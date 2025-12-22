Bên cạnh những thành phố lớn lên giữa bê tông và kính thép, nơi ánh sáng công nghiệp soi rọi lên những tòa nhà chọc trời, vẫn có những vùng đất trưởng thành từ dòng sông, từ ký ức và những mùa lễ hội rộn ràng trong ánh trăng tháng Tám. Tuyên Quang là một vùng đất như thế, nơi dòng sông Lô hiền hòa vẫn ngày ngày ngân vang những khúc ca của lịch sử, nơi khát vọng về một miền an cư thịnh vượng đã được ươm mầm qua bao thế hệ.

Từ những giá trị nguyên sơ và lịch sử hào hùng của một vùng đất ấy, Khu đô thị Thời đại ven sông Times Riverside Tuyên Quang được hình thành, mang tinh thần "Dòng chảy Thời đại", nơi quá khứ, hiện tại và tương lai giao hòa để kiến tạo nên một phong cách sống đẳng cấp, nhân văn và bền vững.

Tuyên Quang – Thủ đô Khu giải phóng, cái nôi cách mạng – nơi những trang sử vàng mở đầu hành trình độc lập dân tộc. Mỗi khúc uốn sông Lô là một ký ức sống động, mỗi giọt nước là lời thì thầm bất diệt về tinh thần quật cường của người Việt qua bao thế hệ dựng nước, giữ nước. Dòng sông ấy không chỉ nuôi dưỡng phù sa màu mỡ mà còn khắc ghi những chiến công lẫy lừng, từ những ngày kháng chiến gian khổ đến khát vọng hòa bình thịnh vượng hôm nay.

Hôm nay, chính dòng sông ấy tiếp tục viết chương mới rực rỡ. Times Riverside – khu đô thị hiện đại vươn mình bên bờ trở thành biểu tượng chuyển mình mạnh mẽ của Thành Tuyên trong kỷ nguyên hội nhập và phát triển bền vững. Như nhịp cầu vô hình nối liền quá khứ hào hùng với tương lai phồn vinh, dự án giao thoa tinh tế ký ức oai hùng và khát vọng thịnh vượng, nơi tiếng sóng vỗ xưa ngân vang hòa quyện tiếng cười trẻ thơ tương lai, tạo nên bản giao hưởng bất tận của thời gian.

Nằm tại phường An Tường – trung tâm mở rộng chiến lược của thành phố, Times Riverside sở hữu "tọa độ kim cương" bên bờ sông Lô, dòng sông gắn bó sâu sắc với lịch sử và nuôi dưỡng sự trù phú cho miền đất cách mạng. Từ vị thế đắc địa này, cư dân hít thở trọn vẹn nhịp sống đô thị trẻ trung, năng động, nơi hiện đại giao thoa tinh tế với vẻ yên bình đặc trưng xứ Tuyên – một sự cân bằng hiếm có giữa nhịp sống sôi động và không gian an nhiên bên sông nước hữu tình.

Liền kề Quảng trường 19/8 và Công viên trung tâm xanh mát, dự án kết nối trực tiếp các huyết mạch giao thông Quốc lộ 2, Quốc lộ 37 – những tuyến đường then chốt mở lối giao thương sôi động, liên kết chặt chẽ khu hành chính mới, khu kinh tế trọng điểm và các vùng phát triển chiến lược của tỉnh. Chỉ trong vòng bán kính 5-10 phút, cư dân dễ dàng tiếp cận trung tâm hành chính, khu công nghiệp Tân Trào, các cơ sở y tế hiện đại và hệ thống giáo dục chất lượng cao, biến mọi hành trình thành những khoảnh khắc tiện nghi và hiệu quả.

Xung quanh là hệ sinh thái tiện ích tinh tế, được kiến tạo tỉ mỉ với tầm nhìn dài hạn: Quảng trường Thời Đại rực rỡ ánh sáng, công viên ven sông thơ mộng với lối dạo bộ uốn lượn, tuyến phố ánh sáng lung linh về đêm; cùng chuỗi tiện nghi toàn diện từ khu thương mại sầm uất, dịch vụ hiện đại, trường học liên cấp, nhà trẻ quốc tế, khu vui chơi trẻ em sáng tạo, vườn thiền yên tĩnh đến sân thể thao ngoài trời đa năng. Tất cả hòa nhịp tạo nên lối sống cân bằng hoàn hảo – năng động ban ngày, thư thái về chiều, nơi mỗi nhu cầu hàng ngày đều được đáp ứng trọn vẹn, nuôi dưỡng hạnh phúc bền vững cho mọi thế hệ.

