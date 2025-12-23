Hãy tưởng tượng bạn đang đi trên một con phố đông đúc ở Hà Nội, nơi các biển hiệu ngân hàng sáng đèn neon, đại diện cho sức mạnh tài chính vững chắc nhưng cũng đi kèm nhiều ràng buộc. Bỗng nhiên, "làn sóng số hóa" ập đến, cuốn đi những quầy giao dịch ngăn cách bằng kính, giờ làm việc cố định và thủ tục phức tạp khiến khách hàng phải chờ đợi lâu. Nghe có vẻ viển vông, nhưng không, đây là thực tế của TPBank – ngân hàng đã chọn cách thay đổi cách thức hoạt động để gần gũi và bền vững hơn với khách hàng.

Không chạy đua với những tòa cao ốc đồ sộ hay quy mô tài sản khổng lồ, TPBank viết nên hành trình của "Ngân hàng số toàn diện" nằm ngoài khuôn mẫu, nơi công nghệ không chỉ là công cụ phục vụ, mà còn hòa quyện sâu sắc vào từng nhịp thở của cuộc sống hàng ngày, khiến bạn quên mất rằng mình đang sử dụng dịch vụ ngân hàng. Như lời một lãnh đạo TPBank từng chia sẻ: "Sự thoát khỏi những giới hạn truyền thống của TPBank là mức cao nhất của sự thân thiện và tích hợp. Nó hoạt động mượt mà, đúng lúc, đúng chỗ, khiến người dùng không còn cảm thấy đang dùng ngân hàng, mà chỉ đơn giản là đang sống tiện lợi hơn."

Quay ngược thời gian về năm 2008, khi TPBank chính thức ra đời từ nền tảng của Ngân hàng Tiên Phong, với vốn điều lệ ban đầu chỉ vỏn vẹn 1.000 tỷ đồng. Lúc bấy giờ, ngành ngân hàng Việt Nam đang trong giai đoạn bùng nổ, với hàng loạt chi nhánh mọc lên như nấm sau mưa, gắn liền với hình ảnh những tòa nhà cao tầng kiên cố, những giao dịch viên đứng sau quầy kính, và những cuốn sổ tiết kiệm giấy tờ chồng chất. Đó là biểu tượng của sự an toàn, nhưng cũng là sự cồng kềnh, thiếu linh hoạt, khiến khách hàng phải chịu đựng những hàng đợi dài dằng dặc và thủ tục rườm rà. Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, vào thời điểm đó, hơn 70% giao dịch vẫn diễn ra tại chi nhánh vật lý, phản ánh một hệ thống chưa sẵn sàng cho kỷ nguyên số.





TPBank đã nhìn thấy lỗ hổng lớn trong bức tranh ấy. Họ đặt ra một câu hỏi nền tảng, đầy táo bạo: Trong kỷ nguyên số, khi mọi thứ chỉ cách một cú chạm màn hình, khách hàng thực sự cần ngân hàng làm gì? Câu trả lời không phải là "thêm chi nhánh" hay "xây dựng thêm tòa nhà", mà là hiện diện linh hoạt, vận hành tinh gọn. Ngân hàng phải trở thành một thực thể tự nhiên tựa như hơi thở, hiện diện trong từng cú chạm, từng nhu cầu cá nhân. Đây chính là một hành trình tự "khai tử" sự cồng kềnh vật lý để tái sinh trong thế giới số.

Không hề trừu tượng, ý tưởng này được TPBank xây dựng trên ba trụ cột vững chắc: Cloud Ready (sẵn sàng đám mây), Data-First (dữ liệu làm trung tâm), và AI Top (AI dẫn đầu). Không phải là sự tùy chọn, mà là mệnh lệnh chiến lược, giúp TPBank chuyển mình từ một ngân hàng truyền thống thành một "doanh nghiệp số" đúng nghĩa. Theo dữ liệu mà TPBank cung cấp, đến năm 2025, họ đã đạt 98% giao dịch kỹ thuật số, một con số ấn tượng chứng minh hiệu quả của mô hình này. Hãy tưởng tượng câu chuyện của anh Quang Minh, một doanh nhân trẻ ở TP.HCM: Trước đây, anh phải dành cả buổi sáng để đến chi nhánh mở tài khoản, nhưng với TPBank, mọi thứ chỉ mất 2 phút qua app di động. Đó không chỉ là tiện lợi, mà là sự giải phóng thời gian, mang lại cảm xúc tự do và phấn khích.

Nút thắt lớn nhất của ngân hàng truyền thống là "lời nguyền giờ hành chính" – hệ thống máy chủ vật lý (On-Premise) giới hạn tốc độ phục vụ, khiến khả năng mở rộng bị đình trệ. Khách hàng thường phải chờ đợi hàng giờ, thậm chí hàng ngày, cho một giao dịch đơn giản. TPBank đã đưa ra giải pháp mang tính cách mạng: Không nâng cấp hệ thống cũ, mà chuyển đổi toàn bộ kiến trúc tư duy bằng triết lý Cloud Ready.





