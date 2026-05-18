Ngày 6/3/2026, Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy xuất hiện trên Facebook cá nhân với loạt hình ảnh và video tự tay phát kem cho nhân viên nữ trước thềm 8/3. Chỉ sau thời gian ngắn, bài đăng thu về hơn 44.000 lượt cảm xúc cùng khoảng 2,5 triệu lượt xem.

Một ngày sau, mạng xã hội tiếp tục phủ sóng hình ảnh vị chủ tịch này trong đêm dạ tiệc nội bộ của ACB. Không còn là hình ảnh quen thuộc của một banker với suit tối màu và những phát biểu chuẩn mực trên sân khấu tài chính, Trần Hùng Huy xuất hiện với mái tóc uốn xoăn lãng tử, trang phục da kết hợp chất liệu xuyên thấu, cầm micro biểu diễn liên tục gần 10 phút nhiều ca khúc quốc tế lẫn Việt Nam.

Vị chủ tịch này hát, nhảy, tương tác với vũ đoàn và khán giả bằng năng lượng của một performer thực thụ. Clip ghi lại màn trình diễn nhanh chóng vượt 6,6 triệu lượt xem trên Facebook. Ngay hôm sau, bài đăng chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ của Chủ tịch ACB tiếp tục nhận hơn 38.000 lượt cảm xúc cùng hơn 1.500 bình luận.

Dưới các bài đăng, nhiều cư dân mạng để lại bình luận hài hước: “Chủ tịch ngân hàng mà tưởng đâu ngôi sao giải trí”, “Chủ tịch soái ca của ngành ngân hàng”. Thực tế, phản ứng này của cộng đồng mạng không quá khó hiểu.

Ở Việt Nam, lãnh đạo ngân hàng từ lâu thường gắn với một hình mẫu khá đồng nhất: kín tiếng, chuẩn mực, tạo cảm giác khoảng cách và thiên về quyền lực tổ chức hơn cá tính cá nhân. Trần Hùng Huy gần như đi ngược hoàn toàn công thức đó.

Tính đến hiện tại, Trần Hùng Huy là Chủ tịch HĐQT ngân hàng hiếm hoi công khai Facebook cá nhân. Tài khoản của vị chủ tịch này hiện có hơn 257.000 lượt theo dõi – tương đương nhóm KOL Macro (100.000 – 1 triệu followers) có sức ảnh hưởng rộng trên mạng xã hội Việt Nam.

Những bài đăng đời thường của Chủ tịch ACB như pha cà phê, đọc sách hay chia sẻ chuyện học tập có thể thu hút 5.000–10.000 lượt tương tác. Riêng các video biểu diễn của chủ tịch này cũng thường xuyên đạt 30.000–50.000 lượt cảm xúc, ngang hoặc thậm chí vượt tương tác của nhiều nghệ sĩ giải trí đang có sức hút mạnh với giới trẻ như Anh Tú Atus, Song Luân,...

Đây là hiện tượng khá hiếm trong giới doanh nhân Việt. Bởi sức hút của Trần Hùng Huy không hoàn toàn đến từ ngoại hình hay khả năng biểu diễn, mà nằm ở sự “lệch vai” giữa vị trí xã hội và cách Chủ tịch ACB xuất hiện trước công chúng.

Người ta vốn mặc định một chủ tịch ngân hàng sẽ gắn với phòng họp, báo cáo tài chính hay những diễn đàn kinh tế. Nhưng ở đây, công chúng lại thấy người đứng đầu một ngân hàng đi phát kem, pha cà phê, hát nhạc pop, nhảy trên sân khấu và tương tác mạng xã hội chẳng khác nào một influencer.

Chính sự đối lập ấy tạo ra tò mò và sức hút rất tự nhiên – thứ rất khó tái tạo bằng những chiến lược content thông thường. Và cũng nhờ vậy, hình ảnh của Chủ tịch ACB không mang cảm giác “cố làm truyền thông”, dù độ phủ sóng ngày càng lớn.

Sau những clip triệu view hay các bài đăng nhiều tương tác, có thể nói Trần Hùng Huy chính là vị “tổng tài thời đại mới”, sẵn sàng bước ra khỏi hình mẫu quyền lực truyền thống để trở thành một nhân vật có cá tính, có cảm xúc và có khả năng kết nối đại chúng. Chính sự khác biệt đó giúp vị Chủ tịch ACB trở thành một trong những doanh nhân có màu sắc riêng nhất Việt Nam.

Sau màn trình diễn dưới “mưa” với Always Remember Us This Way và Cô đơn trên sofa từng phủ sóng mạng xã hội năm 2023, Trần Hùng Huy có một chia sẻ đáng chú ý trong talkshow Xây dựng thương hiệu từ điểm xuất phát: “Làm banker 20 năm không ai biết, nhúng chân vào showbiz cả nước hay”.

