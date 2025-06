Một ngày sau, 29/6, T&T Group cùng liên danh nhà đầu tư đã chính thức khởi công tuyến cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương, dự án trọng điểm quốc gia được triển khai theo phương thức PPP (đối tác công tư).

Chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ, T&T Group đã để lại hai dấu ấn lớn: Vietravel Airlines và cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương. Hai sự kiện, một ở không trung – một trên mặt đất, là những mảnh ghép nổi bật trong bức tranh lớn hơn mà T&T Group đang từng bước hiện thực hóa: hệ sinh thái hạ tầng – logistics – hàng không tích hợp, đồng bộ và hiện đại, nơi kinh tế tư nhân không đứng ngoài các công trình trọng điểm, mà là người chủ động kiến tạo những hạ tầng mang tầm vóc quốc gia.

Chiếc Airbus A321 đầu tiên mang số hiệu VN – A129 chính thức gia nhập đội bay của Vietravel Airlines – đánh dấu lần đầu tiên hãng sở hữu tàu bay thay vì thuê như trước đây. Trong tháng 7 tới, hai chiếc Airbus A320 nữa sẽ được bàn giao, hoàn thiện giai đoạn đầu tiên trong kế hoạch phát triển và mở rộng quy mô đội bay riêng.

Cột mốc nàu có ý nghĩa chiến lược, bởi Vietravel Airlines – sau bốn năm vận hành – giờ đây không còn là "người mới", mà đã sẵn sàng bước vào giai đoạn tự chủ vận hành – mở rộng thị phần – tối ưu chi phí, trên nền tảng hậu thuẫn mạnh mẽ từ cổ đông chiến lược: T&T Group.

Trong bối cảnh thị trường hàng không phục hồi mạnh, việc sở hữu đội bay hiện đại giúp hãng chủ động mở rộng mạng bay, tăng tần suất trên các tuyến trục và tuyến du lịch tiềm năng: Hà Nội – TP.HCM – Đà Nẵng – Phú Quốc – Quy Nhơn – Bangkok..., phục vụ cả khách du lịch lẫn thị trường thương mại, góp phần vào sự hồi phục mạnh mẽ của ngành hàng không và du lịch hậu Covid-19.

Ngày 29/6, chỉ một ngày sau lễ đón tàu bay, liên danh T&T – FUTA – Phương Thành chính thức khởi công tuyến cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương, với tổng mức đầu tư gần 12.000 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức PPP.

Tuyến cao tốc dài gần 74 km này không đơn thuần là một dự án địa phương, mà là mắt xích chiến lược trong trục giao thông Dầu Giây – Liên Khương, nối Tây Nguyên với các khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam và các trung tâm kinh tế, xã hội dọc QL20. Khi hoàn thành, tuyến đường không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển, mà còn thúc đẩy lưu thông hàng hóa, phát triển logistics, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch cao nguyên – những ngành đang là trọng điểm trong quy hoạch phát triển vùng.

Đặc biệt, dự án được triển khai theo hình thức PPP – đối tác công tư – đúng với tinh thần Nghị quyết 68 và chủ trương huy động nguồn lực tư nhân cho các công trình trọng điểm quốc gia. Việc một doanh nghiệp tư nhân như T&T chủ động đồng hành với Nhà nước trong vai trò nhà đầu tư không chỉ mở ra một mô hình đầu tư linh hoạt, hiệu quả, mà còn cho thấy trách nhiệm quốc gia của khu vực tư nhân khi tham gia vào những công trình mang tính "xương sống" của nền kinh tế.

Không chỉ với cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương, T&T còn là nhà đầu tư của dự án Cảng hàng không Quảng Trị – một trong số ít dự án sân bay cấp địa phương tại Việt Nam được triển khai theo hình thức PPP.

