Trong báo cáo kinh doanh năm 2022, Vietlott cho biết doanh thu của công ty đạt 6.272 tỉ đồng - tăng 22% so với năm 2021; đóng góp 1.720 tỉ đồng vào ngân sách địa phương - tăng hơn 400 tỉ đồng so với năm trước. Với 55% doanh thu dành để trả thưởng, Vietlott đã trả 3.560 tỉ đồng cho 24,7 triệu vé trúng giải.



Người dân chọn mua vé Vietlott

Ngày 17-1 (tức 26 tháng Chạp) vừa qua, Vietlott đã trao giải Jackpot loại hình vé số Mega 6/45 trị giá 58,2 tỉ đồng cho ông Đ.H.N đến từ Hà Nội. Đây người đầu tiên của năm 2023 trúng giải Jackpot thuộc kỳ quay số ngày 11-1.

Nói về vé trúng thưởng, ông Đ.H.N cho biết thường xuyên mua vé thông qua ứng dụng Vietlott- SMS. Ông N. đã "chọn bừa" dãy số tự chọn và không ngờ, một vé có 6 cặp số trùng với kết quả quay số mở thưởng là 01-18-22-33-34-43 của kỳ quay số ngày 11-1.

"Khi không bận việc gì thì tôi hay mua vé số Vietlott, như lúc đang chờ nước nóng để pha trà, đi tập thể dục về… Tôi mua vé số Vietlott cho vui và cũng luôn hy vọng một ngày nào đó sẽ trúng thưởng giải Jackpot độc đắc" - ông Đ.H.N cho hay.



Mua vé Vietlott qua điện thoại, ông Đ.H.N trúng thưởng 58,2 tỉ đồng

Sau khi nhận thưởng, ông Đ.H.N. đã làm từ thiện 2 tỉ đồng cho các chương trình an sinh xã hội để chia sẻ niềm vui, may mắn của mình với một số người có hoàn cảnh khó khăn hoặc không may mắc bệnh hiểm nghèo…

Một trong số những "tỉ phú Vietlott" khác có thể kể đến là ông N.H (Đà Nẵng) - chủ nhân tấm vé số may mắn trị giá hơn 205 tỉ đồng của kỳ quay số ngày 22-7-2022. Ông N.H tiết lộ đã kiên trì theo đuổi dãy số yêu thích trong nhiều năm liên tiếp để mua vé Vietlott.

Đến khi giá trị Jackpot lên cao, ông H. đã chủ động chơi kết hợp các con số để mua vé bao 7 nhằm tăng thêm cơ hội trúng thưởng. Kết quả là sự kiên trì đó đã mang đến cho ông H. giải thưởng Jackpot.



Hai tỉ phú Vietlott loại hình vé số Power 6/55

Trong khi đó, cuộc sống của tài xế Phan Quốc Thủy (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) đã bước sang một trang mới sau khi trúng giải Jackpot 2 trị giá hơn 5,7 tỉ đồng của loại hình xổ số tự chọn Power 6/55 thuộc kỳ quay số ngày 21-10-2017.



Theo anh Thủy, việc trúng giải độc đắc "phụ" xuất phát từ chuyện anh vô tình nhặt được tờ tiền mệnh giá 2.000 đồng. Số sê-ri của tờ tiền được anh sử dụng để mua bộ số tham gia dự thưởng và không ngờ trúng giải độc đắc của Vietlott.

Tuy nhiên, cuộc sống của anh Thủy sau đó đã gặp nhiều xáo trộn. Nhiều người thêu dệt anh trúng hàng chục tỉ đồng rồi kiếm cớ mượn tiền. Người thì nói là Thủy được Vietlott "cho vé trúng" khiến anh hết sức mệt mỏi.



Anh thợ sửa khóa Nguyễn Đình Mười (huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) cũng bỗng chốc trở thành tỉ phú khi may mắn trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 kỳ quay ngày 18-11-2017 trị giá hơn 3,6 tỉ đồng. Trái ngược với tài xế Thủy, cuộc sống của anh Mười khá êm đềm vì không mắc phải nhiều phiền toái sau khi trúng số.

"Từ khi trúng số, tôi vẫn cật lực làm nghề sửa khóa. Trúng số mà không lo làm ăn thì tiền tỉ cũng hết" - anh Mười bày tỏ.



Lộ mặt tỉ phú Vietlott

Một người thợ xây dựng ở Khánh Hòa là ông Lê Văn Hiểu thì có cảm xúc không tin mình trúng Jackpot kỳ quay số ngày 11-10-2019. Ông Hiểu cho biết đã mua 6 vé Vietlott trong một chuyến công tác ở TP HCM vào tháng 10-2019. Khi biết một vé trong đó trùng với dãy số trên bảng điện tử, ông hết nhìn mặt trước lại lật ra mặt sau đọc tất cả dãy số.

Hôm sau, có người của đại lý Vietlott thông báo tin vui. Khi đó, ông Hiểu mới tin chắc mình trúng Vietlott 23 tỉ đồng.

Ông Hiểu là một trong số ít người đồng ý công bố danh tính lúc nhận giải. Bởi lẽ, ông cho rằng vận may đến thì chẳng có lý do gì phải giấu mặt.



Một người dân ở TP HCM trở thành tỉ phú Vietlott

Còn chị K., đến từ Quảng Ngãi, đã làm nghề bán vé số dạo được hơn 10 năm. Từ khi có Vietlott, chị lấy vé tại các điểm bán hàng để bán lại cho người khác. Tờ vé số chị dành lại không ngờ đã mang đến may mắn khi trúng giải Jackpot 2 số tiền 4 tỉ đồng của kỳ quay số Power 6/55 ngày 1-10-2019.

"Nhờ số tiền này, tôi xây nhà mới, dành tiền cho con cái ăn học để tương lai các con không phải đi rong ruổi khắp các con phố kiếm sống như mẹ. Tôi cũng để dành một khoản tiền dưỡng già, đề phòng lúc ốm đau, bệnh tật"- chị K. tâm sự...

Việc có quá nhiều người trúng giải Jackpot cũng khiến dư luận hoài nghi. Mới đây, dư luận nghi ngờ 2 tỉ phú Vietlott của 2 kỳ quay số chỉ là một vì đeo mặt nạ giống nhau, hình dáng gần như nhau.

Ông Nguyễn Thanh Đạm, Tổng Giám đốc Vietlott, đã lên tiếng phủ nhận hoài nghi này. Theo đó, nếu quan sát kỹ các hình ảnh trao giải sẽ thấy tên của 2 người trúng thưởng được viết tắt khác nhau trên bảng nhận thưởng. Việc người trúng thưởng đeo mặt nạ giống nhau là do Vietlott cung cấp khi họ yêu cầu không công bố hình ảnh, danh tính theo quy định pháp luật.



Một phụ nữ ở tỉnh An Giang trúng giải Jackpot

Ông Nguyễn Thanh Đạm cho biết trước đây, người trúng giải Jackpot tự chuẩn bị mặt nạ hoặc các chi nhánh Vietlott đưa ra một số mặt nạ để họ chọn lựa. Gần đây, Vietlott quyết định sản xuất loại mặt nạ duy nhất, thể hiện biểu trưng may mắn là tỉ phú Vietlott. Từ đó, người nhận giải Jackpot đều đeo mặt nạ giống nhau.