Theo Viện Kiến trúc và Quy hoạch Đô thị Paris, đô thị trung tâm được xác định bởi vùng tập trung hoạt động tài chính, thương mại, dịch vụ quốc tế, mật độ việc làm và lao động cao, hạ tầng giao thông tổ chức dày đặc, để cư dân có thể tiếp cận dễ dàng trong 15 phút di chuyển.

Báo cáo của Batdongsan.com.vn cũng chỉ ra rằng, khu vực đô thị trung tâm TP.HCM (trước đây) cũng đi theo mô hình đô thị nén 15 phút đối với kết nối Quận 1 (CBD truyền thống – trung tâm hành chính, tài chính, văn hóa) – Quận 3, Quận 5, Quận 10 (Nhiều văn phòng, bệnh viện lớn, chợ đầu mối, trung tâm thương mại- dịch vụ truyền thống) – Quận Bình Thạnh (tập trung nhiều cao ốc, văn phòng, tân cảng, Landmark 81).

Từ bức tranh đô thị trung tâm TP.HCM (trước đây), nhìn về thực tế vị trí của La Pura, 300m mặt tiền Quốc lộ 13, thuộc phường Bình Hoà, hoàn toàn có thể kỳ vọng dự án thừa hưởng lợi thế đặc biệt từ đô thị trung tâm mới tại Đông Bắc.

Bởi trong bán kính 5 phút có thể kết nối đến hệ sinh thái quốc tế sẵn có như AEON Mall Bình Dương Canary; Lotte Mart; Sân Golf Sông Bé; Bệnh viện quốc tế Becamex; Mầm non quốc tế MMI; VSIP,… Đáng chú ý, sau khi Quốc lộ 13 hoàn thành mở rộng toàn tuyến vào năm 2028 (đúng thời điểm bàn giao nhà), từ La Pura kết nối đến ngã tư Hàng Xanh chỉ 15 phút.

Giới chuyên gia cũng chỉ ra rằng, Đông Bắc TP.HCM tất yếu sẽ bước vào giai đoạn định giá lại, cân bằng nền giá trung bình với TP.HCM (trên dưới 100 triệu/m2), nhất là sau sáp nhập ổn định toàn diện các trục phát triển.

Nếu vị trí lõi trung tâm được xem là nền tảng vững chắc giữ giá tài sản thì hạ tầng trọng điểm mang nhiệm vụ bứt tốc tiềm năng mạnh mẽ. Theo quy hoạch, bản đồ kết nối đi qua Đông Bắc TP.HCM được bơm vốn hàng chục nghìn tỷ đồng.

Có thể kể đến, Vành đai 2 khởi công vào cuối năm nay; Vành đai 3, đoạn qua Đông Bắc TP.HCM, mức đầu tư 19.280 tỷ đồng, hoàn thành năm 2026; Cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành với tổng vốn đầu tư 17.400 tỷ đồng, hoàn thành 2027; Quốc lộ 13 – đại lộ tài chính - thương mại - dịch vụ quốc tế với tổng mức đầu tư 21.724 tỷ đồng; hoàn thành mở rộng vào năm 2028.

Mới đây, Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM cho biết 9 tuyến metro được ưu tiên đầu tư trước năm 2035. Đáng chú ý, metro Thủ Dầu Một – TP.HCM chạy dọc Quốc lộ 13, một trong 9 tuyến metro ưu tiên, có chiều dài 21,87km, mức đầu tư 59.968 tỷ đồng (≈ 2,27 tỷ USD), cũng ghim lên sơ đồ hướng tuyến 13 nhà ga dự kiến, toàn bộ đi trên cao. Giới đầu tư đánh giá, dọc tuyến metro Thủ Dầu Một – TP.HCM nổi bật lên 3 nhà ga C8– C9– C10, bởi chúng đi qua khu vực có mật độ dân cư cao nhất, hoạt động thương mại sôi động nhất và quỹ đất đô thị còn nhiều dư địa phát triển.

