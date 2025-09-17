Trong bối cảnh đó, ông Mai Huy Tuần, Tổng Giám đốc SSI Digital (SSID) đồng thời là Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đến với The Investors để chia sẻ câu chuyện về hành trình đầu tư cũng như làm nghề trong 2 lĩnh vực đang rất "hot" này.

Vàng bạc và tài sản số là hai lĩnh vực có vẻ không liên quan tới nhau, vì sao ông lại quyết định tham gia đầu tư và quản lý hai mảng này?



Ông Mai Huy Tuần: Hai tài sản nhìn qua rất khác nhau nhưng nếu xét về bản chất sâu xa, mọi người có thể thấy tài sản số cũng giống như sự kế thừa các tài sản truyền thống như vàng, bạc.



Điểm chung có thể thấy qua đồng tiền số phổ biến nhất là bitcoin, ra đời từ năm 2009 sau khi khủng hoảng tài chính (2008) xảy ra. Trong giới crypto, chúng tôi luôn coi bitcoin là "vàng số" mới của thế giới vì những đặc tính khá giống với vàng.



Thứ nhất là số lượng có hạn, chỉ có 21 triệu đồng bitcoin trên toàn thế giới. Thứ 2 là đồng tiền số này cũng cần "mining" tức là phải đào giống như đào vàng nhưng bằng cách giải các thuật toán. Vàng mất chi phí khai thác, bitcoin cũng phải mất tiền điện, dùng máy để giải thuật toán.

Với tôi, vàng và bitcoin khá tương đồng. Việc quản lý cũng không khác biệt quá nhiều. Vì thế, tôi vẫn nắm giữ chức vụ tại 2 doanh nghiệp khác nhau ở các lĩnh vực này.



Đây cũng là sự nối tiếp của 2 thế hệ. Thế hệ trẻ thích tài sản số còn với lớp những người lớn tuổi một chút sẽ thích các tài sản vật lý hơn như vàng, bạc, kim cương, tranh ảnh… Thực tế, vàng hiện nay đã có token, USD được token thành Tether USD (USDT), những bức tranh nổi tiếng cũng được NFT (Non-Fungible Token – token không thể thay thế).



Sự tiếp nối giữa các tài sản truyền thống như vàng, bạc được dịch chuyển lên các tài sản số. Một điểm tương đồng nữa là mọi người thường mua để tích luỹ.

Việt Nam đã chính thức công nhận tài sản số, tạo ra cơn sốt trong cộng đồng nhà đầu tư. Ông đánh giá như thế nào về điều này?



Ông Mai Huy Tuần: Thực tế người Việt Nam bắt kịp với tài sản số khá sớm. Tôi có quen những người bạn bè tham gia từ những năm 2010-2011 khi bitcoin mới ra đời và mọi người gần như chưa biết nó là cái gì. Việt Nam hiện nằm trong top 3 thị trường tốt nhất thế giới về tài sản số, về cộng đồng từ các "builder", người làm thị trường và cả những người sở hữu tài sản số.



Tôi cho rằng việc luật hoá tài sản số là một cơ hội để cho những người đi theo thị trường hàng chục năm qua. Nhà đầu tư có khuôn khổ pháp lý để có thể mở doanh nghiệp đặt tại Việt Nam, chính thống hoá việc họ đang làm.



Với rất nhiều kỳ lân nổi tiếng trong cộng đồng crypto trên thế giới, Việt Nam được ghi nhận là làm thị trường, làm cộng đồng rất tốt. Hiện nay, tỷ lệ người Việt Nam nắm giữ "key member" (nhân vật chủ chốt – PV) tại các dự án blockchain khá lớn. Sau khi được luật hoá, tôi nghĩ cộng đồng đó sẽ quay về Việt Nam và đóng góp cho nền kinh tế, tăng trưởng GDP trong tương lai.



Chính phủ đặt mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm tài chính quốc tế hàng đầu khu vực, chúng ta có những lợi thế nào để hiện thực hoá điều này?



Ông Mai Huy Tuần: Tôi đánh giá đây là một chiến lược sáng suốt. Hiện tại, với các kênh tài chính truyền thống hay các lĩnh vực như AI, bán dẫn, chúng ta đang bị bỏ khá xa so với các nước trên thế giới như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản…



Trong khi đó, tài sản số chỉ mới phát triển mạnh mẽ 10 năm gần đây và rất may những người Việt Nam đã tham gia ngay từ đầu. Với động lực từ con người, các bạn trẻ đang phát triển cộng đồng tài sản số, tôi tin nếu Việt Nam chớp cơ hội này, chúng ta sẽ không thua bất kỳ quốc gia nào.



