Các ngân hàng Việt

trên bản đồ quốc tế ROE bình quân các ngân hàng Việt đang vượt trội hơn nhiều so với các nước trong ASEAN. Tuy nhiên, thống kê cũng chỉ ra 2 điểm yếu lớn... 0 ngân hàng trong

top 1000 thế giới 0B tổng tài sản hệ thống

(tỷ USD) 0% Một NH Việt có

ROE cao nhất ASEAN 0 Xếp hạng của

ngân hàng lớn nhất VN Dữ liệu tổng hợp: The Asian Banker và CafeF.vn Cuộn xuống Cuộn xuống

Việt Nam dẫn đầu ASEAN

về số lượng ngân hàng được xếp hạng Theo AB1000 2025 (Bảng xếp hạng 1000 ngân hàng lớn nhất thế giới năm 2025 của The Asian Banker), 84 ngân hàng từ 9 quốc gia ASEAN có mặt trong danh sách. Việt Nam chiếm 23 vị trí — vượt xa các nước khác. TAB Global 1000 năm 2025 là bảng đánh giá 1.000 ngân hàng lớn nhất thế giới, dựa trên báo cáo tài chính năm 2024, với thời điểm chốt dữ liệu là ngày 31/3/2025. Bấm vào từng quốc gia trên bản đồ để xem thêm thông tin chi tiết.

Tuy nhiều nhưng chưa lớn —

quy mô còn khoảng cách xa Dù dẫn đầu về số lượng, không một ngân hàng Việt Nam nào lọt vào top 100 thế giới. BIDV (#213) vẫn nhỏ hơn DBS (Singapore) gần 4 lần về tổng tài sản. Hầu hết các ngân hàng lớn nhất tại các quốc gia ASEAN đều có sự hiện diện đáng kể của Nhà nước trong cơ cấu sở hữu, trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các quỹ đầu tư quốc gia. Ngân hàng lớn nhất tại mỗi quốc gia ASEAN — Tổng tài sản (tỷ USD). Bấm vào từng tòa nhà để xem thông tin chi tiết.

Ai dẫn đầu khu vực ASEAN? Xét trên toàn bộ 84 ngân hàng ASEAN có mặt trong bảng xếp hạng AB1000 2025: ngân hàng Singapore áp đảo về quy mô tài sản và lợi nhuận tuyệt đối, trong khi ngân hàng Việt Nam chiếm ưu thế rõ rệt ở các chỉ số hiệu quả sinh lời ROE và ROA. Các ngân hàng Việt tạo ra nhiều lợi nhuận hơn trên mỗi đồng vốn và chi tiêu ít hơn để tạo ra mỗi đồng doanh thu so với phần lớn hệ thống ngân hàng trong ASEAN. Tổng tài sản lớn nhất Tỷ USD 1 DBS DBS $606.1B 2 OCBC OCBC $458.0B 3 UOB UOB $394.0B 4 Maybank Maybank $240.5B 5 CIMB CIMB $168.9B 6 Bank Mandiri Bank Mandiri $150.8B 7 Standard Chartered (SG) Standard Chartered (SG) $133.5B 8 Bangkok Bank Bangkok Bank $132.6B 9 Kasikornbank Kasikornbank $126.5B 10 BRI BRI $123.8B Lợi nhuận cao nhất Lợi nhuận ròng, tỷ USD 1 DBS DBS $8.45B 2 OCBC OCBC $5.80B 3 UOB UOB $4.53B 4 Bank Mandiri Bank Mandiri $3.86B 5 BRI BRI $3.83B 6 BCA BCA $3.46B 7 Maybank Maybank $2.30B 8 CIMB CIMB $1.73B 9 Public Bank Public Bank $1.54B 10 Kasikornbank Kasikornbank $1.45B ROE cao nhất Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu 1 HDBank HDBank 25.52% 2 LPBank LPBank 25.22% 3 BCA BCA 22.46% 4 HSBC (SG) HSBC (SG) 22.11% 5 ACB ACB 21.97% 6 MB MB 21.73% 7 Bank Mandiri Bank Mandiri 21.22% 8 Asia United Bank Asia United Bank 21.18% 9 Nam A Bank Nam A Bank 20.89% 10 Sacombank Sacombank 20.32% ROA cao nhất Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản 1 BCA BCA 3.83% 2 BRI BRI 3.07% 3 Asia United Bank Asia United Bank 3.06% 4 Bank Mandiri Bank Mandiri 2.70% 5 Techcombank Techcombank 2.39% 6 ABA Bank ABA Bank 2.37% 7 MB MB 2.32% 8 LPBank LPBank 2.22% 9 ACB ACB 2.19% 10 HDBank HDBank 2.11% Nguồn: The Asian Banker, AB1000 2025 (dựa trên báo cáo tài chính năm 2024, chốt dữ liệu 31/3/2025). HDBank – Ngân hàng nổi bật về khả năng sinh lời Xếp hạng #548 AB1000 · Tổng tài sản $27.4B 25.5% ROE 2025 · Dẫn đầu hệ thống VN 25.5% ROE 2.11% ROA 1.93% NPL 35.2% CIR HDBank (HDB) xếp hạng #548 toàn cầu trong AB1000 2025 với tổng tài sản 27,4 tỷ USD. ROE 25,5% dẫn đầu toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam và các nước trong khu vực. CIR 35,2% — thuộc nhóm quản lý chi phí tốt nhất. NPL 1,93% thấp hơn trung bình toàn hệ thống (2,22%), cho thấy chất lượng tín dụng được kiểm soát tốt.

Hai điểm yếu lớn Cùng với những điểm sáng về sinh lời, các ngân hàng Việt có hai điểm yếu lớn: CAR (tỷ lệ an toàn vốn) và LDR (cho vay/huy động). CAR Tier 1 trung bình (%) — an toàn vốn LDR trung bình (%) — tỷ lệ cho vay/tiền gửi NPL trung bình (%) — tỷ lệ nợ xấu NPL nội bộ hệ thống VN Phân hóa lớn giữa các ngân hàng: CAR Tier 1 bình quân các ngân hàng Việt là 10,88%, thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực. Sự phân hoá cũng khá lớn, một số ngân hàng có chỉ số này ở mức tích cực là Techcombank, VPBank (14,7%).

Top 10 ngân hàng lớn nhất

Việt Nam hiện nay

Đầu năm 2025, Việt Nam mới chỉ có 1 ngân hàng có tổng tài sản đạt trên 100 tỷ USD. Đến cuối năm 2025 đã có 3 ngân hàng làm được điều này gồm: BIDV, VietinBank, Agribank. Dự kiến thời gian tới sẽ sớm có ngân hàng Việt lọt Top 100 Châu Á – Thái Bình Dương về quy mô.