Việc liên tiếp tham gia hai dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia theo hình thức PPP cho thấy, T&T không chỉ là một "người chơi lớn" trong lĩnh vực hạ tầng – logistics – giao thông, mà còn là 1 trong số ít doanh nghiệp tư nhân đủ năng lực tài chính, kinh nghiệm triển khai và tầm nhìn dài hạn để đồng hành cùng đất nước trong những lĩnh vực vốn từng được coi là "sân chơi riêng" của đầu tư công. Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp vẫn còn dè dặt với các dự án PPP vì rủi ro cao, vốn lớn, thời gian hoàn vốn dài, sự kiên trì và cam kết của T&T Group trở thành điểm sáng thể hiện trách nhiệm quốc gia của khối kinh tế tư nhân.

Đáng chú ý, cả cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương và sân bay Quảng Trị, nhìn bề ngoài, là những dự án cấp địa phương. Nhưng nếu đặt vào bản đồ phát triển hạ tầng quốc gia, dễ thấy đây không đơn thuần là công trình của một tỉnh – mà là những mắt xích trọng yếu trong chiến lược kết nối vùng – đa cực tăng trưởng – liên kết thị trường nội địa với chuỗi cung ứng quốc tế.

Tuyến cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương thuộc trục Dầu Giây – Liên Khương, kết nối TP.HCM – Đồng Nai – Lâm Đồng – Đắk Lắk, là tuyến "xương sống" mở đường cho hàng hóa, nông sản, du lịch cao nguyên tiến vào trung tâm kinh tế phía Nam và các cảng biển quốc tế. Khi hoàn thiện, tuyến này sẽ không chỉ giúp "mở cửa" vùng Tây Nguyên, mà còn kết nối với các hành lang logistics chiến lược: cao tốc Bắc – Nam, các tuyến đường sắt liên vùng, và các sân bay khu vực.

Tương tự, cảng hàng không Quảng Trị không chỉ phục vụ hành khách tỉnh nhà. Đây là sân bay nằm giữa hai cực phát triển lớn là Huế và Quảng Bình, với vị trí chiến lược nằm tại điểm giao của hai tuyến hành lang huyết mạch quốc gia và khu vực theo trục Đông – Tây và Nam – Bắc, điểm đầu trên tuyến đường huyết mạch chính của EWEC, nối Lào, Thái Lan, Myanmar qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đến các cảng biển nước sâu Cửa Việt và Mỹ Thuỷ. Đồng thời, sân bay này cũng đóng vai trò trung tâm của tổ hợp công nghiệp hàng không – logistics – dịch vụ - thương mại và đô thị sân bay mà T&T Group đang triển khai tại Quảng Trị, góp phần định hình lại chuỗi cung ứng khu vực Bắc Trung Bộ; trở thành cửa ngõ quan trọng kết nối Việt Nam với các nước trong khu vực Tiểu vùng sông Mê Kông, mở rộng và tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa và thúc đẩy thương mại quốc tế.

Ở cả hai trường hợp, tầm nhìn của T&T rất rõ ràng: hạ tầng không phục vụ riêng cho một tỉnh, mà phục vụ cho một không gian kinh tế mở, kết nối liên ngành – liên vùng – liên quốc gia.

Theo các chuyên gia, cách làm của T&T Group cho thấy doanh nghiệp tư nhân Việt Nam đang chuyển từ tư duy "kinh doanh theo dự án" sang tư duy "kiến tạo hệ sinh thái theo vùng – theo trục phát triển". Đây cũng là bước tiến lớn để tư nhân Việt có thể đảm nhận vai trò dẫn dắt trong các dự án hạ tầng mang tính chất kiến tạo không gian phát triển mới.

Không đầu tư rời rạc theo từng dự án riêng lẻ, T&T Group đang từng bước hình thành một hệ sinh thái logistics tích hợp theo chiều sâu và bề rộng, gắn kết hạ tầng – công nghiệp – đô thị – hàng không – cảng biển trong một chuỗi vận hành đồng bộ. Đây không chỉ là mô hình logistics truyền thống, mà là logistics thông minh, kết nối đa phương thức, tối ưu chuỗi cung ứng và lan tỏa phát triển vùng.