Với blockchain, chúng ta hiện đang là top đầu thế giới. Người Việt Nam làm được toàn bộ từ công nghệ, xu thế, cách triển khai. Tôi biết những sàn top đầu thế giới có co-founder là người Việt. Các Dev (Developer – người phát triển dự án) chính của các sàn lớn như OKX, Binance có rất nhiều bạn trẻ Việt Nam đang làm việc, từ cộng đồng đi lên. Nếu lấy điều đó làm cốt lõi, tôi tin rằng Việt Nam có thể vươn mình với lĩnh vực này, và có thể là số 1 thế giới cũng không phải khó.

Tài sản số là một lĩnh vực mới, tiềm năng nhưng cũng nhiều rủi ro. Nhà đầu tư cần chuẩn bị tâm thế ra sao khi bước vào thị trường?



Ông Mai Huy Tuần: Giống như thị trường chứng khoán phải mất 25 năm mới có sự phát triển như ngày hôm nay. Từ 1/1/2026 tới đây, tài sản số mới chính thức được chính thống hoá. Thế nên, tôi khuyên tất cả nhà đầu tư nên tìm hiểu một cách kỹ lưỡng. Nếu có thể, Chính phủ nên có những trung tâm tư vấn chính thống cho người dân hiểu bản chất tài sản số là gì, rủi ro đến từ đâu.



Tài sản số không giống như tài sản vật lý có thể mang về nhà cất. Tất cả các tài sản số đều nằm trên các mạng lưới (chain), chỉ cầm được trên các ứng dụng. Vậy thì ứng dụng nào là đáng tin cậy? Các ví nào là ví có thể đựng được, cách quản lý ra sao? Ví nóng, ví lạnh như thế nào? Đây là điều mà chúng ta cần thời gian để tư vấn, giáo dục qua các kênh truyền thông chính thống giúp nhà đầu tư hiểu rằng có một luồng tài sản mới và đã được Chính phủ thừa nhận trong Luật dân sự.



Khi một dòng tài sản mới được chấp thuận, chúng ta cần giáo dục thị trường. Đó là điều cần phải làm để tránh cho người dân mất những đồng tiền mồ hôi công sức.

Trong dòng chảy phát triển của tài sản số, vai trò của SSID thể hiện như thế nào?



Ông Mai Huy Tuần: Đây là cơ hội lịch sử của đất nước chuyển mình bước vào kỷ nguyên mới theo lời Tổng Bí thư. Gần như toàn bộ nền kinh tế, các doanh nghiệp, doanh nhân đều đang hào hứng, tự tin để bước vào vận hội mới, tài sản số cũng không nằm ngoài câu chuyện đó. Việt Nam là nước khá sớm chính thức Luật hoá tài sản số.



Đứng trước vận hội như thế, SSID sẽ cố gắng hết sức để góp phần phát triển thị trường tài sản số một cách lành mạnh. Tài sản số sẽ là một trong những động lực thúc đẩy thị trường tài chính Việt Nam phát triển mạnh mẽ và đa dạng hơn.



Trước khi được Luật hoá, người dân bị lừa rất nhiều vào những dự án scam, lừa đảo… Có những giai đoạn như năm 2017, rất nhiều dự án lừa đảo khiến nhà đầu tư thiệt hại lên đến hàng chục nghìn tỷ.



Khi được Luật hóa, được Nhà nước quản lý, các dự án phải báo cáo cơ quan chức năng, tôi nghĩ sẽ giảm thiểu rất nhiều rủi ro từ thị trường tài sản số, tài sản ảo. Luật Công nghiệp, công nghệ số được Quốc hội thông qua hồi tháng 6 có hiệu lực từ 1/1/2026 sẽ kèm theo rất nhiều Nghị định, Thông tư hướng dẫn chi tiết để chúng ta có một thị trường lành mạnh, phát triển bền vững.



Một trong những mục đích mà SSID tham gia vào thị trường là muốn tạo ra một nơi để mọi người có thể tìm hiểu một cách chính thống như thị trường chứng khoán. SSID muốn giúp nhà đầu tư phân loại được tài sản nào là tài sản có giá trị, tài sản nào là những tài sản chỉ mang tính lừa đảo, bơm thổi.

