duy trì xuyên suốt trên chiếc xe. Các tiện nghi bên trong bao gồm màn hình cảm ứng 10-inch kết nối Apple Carplay và Android Auto, điều hòa không khí với hệ thống lọc bụi mịn PM2.5, ghế lái thể thao chỉnh điện 6 hướng, cửa sổ trời với 4 chế độ điều chỉnh có trên phiên bản cao nhất. Giá bán 2 phiên bản lần lượt là 488 và 528 triệu đồng.

Một phiên bản khác của MG5 là New MG5 cũng đã được đưa về thị trường Việt Nam sau khi gặt hái thành công cũng như chứng tỏ chất lượng tại các thị trường Nam Mỹ, Trung Đông, Philippines,… New MG5 hiện có một phiên bản số sàn bán tại Việt Nam. Với giá bán khởi điểm chỉ từ 399 – 499 triệu đồng cùng với khoang nội thất rộng rãi, New MG5 là một lựa chọn xứng đáng dành cho những gia đình trẻ có nhu cầu sở hữu chiếc ô tô đầu tiên và những khách hàng mua xe để cung cấp dịch vụ vận tải.

Khoang nội thất của mẫu xe được trang bị tiện nghi hiện đại với hệ thống giải trí kết nối Apple carplay/Android Auto cùng hệ thống Bose 9 loa cho âm thanh vòm chất lượng cao như một rạp hát trên xe. Hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập và hệ thống lọc bụi mịn PM2.5, giúp không khí bên trong xe luôn trong lành. Mẫu xe này đang được giới thiệu tới người dùng Việt với 5 tùy chọn màu sắc với 3 phiên bản có giá lần lượt là 738 triệu đồng, 898 triệu đồng và 1,01 tỷ đồng.

Không nằm ngoài xu hướng xanh hóa trên toàn cầu, trong tháng 6/2024, MG Việt phục vụ người tiêu dùng trong nước, thể hiện thông điệp tích cực "Xanh hóa tương lai cho thế hệ ngày mai". Đây là mẫu xe điện đầu tiên của thương hiệu được giới thiệu với thị trường trong nước.

Xe điện MG4 EV được trang bị công nghệ pin tiên tiến "Cell-To-Pack. Thiết kế pin siêu mỏng với độ dày chỉ 110 mm cùng hệ thống làm mát bằng dung dịch dạng thẳng, kết hợp với các tấm chắn nhiệt đảm bảo kiểm soát nhiệt độ, mang lại sự an toàn và độ bền cao cho pin. Với công nghệ này, Xe điện MG4 EV không chỉ mang đến một hiệu suất hoạt động ấn tượng mà còn đảm bảo cho tính an toàn và bền bỉ của hệ thống pin. Mẫu xe điện này được phân phối chính thức tại Việt Nam với 2 phiên bản là MG4 EV DEL có giá 828 triệu đồng và MG4 EV LUX trị giá 929 triệu đồng (đã bao gồm VAT).

Trước khi được đưa về ra mắt khách hàng Việt Nam, MG4 đã khẳng định sức hút của mình với doanh số ấn tượng tại các thị trường châu Âu và châu Úc, cùng với 30 giải thưởng lớn nhỏ của các trang đánh giá uy tín. Tiêu biểu như "Best Car" từ Les Numériques tại Pháp vào năm 2022, "Car of the Year" và "Best Value EV" tới từ WhichEV Annual Award ở Vương quốc Anh, "Best Electric Family Car" tới từ WHAT CAR? vào năm 2024".

Với cột mốc 100 năm thương hiệu, MG Việt Nam đã tham dự Triển lãm Ô tô Việt Nam 2024, mang đến thông điệp "Xe của mọi nhà". Thương hiệu mong muốn thông qua dịp này sẽ đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam bằng cách mang đến một gian hàng có diện tích lớn và ấn tượng bậc nhất triển lãm với tổng diện tích lên đến 1.000m2.