Nghe qua tưởng như một câu nói vui, nhưng phía sau lại là một chiến lược thương hiệu rất rõ ràng. Tại sự kiện, Chủ tịch ACB cho rằng thương hiệu cá nhân và thương hiệu doanh nghiệp không tách biệt. Hơn nữa, vị chủ tịch này còn nhấn mạnh: “Điều quan trọng nhất phải xác định giá trị cốt lõi của doanh nghiệp và founder – người sáng lập sẽ là người lan tỏa giá trị đó”.

Đặt trong bối cảnh của ACB, Trần Hùng Huy không đơn thuần tạo hiệu ứng “viral cá nhân”, mà đang sử dụng chính hình ảnh của mình như một “đòn bẩy truyền thông” trong chiến lược tái định vị thương hiệu. Và có lẽ ACB cũng là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam đẩy mô hình này đi xa đến vậy.

Nhìn kỹ hơn sẽ thấy các lần viral của Trần Hùng Huy chưa bao giờ là hoàn toàn “ngẫu hứng”. Từ những màn biểu diễn nội bộ năm 2018, cú bùng nổ năm 2023 cho tới loạt clip viral đầu năm 2026, sự xuất hiện của Chủ tịch ACB mang tính lặp lại có chủ đích, cho thấy đây là một chiến lược truyền thông dài hạn hơn là những khoảnh khắc giải trí nhất thời.

Điểm chung trong các lần xuất hiện này là hình ảnh nhất quán của chủ tịch Trần Hùng Huy: trẻ trung hơn, năng động hơn và gần với văn hóa mạng xã hội hơn. Thông qua hình ảnh của người đứng đầu, ACB đồng thời truyền đi thông điệp của một ngân hàng đang trẻ hóa mạnh mẽ để tiếp cận thế hệ khách hàng mới.

Điển hình, hashtag #C1425 xuất hiện trong các clip ngày 7/3/2026 cũng cho thấy đây không đơn thuần là nội dung giải trí. Trong bối cảnh ACB triển khai chiến lược C1425 trên toàn hệ thống, Trần Hùng Huy đồng thời đóng vai trò người kể chuyện cho chiến lược đó. Thay vì những thông điệp khô cứng, ACB lựa chọn truyền tải tinh thần thương hiệu thông qua chính cá tính của người đứng đầu. Quả thực, chiến lược này thực sự đem lại hiệu quả rất rõ ràng.

Theo đó, một màn biểu diễn tại gala 30 năm ACB thực tế chỉ kéo dài khoảng 7 phút, nhưng hiệu ứng truyền thông mà nó tạo ra vượt xa rất nhiều chiến dịch quảng cáo truyền thống. Thống kê từ YouNet Media cho thấy, riêng chủ đề liên quan đến màn biểu diễn dưới mưa năm 2023 đã tạo ra hơn 17.000 lượt thảo luận trên mạng xã hội trong thời gian ngắn.

Nhiều ngày sau đó, những cụm từ như “Chủ tịch ACB hát Cô đơn trên sofa”, “Clip chủ tịch Trần Hùng Huy nhảy”, “Chủ tịch ACB hát dưới mưa” vẫn liên tục xuất hiện trên các công cụ tìm kiếm. Hiệu ứng này mạnh đến mức giới marketing bắt đầu nhìn nó như một case study truyền thông.

Nói về sự kiện này, nhiều chuyên gia marketing cho rằng: “Team marketing chạy 1 tháng không bằng Chủ tịch ACB hát 1 đêm". Câu nói này không chỉ để nhấn mạnh độ viral của một clip. Nó phản ánh sự thay đổi rất lớn trong cách thương hiệu hiện đại xây dựng kết nối với công chúng.

Điều thú vị là phần lớn công chúng ban đầu thậm chí không bàn về ACB. Họ bàn về “ông chủ ngân hàng hát dưới mưa”, “chủ tịch ngân hàng nhảy như idol”, hay “tổng tài hát Cô đơn trên sofa”. Nhưng càng thảo luận, cái tên ACB càng xuất hiện dày đặc.

Quan trọng hơn, sự viral ấy kéo theo hiệu ứng nhận diện thương hiệu cho ACB một cách rất tự nhiên. Sau màn biểu diễn dưới mưa, cổ phiếu ACB từng lập đỉnh lịch sử về vốn hóa. Trên mạng xã hội, nhiều người thậm chí gọi vui Cô đơn trên sofa là “ca khúc bạc tỷ”. Cứ thế, ACB tạo ra lượng thảo luận khổng lồ chỉ bằng hình ảnh của người đứng đầu. Đó cũng là điều khiến chiến lược thương hiệu của ngân hàng này trở nên khác biệt trong giai đoạn ngành tài chính bước vào cuộc đua trẻ hóa mạnh mẽ chưa từng có.