Cụ thể, ga C8, dự kiến nằm gần Aeon Mall Bình Dương Canary và sân golf Sông Bé, khu vực vốn đã hình thành hệ sinh thái dịch vụ, thương mại hoàn chỉnh, thu hút lượng lớn người di chuyển hằng ngày. Ga C9 dự kiến ở nơi mật độ dân cư hiện hữu đông đúc, bao quanh là các tiện ích lớn.

Ghi nhận thực tế tại khu vực này, với quy hoạch all-in-one của đô thị ở sôi động, La Pura góp thêm một mảnh ghép mới vào bức tranh đô thị. Còn đối với ga C10, gần Lotte Mart và ranh TP.HCM, dự kiến sẽ trở thành "cửa vào" đô thị lớn nhất vùng.

Dữ liệu thị trường cho thấy hiệu ứng metro đã xuất hiện rõ rệt. Dọc tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã đi vào hoạt động, giá liên tục tăng so với khi bắt đầu mở bán, với mức tăng trung bình từ 70% - 150% tùy theo vị trí. Đáng chú ý, một dự án "all-in-one" toạ lạc ngay trạm dừng metro An Phú, mặt tiền Xa Lộ Hà Nội đã tăng gần 4 lần giá trị so với thời điểm mở bán, từ 35- 40 triệu/m2 lên 120 – 160 triệu/m2.

Cũng trong xu hướng này, việc sở hữu nhà nằm sát nhà ga trở nên đặc biệt đáng chú ý. Bởi một nhà ga ngay trước cửa giúp cư dân rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển, giảm phụ thuộc vào phương tiện cá nhân và tránh được các biến động của giao thông đường bộ. Tính ổn định của metro từ thời gian vận hành đến chi phí cũng mang lại một chuẩn mực di chuyển mới, phù hợp với nhu cầu của cư dân đô thị hiện đại.

Đại diện Nhà phát triển Phát Đạt chia sẻ, khi hạ tầng đi trước, bất động sản sẽ phát triển đúng hướng hơn, dòng tiền đầu tư sẽ chảy về nơi có liên kết vùng, pháp lý rõ ràng và khả năng phát triển đô thị thực. Đi cùng xu hướng thị trường, Phát Đạt định hình "phát triển đúng tầng", nghĩa là phát triển sản phẩm phù hợp tầng nhu cầu – tầng thu nhập – tầng đô thị của từng khu vực.

"Đây cũng chính là lý do chúng tôi phát triển La Pura trở thành đô thị all-in-one y tế - giáo dục - giải trí với hệ thống 100++ tiện ích nội khu cao cấp như: phòng khám sức khoẻ Nhật và 2 trường học tiêu chuẩn quốc tế, 20.000m2 thương mại và trung tâm thương mại, rạp chiếu phim, phố Hàn, phố Nhật,…", đại diện Nhà phát triển Phát Đạt nhấn mạnh.

Được biết, để tăng tính trải nghiệm cao cấp giữa lõi trung tâm dành cho cư dân, Phát Đạt đã tiến hành ký kết cùng các thương hiệu hàng đầu để xây dựng hệ thống tiện ích cho cư dân: WorkFlow (coworking space hiện đại), KOI Fitness & Wellness, Farmers Market, VietKids, King Food Mart,…

Ông Trần Văn Đức (phường Long Trường, TP.HCM) - nhà đầu tư 2 sản phẩm tại La Pura đánh giá: "Với hệ tiện ích all-in-one, vị trí ngay Quốc lộ 13, quy hoạch tuyến metro đi qua thì tôi đánh giá đây là dự án tốt nhất khu vực. Bên cạnh đó, chất lượng vượt trội nhưng giá chưa bằng 1/2 so với nội đô TP.HCM hiện tại, điều này càng kỳ vọng biên độ tăng giá còn rất tốt".