Cloud Ready không chỉ là việc chuyển dữ liệu lên đám mây; đó là thiết kế lại toàn bộ hệ thống với kiến trúc Cloud-Native, mang lại tính linh hoạt, khả năng mở rộng (Scalability), và hiệu suất cao. TPBank chọn mô hình Hybrid Cloud đầy thách thức: Sử dụng đám mây công cộng cho dịch vụ không nhạy cảm để tiết kiệm chi phí và tăng tốc triển khai sản phẩm mới, đồng thời giữ Private Cloud cho dữ liệu nhạy cảm để đảm bảo an toàn.

Và Cloud Ready không chỉ là những dòng code khô khan trên máy chủ. Nó đã sinh ra một thứ mà đến giờ vẫn khiến cả ngành ngân hàng phải trầm trồ: LiveBank 24/7 – thứ mà người ta hay gọi đùa là "cây ATM biết nói chuyện".





Tuy nhiên LiveBank không chỉ là một cái ATM nâng cấp. Nó là cả một chi nhánh ngân hàng thu nhỏ "gói gọn" trong một khối kính tím nhỏ xinh đặt ở góc phố, trong siêu thị, hay ngay sảnh chung cư. Bạn bước vào, màn hình lớn hiện lên nụ cười của một nhân viên, và chỉ trong vòng 5 phút đồng hồ – không hơn – bạn đã có thể mở tài khoản, xác minh danh tính bằng Face ID hoặc vân tay, và cầm trên tay chiếc thẻ ATM vật lý nóng hổi vừa được máy in ra ngay tại chỗ. Bất kể là 7 giờ tối hay 2 giờ sáng, thứ Bảy hay mùng 1 Tết, LiveBank không ngủ.





Tại thời điểm cuối năm 2025, hệ thống hơn 500 điểm LiveBank trên toàn quốc đã giúp tiết kiệm hơn 400.000 giờ làm việc thủ công của nhân viên, tương đương với việc "trả lại" cho khách hàng hàng triệu phút cuộc đời mà trước đây họ phải bỏ ra để xếp hàng, điền form, chờ đợi.

Chị Lan – 48 tuổi, ở phường Yên Hòa, Hà Nội – vẫn còn nhớ như in cái đêm tháng 8 vừa qua. Con trai chị, đang du học ở Melbourne, nhắn tin lúc 1 giờ 47 phút sáng: "Mẹ ơi, mẹ vẫn chưa chuyển tiền đóng học phí cho con à. Hạn cuối là 8 giờ sáng nay giờ Úc, tức là còn có 4 tiếng nữa thôi!". Chị hoảng loạn. Ngân hàng đã đóng cửa hết.





Chị và chồng chạy xe máy ra đường, dừng lại trước khối kính tím quen thuộc trên đường Dương Đình Nghệ. LiveBank sáng đèn một mình giữa đêm khuya. Chị bước vào, tay run run đặt lên máy quét vân tay. Màn hình hiện lên giọng nói nhẹ nhàng: "Chào chị Lan, em nhận diện được chị rồi. Chị cần hỗ trợ gì lúc này ạ?".





Chưa đầy 4 phút sau, chị đã chuyển xong 8.000 AUD học phí cho con. Máy nhả ra biên lai, kèm theo một câu chúc nhỏ: "Chúc cậu nhà học tốt, chị về nghỉ ngơi cho khỏe nhé!". Chị Lan đứng đó, nước mắt lăn dài trên má – không phải vì buồn, mà vì lần đầu tiên trong đời chị cảm thấy một ngân hàng… quan tâm đến mình như một người thân.

"Trước giờ mình cứ nghĩ ngân hàng là chỗ lạnh lùng, chỉ có tiền với tiền," chị kể lại trong một bài phỏng vấn nhỏ mà TPBank từng đăng trên fanpage, "nhưng đêm hôm đó, mình biết mình không còn đơn độc nữa."





Câu chuyện của chị Lan không phải trường hợp cá biệt. Hàng nghìn người mẹ, người cha, sinh viên, tài xế công nghệ đã từng đứng trước những khối kính tím ấy vào những thời khắc tưởng chừng vô vọng nhất – và rời đi với nụ cười cùng cảm giác được che chở. LiveBank không chỉ phá bỏ lời nguyền giờ hành chính; nó phá luôn cả cảm giác xa cách giữa ngân hàng và con người. Nó biến công nghệ thành hơi ấm, thành vòng tay vô hình nhưng đủ sức ôm trọn những lúc cuộc sống bỗng dưng trở nên mong manh.





