Tháng 9/2023, Toyota Yaris Cross chính thức ra mắt khách hàng Việt Nam. Xe được định vị ở phân khúc SUV đô thị vốn đang rất sôi động trên thị trường những năm gần đây. So với các mẫu xe cùng phân khúc, Yaris Cross được đánh giá là chiếc xe định hình phong cách mới, tạo ra trào lưu sở hữu chiếc xe vừa trẻ trung, mạnh mẽ, năng động, vừa tiện nghi, rộng rãi và tiết kiệm nhiên liệu.

Chỉ vài tháng kể từ khi ra mắt, Yaris Cross đã nhanh chóng chiếm được một vị trí trong danh sách những chiếc xe bán chạy nhất Việt Nam. Điều đó thể hiện sức hút không nhỏ của Yaris Cross với người dùng Việt và thiết lập vị thế ăn khách hàng đầu như đàn anh Corolla Cross. Sau hơn một năm ra mắt, Yaris Cross không hề hụt hơi mà vẫn tiếp tục duy trì phong độ của bản thân.

Theo nhiều chuyên gia, sức hút "đường dài" của bất kỳ mẫu xe nào đều cần tới từ sức mạnh nội tại, tức trang bị và chất lượng của sản phẩm phải đáp ứng được mọi kỳ vọng của người dùng. Và Yaris Cross đang sở hữu những yếu tố như thế.

Toyota Yaris Cross sở hữu cho mình một diện mạo ấn tượng, trẻ trung và hấp dẫn nhưng không kém phần sang trọng, phù hợp với phần đông khách hàng là gia đình trẻ, sống tại các đô thị lớn. Lưới tản nhiệt hình thang cân được thiết kế theo ngôn ngữ thiết kế mới nhất của Toyota. Cụm đèn pha LED kéo dài về hai bên, tạo nên một cái nhìn sắc bén và thể thao.

Hông xe được tạo hình với những đường gân dập nổi mạnh mẽ. Khoảng sáng gầm của xe lên tới 210mm, cao hơn nhiều mẫu xe cùng phân khúc. Bộ mâm hợp kim đa chấu với kích thước 18 inch không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn cải thiện cả khả năng bám đường của xe. Bên cạnh đó, sự linh hoạt của Yaris Cross còn nhờ vào bán kính vòng quay tối thiểu chỉ có 5,2 m. Với bán kính quay vòng nhỏ, Yaris Cross cực kỳ linh hoạt trong môi trường đô thị. Việc di chuyển trong các con phố nhỏ hay đỗ xe trong không gian hẹp trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Xe sở hữu kích thước tổng thể 4.310 x 1.770 x 1.655mm và trục cơ sở 2.620mm. Kích thước này nhỏ gọn, phù hợp với môi trường đô thị đông đúc, dễ dàng len lỏi qua các con phố nhỏ hoặc tìm được chỗ đỗ xe trong các bãi đỗ chật hẹp. Tuy nhiên, Toyota đã khéo léo thiết kế để tối ưu không gian nội thất, mang lại cảm giác rộng rãi cho người dùng.

Yaris Cross sở hữu 5 lựa chọn màu sắc đa dạng, đáp ứng nhiều sở thích khác của khách hàng. Ngoài những màu sắc cơ bản như đen, trắng, Toyota còn cung cấp tùy chọn sơn hai tông màu, giúp chủ xe thể hiện cá tính và phong cách của riêng mình.

Dù sở hữu kích thước nhỏ gọn bên ngoài nhưng nội thất Yaris Cross lại mang đến sự hiện đại và đủ đầy. Khoang nội thất được thiết kế thông minh, tối ưu hóa từng centimet vuông để mang lại cảm giác thoải mái cho cả người lái và hành khách.

Vô-lăng ba chấu tích hợp một loạt phím bấm chức năng, phiên bản máy xăng có thêm lẫy chuyển số. Trung tâm của bảng táp-lô là màn hình cảm ứng 10.1 inch với hệ thống thông tin giải trí Toyota Smart Connect. Hệ thống này hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh cho phép người dùng dễ dàng tích hợp smartphone của mình với xe cũng như điều khiển bằng giọng nói. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống âm thanh 6 loa chất lượng cao, mang đến trải nghiệm giải trí tuyệt vời cho mọi hành trình.

