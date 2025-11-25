Là “thế hệ vàng” đặt nền móng cho chuyên ngành ngoại khoa cơ xương khớp tại Việt Nam, Giáo sư Trần Trung Dũng đã thực hiện thành công hơn 15.000 ca phẫu thuật, sở hữu hàng chục công trình nghiên cứu khoa học được giới chuyên gia trong và ngoài nước đánh giá cao, tham gia biên soạn hơn 10 đầu sách.

Giáo sư Dũng cũng là thành viên của các tổ chức uy tín trong và ngoài nước như Hội Chấn thương chỉnh hình Mỹ, Hội Nội soi khớp Bắc Mỹ, Hội Phẫu thuật khớp gối, nội soi khớp và y học thể thao châu Á Thái Bình Dương, Hội Chấn thương chỉnh hình châu Á Thái Bình Dương, Hội Phẫu thuật khớp gối, nội soi khớp và y học thể thao thế giới (ISAKOS), Uỷ viên Ban chấp hành Hội Chấn thương chỉnh hình Việt Nam.

Ngoài cương vị Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec, ông còn là Trưởng bộ môn Chấn thương chỉnh hình - Viện Khoa học sức khỏe và Giám đốc chuyên môn Lab Công nghệ 3D trong Y học (trực thuộc Trường Đại học VinUni); Giáo sư thỉnh giảng của Đại học Osaka (Nhật Bản); Trưởng ban Y học của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF); Chủ tịch Hội Công nghệ 3D trong Y học Việt Nam.

“Ung thư xương đã hiếm, ung thư có yếu tố gia đình cũng hiếm nhưng còn hiếm hơn khi cả 2 cha con cùng bị ung thư xương và phẫu thuật cách nhau khoảng nửa năm. Cuộc sống vốn nhiều éo le nhưng có những hoàn cảnh éo le một cách không tưởng và trong y học, có vẻ như mọi thứ đều có thể xảy ra. Chứng kiến những hoàn cảnh éo le đó đã là cái duyên của nghề nghiệp nhưng có cơ hội để chỉnh sửa những éo le đó còn là đặc ân, là niềm hạnh phúc của cuộc đời làm bác sĩ. Bởi phía sau mỗi bệnh nhân, đó là cả cuộc đời”. Đó là dòng chia sẻ của GS.TS Trần Trung Dũng trên facebook cá nhân sau khi thực hiện thành công ca phẫu thuật cho cậu bé Tiến Minh (10 tuổi).

Thay vì phải cắt cụt chi sau, Giáo sư Dũng và các cộng sự đã phẫu thuật thay khớp tăng trưởng in 3D được thiết kế dành riêng cho cơ thể của người bệnh. Giải pháp này giúp em có thể đi lại trên chính đôi chân của mình sau khi hồi phục.

Bác sĩ Dũng cho biết bé Minh cũng như hàng chục nghìn người bệnh khác, là động lực giúp ông kiên trì, say mê cống hiến cho y học trong suốt 25 năm qua với hơn 15.000 ca phẫu thuật thành công.

Giờ đây, trên cương vị mới - Tổng Giám đốc hệ thống y tế tư nhân với 9 bệnh viện, 7 phòng khám quốc tế, GS.TS Trần Trung Dũng chia sẻ về khát vọng kiến tạo một Vinmec hiện đại, nơi công nghệ, trí tuệ và lòng nhân ái cùng hội tụ để mang đến những giá trị thực sự cho người bệnh.

Ghi dấu ấn trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình của Việt Nam suốt 25 năm qua, giờ đây, ông nhận thêm vai trò mới. Bước chuyển từ một bác sĩ đến cương vị người đứng đầu của một hệ thống y tế diễn ra như thế nào?

Tôi vẫn là một bác sĩ “say nghề” như trong 25 năm qua, vẫn đi buồng, khám bệnh, đứng trong phòng mổ. Bởi đó là điều nuôi dưỡng cảm hứng đam mê với nghề của tôi suốt nhiều năm. Khi chứng kiến một bệnh nhân hồi phục sau ca phẫu thuật u xương phức tạp, hay đơn giản chỉ là nhìn thấy họ bước đi trở lại, tôi thấy mọi nỗ lực đều trở nên xứng đáng. Chính những trải nghiệm đó giúp tôi hiểu sâu sắc rằng, để thay đổi cuộc đời của một người bệnh, cần có sự cộng hưởng sức mạnh của cả hệ thống phía sau.