Trên bản đồ hiện tại, các mảnh ghép đã và đang hình thành rõ nét:

Ở phía Bắc là Việt Nam SuperPort Vĩnh Phúc, siêu cảng logistics thông minh có khả năng kết nối trực tiếp hành lang kinh tế Côn Minh – Lào Cai – Hải Phòng, thuộc Mạng lưới Logistics thông minh ASEAN; đồng thời tiếp cận đường sắt quốc gia và cao tốc Nội Bài – Lào Cai. Đây sẽ là điểm trung chuyển chiến lược cho hàng hóa liên vùng phía Bắc và xuyên biên giới Trung Quốc – Việt Nam – ASEAN.

Tại Hà Nội, Cụm công nghiệp Nam Phúc Thọ - Giai đoạn 1 là một trong những dự án trọng điểm của Thủ đô Hà Nội, và là cụm công nghiệp lớn nhất trên địa bàn thành phố tính đến thời điểm hiện tại. Dự án được định hướng trở thành một cụm công nghiệp đa ngành, có tính chất công nghiệp kỹ thuật và giá trị gia tăng cao, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu và ít gây ô nhiễm. Cụm công nghiệp được thành lập với kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thu hút đầu tư, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện Phúc Thọ.

Không thể không nhắc tới Cảng Quảng Ninh – một trong những cảng biển quốc tế có vai trò then chốt trong mạng lưới logistics phía Bắc mà T&T Group hiện đang đầu tư và vận hành. Sở hữu vị trí chiến lược ở Vịnh Bắc Bộ, gần các tuyến vận tải biển quốc tế, Cảng Quảng Ninh không chỉ là cửa ngõ xuất nhập khẩu của vùng Đông Bắc, mà còn là trung tâm trung chuyển container, tổng hợp hàng hóa cho khu công nghiệp Hải Phòng – Bắc Ninh – Quảng Ninh – Thái Nguyên.

Theo quy hoạch, Cảng Quảng Ninh không vận hành đơn lẻ, mà là "mũi nhọn đường biển" trong trục vận tải đa phương thức Bắc Bộ: biển – bộ – đường sắt – cảng cạn – kho ngoại quan. Khi Việt Nam SuperPort đi vào khai thác đồng bộ, trục Quảng Ninh – Vĩnh Phúc sẽ trở thành hành lang logistics trọng yếu giúp giảm tải cho Hải Phòng, giảm chi phí logistics vùng Bắc Bộ, và tăng khả năng cạnh tranh xuất khẩu cho các doanh nghiệp công nghiệp phụ trợ, điện tử, nông sản phía Bắc.

Theo phân tích của các chuyên gia logistics, cách T&T tổ chức hệ sinh thái mang mô hình "liên kết đa cực – chuỗi giá trị liên vùng". Thay vì xây dựng logistics đơn lẻ phục vụ địa phương, T&T đang hình thành "trục hậu cần xuyên Bắc – Trung – Nam", gắn với các cực tăng trưởng kinh tế và hành lang vận tải quốc tế.

Nếu Việt Nam SuperPort là mắt xích vận tải quốc tế phía Bắc, thì khu vực miền Trung – Tây Nguyên với Cảng hàng không Quảng Trị , Tổ hợp công nghiệp hàng không, logistics, dịch vụ, thương mại và đô thị sân bay và Cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương sẽ là "nút hậu cần trung tâm" của trục miền Trung – ASEAN. Khi các tuyến cao tốc, sân bay, cảng biển và trung tâm logistics này được kết nối, T&T Group không chỉ hoàn thiện chuỗi cung ứng cho riêng mình, mà còn góp phần giảm chi phí logistics quốc gia – điều mà Chính phủ đang quyết liệt thúc đẩy trong Chiến lược phát triển hạ tầng đến năm 2030

Không dừng lại ở đó, việc Vietravel Airlines sở hữu đội bay riêng và mở rộng vận tải hàng hóa (air cargo), hệ sinh thái logistics của T&T sẽ tích hợp trục vận tải hàng không, tạo năng lực vận chuyển nhanh cho chuỗi cung ứng công nghệ cao, y tế, nông sản xuất khẩu và thương mại điện tử xuyên biên giới.