Các bước chuẩn bị của SSID cho quá trình xây dựng và phát triển thị trường tài sản số?



Ông Mai Huy Tuần: SSID đang chờ khuôn khổ pháp lý của Chính phủ sau khi chính thống hoá. Thực tế, SSID đã có gần 3 năm hỗ trợ cộng đồng rất nhiều từ việc kéo được các tổ chức hàng đầu thế giới về tài sản số đến và tìm hiểu Việt Nam. Họ sẵn sàng chờ khung pháp lý để có thể đồng hành cùng Chính phủ, doanh nghiệp Việt Nam, rót vốn vào thị trường đầy tiềm năng này.



SSID đã chuẩn bị hạ tầng về kỹ thuật từ sàn, ví, chain, layer 1… Chúng tôi cũng chuẩn bị các kênh truyền thông để khi chính thức hoá sẽ có các buổi livestream, bài viết để phối hợp đưa kiến thức đến nhà đầu tư. Cũng giống như ngày xưa làm chứng khoán, đầu tiên mọi người phải hiểu mã chứng khoán là gì, công ty ra sao, báo cáo tài chính thế nào…



Ở trong thị trường này, chúng ta cũng phải xem xét các dự án phát triển như thế nào, bao nhiêu năm, cộng đồng ra sao, giá trị như thế nào, thanh khoản ra sao… Giống như thị trường tài chính truyền thống, bạn phải hiểu vấn đề. SSID đang xây dựng cả một hệ sinh thái, chuẩn bị tất cả để mọi người có thể hiểu được tài sản số là gì, đầu tư ra sao…

Trong xu hướng bùng nổ tài sản số, chỗ đứng của các tài sản truyền thống như vàng, bạc sẽ ra sao?



Ông Mai Huy Tuần: Một nhà đầu tư thường đặt trứng vào nhiều rỏ. Chúng ta có rất nhiều lớp tài sản như bất động sản, chứng khoán, vàng bạc và crypto,…



Tôi tin rằng các tài sản truyền thống như vàng, bạc vẫn có chỗ đứng riêng bởi mọi người vẫn còn có những khoản đầu tư mang tính rủi ro thấp, phòng chống được trượt giá và lạm phát. Vàng bạc từ muôn đời nay không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới vẫn được ưa chuộng để tích luỹ.



Thực tế, vàng bạc đã có phái sinh từ rất lâu nhưng chỗ đứng của vàng bạc vật lý vẫn có. Thế nên là vàng bạc hay crypto vẫn luôn chiếm một phần dòng tiền đầu tư. Tôi nghĩ 2 cái này bổ trợ cho nhau.

Có đề xuất sẽ xây dựng một sàn giao dịch tài sản kim loại quý tại Trung tâm tài chính, ông đánh giá như thế nào về điều này?



Ông Mai Huy Tuần: Sàn giao dịch hàng hoá như vàng, bạc, nông sản tại Việt Nam đã có từ khá lâu rồi do Bộ Công thương quản lý. Xây dựng lại sàn giao dịch tài sản kim loại quý ở trong Trung tâm tài chính, tôi nghĩ sẽ có những điểm mở hơn. Chúng tôi cũng đang chờ đợi các Nghị định, Thông tư hướng dẫn chi tiết như sàn được cấp phép, giao dịch những gì, tài sản như thế nào, các mô hình kinh doanh nào được áp dụng,…



Tôi tin rằng có một sàn giao dịch tài sản kim loại quý trong Trung tâm tài chính là một định hướng rất hay của Chính phủ. Rất mong là khuôn khổ pháp lý sẽ được ban hành sớm để các doanh nghiệp vàng bạc như chúng tôi biết được sẽ làm những gì trong Trung tâm tài chính.

Tại sao Phú Quý lại tập trung đầu tư vào bạc – thị trường khá xa lạ với đại đa số người dân?



Ông Mai Huy Tuần: Bạc thực ra cũng rất lâu đời, song hành cùng với vàng. Giống như ngày xưa chúng ta xem những phim dã sử họ đã thanh toán, tích luỹ bằng bạc.