Khi đảm nhiệm vai trò lãnh đạo Vinmec, tôi coi đây không phải là bước rẽ, mà là hành trình tiếp nối: từ chữa lành cho từng bệnh nhân, đến chung tay kiến tạo một hệ sinh thái y tế lấy người bệnh làm trung tâm, vận hành bằng tri thức, giá trị nhân văn và bền vững.

Theo ông, trong bối cảnh y tế biến đổi nhanh chóng, người lãnh đạo cần được nhìn nhận và thể hiện vai trò ra sao để tạo khác biệt cho người bệnh và hệ thống?

Lãnh đạo trong y tế không chỉ là đưa ra quyết định mà là nuôi dưỡng con người để họ có thể chữa lành cho người khác. Để làm được điều đó cần kiến tạo một hệ thống y tế dựa trên giá trị (Value-Based Healthcare) mà ở đó, mọi nỗ lực, dù lớn hay nhỏ, đều hướng đến một mục tiêu duy nhất: Làm điều tốt nhất cho người bệnh.

Với tôi, lãnh đạo y tế ngày nay cần dựa trên ba trụ cột cốt lõi. Thứ nhất là trao truyền ngọn lửa, đào tạo thế hệ bác sĩ mới không chỉ giỏi chuyên môn mà còn giàu lòng nhân ái - mang trong mình DNA của Vinmec: “Nhân văn là gốc rễ”. Bởi một bác sĩ chỉ có thể chữa lành khi họ được sống, làm việc và trưởng thành trong một môi trường tin cậy như thế.

Thứ hai là xây dựng văn hóa tích cực, nơi mỗi cá nhân dù không trực tiếp điều trị vẫn cảm nhận được giá trị đóng góp của mình. Bởi trong y tế, không ai là người đứng ở “hậu trường”.

Và cuối cùng là thúc đẩy đổi mới liên tục, không chỉ để điều trị tốt hơn mà còn để giúp người dân phòng ngừa bệnh tật sớm, sống khỏe và hạnh phúc lâu dài. Với chúng tôi, người bệnh “sống lâu” không chỉ tính bằng thước đo năm tháng, mà là sống khỏe, sống có ý nghĩa, có niềm vui. Đó chính là tinh thần mà Vinmec đang kiên định theo đuổi.

Trong quá trình mở rộng, Vinmec làm thế nào để vừa giữ vững chất lượng chuyên môn, vừa xây dựng đội ngũ lãnh đạo có năng lực, nhân văn và mang bản sắc riêng?

Hiện nay, Vinmec có 9 bệnh viện và 7 phòng khám trên toàn quốc. Mỗi đơn vị đều được dẫn dắt bởi giám đốc y khoa - những người không chỉ giỏi chuyên môn mà còn là “hạt nhân văn hóa”, lan tỏa ba giá trị cốt lõi: Tài năng - Đạo đức - Thấu cảm. Với Vinmec, một nhà lãnh đạo y tế đích thực không chỉ vận hành được hệ thống, mà còn phải xây dựng văn hóa, phát triển con người và chuẩn bị thế hệ kế cận. Đó là lý do chúng tôi kiên định theo đuổi con đường học thuật - kết hợp nghiên cứu, đào tạo và điều trị để phát triển bền vững dựa trên tri thức và con người.

Vinmec gắn liền với triết lý “lấy người bệnh làm trung tâm”. Hiện ông và các cộng sự của mình đã làm gì để đưa triết lý này thành hiện thực trong một hệ thống y tế quy mô lớn?

Nguyên tắc cốt lõi định hình mọi hoạt động của chúng tôi là Y học dựa trên giá trị (Value-Based Healthcare) - một mô hình đặt giá trị thực của người bệnh làm trung tâm. Trong đó, “giá trị” không chỉ được đo bằng kết quả điều trị, mà còn ở trải nghiệm, khả năng tiếp cận dịch vụ và hiệu quả chi phí. Tất cả cùng được tối ưu hóa nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho người bệnh.