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang cần hạ tầng logistics đủ lớn – đủ mạnh để giảm chi phí, tăng tốc độ và nâng cao sức cạnh tranh, mô hình hệ sinh thái logistics tích hợp của T&T Group đang trở thành một case study tiêu biểu cho cách doanh nghiệp tư nhân "nghĩ lớn – làm bài bản – kiến tạo giá trị chung".

Đáng chú ý, tính đến nay, T&T là một trong số rất ít doanh nghiệp tư nhân vừa đầu tư cảng biển nước sâu (Cảng Quảng Ninh), vừa đầu tư cảng cạn (SuperPort), đồng thời kết nối hạ tầng trung chuyển (cao tốc, cụm CN, hàng không), thể hiện một tư duy phát triển toàn diện và đúng với định hướng đa phương thức – kết nối vùng – hạ tầng đồng bộ mà Chính phủ đang theo đuổi trong Chiến lược logistics quốc gia đến năm 2030.

Đáng chú ý, bức tranh hạ tầng của bầu Hiển không chỉ dừng lại ở hạ tầng giao thông – logistics. Tập đoàn T&T Group đang tập trung nhiều nguồn lực để đầu tư, phát triển hạ tầng năng lượng - đúng theo tinh thần Nghị quyết số 55 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

T&T Group đã và đang triển khai nhiều dự án hạ tầng năng lượng lớn trong và ngoài nước như các dự án điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối, tổ hợp điện khí LNG Hải Lăng Quảng Trị - giai đoạn 1 tổng công suất 1.500MW. Dự án điện gió Savan 1 tại Lào – giai đoạn 1 (300 MW)… Đồng thời, Tập đoàn đang xúc tiến đầu tư các dự án năng lượng sạch gắn với phát triển chuỗi công nghiệp phụ trợ, pin lưu trữ năng lượng, hydrogen xanh & thu hồi carbon…, góp phần thực hiện mục tiêu trung hòa carbon, đạt Net Zero vào năm 2050 và đảm bảo an ninh năng lượng dài hạn cho Quốc gia.

Một dấu ấn hạ tầng khác của T&T Group không thể không nhắc đến – chính là hạ tầng bất động sản. Các dự án bất động sản do T&T phát triển không chỉ đơn thuần là các khu đô thị quy mô lớn hay các tổ hợp công trình nhà ở, căn hộ, văn phòng thương mại, khách sạn, khu nghỉ dưỡng… , mà còn được đồng bộ cùng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội như giao thông nội khu, trường học, công viên, trung tâm thương mại… tạo thành những đô thị hiện đại, đồng bộ, đáng sống.

Từ các khu đô thị như T&T Victoria (Nghệ An), T&T Định Công, T&T Riverview Vĩnh Hưng (Hà Nội)… đến loạt dự án trung tâm đang được đầu tư xây dựng như dự án số 2 Phạm Ngọc Thạch (Hà Nội), T&T Phố Nối (Hưng Yên), T&T City Millennia (Long An), Khu dân cư Phước Thọ (Vĩnh Long), Khu đô thị tại An Giang (An Giang), T&T Sa Đéc (Đồng Tháp)…, đã và đang góp phần thay đổi diện mạo đô thị Việt Nam, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tại nhiều địa phương trên cả nước.

Trong lĩnh vực hàng không, kế hoạch của T&T Group không dừng lại ở phát triển 1 hãng bay hay sân bay, tập đoàn của Bầu Hiển đang theo đuổi mô hình tập đoàn hàng không tích hợp – một mô hình đã thành công tại nhiều quốc gia trên thế giới như: Singapore Airlines Group, Lufthansa Group (Đức), Qatar Airways và Emirates Group (UAE)…

T&T Group hướng tới mô hình tương tự, với một nền móng đang được xây dựng vững chắc, sẵn sàng cho sự ra đời của một hệ sinh thái hàng không.