Trong 7 năm qua, lượng bạc khai thác ra đã bị thâm hụt khá lớn do sử dụng trong công nghiệp quá nhiều. Tất cả các thiết bị điện tử, năng lượng sạch, pin xe điện đều cần bạc để dẫn điện. Vàng cũng dẫn điện nhưng giá quá đắt. 6-7 năm liền thâm hụt hàng triệu ounce bạc mỗi năm nên nguồn cung rất thiếu. Chúng tôi nhìn ra câu chuyện đó và thấy đây là một cơ hội để người dân Việt Nam tích luỹ được các sản phẩm có tính tăng trưởng tốt.



Trong vòng 2 năm qua, mọi người chỉ để ý vàng tăng rất nhiều nhưng lại không biết rằng bạc còn tăng nhiều hơn. Hơn 90% nhà đầu tư bạc của Phú Quý năm vừa qua đều có lãi rất nhiều và nhà đầu tư đang rất hứng thú với thị trường mới.

Hơn nữa, mua một chỉ vàng phải mất hơn chục triệu, quá mức lương cơ bản của người dân Việt Nam. Mọi người muốn tích luỹ hàng tháng thì bạc phù hợp hơn vì một chỉ bạc chỉ mất khoảng hơn 1 triệu đồng. Rất phù hợp với các bạn trẻ, một tháng đi làm dư 3-5 triệu có thể mua vài chỉ bạc để tích luỹ.



Đây cũng là một tài sản an toàn, hợp túi tiền. Giới trẻ hiện giờ rất thích bạc Phú Quý bởi tính thanh khoản rất nhanh, có thể mua bán tiện lợi với hàng trăm đại lý khắp Việt Nam. Bạc Phú Quý trong năm qua đã có chỗ đứng trên thị trường nhờ thanh khoản nhanh và giá tăng tốt.

Kim loại quý là một thị trường giàu tiềm năng, định hướng của Phú Quý trong lĩnh vực này như thế nào?



Ông Mai Huy Tuần: Phú Quý đang tập trung vào 2 lĩnh vực chính là sản phẩm tích trữ và trang sức. Sản phẩm tích trữ có vàng và bạc. Lĩnh vực thứ 2 là các trang sức do Phú Quý thiết kế. Trong thời gian tới chúng tôi vẫn sẽ phát triển các sản phẩm về bạc, vàng vì chúng tôi đã có thế mạnh trong rất nhiều năm, các sản phẩm đã được người dân ưa chuộng.



Thị trường trang sức tại Việt nam cũng khá lớn. Với lợi thế sản xuất và gia công cho rất nhiều đơn vị lớn trên thế giới, chúng tôi sẽ phát triển các sản phẩm trang sức để phục vụ thị hiếu của người trẻ. Phú Quý xác định tập trung vào thế hệ trẻ để bắt kịp các xu hướng trong thời gian tới.

Ông có lời khuyên nào cho nhà đầu tư để mua được các sản phẩm vàng bạc uy tín?



Ông Mai Huy Tuần: Các nhà đầu tư vàng bạc nên đến trực tiếp các showroom cửa hàng của các thương hiệu lớn. Đây là cách tốt nhất. Nếu không có thể đến các đại lý uỷ quyền. Ví dụ như Phú Quý hiện có hàng trăm đại lý uỷ quyền trên cả nước, được niêm yết trên các thông tin đại chúng, website.



Còn nếu giao dịch trên mạng xã hội, rất dễ để gặp phải các đối tượng lừa đảo, mua bán các sản phẩm vàng giả, bạc giả các thương hiệu lớn. Nếu mua online cũng nên đến website chính thức của các thương hiệu nổi tiếng. Các bạn cần chú ý là tất các các tài khoản chuyển khoản đến phải đúng tên công ty.

Tài sản số, vàng, bạc đều đã tăng mạnh thời gian qua. Ông dự đoán như thế nào về xu hướng của các loại tài sản này?



Ông Mai Huy Tuần: Với tài sản số, mọi người tìm hiểu sẽ biết bitcoin có quy luật 4 năm sẽ "halving" 1 lần (chia đôi 1 lần). Tại thời điểm bắt đầu, cứ mỗi 10 phút, tất cả các máy trên thế giới sẽ đào ra 50 bitcoin. Sau mỗi 4 năm, con số này giảm xuống 25, 12,5 và 6,25…



Chi phí để đào ra bitcoin sẽ tăng dần theo thời gian. Cứ sau mỗi một mùa halving, bitcoin lại tăng giá. Tôi nghĩ năm nay cũng giống như 2013, 2017, 2021, mỗi chu kỳ như thế, các tài sản số tăng rất nhiều. Bitcoin, ethereum đều đã đạt đỉnh gần đây.