Và tất cả những điều ấy chỉ có thể xảy ra nhờ Cloud Ready – nền tảng đám mây cho phép hàng trăm điểm LiveBank trên cả nước đồng bộ tức thì, xử lý hàng triệu giao dịch mỗi ngày mà không bao giờ "ngáp", không bao giờ phải "nghỉ lễ". Đó là lúc tốc độ không còn là một con số kỹ thuật nữa, mà trở thành một câu chuyện của trái tim.





Chưa hết, triết lý Cloud Ready lan tỏa đến ứng dụng eBank, xử lý hàng triệu giao dịch mỗi ngày với tốc độ chuyển tiền gần như tức thời. Điều này không chỉ là kỹ thuật; đó là sự giải phóng, tạo nên cao trào cảm xúc khi khách hàng cảm nhận được sự tự do khỏi ràng buộc thời gian.





"Chúng tôi muốn giống như điện vậy," ông Nguyễn Hưng – Tổng Giám đốc TPBank – từng chia sẻ. "Bạn không cần biết điện từ nhà máy nào, chỉ cần bật công tắc là sáng. TPBank đang cố gắng để banking cũng đơn giản như bật công tắc – luôn sẵn sàng, luôn ấm áp."

Hiện nay hầu hết ngân hàng đều sở hữu Big Data, nhưng thiếu Big Insight – dữ liệu vẫn chỉ là những con số lạnh lùng, chưa biết kể chuyện về nhu cầu khách hàng. TPBank đã lật ngược tư duy: Xem dữ liệu như "tài sản cốt lõi" để thấu cảm, không chỉ quản lý rủi ro mà còn thiết kế sản phẩm cá nhân hóa.





Triết lý Data-First đòi hỏi mọi quyết định dựa trên dữ liệu đáng tin cậy, thay vì cảm tính. Họ triển khai "Dân chủ hóa dữ liệu" (Data Democratization), cho phép các phòng ban truy cập và phân tích, đảm bảo thấu cảm thấm sâu vào nghiệp vụ. Tập trung vào khách hàng trẻ – Gen Z và Gen Y – những người đòi hỏi tiện lợi và trải nghiệm mới lạ, TPBank khai thác dữ liệu để giải quyết vấn đề thực tế, không phải bán hàng.





Một điển hình, đó là sản phẩm "thiên tài" từ sự quan sát tinh tế của TPBank: "Paste to Pay". Ra đời từ việc phân tích hành vi trên mạng xã hội, nơi người dùng thường sao chép thông tin chuyển khoản từ Zalo hay Messenger, tính năng này loại bỏ thao tác nhập liệu, tự động nhận diện và hoàn tất giao dịch. TPBank đã biến dữ liệu không chỉ là một công cụ kinh doanh mà còn là nền tảng để xây dựng một trải nghiệm ngân hàng độc đáo, cá nhân hóa và hiện đại, tạo ra 'điểm chạm' đặc trưng mà khó có ngân hàng nào sao chép được.





Hay TPBank còn tạo ra sự khác biệt trên thị trường bằng chiến dịch tài trợ "Em Xinh Say Hi". Đây không phải sự ngẫu hứng của "kim chủ TPBank", mà từ phân tích dữ liệu hành vi Gen Z. Hàng tỷ điểm dữ liệu từ TikTok, Thread, Instagram, Shopee – từ thời gian online, từ từ khóa tìm kiếm, từ bài hát đang hot đã làm trái tim Gen Z rung rinh. Kết quả: 120.000 lượt tải app mỗi ngày trong thời gian phát sóng cùng mức tăng trưởng người dùng app vượt trội tới 200%, lượng thảo luận bùng nổ dẫn đầu toàn ngành ngân hàng suốt 2 tháng liền.

Tổng giám đốc Nguyễn Hưng của TPBank nói: "Chúng tôi không sợ AI thay thế con người, chúng tôi sợ không dùng AI thì sẽ bị thay thế."





Chatbot TPBank từng xử lý một trường hợp khó quên: Một người đàn ông trung niên ở Quảng Ninh, quên mật khẩu lúc 5 giờ sáng, gọi voicebot bằng giọng run run: "Con ơi, bác quên mật khẩu rồi, làm sao chuyển tiền cho con gái đây?" Voicebot trả lời bằng giọng ấm áp: "Bác ơi, con giúp bác nhé. Bác đọc số căn cước công dân của bác đi, con reset giúp." Xong việc, nó chúc: "Chúc bác một ngày mới tốt lành. Bác hãy đứng dậy đi tập thể dục nhé." Người đàn ông nhắn lại: "Cảm ơn con!"





Chatbot không biết trả lời sao, đành rep một sticker mặt cười ngại ngùng. Nhưng đằng sau, đội ngũ TPBank mỉm cười – vì AI Top không phải là máy móc lạnh lùng; nó là trái tim mở rộng.