Tâm điểm chính của gian hàng MG Việt Nam là những mẫu xe sở hữu thiết kế hiện đại, bắt mắt kết hợp công nghệ tiên tiến gây ấn tượng với khách hàng đến tham quan và trải nghiệm tại gian hàng. Từ những chiếc xe đô thị nhỏ gọn, linh hoạt như MG5, MG ZS, những chiếc SUV đầy mạnh mẽ như MG HS, MG RX5 đến những chiếc xe đầy cá tính như MG7 và mẫu xe Cyberster – mẫu xe thể thao điện đánh dấu kỷ niệm 100 năm ra đời thương hiệu.

Theo đại diện thương hiệu chia sẻ, MG Cyberster có ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử phát triển thương hiệu, không chỉ là dấu mốc ghi nhận những thành tựu trong quá khứ mà còn mở ra một tương lai rực rỡ của thương hiệu. MG Cyberster sở hữu khả năng vận hành mạnh mẽ với công suất cực đại 536 mã lực và momen xoắn đạt 725 Nm, giúp MG Cyberster có thể tăng tốc từ 0-100km/h trong 3,2 giây. Thiết kế khung gầm của xe được nghiên cứu phát triển bởi kỹ sư của đội vô địch F1 với ưu thế pin siêu mỏng và làm mát nhanh bằng công nghệ tân tiến. Mẫu xe này được phân phối tại Việt Nam với 1 phiên bản có giá 3,2 tỷ đồng và chỉ giới hạn số lượng 100 chiếc.

Cũng tại triển lãm lần này, MG mang đến loạt mẫu xe mới lần đầu tiên được giới thiệu tại thị trường Việt Nam, một trong số đó phải kể đến mẫu MVP G50 với 03 phiên bản, 02 cầu hình 08 và 07 chỗ ngồi. Cả ba phiên bản của MG G50 được trang bị động cơ 4 xi-lanh tăng áp dung tích 1,5 lít, tạo ra công suất 169 mã lực tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 250 Nm tại 1.700 – 4.300 vòng/phút. Sức mạnh của xe được truyền tới hệ dẫn động thông qua hộp số ly hợp ướt 7 cấp.

Bên cạnh đó là mẫu SUV D90 với những trang bị vượt trội như: Động cơ diesel mạnh mẽ tạo ra 214 HP và 500 Nm mo-men xoắn cùng hộp số tự động 8 cấp. Hệ truyền động 4 bánh với 3 khóa vi sai trung tâm; với đầy đủ các tính năng an toàn hỗ trợ lái như ADAS, cam 360, cảnh báo tốc độ. Khách hàng cũng được lần đầu chiêm ngưỡng và trải nghiệm mẫu IM LS7 là mẫu SUV cao cấp cỡ lớn thuần điện đến từ thương hiệu IM Motor của Tập đoàn SAIC (công ty mẹ của MG) với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD, tổng công suất 470HP và mô-men xoắn 725Nm cho khả năng tăng tốc từ 0-100km/h chỉ trong 4.5s trong điều kiện lý tưởng. Những tính năng thông minh khác như đỗ/ra khỏi vị trí đỗ 1 chạm; tính năng an toàn ADAS; nội thất hiện đại với khả năng chỉnh gập, ngã ghế để không gian bên trong xe trở thành khoang thương gia thực thụ.

Với không gian thương hiệu đặc sắc, đa dạng các mẫu xe và các hoạt động tương tác thú vị, gian hàng MG Việt Nam đã thu hút sự quan tâm đông đảo của khách tham quan tại Triển lãm ô tô 2024. Những mẫu xe thuộc các phân khúc khác nhau này chắc chắn sẽ đáp ứng nhu cầu di chuyển đa dạng của khách hàng trong nước, và là sự thể hiện cho thông điệp "Xe của mọi nhà" mà MG Việt Nam mang đến Triển lãm ô tô lần này.

Bài: Duy Thành Thiết kế: Hương Xuân









Ánh Dương Tổ Quốc