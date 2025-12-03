Trong bối cảnh kinh tế số đang bùng nổ tại Việt Nam, ngành ngân hàng đang chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ từ mô hình truyền thống sang các nền tảng công nghệ hiện đại. Một trong những cái tên nổi bật trong hành trình này là Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank).

Thành lập năm 2008 với sứ mệnh mang đến các dịch vụ tài chính hiện đại, TPBank đối mặt với nhiều thách thức ở giai đoạn đầu. Trong bối cảnh ngành ngân hàng đang đối mặt với nhiều khó khăn, từ khủng hoảng tín dụng toàn cầu đến các quy định nghiêm ngặt từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) về việc hạn chế mở rộng chi nhánh vật lý, việc cạnh tranh với các "ông lớn" như Vietcombank, BIDV hay Agribank theo mô hình truyền thống là bài toán khó đối với một ngân hàng trẻ như TPBank.





Theo chia sẻ của ông Nguyễn Hưng, Tổng Giám đốc TPBank, ngân hàng lúc đó chỉ có một lựa chọn duy nhất: tập trung vào kênh số để vượt qua giới hạn về không gian và thời gian. "Trong cái khó ló cái khôn. Trong hoàn cảnh thách thức, TPBank đã có lựa chọn duy nhất, và lựa chọn đó đã đúng xu thế," ông Hưng nhấn mạnh.

Lựa chọn số hóa này không phải là ngẫu nhiên mà xuất phát từ phân tích sâu sắc về bối cảnh thị trường. Năm 2014, tỷ lệ người dân Việt Nam sở hữu tài khoản ngân hàng chỉ khoảng 20-30%, nhưng smartphone đang bùng nổ với hơn 50 triệu người dùng. TPBank nhận ra rằng, để tiếp cận hàng triệu khách hàng tiềm năng mà không bị ràng buộc bởi không gian địa lý, kênh số là chìa khóa.





Quyết định này không chỉ là chiến lược sinh tồn mà còn là bước ngoặt định hình tương lai của ngân hàng. Thay vì đầu tư mạnh vào chi nhánh vật lý, TPBank tập trung vào kênh số để vượt qua giới hạn không gian và thời gian, tận dụng công nghệ để tiếp cận khách hàng một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí.





Và thực tế cho thấy chiến lược phát triển này đã đúng. TPBank đã vươn mình mạnh mẽ với kết quả kinh doanh tăng trưởng ấn tượng và là nền tảng cho sự phát triển bền vững sau này. Tổng tài sản ngân hàng bùng nổ từ 51.000 tỷ đồng năm 2014 vượt mốc 450.000 tỷ đồng tính đến hết Quý III/2025, với lợi nhuận trước thuế đạt 6.050 tỷ đồng, tăng khoảng 11% so với cùng kỳ 2024. Cơ cấu thu nhập chuyển dịch tích cực, với tổng thu nhập hoạt động đạt hơn 13.600 tỷ đồng, trong đó thu nhập từ dịch vụ chiếm khoảng 21% (gần 3.000 tỷ đồng), tăng trưởng mạnh trên 19% so với cùng kỳ.





Dựa trên các chỉ số tài chính vượt trội, năm 2025, TPBank tiếp tục được The Asian Banker (TAB Global) vinh danh là "Ngân hàng Vững mạnh hàng đầu Việt Nam". Đây là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ trong chiến lược tài chính an toàn, tăng trưởng hiệu quả và dẫn đầu chuyển đổi số của TPBank. Trong bảng xếp hạng 1.000 ngân hàng vững mạnh toàn cầu do TAB Global công bố, TPBank là đại diện tiêu biểu đến từ Việt Nam, sánh vai cùng các tổ chức tài chính hàng đầu thế giới.

Bằng cách mở rộng tệp khách hàng qua kênh số, doanh thu từ phí dịch vụ, lãi suất và các sản phẩm tài chính mới của TPBank cũng liên tục tăng trưởng qua các năm, từ đó tăng mở rộng mức đóng góp vào ngân sách đất nước.





Với tầm nhìn chiến lược, TPBank đã vươn lên để trở thành biểu tượng đổi mới công nghệ trong ngành ngân hàng Việt Nam. Điều này được minh chứng qua việc TPBank vượt qua khủng hoảng và sở hữu lợi thế cạnh tranh lâu dài trong bối cảnh kinh tế số, đúng như khẳng định của ông Nguyễn Hưng: "Chuyển đổi số đã thay đổi tương lai ngân hàng".

Hành trình chuyển đổi số của TPBank là câu chuyện truyền cảm hứng, với hàng loạt sáng kiến đột phá thay đổi cách thức hoạt động của ngành ngân hàng Việt Nam.