Nhờ vị thế "tam cận" độc tôn, Times Riverside hóa bản giao hưởng thời gian bất hủ, hơi thở hiện đại đan xen nhịp sống hiền hòa Thành Tuyên, nơi ký ức sông núi gặp gỡ tầm nhìn tương lai. Mỗi ngôi nhà là kiệt tác sống động, cân bằng hoàn hảo giữa truyền thống và hiện đại, bản sắc địa phương với tầm vóc thời đại, mang đến không gian sống không chỉ để ở mà còn để tự hào và lan tỏa giá trị.

Từ triết lý "Flow of Times – Dòng chảy Thời đại", dự án như khúc hát ru dịu dàng của thời gian, lấy cảm hứng sâu lắng từ nhịp sống trầm mặc Thành Tuyên, nơi dòng sông không chỉ là mạch nước nuôi dưỡng phù sa mà còn là mạch nguồn bất tận của lịch sử dân tộc, khơi dậy dòng chảy thịnh vượng bất tận cho hôm nay và mai sau.

Giữa miền sông núi, Times Riverside xuất hiện như một khúc ngân mềm mại của thời gian, nơi con người và thiên nhiên hòa quyện, nơi mỗi nhịp sống đều mang hơi thở của sự cân bằng và thanh nhã.

Toàn bộ quy hoạch của khu đô thị được phát triển theo ý tưởng "Flow of Times", với triết lý lấy con người làm trung tâm. Mọi không gian từ Quảng trường Thời Đại, tuyến phố thương mại, công viên ven sông đến trục cảnh quan bốn mùa… đều được quy hoạch liền mạch cảm xúc giữa con người và thiên nhiên, tái hiện tinh thần nhịp sống đô thị sôi động, sắc màu nhưng vẫn an nhiên. Tất cả tạo nên một không gian sống lý tưởng, nơi con người có thể vừa hòa mình vào nhịp sống đô thị rộn ràng, vừa tìm được sự an nhiên cho riêng mình.

Tại Times Riverside, khái niệm "Flow of Times – Dòng chảy Thời đại" không chỉ dừng lại ở ý tưởng quy hoạch, mà được thể hiện như một bản giao hưởng của ba dòng chảy song hành, nơi thiên nhiên, văn hóa và phát triển hòa quyện, tạo nên nhịp sống vừa an nhiên, vừa rực rỡ sức sống.

Đầu tiên là dòng chảy Thiên nhiên, nơi sông Lô hiền hòa uốn lượn ôm trọn khu đô thị, mang đến nguồn sinh khí dồi dào, khí hậu trong lành và cảnh quan thanh bình. Ánh nắng phản chiếu qua mặt nước, tiếng gió khẽ ru qua tán cây, tất cả hòa quyện để làm nên một miền sống tĩnh tại mà tràn đầy năng lượng.

Tiếp nối là dòng chảy Lịch sử – Văn hóa, nơi từng góc phố, quảng trường, tuyến phố ánh sáng và không gian công cộng được lấy cảm hứng từ ký ức lịch sử và sắc màu lễ hội Thành Tuyên, nơi ánh sáng đêm rằm tháng Tám rực rỡ soi chiếu trên dòng sông Lô, gợi nhắc niềm tự hào về vùng đất cách mạng. Mỗi con phố, mỗi công trình không chỉ là nơi dừng chân, mà là nơi kể chuyện, nơi quá khứ và hiện tại cùng cất lời trong nhịp sống mới.

Đặc biệt, dòng chảy Phát triển được thể hiện rõ nét qua hai trục đường chính mang ý nghĩa phong thủy thịnh vượng của dự án – Đại Lộc và Cát Khí. Nếu trục Đại Lộc là mạch kết nối trung tâm đô thị với tuyến phố thương mại sầm uất, mang biểu tượng của "dòng chảy tài lộc", thì trục Cát Khí là không gian khởi phát "cát khí thịnh vượng", nơi quy tụ những công điểm nhấn ấn tượng, khu cảnh quan ven sông và chuỗi tiện ích cao cấp. Hai trục đường song hành như hai mạch năng lượng của Times Riverside – dẫn dắt dòng sinh khí và thịnh vượng lan tỏa khắp khu đô thị, mở ra một miền sống an lành và sung túc bên bờ sông Lô.

Ba dòng chảy ấy hòa quyện cùng Đại Lộc – Cát Khí, tạo nên dòng chảy lớn của thời đại, nơi con người được sống giữa giao cảm của ký ức và khát vọng, giữa bình yên và phồn vinh, giữa vẻ đẹp xưa cũ và tầm vóc tương lai. Ở đó, "an cư" không chỉ là chốn để ở, mà còn là phong cách sống, là niềm tự hào và biểu tượng tinh hoa xứ Tuyên trong kỷ nguyên mới.

