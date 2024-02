Không gian sống đóng vai trò như thế nào để tạo động lực cho một người? Với riêng gia chủ trong bài viết này, căn hộ studio này là nguồn cảm hứng làm việc, sáng tạo và là nơi chị tìm thấy bình yên giữa bộn bề cuộc sống. Gia chủ kể lại, từ lâu chị đã luôn muốn thiết kế tổ ấm thoải mái và thật chill để làm việc trong lúc chờ đợi con đi học về mỗi ngày. Từng góc nhỏ của căn hộ đều được chị chăm chút nhằm tạo cảm giác thoáng đãng nhưng đầm ấm.

Khi thiết kế nhà, chị chỉ có mong muốn đơn giản là sáng tạo được căn hộ phù hợp với tính cách và con người mình. Trong không gian đó, để thoả mãn tình yêu thiên nhiên, chị sẽ mang màu xanh của cây cỏ để tô điểm.

Căn hộ là nơi chị có không gian sống đặc biệt, được hoà mình vào từng góc nhỏ trong tình hình đô thị hoá hiện nay, đi đến đâu cũng thấy bê tông, cốt thép, làm việc trong phòng máy lạnh đóng kín cửa…

Nằm ở Quận 2 TP.HCM, hiện trạng ban đầu của căn hộ là nhà thô 2 phòng ngủ. Sau đó, căn hộ có diện tích 85m2 này đã được gia chủ dỡ bỏ gần như toàn bộ vách ngăn để tạo sự thoáng đãng, có tính kết nối giữa các phòng. Giờ đây, căn hộ studio chỉ gồm 1 phòng ngủ và diện tích phòng khách tăng thêm gấp bội. Những vách cong, hình vòm trong không gian sinh hoạt chung được sử dụng triệt để, khiến căn hộ trở nên tinh tế và mềm mại hơn.

"Với tôi, căn nhà không chỉ đơn giản là chuyện cái bàn, cái ghế mà là cả 'story' mà KTS muốn gửi gắm vào đó. Và tôi đặt nó trong không gian của mình, để sử dụng, để ngắm nhìn và để cảm nhận".





Phòng khách là một trong những khu vực được chị Hà chăm chút, tạo cảm giác thoáng đãng và đầm ấm. Với sở thích sưu tầm đồ nội thất cũng như sự am hiểu về các thương hiệu lâu đời, chị Hà đã lựa chọn rất nhiều món đồ nội thất đến từ các tên tuổi lâu đời của Châu Âu, được cung cấp bởi nanoHome. Sử dụng ánh sáng tự nhiên từ ban công, căn nhà trở nên tinh tế khi hoà cùng màu trắng kem của sofa Alphabet do nhà thiết kế tên tuổi người Ý, Piero Lissoni thiết kế riêng cho thương hiệu Fritz Hansen. Cạnh đó, gia chủ bố trí bàn ăn Super Elliptical B620, cùng với những chiếc ghế Series 7 kinh điển của thương hiệu nội thất Fritz Hansen do NTK Arne Jacobsen thiết kế từ những năm 1950s, đi kèm ghế đẩu DOT khiến sinh hoạt trở nên thuận tiện hơn. Bàn ăn vừa là nơi gia chủ dùng bữa, nhưng cũng có thể tận dụng để trở thành phòng làm việc, khiến sự tách biệt không gian sống được xoá mờ.

Để tạo điểm nhấn cho phòng khách, chị Hà chọn kệ tủ USM Haller từ Thụy Sỹ, với sự góc cạnh tròn đặc trưng của khung kim loại bóng bẩy, từ đó mang đến cho không gian sống vẻ hiện đại và cá tính. Đồng thời nói lên sự tinh tế của chủ nhà trong lựa chọn những nội thất có sức sống với thời gian.

Không chỉ quan tâm đến nội thất, gia chủ còn rất quan tâm đến ánh sáng trong không gian sống của mình. Chị chia sẻ, nhờ việc tháo bỏ các bức tường ngăn mà cả căn hộ nay có thể tận hưởng được toàn bộ ánh sáng tự nhiên ban ngày. Đồng thời không tham lam trong việc bố trí chiếu sáng chung, mà ngược lại là sự sắp xếp có chủ đích của từng vị trí đèn downlight từ thương hiệu đèn Việt Nam là Nanoco Premium kết hợp với những đèn trang trí rất cá tính từ các thương hiệu Châu Âu như andTradition, Flos, Louis Poulsen,...ở các vị trí khác nhau nhưng phù hợp cho từng công năng, nên khi màn đêm buông xuống không gian căn hộ trở nên vô cùng ấm áp và dịu êm. Đó cũng là một trong những điều chị yêu thích nhất trong căn hộ của mình.

Nói về ý tưởng thiết kế nhà, gia chủ cho biết đó là sự dung hòa giữa tình yêu thiên nhiên và đam mê vẻ đẹp của nội thất và ánh sáng. Chị Hà tâm sự: “Với tôi, căn nhà không chỉ đơn giản là phong cách thiết kế mà là cả ‘story’ mà KTS muốn gửi gắm vào đó. Và tôi đặt nó trong không gian của mình, để sử dụng, để ngắm nhìn và để cảm nhận”.

Điều đặc biệt của căn hộ là đi đến đâu cũng thấy màu xanh mát từ cây cỏ. Trong nhà chị Hà, chậu cây được trồng thành nhóm, rải rác ở khắp mọi góc, từ đó làm mờ đi ranh giới giữa con người và thiên nhiên.

Nói về những mảng màu xanh trong không gian sống, gia chủ nêu quan điểm: “Căn nhà của tôi không đem lại cảm giác được phân chia chức năng theo từng khu vực quá rõ ràng. Thay vào đó, tôi luôn cảm thấy mình được bao quanh bởi cây xanh, như được sống trong một khu rừng nhiệt đới thu nhỏ.

Mọi người từng hỏi tôi rằng liệu trồng nhiều cây xanh trong nhà có ảnh hưởng đến chất lượng sống hay không? Tôi trả lời luôn là ‘không'. Điều này đã được tư vấn bởi chuyên gia cây cảnh và chính bản thân tôi trải nghiệm".

Sau cùng, chị đưa ra lời khuyên cho những gia đình đang có dự định sửa lại nhà để có không gian vừa đẹp, ấm cúng mà giàu cảm xúc. “Tôi nghĩ căn nhà nên thể hiện con người thật của mình. Một tổ ấm đẹp hay xấu còn tùy thuộc vào cảm nhận của từng cá nhân.

Quan trọng là bạn phải biết thật sự mình muốn gì, cần gì để có thể truyền tải hết thông điệp cho KTS một cách rõ ràng và chi tiết nhất. Có như thế họ mới đưa ra được phương án thiết kế đúng theo nhu cầu và tâm tư của mình, cũng như các thành viên khác trong gia đình”, chị Hà bày tỏ.

Bài viết: Vân Anh Ảnh: Phú Đào

Theo Vân Ánh Phụ nữ số