Song hành cùng tâm huyết phát triển đô thị all-in-one, La Pura khẳng định chất sống cao cấp của cư dân khi ký kết quản lý vận hành với CBRE, thuộc top 500 công ty hàng đầu thế giới (theo Fortune và S&P).

Tại La Pura, CBRE sẽ mang đến cho cộng đồng cư dân một hệ sinh thái dịch vụ vận hành chuyên nghiệp, tận tâm và chuẩn quốc tế. Theo đó, CBRE đảm nhiệm dịch vụ lễ tân tại tất cả các sảnh, hoạt động liên tục từ 7:00 đến 21:30 mỗi ngày, bao gồm cả chủ nhật và các ngày lễ.

CBRE còn phác thảo việc xây dựng cộng đồng gắn kết qua các sự kiện như trang trí nội khu dịp lễ, chiếu phim ngoài trời, giải thể thao, lớp yoga, hội thảo sức khỏe, lớp học vẽ cho trẻ, và hoạt động bảo vệ môi trường. Các chương trình huấn luyện bơi, fitness nhóm cũng được tổ chức ngay trong khuôn viên.

Đông Bắc TP. HCM là điểm đến đầu tư lý tưởng nhờ nhu cầu ở thực cao, giá thuê hấp dẫn, lợi suất thuê lên đến 7,5%/năm, nhưng nguồn cung dự án cao cấp khan hiếm.

Theo thống kê, hiện khu vực quy tụ ~45.000 chuyên gia, kỹ sư nước ngoài với mức thu nhập dao động từ khoảng 8.500 USD đến 34.000 USD/tháng, tương đương 224 triệu đồng – 896 triệu đồng/tháng (Nguồn: Navigos Search). Điều này đồng nghĩa nhu cầu cho thuê căn hộ cao cấp rất cao và khắt khe. Do đó, những đô thị all-in-one và nằm ở vị trí thuận lợi, hạ tầng hoàn thiện như La Pura tất yếu trở thành địa điểm thuê hấp dẫn.

Là chuyên gia đang làm việc tại Đông Bắc TP.HCM, lựa chọn đầu tư vào La Pura, anh William Gong cho biết: "Tôi nghĩ khu vực này có rất nhiều nhà máy, các nhà quản lý sẽ đến, họ cần chỗ ở. Và nếu tôi mua căn hộ ở đây, ngay cả khi trong tương lai tôi không sống ở TP.HCM, tôi vẫn có thể cho thuê hoặc bán nó".

Ông Kim Huyn Ho – Tổng giám đốc công ty lốp xe Kumho cũng chia sẻ: "Trong 18 năm chúng tôi đã hoạt động ổn định và đồng thời phát triển. Thời gian qua chúng tôi đã 2 lần mở rộng nhà máy và sắp tới sẽ mở nhà máy thứ 3 trong năm 2025. Theo đó, nhà máy sẽ bổ sung lượng lớn chuyên gia, kỹ sư đến làm việc và chúng tôi rất cần những đô thị cao cấp, đầy đủ tiện nghi phục vụ cuộc sống và làm việc gần nhau cho nguồn nhân lực của chúng tôi".

Lần đầu tiên, mô hình "Urban Healing in Nature" sống xanh giữa lõi trung tâm được ứng dụng tại La Pura, mang đến một không gian sống dưỡng lành đúng nghĩa. Dự án sở hữu 300m mặt tiền xanh, 4 tầng thiên nhiên, 10 tầng phủ cây cùng cầu hoa trên cao đầu tiên trong khu vực, tạo nên một "lá phổi xanh" hiếm có ngay trung tâm thành phố. La Pura còn gây ấn tượng với tổ hợp 12 hồ bơi đa chủ đề và hệ tiện ích vườn dưỡng lành trên mái quy mô bậc nhất.