Đồng hồ hiển thị sử dụng màn hình TFT kích thước 7 inch phía sau vô lăng hiển thị đầy đủ và rõ ràng các thông tin quan trọng như tốc độ, vòng tua máy, mức tiêu thụ nhiên liệu. Người lái có thể tùy chỉnh các thông tin hiển thị theo ý muốn, giúp tập trung vào những thông số quan trọng nhất trong quá trình lái xe.

Khoang hành lý của Yaris Cross sở hữu dung tích lên đến 471 lít (bản xăng) và 466 lít (bản hybrid) khi giữ nguyên vị trí ghế sau. Nếu cần thêm không gian chứa đồ, người dùng có thể gập hàng ghế sau với tỷ lệ 60:40, giúp tăng dung tích lên hơn 1.000 lít, đủ để chứa những vật dụng cần thiết cho những chuyến du lịch hay di chuyển dài ngày cùng gia đình.

Toyota cũng chú trọng đến chất lượng vật liệu sử dụng trong nội thất của Yaris Cross. Các bề mặt tiếp xúc thường xuyên như vô lăng, cần số, tay nắm cửa đều được bọc da, tạo sự sang trọng và dễ chịu khi sử dụng. Ghế ngồi được thiết kế ergonomic, chỉnh điện 8 hướng, hỗ trợ tốt cho cột sống, giảm mệt mỏi trên những hành trình dài.

Ngoài ra, Yaris Cross còn được trang bị nhiều tiện nghi hiện đại như hệ thống điều hòa tự động, sạc điện thoại không dây, cổng USB cho cả hàng ghế trước và sau. Đặc biệt, ở phiên bản hybrid, xe được trang bị kính trần toàn cảnh với tấm che nắng điều khiển điện - tính năng đầu tiên trong phân khúc.

Với những chủ xe ưu tiên công nghệ và trải nghiệm cái mới, động cơ kết hợp máy xăng và điện trên Toyota Yaris Cross đem đến nhiều điều thú vị.

Phiên bản xăng trang bị máy xăng 1.5 lít có công suất 105 mã lực và mô-men xoắn 138 Nm. Hệ dẫn động cầu trước, hộp số vô cấp kép D-CVT. Mức "ăn xăng" tối ưu chỉ tốn khoảng 5,95 lít/100 km.

Phiên bản HEV trang bị động cơ hybrid 2NR-VEX 1.5 lít có công suất tối đa 90 mã lực và mô-men xoắn cực đại 121 Nm kết hợp với mô tơ điện cho công suất tối đa 79 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141 Nm. Theo công bố của Toyota Việt Nam, xe chỉ tiêu thụ 3,8 lít xăng/100km trong điều kiện hỗn hợp. Với đường đô thị và đường trường, mức "ăn xăng" của xe lần lượt 3,56 lít/100 km và 3,93 lít/100 km, những con số thậm chí còn thấp hơn xe cỡ A hay cỡ B thuần chạy xăng với trọng lượng nhỏ hơn.

Với phiên bản hybrid, Toyota mang đến gần như đầy đủ lựa chọn xanh cho khách hàng ở hầu hết các phân khúc. Điều này cũng thể hiện rõ nỗ lực của Toyota trong việc cung cấp các giải pháp di chuyển xanh phù hợp hơn với cơ sở hạ tầng và thói quen sử dụng xe của khách hàng Việt.

Bên cạnh đó, Toyota Yaris Cross cung cấp cho người dùng ba chế độ lái: Normal, Eco và Sport. Chế độ Normal phù hợp cho việc sử dụng hàng ngày, cân bằng giữa hiệu suất và tiết kiệm nhiên liệu. Chế độ Eco tối ưu hóa mức tiêu thụ nhiên liệu bằng cách điều chỉnh phản ứng của chân ga và hệ thống điều hòa. Trong khi đó, chế độ Sport mang lại cảm giác lái hứng khởi hơn với phản hồi nhanh nhạy từ chân ga và hộp số.

Xe phân khúc cỡ nhỏ thường ít công nghệ an toàn. Tuy nhiên, Toyota Yaris Cross đã xóa bỏ định kiến trên khi là mẫu xe sở hữu danh sách trang bị an toàn đầy đủ bậc nhất phân khúc.