Tiền số được chấp thuận ngày càng rộng rãi. 21 triệu đồng Bitcoin trước đây chia cho 100 triệu người có giá khác, giờ chia cho 700 triệu người sẽ có giá khác. Bitcoin cũng giống như vàng, có tính khan hiếm, sẽ tăng trong dài hạn. Đầu tư chúng ta nên nhìn dài hạn. Mua nay, bán mai sẽ mang đến rủi ro rất lớn cho các nhà đầu tư.



Với vàng bạc, tôi tin rằng giá vàng hiện khá cao nhưng khá khó để xuống. Còn bạc hiện giá đang dao động khoảng 39 USD/oz chưa về đỉnh cũ 50 USD. Tôi tin giá bạc còn biên độ lớn để phát triển. Bởi thị trường xe điện còn phát triển rất nhiều. Khi công nghệ pin thể rắn ra đời, một chiếc xe điện chắc phải tốn 1 cân bạc. Số lượng bạc tiêu thụ ngày càng nhiều trong khi nguồn cung ngày càng ít, tôi tin giá còn biên độ tăng trong tương lai.



Lời khuyên của ông dành cho nhà đầu tư khi tham gia thị trường tài sản số hoặc vàng bạc?



Ông Mai Huy Tuần: Nhà đầu tư nên có tư duy đầu tư riêng của mình. Với cá nhân tôi, tôi sẽ phân bổ một phần danh mục vào các loại tài sản khác nhau. Mỗi người có một sở thích. Tôi nghĩ không nên "all in" (tất cả - PV) vào bất kỳ cái gì cả. Bởi khi all in, nếu không như kỳ vọng bạn sẽ rất dễ mất phương hướng, dẫn đến những quyết định sai lầm.

Đâu là những rủi ro từ thị trường vàng bạc, tài sản số?



Ông Mai Huy Tuần: Rủi ro từ thị trường tài sản số đến từ việc kiến thức của người dân về lĩnh vực này còn khá mơ hồ. Tôi khuyên mọi người nên tìm loại tài sản số nào mà có "volume" giao dịch (tính thanh khoản) càng lớn càng tốt, cộng đồng chấp thuận rộng rãi và được chấp thuận niêm yết trên nhiều sàn quốc tế.



Sau khi niêm yết, các sàn đều phải thẩm định dự án xem công nghệ là gì, lượng người dùng sản phẩm đó là bao nhiêu. Đây là yếu tố quyết định. Nhà đầu tư cũng cần lưu ý đến đội ngũ "backup" các dự án là nhân sự đã có kinh nghiệm làm tài sản số hay chưa, dự án có mang lại dòng tiền hay không. Đó là những yếu tố giúp mọi người đưa ra quyết định sáng suốt.



Rủi ro từ tài sản số rất lớn bởi vì có nhiều dự án trông thì đem lại lợi nhuận cao nhưng thực ra lại "scam" bài bản làm nhà đầu tư không biết. Mọi người nên tìm hiểu một cách kỹ lưỡng. Tôi tin rằng khi thị trường Việt Nam mới cho thử nghiệm trên các sàn giao dịch, các tài sản được phép niêm yết đa phần đã nổi tiếng trên thế giới. Theo dự thảo nghị quyết, những Token phát hành ra đều là các loại tài sản ngoài đời thực được mã hóa (Real World Assets - RWA), ví dụ như vàng…



Đối với thị trường vàng bạc, nhà đầu tư cần xác định mục đích đầu tư và thời gian trong bao lâu. Nếu đầu tư vào các thị trường ổn định, đừng quá kỳ vọng vào việc một năm sẽ lãi 20-25% bởi vì vàng bạc là các tài sản mang tính dài hơi, chống rủi ro. Còn các tài sản số như crypto tăng rất nhiều nhưng giảm cũng không hề kém.



Đó là điều mà nhà đầu tư cần phải cân nhắc và phân bổ danh mục đầu tư của mình. Không nên "fomo", trước khi đầu tư cần tìm hiểu thật kỹ về xu hướng trong tương lai và lịch sử nó đã hình thành như thế nào.

Bài: Hà Linh Ảnh: Ngọc Đẹp Thiết kế: Hải An

Hà Linh/ TK: Hải An Nhịp sống thị trường