Với tôi, xuyên Việt không phải lần đầu. Tôi đã quen ngắm nhìn đất nước mình qua ô cửa xe. Nhưng cô ấy thì khác. Công việc bó hẹp trong nội thành Hà Nội khiến những nơi tôi từng kể chỉ như vài chấm màu mơ hồ trên Google Maps. Hành trình lần này, tôi muốn cô ấy được thấy thế giới mà tôi vẫn thấy. Không qua tin nhắn, không qua hình ảnh, mà bằng đôi mắt của chính mình.

Chuyến đi chỉ có tôi, một chiếc xe điện – Volvo EC40, và người phụ nữ sắp cùng tôi đi đến cuối cuộc đời.

Chuyến đi thực sự đã làm giàu ký ức chung của cả hai. Chúng tôi đã cùng nhau băng qua đồi cát điện gió tại Quảng Bình, dừng chân ở những nơi bản đồ không hiện tên, ăn tối muộn ở các trạm sạc vắng người, và nhìn lại những mảnh ký ức từng có với nhau gần 1 thập kỷ.

Tôi nhớ mãi khoảnh khắc dàn loa Harman Kardon vang lên lời ca “Turning Page” trên nền nhạc piano sâu lắng như viết riêng cho một lời hứa cả đời.

“I've waited a hundred years. But I'd wait a million more for you” - “Anh đã chờ em cả trăm năm. Nhưng anh vẫn sẵn sàng đợi thêm cả triệu năm nữa… chỉ để có em”.