Về kết quả lâm sàng, chúng tôi xây dựng hệ thống quản lý chất lượng dựa trên văn hóa an toàn và cải tiến liên tục. Không dừng lại ở chuẩn quốc tế JCI, chúng tôi còn hướng đến mô hình Quản lý theo bệnh lý, lấy người bệnh làm trung tâm và đo lường thành công bằng chỉ số PROMs - nơi chính bệnh nhân là người tự đánh giá kết quả hồi phục và chất lượng cuộc sống của mình.

Về trải nghiệm người bệnh, mọi điểm chạm trong hành trình chăm sóc, từ bác sĩ, điều dưỡng đến các dịch vụ hỗ trợ đều được đo lường và công bố minh bạch qua chỉ số hài lòng, để đảm bảo mỗi tương tác đều truyền tải sự tin cậy và cảm xúc tích cực.

Về khả năng tiếp cận, chúng tôi không ngừng mở rộng mạng lưới bệnh viện và phòng khám trên toàn quốc, kết hợp phát triển y tế số và các chương trình chăm sóc cộng đồng, giúp người dân ở mọi nơi đều có thể tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao.

Cuối cùng, về chi phí, Vinmec chuẩn hóa quy trình, tối ưu thời gian điều trị và tinh gọn vận hành, giảm gánh nặng tài chính cho người bệnh mà vẫn bảo đảm chuẩn mực chuyên môn cao nhất. Với chúng tôi, Value-Based Care không chỉ là triết lý mà là phương pháp để đo lường, quản trị và ra quyết định mỗi ngày.

Thời gian tới, Vinmec sẽ tập trung vào những hướng đi và sáng kiến nào để nâng cao trải nghiệm người bệnh và củng cố chất lượng quản trị để đáp ứng chuẩn mực của hệ thống y tế hiện đại, bền vững?

Trong những năm tới, Vinmec sẽ triển khai bốn sáng kiến chiến lược nhằm nâng tầm trải nghiệm người bệnh và chất lượng quản trị.

Trước tiên, chúng tôi tập trung đầu tư cho đội ngũ, nâng cao năng lực, phúc lợi và cảm hứng làm việc cho bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên. Bởi khi những người chăm sóc được tiếp sức, họ sẽ trở thành đại sứ của dịch vụ y tế xuất sắc.

Thứ hai, Vinmec sẽ phát triển chương trình “Hành trình sức khỏe trọn đời”, hướng đến phòng ngừa, sàng lọc sớm và quản lý sức khỏe cá nhân hóa, giúp cộng đồng sống khỏe, lâu và ý nghĩa hơn.

Thứ ba, mở rộng mô hình chăm sóc tích hợp cộng đồng, đưa dịch vụ y tế đến gần hơn với người dân qua chăm sóc tại nhà và y tế số, kết nối các khu dân cư Vinhomes và mạng lưới đối tác chiến lược.

Cuối cùng, chúng tôi sẽ tăng tốc chuyển đổi số thông qua nền tảng Vinmec Data Platform. Với nền tảng này, chúng tôi có thể theo dõi toàn bộ hành trình người bệnh từ dự phòng đến hồi phục, ứng dụng AI dự đoán biến chứng và cá thể hóa điều trị, đảm bảo mọi quyết định y khoa đều chính xác, an toàn và hiệu quả.

Những sáng kiến này thể hiện cam kết của Vinmec trong việc kiến tạo hệ thống y tế hiện đại, nhân văn và lấy người bệnh làm trung tâm. Bên cạnh đó, Vinmec mở rộng hệ thống xếp hạng bệnh viện nội bộ 5 sao, đảm bảo minh bạch và tin cậy trên toàn hệ thống.

Và trên hết, dù đổi mới đến đâu, chúng tôi luôn trở lại với một câu hỏi duy nhất: “Điều này có giúp người bệnh sống tốt hơn không?”. Nếu câu trả lời là “có”, đó chính là con đường đúng đắn của Vinmec.

Cảm ơn bác sĩ đã chia sẻ!