Trong vài năm gần đây, các ngân hàng liên tục tìm cách kéo thương hiệu đến gần hơn với thế hệ khách hàng trẻ thông qua những “biểu tượng đại chúng”.

Nếu Techcombank đặt cược vào hình tượng “anh trai trung tuổi, từng trải” thông qua sức nóng của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, thì VIB lại đi theo hướng trẻ trung, thời thượng hơn với Anh Trai Say Hi – đại diện cho lớp “anh trai sành điệu”, biết chơi, biết tạo trend. Trước đó, MB cũng tạo dấu ấn bằng hình tượng “anh trai bộ đội, kỷ luật” qua Sao Nhập Ngũ.

Khi mà Techcombank, VIB hay MB vẫn đang tận dụng sức nóng của các “anh trai làng”, VPBank lại đẩy cuộc chơi lên một đẳng cấp khác với hình tượng “anh trai quốc tế” khi đưa G-Dragon và đại hội K-Star Spark đến Việt Nam.

Dẫu vậy, trong đường đua cạnh tranh khốc liệt đó, ACB gần như đi theo hướng ngược lại với số đông. Thay vì chạy theo công thức dùng idol hay nghệ sĩ để kéo độ phủ thương hiệu, nhà băng này liên tục tổ chức ACB Leadership Summit với các diễn giả là các “anh trai Harvard ” (giáo sư kinh tế danh tiếng thế giới từ Harvard Business School) với tư duy quốc tế, nói chuyện bằng năng lực quản trị, tri thức và tinh thần lãnh đạo.

Không giống những ngân hàng khác, nhà băng này đầu tư vào ACB Leadership Summit với đối tượng là các lãnh đạo cấp cao từ giới doanh nghiệp, ngân hàng… Những cuộc đối thoại cởi mở, thẳng thắn, trí tuệ giữa các “anh trai Harvard”, “Chủ tịch tổng tài” Trần Hùng Huy với cộng đồng tinh hoa tạo ra một hiệu ứng và hình ảnh hoàn toàn khác với tính chất showbiz và giải trí của những “Anh trai Chông gai”, “Anh trai Say Hi”, hay “Anh trai bộ đội”....

ACB Leadership Summit là sân khấu của những cuộc đối thoại cởi mở, trí tuệ giữa các “anh trai Harvard”, “Chủ tịch tổng tài” Trần Hùng Huy và cộng đồng tinh hoa doanh nghiệp.

Năm 2026 là năm thứ 3 ACB tổ chức không gian đối thoại đặc biệt này. Khi các thương hiệu ngân hàng đang cạnh tranh bằng “fandom”, ACB chọn xây dựng một kiểu “fanbase” rất đặc biệt: những người bị hấp dẫn bởi tư duy lãnh đạo, năng lực quản trị và tinh thần học hỏi của tầng lớp tinh hoa doanh nghiệp. Chính vì vậy, hình ảnh ACB trong mắt công chúng cũng dần mang màu sắc rất khác.

Song hành cùng hình ảnh của “đại sứ thương hiệu” Trần Hùng Huy – một “Chủ tịch tổng tài thời đại mới” trẻ trung, thời thượng và giàu tính kết nối – ngân hàng này dần có cú lột xác mạnh về nhận diện. Từ một thương hiệu từng bị xem là khá cũ kỹ và “đứng tuổi”, ACB đang chuyển mình thành hình ảnh của một thế hệ ngân hàng mới: hiện đại hơn, quốc tế hơn và gần với văn hóa của lớp khách hàng trẻ hơn.

Ít ai biết rằng trước khi trở thành “chủ tịch idol” phủ sóng mạng xã hội, Trần Hùng Huy ngoài đời vốn đã mang dáng dấp của một “tổng tài thời đại mới”. Theo đó, Chủ tịch ACB duy trì lối sống giàu trải nghiệm và dành khoảng 4-5 ngày mỗi năm để hoàn toàn tách khỏi công việc, sống trọn vẹn cho sở thích cá nhân và “sạc” lại năng lượng cho bản thân.

Vị tổng tài này mê surfing, skateboarding, chèo Outtrigger Canoe, đi phượt Tây Bắc bằng xe máy, đạp xe xuyên rừng hay lặn biển. Những sở thích này đã gắn với Trần Hùng Huy từ nhiều năm trước và trở thành một phần rất rõ trong phong cách sống của vị chủ tịch ngân hàng này.