Đặc biệt, với toà tháp Risa by La Pura vừa ra mắt thị trường được phát triển trở thành toà tháp đầu tiên tại Việt Nam thiết kế dành cho trẻ em. Theo đó, nhà phát triển Phát Đạt ứng dụng đa phương pháp giáo dục, nuôi dưỡng phẩm chất trẻ em từ 4 quốc gia Mỹ - Nhật - Việt - Ý, cho con phát triển toàn diện 4 phẩm chất: Tự lập - Trách nhiệm - Gắn kết - Dám nghĩ dám làm để biết cách yêu thương, suy nghĩ và hành động đúng đắn. Song hành cùng phương pháp giáo dục, xây dựng không gian để bé phát triển 3 trụ cột quan trọng: Vận động thể chất, bạn cùng tuổi và công dân nhí toàn cầu ứng dụng AI Skill.

La Pura được bảo chứng chất lượng xây dựng bởi Tổng thầu Central, giám sát xây dựng bởi Artelia. Đồng thời, với vai trò Nhà phát triển dự án, Phát Đạt sẽ tận dụng lợi thế sẵn có của hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành bất động sản, kiến tạo không gian sống hoàn hảo với kiến trúc độc đáo vào chất lượng vượt trội từ: quy hoạch tổng thể; quản lý dòng tiền và kiểm soát chi phí; báo cáo và điều phối toàn bộ quá trình triển khai; bàn giao quản lý và vận hành.

Ghi nhận thực tế tiến độ dự án tháng 11/2025, tháp Zenia đang lên sàn tầng 20, tháp Risa by La Pura đang lên sàn tầng 17. Nhà phát triển dự án cam kết liên tục đẩy nhanh tiến độ, công trình ngày đêm sáng đèn, đáp ứng nhu cầu bàn giao nhà đúng hẹn với quý khách hàng và nhà đầu tư.

Thêm một điểm cộng thu hút đầu tư của dự án La Pura là giải pháp tài chính "cực mịn". Hiện nhà đầu tư muốn sở hữu Risa by La Pura chỉ cần chuẩn bị từ 290 triệu đồng, kèm theo đó là chính sách hỗ trợ lãi suất 2 năm, ân hạn nợ gốc 3 năm.

Anh Bùi Kim Hải Âu (phường Tân Hưng, TP.HCM) lựa chọn 1 căn hộ Risa by La Pura làm căn hộ đầu tiên cho cả gia đình là vì sau khi tìm hiểu rất nhiều dự án ở TP.HCM, với túi tiền 290 – 400 triệu thực tế rất khó để có được căn hộ ưng ý. "Tuy nhiên chính sách của La Pura giúp tôi giải quyết vấn đề tài chính khi chỉ cần thanh toán trước 10% yên tâm làm việc, để 2 năm sau sở hữu ngôi nhà đầu tiên tại Sài Gòn", anh Âu bày tỏ.

Được biết, đây cũng là giải pháp tài chính thu hút lượng lớn nhà đầu tư phía Bắc đổ vào "săn" dự án. Bởi theo khẩu vị của tệp đầu tư này, họ có xu hướng dùng tiền nhàn rỗi đầu tư các dự án có vốn ít nhưng lại nằm trong vị trí và quy hoạch hạ tầng tốt với kỳ vọng gia tăng giá trị của bất động sản hoặc cho khách cao cấp thuê.

Có thể nói, trong bức tranh Đông Bắc TP.HCM đang tăng tốc ngoạn mục, La Pura không chỉ là một dự án – mà là điểm giao thoa hoàn hảo giữa vị trí lõi trung tâm mới, hạ tầng bùng nổ và phong cách sống all-in-one chuẩn quốc tế. Với 8 lợi thế vượt trội đã được chứng minh bằng con số và tiến độ thực tế, đây chính là tài sản hiếm hoi còn cơ hội sở hữu ở mức giá hiện tại trước khi metro, vành đai và Quốc lộ 13 đồng loạt hoàn thiện.

Thiết kế: Hải An

Ánh Dương Thanh Niên Việt