Yaris Cross được trang bị gói an toàn Toyota Safety Sense thế hệ mới nhất. Trong đó, có các tính năng an toàn chủ động như cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo chệch làn và hỗ trợ giữ làn, đèn chiếu xa tự động, điều khiển hành trình chủ động, cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành và kiểm soát vận hành chân ga. Cùng với đó, Yaris Cross cũng được trang bị nhiều tính năng an toàn khác như: camera 360, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, đèn báo phanh khẩn cấp, hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống phân phối lực phanh điện tử… "Full combo" an toàn này đưa Toyota Yaris Cross lên hàng phong phú nhất về công nghệ hỗ trợ lái trong phân khúc.

Các mẫu xe đồng hạng đa số đều chưa có gói công nghệ hỗ trợ lái nâng cao (ADAS), trong khi một số ít có gói trang bị này nhưng không đầy đủ bằng Yaris Cross. Điều này tạo lợi thế lớn cho mẫu xe Nhật Bản trong bối cảnh người tiêu dùng Việt Nam quan tâm đến vấn đề an toàn hàng đầu khi mua ô tô để bảo vệ bản thân và gia đình.

Ngoài ra, hệ thống cảnh báo áp suất lốp giúp người lái theo dõi và duy trì áp suất lốp trong mức an toàn, đảm bảo an toàn và hiệu suất vận hành của xe.

Để tạo điều kiện lái xe an toàn và thoải mái, Yaris Cross 2024 còn trang bị nhiều tiện ích hữu ích cho người lái: Ghế lái điều chỉnh được theo nhiều hướng, kèm theo chức năng nhớ vị trí ghế cho phép người lái lưu trữ vị trí yêu thích của mình. Gương chiếu hậu tự động chống chói giúp giảm ánh sáng chói từ các phương tiện phía sau, tăng cường tầm nhìn và an toàn khi lái xe vào ban đêm. Hệ thống cảnh báo mở cửa an toàn cho trẻ em giúp ngăn ngừa trẻ em mở cửa khi xe đang di chuyển, đảm bảo an toàn cho cả gia đình khi tham gia giao thông. Khóa cửa an toàn trẻ em giúp ngăn trẻ em mở cửa từ bên trong, tránh tình huống nguy hiểm khi xe đang chạy.

Toyota Yaris Cross có giá bán lần lượt từ 650 triệu đồng cho phiên bản xăng và 765 triệu đồng cho phiên bản hybrid, một mức giá cạnh tranh, nhưng lại vượt trội về công nghệ và trang bị, đặc biệt là tính năng an toàn.

Đây được xem là chất xúc tác giúp Toyota Yaris Cross thu về doanh số tăng trưởng mạnh mẽ, thường xuyên nằm trong bảng xếp hạng bán chạy và duy trì sau hơn 1 năm ra mắt. Trong năm 2024, Yaris Cross có 5 tháng liên tiếp lọt top 10 xe bán chạy nhất toàn thị trường, liên tục xếp thứ hạng cao. Thậm chí có tháng xe bán chạy nhất phân khúc SUV cỡ B.

Tổng kết 9 tháng đầu năm 2024, hãng xe Nhật ghi nhận doanh số bán hàng của Yaris Cross lên tới gần 6.900 xe được giao trên toàn quốc, gồm cả xe hybrid lẫn động cơ xăng.

Nhìn lại quá trình vươn lên mạnh mẽ, Yaris Cross như "ngôi sao" của Toyota trong giai đoạn chuyển giao từ xe sử dụng động cơ đốt trong sang xe sử dụng năng lượng mới. Sự xuất hiện của Yaris Cross không chỉ khỏa lấp chỗ trống giữa Raize và Corolla Cross, mà còn là một trụ cột doanh số quan trọng cùng với Vios và Veloz Cross, tạo thế vững chắc cho Toyota Việt Nam.

Định hướng tiếp cận khách Việt bằng những nỗ lực không ngừng nhằm tạo giá trị riêng biệt đã giúp Toyota Yaris Cross khẳng định sức hút đậm nét. Với những con số ấn tượng, 2024 được hứa hẹn sẽ là năm bùng nổ của Yaris Cross, thiết lập nên những kỷ lục mới.