Với ý tưởng quy hoạch độc bản, tinh tế và giàu bản sắc, Times Riverside vinh dự được vinh danh với giải thưởng "Dự án Khu đô thị có thiết kế kiến tạo phong cách sống đẹp nhất Việt Nam 2024" do Dot Property tổ chức. Đây không chỉ là sự ghi nhận cho tầm nhìn và tâm huyết của VIDEC Group – doanh nghiệp tiên phong kiến tạo đô thị xanh, văn minh và nhân văn, mà còn là minh chứng cho triết lý sống "Flow of Times" – nơi dòng chảy thiên nhiên, lịch sử và phát triển hòa quyện, mở ra một thời đại thịnh vượng mới bên sông Lô.

Giữa lòng Thành Tuyên đang chuyển mình từng ngày, Times Riverside vươn mình như biểu tượng của nếp sống thịnh vượng mới – nơi giá trị sống và đầu tư giao hòa trong cùng một dòng chảy. Mỗi mái nhà không chỉ là tổ ấm bình yên, mà còn là mảnh ghép kiến tạo phồn vinh cho thành phố bên sông Lô hiền hòa, nơi cảm xúc và tài sản cùng hòa chung nhịp đập thời đại. Không chỉ là khu đô thị, Times Riverside là dòng chảy thời đại, khi an cư thịnh vượng gặp gỡ khát vọng đầu tư bền vững.

Thiết kế linh hoạt cùng quy hoạch đa giá trị chính là điểm nhấn khác biệt, nơi mỗi căn nhà được tính toán tối ưu để vừa ở, vừa kinh doanh hoặc khai thác cho thuê, mở ra nhiều dòng sinh lợi song song. Đây không chỉ là khu đô thị an cư, mà là hệ sinh thái đầu tư thông minh, nơi giá trị tài sản bồi đắp từ vị trí "kim cương", chất sống tinh hoa và cộng đồng đẳng cấp.

Times Riverside cũng tiên phong mô hình đô thị xanh ven sông, tích hợp công nghệ tiết kiệm năng lượng như hệ thống chiếu sáng LED thông minh, pin mặt trời mái nhà, thu gom nước mưa tái sử dụng cho tưới tiêu và vệ sinh công cộng. Hơn 40% diện tích dành cho cây xanh, công viên ven sông, vườn thiền – giảm hiệu ứng đảo nhiệt đô thị, lọc không khí tự nhiên, hướng tới chứng chỉ EDGE của IFC – World Bank.

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt đạt chuẩn loại A, tái sử dụng cho cảnh quan; vật liệu xây dựng thân thiện môi trường, tiết kiệm tiêu thụ điện. Ban công, mái nhà mỗi shophouse, biệt thự đều có thể phủ xanh, tạo "lá phổi" riêng cho từng ngôi nhà, mang đến tương lai xanh và giá trị trường tồn.

Vị thế "tam cận" kết nối trực tiếp Quốc lộ 2 – Quốc lộ 37, cách trung tâm hành chính 5 phút, khu công nghiệp Tân Trào 10 phút, đảm bảo tỷ lệ lấp đầy kinh doanh trong 24 tháng đầu. Đặc biệt, các sản phẩm Tiềm năng tăng giá tài sản nhờ quy hoạch đô thị Tuyên Quang giai đoạn 2025-2030: mở rộng thành phố về phía Tây, xây cầu mới vượt sông Lô, phát triển khu du lịch sinh thái Tân Trào – kéo theo dòng vốn FDI và dân cư chất lượng cao đổ về. Pháp lý sổ đỏ từng nền, minh bạch tuyệt đối, giúp nhà đầu tư an tâm nắm giữ dài hạn, chuyển nhượng tức thì.

Hơn cả khu đô thị, Times Riverside là biểu tượng thịnh vượng mới, nơi ánh bình minh lấp lánh mặt nước sông Lô như lời mời khởi đầu hy vọng, hoàng hôn buông xuống khép lại bằng niềm tin tương lai bền vững. Tại đây, sống là tận hưởng hiện tại và đầu tư tương lai an nhiên, sung túc, trọn vẹn bên dòng sông chứng kiến bao lớp người xứ Tuyên viết tiếp câu chuyện phồn vinh. Tại Times Riverside, mỗi khoảnh khắc là nốt nhạc trong bản giao hưởng thịnh vượng Thành Tuyên – dòng chảy sông Lô tiếp tục viết nên câu chuyện phồn vinh thời đại mới.