Một bước đi quan trọng là triển khai mô hình chi nhánh tự động 24/7 – LiveBank. Được NHNN cho phép thử nghiệm từ sớm, LiveBank đã trở thành hình mẫu mới trong ngành ngân hàng, với khoảng 400–500 điểm giao dịch tự động trên toàn quốc. Các điểm này không chỉ tiết kiệm chi phí vận hành mà còn mang lại trải nghiệm tiện lợi, cho phép khách hàng thực hiện giao dịch mọi lúc, mọi nơi mà không cần nhân viên trực tiếp. LiveBank thể hiện sự tiên phong của TPBank trong tự động hóa, giúp mở rộng mạng lưới mà không phụ thuộc vào chi nhánh vật lý.

Việc tích hợp với VNeID – nền tảng định danh điện tử quốc gia – đảm bảo xác thực hồ sơ gần 100% chính xác, giảm rủi ro gian lận và tăng cường an toàn tài chính.





TPBank cũng dẫn đầu trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (big data). Dữ liệu giúp ngân hàng hiểu rõ khách hàng, cung cấp sản phẩm đúng nhu cầu, đúng thời điểm. AI tối ưu hóa nguồn lực, tự động hóa quy trình và phân tích hành vi khách hàng, giảm chi phí và rút ngắn thời gian ra mắt sản phẩm. Các khoản vay tiêu dùng nhỏ được phê duyệt trực tuyến trong vài phút, không cần giấy tờ, mở rộng tiếp cận tín dụng.





TPBank áp dụng AI từ sớm với trợ lý ảo T'Aio trên Facebook năm 2017 và VoicePay cho giao dịch không chạm bằng giọng nói, sử dụng công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP). Hợp tác với FPT Software, TPBank triển khai akaBot – nền tảng tự động hóa quy trình robot (RPA) giúp ngân hàng tiết kiệm nhân sự, nâng cao hiệu suất lao động.

Năm 2025, TPBank ra mắt ChatPay – sản phẩm tích hợp công nghệ, chuyển tiền với giao diện giống như chat, nâng cao trải nghiệm khách hàng, đồng thời hạn chế tối đa việc chuyển nhầm tiền cho người khác. Sản phẩm được vinh danh là "Sản phẩm sáng tạo ngân hàng số tốt nhất khu vực" bởi The Asian Banker.





Hay tính năng "Paste to Pay" cho phép chuyển tiền nhanh bằng cách dán thông tin, gây ấn tượng tại Ngày Chuyển đổi số ngành Ngân hàng 2025. Công nghệ này góp phần giúp App TPBank được The Asian Banker vinh danh với giải thưởng "Best Social Banking Initiative in Asia Pacific 2025" (Sản phẩm sáng tạo ngân hàng số tốt nhất khu vực Châu Á – Thái Bình Dương) – khẳng định sáng tạo công nghệ vì cộng đồng.





TPBank cũng đồng hành cùng hộ kinh doanh chuyển đổi số theo Nghị định 70/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, với bộ giải pháp "Quản lý mượt mà – Kinh doanh đỉnh". Bộ giải pháp này cung cấp công cụ quản lý tài chính, thanh toán và vay vốn trực tuyến, giúp hộ kinh doanh số hóa hoạt động, tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả.





Đến nay, hơn 98% giao dịch của TPBank được xử lý qua kênh số, tương đương hơn 2 tỷ giao dịch mỗi năm. Hơn 5 triệu khách hàng đã tiếp cận các khoản vay nhỏ qua nền tảng số, góp phần hạn chế tín dụng đen. Trên 200.000 thẻ tín dụng và gần 10 triệu tài khoản, thẻ thanh toán được phát hành trực tuyến, thúc đẩy tài chính toàn diện.

Với kết quả trên, TPBank được xếp hạng Top 10 ngân hàng tư nhân uy tín nhất Việt Nam năm 2025 bởi Vietnam Report và nhận nhiều giải thưởng từ The Digital Banker. Vừa qua, TPBank tiếp tục được vinh danh Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (VDA) 2025. Tại Lễ Vinh danh các Doanh nghiệp nộp Ngân sách lớn nhất 2025, TPBank nằm trong Top 20 ngân hàng nộp ngân sách lớn nhất.





Những thành tựu này khẳng định TPBank là hình mẫu thành công nhờ chuyển đổi số, với doanh thu từ phí dịch vụ và lãi suất tăng trưởng liên tục. Đây cũng là lời khẳng định tinh thần sáng tạo và gắn bó của TPBank với đời sống hàng ngày, đồng hành cùng đất nước trên hành trình vươn mình trong kỷ nguyên số.

Chuyển đổi số của TPBank không chỉ hướng đến lợi nhuận mà còn gắn với trách nhiệm phát triển bền vững, góp phần xây dựng E-Vietnam thịnh vượng. Trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy kinh tế xanh, TPBank tích hợp các yếu tố bền vững vào hoạt động. Số hóa toàn diện giúp tiết kiệm hàng triệu tờ giấy mỗi năm, giảm phát thải carbon.