Chia sẻ trong 1 lần trả lời phỏng vấn, Chủ tịch ACB từng tự nhận: “Tính mình rất ham chơi”. Người đứng đầu ngân hàng thuộc Top lớn nhất, hiệu quả nhất và an toàn nhất Việt Nam nói mình “ham chơi”, nghe có vẻ hơi… sai sai. Nhưng càng nghe Trần Hùng Huy chia sẻ, người ta càng nhận ra đó không phải cách nói để tạo hình tượng.

Bởi ngay từ khi còn trẻ, trong con người Trần Hùng Huy dường như đã có sẵn một nét rất riêng của một vị tổng tài thời đại mới: thích trải nghiệm, thích khám phá và luôn muốn bước ra khỏi những khuôn mẫu an toàn quen thuộc. Nét tính cách này được hình thành từ những năm tháng mà vị chủ tịch này còn là du học sinh ở California, Mỹ.

Khi đó, vì không có tiền, Trần Hùng Huy cùng nhóm bạn thường chọn những chuyến đi rẻ nhất nhưng nhiều trải nghiệm nhất. Cuối tuần, cả nhóm lái xe 8-10 tiếng xuyên các khu bảo tồn thiên nhiên hay công viên quốc gia chỉ để khám phá cảnh đẹp tự nhiên, hùng vĩ mà lại miễn phí.

“Giới hạn tài chính thời học sinh, sinh viên tạo cho mình thói quen thích đi khám phá nhiều nơi nhưng không tốn nhiều tiền”, Chủ tịch ACB kể lại. Và thói quen đó gần như không thay đổi kể cả khi Trần Hùng Huy đã trở thành chủ tịch ngân hàng.

Năm 2021, Chủ tịch ACB cùng nhóm bạn đi phượt Tây Bắc, chinh phục 3 trên 4 “đại đỉnh đèo” của Tây Bắc - gồm Mã Pí Lèng, Ô Quy Hồ, và Khau Phạ (còn thiếu Pha Đin) bằng xe máy đúng thời điểm xảy ra trận mưa lớn nhất hơn 10 năm. Cung đường vốn được giới thiệu là “đi băng băng rất đẹp” biến thành đoạn đường sình lầy, trơn trượt và sạt lở.

Khi được hỏi có thấy nguy hiểm không, vị chủ tịch này trả lời rất đúng chất banker: “Là người làm trong ngành kinh doanh rủi ro, mình thấy mức độ rủi ro này có thể chấp nhận được”.

Hay trong chuyến khám phá Sơn Đoòng năm 2020, Trần Hùng Huy từng bị nhóm bạn xem là “thành viên yếu nhất đoàn” vì lớn tuổi và bận rộn nhất. Một số người thậm chí còn thuê PT riêng để tập thể lực cho Chủ tịch ACB trước chuyến đi vì sợ… tổng tài này bỏ cuộc giữa chừng. Thế nhưng cuối cùng, người bị nghi ngờ nhiều nhất lại hoàn thành hành trình một cách “nhẹ nhàng. Vị chủ tịch này nói vui với bạn mình: “Mấy đứa coi thường anh quá, chứ anh chưa xài đến nửa sức mà!”.

Sau chuyến đi, Trần Hùng Huy nghiệm ra: “Dễ do đã chuẩn bị, tập luyện thể lực là một phần, nhưng phần quan trọng khác đến từ cảnh quan của Sơn Đoòng. Anh em chúng tôi cứ đi khoảng 10-15 phút thì dừng lại để ngắm cảnh, và bị mê hoặc bởi thiên nhiên như tiếng chim hót, nước chảy róc rách rất nên thơ, giống như lạc vào tiên cảnh, làm quên hết mệt mỏi. Tôi nghĩ hành trình khó cuối cùng trở thành không khó là vì thế”.

Chính những câu chuyện rất đời thường nhưng ít khi được kể đó lại khiến hình tượng “tổng tài thời đại mới” của Chủ tịch ACB có thêm chiều sâu. Hóa ra, dù là “chủ tịch idol” trên mạng xã hội hay chủ tịch ngân hàng ngoài đời thực, Trần Hùng Huy vẫn sở hữu một phong cách khá nhất quán: trẻ trung, thích trải nghiệm, giàu năng lượng sống, giàu tính kết nối.

Và cũng không khó để nhận ra, đó chính là tinh thần ACB đang theo đuổi trong quá trình tái định vị thương hiệu. Từ chiến lược C1425 lấy trải nghiệm cá nhân hóa, công nghệ và dữ liệu làm trung tâm, cho tới ACB Leadership Summit quy tụ các giáo sư từ Harvard University, ngân hàng này đang tập trung xây dựng hình ảnh của một thế hệ banker mới: hiện đại hơn, quốc tế hơn và gần với lớp khách hàng trẻ hơn.

Bài: Lê Anh Thiết kế: Hương Xuân

