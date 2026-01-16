Hiện nay, Việt Nam đang thực hiện những dự án có quy mô và độ phức tạp chưa từng có. Ông nhìn nhận như thế nào về sự phân vai và năng lực gánh vác của cả hai khối doanh nghiệp nhà nước và tư nhân trong các công trình mang tính chiến lược này?

Càng nhìn vào những dự án chiến lược có quy mô lớn gần đây, chúng ta có thể thấy rõ vai trò của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân. Tuy nhiên, để cả hai khu vực có thể phát huy đúng năng lực, điều quan trọng nằm ở cơ chế.

Muốn thực hiện tinh thần của Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước, chúng ta phải áp dụng cơ chế đặc thù về chỉ định thầu. Cần thẳng thắn nhìn nhận rằng, nếu phát triển theo hướng “trăm hoa đua nở”, sẽ khó có thể làm được các công trình lớn.

Chẳng hạn, cùng là sản xuất thép để tạo ra ray đường sắt tốc độ cao, nếu giao Tổng Công ty Thép Việt Nam (VNSTEEL), quy trình phê duyệt vốn sẽ phức tạp và tốn nhiều thời gian. Trong khi đó, những doanh nghiệp như Hòa Phát hay Formosa có thể triển khai ngay vì họ có thể chủ động về nguồn vốn. Điều Nhà nước cần làm là tạo ra thị trường để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư. Với các dự án quy mô lớn khác, chúng ta hoàn toàn có thể giao Vingroup, Thaco… đảm nhận.

Đối với doanh nghiệp nhà nước, chúng ta phải chọn những ngành then chốt. Hiện nay, đây vẫn là khu vực sở hữu đội ngũ nhân lực tốt nhất, có khả năng tài chính nhất (với điều kiện nhà nước phải có cách quản trị nguồn vốn tại doanh nghiệp nhà nước linh hoạt hơn). Chẳng hạn, với dự án đường sắt tốc độ cao, phần thi công nền đường, thi công cầu, hầm có thể giao cho doanh nghiệp tư nhân. Nhưng riêng phần thông tin tín hiệu bắt buộc phải là Viettel, VNPT, GTEL của Bộ Công an. Lúc này, chúng ta phải hỗ trợ xây dựng nền công nghiệp bán dẫn, hỗ trợ các nhà máy sản xuất chip để phục vụ trực tiếp cho các thiết bị tự động hóa giao thông, tự động hóa đường sắt.

Tóm lại, muốn hình thành những doanh nghiệp kiến quốc, doanh nghiệp dân tộc, cần áp dụng cơ chế chỉ định thầu. Ví dụ trong mười chỉ định, chúng ta đảm bảo sáu đúng, bốn sai, tổng hợp lại Đất nước vẫn có những doanh nghiệp có thương hiệu trên thế giới.

Sứ mệnh

Kiến quốc Vai trò của khối DNNN và DNTN ngày càng rõ nét khi cùng cộng hưởng năng lực để gánh vác những siêu dự án có quy mô chưa từng có Chọn một doanh nghiệp hoặc dự án để xem thông tin ← Quay lại ← 1 / 2 → Viettel Nhà máy chế tạo

chip bán dẫn Nhà máy chế tạo chip bán dẫn đầu tiên tại Việt Nam được xây dựng tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Đảm nhận phần cốt lõi về thông tin tín hiệu, tự chủ công nghệ viễn thông và IoT quốc gia.

Có ý kiến cho rằng, nếu tập trung nguồn lực và giao những dự án chiến lược cho một số doanh nghiệp lớn, rất dễ hình thành sự phụ thuộc vào một vài doanh nghiệp. Ông nhìn nhận như thế nào về lo ngại này?

Chúng ta cần có một cách nhìn linh hoạt hơn. Không có doanh nghiệp nào có thể giữ vị thế dẫn đầu mãi mãi. Nếu nhìn vào Hàn Quốc, trước đây động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ các tập đoàn công nghiệp nặng, đóng tàu hay ô tô như Hyundai. Sang giai đoạn sau, Samsung trở thành biểu tượng của ngành điện tử dân dụng. Còn hiện nay, những doanh nghiệp sản xuất chip như SK lại đang vươn lên mạnh mẽ cùng với làn sóng phát triển của ngành bán dẫn.

Điều tương tự cũng diễn ra ở nhiều quốc gia khác. Đã có thời Sony, Hitachi hay Panasonic gần như thống lĩnh thị trường điện tử tiêu dùng toàn cầu, nhưng đến nay vị thế đó đã thay đổi. Kodak cũng từng là một biểu tượng của ngành nhiếp ảnh, nhưng khi công nghệ số phát triển, doanh nghiệp này dần mất cạnh tranh ở thị trường. Điều đó cho thấy, không có doanh nghiệp nào có thể tồn tại mãi trong hào quang. Mỗi giai đoạn phát triển của nền kinh tế sẽ cần những doanh nghiệp khác nhau đóng vai trò động lực.

Tôi cho rằng hiện nay chúng ta đang có phần quá khắt khe với khu vực doanh nghiệp nhà nước. Lấy ví dụ như Petrovietnam. Đây là doanh nghiệp có nhiều kinh nghiệm triển khai các dự án ngoài khơi và hiểu rất rõ điều kiện thực tế của nước ta. Nếu có đủ năng lực để triển khai điện gió ngoài khơi thì cần mạnh dạn giao việc, thay vì kêu gọi nhà đầu tư nước ngoài hay để doanh nghiệp phải trải qua những quy trình kéo dài hoặc chịu những cơ chế xét duyệt bất cập.