TPBank cũng thúc đẩy tài chính xanh qua các sản phẩm vay cho dự án năng lượng tái tạo và nông nghiệp bền vững. Theo báo cáo của NHNN, TPBank dẫn đầu trong hỗ trợ tín dụng xanh, với tỷ lệ tăng trưởng hàng năm trên 20%. Từ tháng 8/2023, TPBank triển khai dự án ESG toàn diện, bao gồm Báo cáo Phát triển Bền vững, Khung Quản trị ESG, và Chiến lược Tín dụng Xanh, hợp tác với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) để hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ.





Bên cạnh đó, TPBank đã góp phần thúc đẩy ngành ngân hàng Việt Nam tiến vào kỷ nguyên số với những sáng kiến đột phá, làm thay đổi hoàn toàn cách người Việt trải nghiệm dịch vụ tài chính. Từ năm 2017, LiveBank 24/7 – mô hình ngân hàng tự động đầu tiên tại Việt Nam – chính thức ra mắt như một cú hích lịch sử, cho phép khách hàng mở tài khoản, phát hành thẻ chỉ trong tích tắc, được bảo vệ bởi công nghệ nhận diện khuôn mặt và trí tuệ nhân tạo tiên tiến. Mô hình này được xem là chuẩn mực vàng, khiến các ngân hàng khác phải học hỏi, sao chép để đuổi kịp, từ đó nâng tầm trải nghiệm số hóa cho hàng triệu khách hàng trên cả nước.





Chưa dừng lại, TPBank tiếp tục mở đường với những bước đi táo bạo: hợp tác chiến lược với các fintech qua nền tảng Open Banking, triển khai chatbot thông minh hoạt động 24/7, và tiên phong ứng dụng xác thực giọng nói Voice Biometric. Những sáng kiến này không chỉ định hình tương lai ngân hàng số mà còn tạo nên một làn sóng đổi mới, thúc đẩy toàn ngành ngân hàng Việt Nam tiến tới hiện đại hóa vượt bậc.

Nhìn về tương lai, TPBank tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc xây dựng E-Vietnam – một quốc gia số thịnh vượng. Ông Nguyễn Hưng, Tổng Giám đốc TPBank tin rằng E-Vietnam không phải viễn cảnh xa xôi mà có thể thành hiện thực trong thập kỷ này, nhờ quyết tâm cải cách của Đảng và Chính phủ. VNeID là minh chứng rõ ràng: từ mở tài khoản, xác thực giao dịch đến đề xuất khoản vay, tất cả đều có thể tích hợp trên nền tảng này.





"Tôi cho rằng, để E-Vietnam trở thành hiện thực, VNeID sẽ đóng vai trò then chốt. Ngay bản thân tôi khi ra sân bay cũng không cần dùng căn cước công dân bản cứng, chỉ cần VNeID là đủ. Khi hàng loạt tiện ích đời sống, tài chính và dịch vụ công được tích hợp trên VNeID, đó sẽ là nền móng vững chắc để thực hiện thành công E-Vietnam", ông Hưng nói.





Hiện, TPBank đang mở rộng ứng dụng AI vào các lĩnh vực mới, như dự báo xu hướng kinh tế và cá nhân hóa dịch vụ. Với hơn 86% người trưởng thành Việt Nam sở hữu tài khoản ngân hàng, TPBank dự kiến tăng quy mô khách hàng lên 20 triệu trong vài năm tới, tập trung vào phân khúc trẻ và nông thôn. Điều này không chỉ tăng đóng góp ngân sách mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.





Tuy nhiên, thách thức vẫn tồn tại, như an ninh mạng và cạnh tranh từ fintech. TPBank cam kết đầu tư liên tục vào hạ tầng, đảm bảo hệ thống chống chịu được các đột biến như dịp lễ vừa qua. Đồng thời, ngân hàng nhấn mạnh rằng thành công của chuyển đổi số phụ thuộc vào nhu cầu thực tế của người dân: những lợi ích nhỏ hàng ngày sẽ tạo thói quen, dẫn đến thay đổi lớn.





Từ một ngân hàng yếu kém năm 2011 đến vị thế top 14 ngân hàng đóng góp ngân sách lớn nhất năm 2024, hành trình của TPBank là câu chuyện truyền cảm hứng về sức mạnh của công nghệ trong phát triển bền vững. Bằng cách tiên phong ứng dụng số hóa, AI và dữ liệu, TPBank không chỉ vượt qua thách thức mà còn góp phần quan trọng vào nền kinh tế đất nước, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và xã hội.

Bài: Kim Ngân Thiết kế: Hải An