T&T Airlines - doanh nghiệp chuyên làm dịch vụ về hàng không (vận tải hàng không, đại lý du lịch, dịch vụ điều hành bay, các dịch vụ, hoạt động hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không…)

Cảng hàng không Quảng Trị: quy mô hơn 265 ha, tổng mức đầu tư 5.800 tỷ đồng, xây dựng đạt tiêu chuẩn CHK cấp 4C và sân bay quân sự cấp II. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai dự án, trên cơ sở tính toán hiệu quả đầu tư và nhu cầu phát triển trong tương lai, dựa trên đề xuất của đơn vị thực hiện là Công ty TNHH Cảng hàng không Quảng Trị, mới đây, UBND tỉnh Quảng Trị vừa đề nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu nâng cấp Cảng hàng không Quảng Trị từ cấp 4C lên 4E, nhằm mở rộng năng lực tiếp nhận các loại máy bay thân rộng như Boeing 777, Airbus A350, phục vụ mục tiêu kết nối quốc tế và phát triển vùng trung tâm Bắc Trung Bộ.

Theo kế hoạch, dự kiến Cảng hàng không Quảng Trị sẽ hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2026.

Tổ hợp công nghiệp hàng không - logistics - dịch vụ - thương mại - đô thị sân bay với tổng diện tích khoảng 10.800ha (Tổ hợp công nghiệp hàng không khoảng 7.000 ha) đặt tại tỉnh Quảng Trị. Gồm đầy đủ các khu chức năng cho một tổ hợp công nghiệp hàng không như: bảo trì bảo dưỡng máy bay, sản xuất lắp ráp linh kiện phụ tùng máy bay, thiết bị bay, sản xuất và thử nghiệm máy bay…, khu dịch vụ kho vận và trung chuyển hàng hóa (logistics hub), khu hàng không sáng tạo, khu trung tâm dịch vụ hiện đại và đô thị sân bay.

Vietravel Airlines – mảnh ghép quan trọng để T&T hoàn thiện hệ sinh thái hàng không, hướng tới xây dựng một tập đoàn hàng không theo các mô hình quốc tế.

Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị đã khẳng định: Mục tiêu đến năm 2030, Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia; là lực lượng tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tầm nhìn đến năm 2045, Kinh tế tư nhân Việt Nam phát triển nhanh, mạnh, bền vững, chủ động tham gia vào chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu; có năng lực cạnh tranh cao trong khu vực và quốc tế. Đây không chỉ là một mục tiêu kinh tế, mà còn là một sứ mệnh lịch sử đặt lên vai cộng đồng doanh nghiệp tư nhân Việt Nam, trong kỷ nguyên mới của kiến tạo quốc gia.

Tuy nhiên, để tinh thần Nghị quyết trở thành hành động cụ thể, cần những doanh nghiệp dám bước vào lĩnh vực khó – dài hạn – mang tính nền tảng. Trong số đó, T&T Group nổi lên như một hình mẫu tiêu biểu: không chỉ tích cực tham gia trong các dự án PPP, đầu tư các công trình, dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia, mà còn chủ động phát triển hệ sinh thái logistics – hàng không – công nghiệp phụ trợ – đô thị thông minh, xây dựng chuỗi giá trị liên kết… Những bước đi này không chỉ đòi hỏi tiềm lực tài chính, mà quan trọng hơn là bản lĩnh chính trị, tư duy quốc gia và cam kết phát triển bền vững – đúng như tinh thần mà Đảng và Chính phủ đang kỳ vọng ở khu vực tư nhân.

Tham gia sâu vào các công trình chiến lược như cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương, cảng hàng không Quảng Trị, siêu cảng Việt Nam SuperPort Vĩnh Phúc, tổ hợp logistics – đô thị sân bay… T&T không chỉ đang "làm kinh tế", mà thực sự đang đồng hành cùng Nhà nước trong kiến thiết hạ tầng quốc gia, mở ra không gian phát triển mới cho các vùng kinh tế, kết nối chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. T&T không đi một mình – mà đang đi như một đại diện tiêu biểu cho kinh tế tư nhân Việt Nam dấn thân vì sự thịnh vượng chung của đất nước.