AI Top – triết lý tích hợp AI từ đầu vào mọi quy trình – ở TPBank là sự kết hợp giữa machine learning, GenAI, và các mô hình như LLM (Large Language Models). Không phải lớp phủ bên ngoài, mà là nền tảng: Từ MLOps để triển khai mô hình, đến RAG (Retrieval-Augmented Generation) để trả lời câu hỏi dựa trên dữ liệu thực.





Trong vận hành nội bộ, AI + RPA tự động hóa phê duyệt hồ sơ, giảm thời gian từ ngày xuống phút. Như trường hợp anh Long, nhân viên tín dụng: "Trước kia, phê duyệt vay mất 2 ngày, giờ AI phân tích rủi ro trong 30 giây. Mình có thời gian gọi cho khách hàng, hỏi thăm: 'Anh ơi, vay để mua xe à? Chúc anh lái an toàn nhé!' Khách hàng vui, mình cũng ấm lòng." – một đại diện TPBank chia sẻ.





Đối với khách hàng trẻ – nhóm mà TPBank tập trung – AI là người bạn đồng hành. Chatbot xử lý 24/7, phân tích hành vi để gợi ý: "Bạn hay mua sắm online, mình có thẻ tín dụng hoàn tiền 10% nhé?" Hay như voicebot trong app: "Chuyển 500k cho mẹ bằng giọng nói đi, tiện lắm!"

AI còn giúp TPBank trở thành Ngân hàng "ẩn" trong cuộc sống số, không cần gọi tên, vẫn được nhớ.





Hôm nay bạn trả tiền cà phê bằng MoMo, tiền về tài khoản TPBank. Ngày mai bạn mua hàng trên Shopee PayLater, hạn mức được tính bởi engine của TPBank. Tuần sau bạn đăng ký VNeID, xác thực sinh trắc học được bảo chứng bởi Bio Center của TPBank. Bạn không thấy logo tím ở đâu cả. Nhưng tiền vẫn chảy đúng chỗ, lãi suất vẫn tốt nhất, bảo mật vẫn chắc chắn nhất. Đó là mô hình BaaS (Banking as a Service) – TPBank làm "bộ não tài chính nền" cho các nền tảng khác. Như Zalo, nơi bạn chat và chuyển tiền liền mạch, hay eKYC mở tài khoản trong 3 phút mà không cần giấy tờ.





Tầm nhìn của TPBank đó là Ngân hàng như hạ tầng, như API – vô hình nhưng không thể thiếu. Lãnh đạo TPBank từng nhận được câu hỏi: "Với ông, an toàn số có phải là 'điểm đỏ' không thể đánh đổi? Có khi nào lãnh đạo mất ngủ vì lo sợ hệ thống bị tấn công không?" Câu trả lời: Có, và đó là lý do họ đầu tư mạnh vào IAM (Identity and Access Management), mã hóa dữ liệu, để bảo vệ không chỉ tiền, mà cả niềm tin.





Ngân hàng số toàn diện không phải là ngân hàng có nhiều công nghệ nhất, nhiều tính năng nhất, hay quảng cáo rầm rộ nhất, mà toàn diện là khi bạn mở mắt dậy, thấy cuộc sống tài chính đã được lo chu đáo từ đêm qua – mà không làm gián đoạn nhịp sống của bạn.





TPBank đang ở rất gần cảnh giới ấy. Gần đến mức đôi khi người ta dùng TPBank mỗi ngày, nhưng lại quên mất mình đang dùng TPBank. Và có lẽ, đó chính là lời khen quý giá nhất: Khi trải nghiệm đủ tốt để… trở thành một phần tự nhiên của cuộc sống . Chỉ còn lại một cảm giác duy nhất: Cuộc sống này, tiện thật. Ấm áp thật. Đó chính là Ngân hàng số toàn diện nhất!

FChoice là bảng bình chọn thường niên do CafeF tổ chức, ra đời từ năm 2021. Đây không chỉ là một cuộc bình chọn thông thường mà là "bản đồ thành tựu" phản ánh những câu chuyện đột phá, có tác động quan trọng đến nền kinh tế quốc gia, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính. Năm 2025, FChoice đã chính thức quay trở lại với thông điệp "Việt Nam vươn mình" với 4 nhóm hạng mục lớn. Ngay từ bây giờ, hãy theo dõi bảng vinh danh TẠI ĐÂY với những câu chuyện đột phá, những minh chứng sống động cho sự kiên cường, nỗ lực đổi mới và niềm tự hào dân tộc trong giai đoạn phát triển mới TẠI ĐÂY

Bài: Hằng Kim Thiết kế: Hải An

Hằng Kim/ TK: Hải An Nhịp sống thị trường