Thế giới có 8 tỉ người đồng nghĩa với việc có hàng tỉ hình mẫu khác nhau về một nhà lý tưởng. Nhưng dù chọn phong cách thiết kế nào, trang trí tổ ấm ra sao thì được sống trong không gian sống tiện nghi và thoáng đãng vẫn là mong muốn chung của tất thảy.

Nhưng làm thế nào để có không gian gian sống như ý bởi rõ ràng việc kiến tạo nên ngôi nhà đẹp rất khác và rất khó so với việc ngắm nhà đẹp. Với 16 năm kinh nghiệm tư vấn, thiết kế công trình dân dụng, KTS Nghiêm Đình Toàn đặc biệt lưu ý với các chủ đầu tư cách cần xác định phong cách phù hợp như bước quan trọng để có một ngôi nhà thoáng, đẹp, tiện nghi đúng ý.

KTS Nghiêm Đình Toàn là thạc sĩ xuất sắc tại trường ĐH Salford, Anh. Anh là nhà đồng sáng lập công ty me + Architect và được những người yêu kiến trúc nói riêng biết đến khi tòa The Veil - White Palace do anh làm kiến trúc sư chủ trì lọt vào chung kết Liên hoan Kiến trúc thế giới – World Architecture Festival năm 2021. Trước đó, KTS Nghiêm Đình Toàn từng đại diện công ty a21studio, trình bày đạt giải nhất tại của cuộc thi World Architecture Festival..

Chào KTS Nghiêm Đình Toàn, từ kinh nghiệm thực tiễn của anh đâu là những yếu tố quan trọng cần xác định, chuẩn bị kĩ trước khi bắt tay cải tạo, trang trí nhà?

Có rất nhiều yếu tố cần quan tâm tìm hiểu khi bắt tay vào cải tạo nhà. Tuy nhiên cốt lõi nhất là 3 yếu tố: Tìm người tư vấn thiết kế phù hợp; chủ nhà xác định được chi phí đầu tư cho việc cải tạo, sửa chữa căn nhà. Cuối cùng là thời gian chủ nhà dành cho việc cải tạo. Xác định rõ 3 yếu tố này chính là tiền đề để việc cải tạo nhà được thuận lợi.

Thực tế cho thấy có những gia chủ dù đầu tư nhiều tiền của vào việc cải tạo, trang trí nhà nhưng kết quả lại không được như mong muốn, đặc biệt là những người lần đầu sửa nhà. Vậy những sai lầm này là do đâu?

Có nhiều lý do dẫn đến việc cải tạo nhà không như ý. Yếu tố thường gặp nhất đầu tiên phải kể đến việc thiếu cẩn thận trong việc lựa chọn người tư vấn, dẫn tới thiếu sự hình dung cụ thể mức độ đầu tư so với sản phẩm nhận được. Mức độ đầu tư sẽ tỷ lệ thuận với chất lượng công trình và nhà tư vấn thiết kế càng giỏi sẽ biết sử dụng vật liệu ở mức độ cao nhất, để có được chi phí phù hợp nhất.

Tôi từng gặp không ít trường hợp vì muốn tiết kiệm chi phí thuê tư vấn phù hợp nên tự kiểm soát các vấn đề liên quan đến thiết kế, thi công.Trong khi đây là các vấn đề vốn thường có rất nhiều phát sinh mà gia chủ lại không có kinh nghiệm nên không có phương án giải quyết phù hợp, tối ưu khi có vấn đề.

Kế đó nhiều chủ nhà cũng không tìm hiểu rõ chi phí đầu tư thiết kế, sửa chữa căn nhà, vội vã về thời gian dẫn đến kết quả không mong muốn. Cuối cùng yếu tố khiến các KTS, các nhà tư vấn rất đau đầu chính là việc chủ nhà quá quan tâm đến sự góp ý của người xung quanh mà ko lắng nghe ý kiến của chuyên gia, từ thay đổi thiết kế đã thống nhất ban đầu. Chưa kể đó là ý kiến của người không có chuyên môn.

Không gian sống tại đô thị hiện nay thường bị hạn chế về diện tích, vị trí. Vậy làm sao để mang đến sự thông thoáng cho những ngôi nhà như vậy?

Với nhà nhỏ, sự tự do trong việc bố trí, sắp đặt các không gian, tự do trong việc sử dụng các không gian đó cho những hoạt động khác nhau chính là giải pháp… Chính sự tự do này, sẽ cho phép mọi người sử dụng tối đa chức năng của từng vật dụng trong không gian đó, dẫn đến chừa các khoảng không gian còn lại cho những khoảng trống, lỗ mở… vốn tạo ra cảm giác thông thoáng cho căn nhà.

Nhiều người cho rằng hạn chế đồ đạc là cách giúp không gian tổng thể thoáng đãng. Xin KTS gợi ý cách chọn nội thất phù hợp để đủ công năng, hợp sở thích mà không bị tham đồ?

Hãy tránh việc cố định một chức năng vào trong một vật thể, hay một không gian nhất định. Hiện nay, có rất nhiều món đồ nội thất cho phép mọi người có thể có nhiều hình thức tương tác và cũng như bố trí, tuy nhiên, tất cả đều phải diễn ra trong một không gian nhất định.

Việc tạo ra một không gian đủ linh hoạt là điều đầu tiên nên được tính đến. Hãy tránh việc cố định một chức năng cho một không gian cụ thể, từ đó, việc lựa chọn đồ nội thất đặt vào cũng dễ dàng hơn, không bị gò bó bởi một hình thức hoặc chức năng định trước.

Ngày nay trước khi bắt tay vào cải tạo nhà, gia chủ thường nghiên cứu rất nhiều không gian đẹp trên các trang báo nước ngoài, Pinterest, công trình mẫu... Tuy nhiên có nhiều người không tìm được phong cách nhất quán mà thích cách này một chút, cái kia một chút. Vậy, làm thế nào để xác định được phong cách phù hợp nhất với bản thân trong trường hợp này?

Hiện nay có rất nhiều nguồn thông tin chia sẻ về nhà cửa, kiến trúc trên mạng. Điều này giúp gia chủ có nhiều sự lựa chọn và cũng khiến nhiều người tự tin rằng mình có thể tự thiết kế dựa trên những ngôi nhà trong ảnh. Nhưng thực tế những thông tin này quá ngắn để cung cấp cho mọi người đủ kiến thức, lý do để tạo ra một không gian đó. Bạn sẽ bị bối rối bởi thực tế là không gian của bạn rất khác so với ảnh. Hơn nữa không phải cái gì đẹp ghép với nhau cũng ra tổng thể đẹp.

Việc tham khảo nhà đẹp trên các chuyên trang, MXH cũng giống như việc tìm thông tin chữa trị bệnh có thể được tìm kiếm trên mạng, sẽ cho ra vô vàn kết quả. Bạn có thể tham khảo cho biết nhưng khi cơ thể gặp vấn đề thật sự, bạn phải đến bệnh viện. Để xác định được phong cách phù hợp nhất cho mình, gia chủ nên tìm đến người tư vấn phù hợp, có như vậy, sẽ đỡ mất thời gian, công sức cũng như thời gian và chi phí sau này.

Nếu tự cải tạo nhà mà không tham vấn kiến trúc sư, gia chủ sẽ đối mặt với rủi ro gì?

Dễ thấy nhất chính là khả năng rủi ro của một không gian sống thiếu chất lượng. Điều này cũng giống như hậu quả của việc tự chữa bệnh mà không tham vấn bác sĩ. Nếu may bạn có thể khỏi nhưng nếu không may, không ai nói trước được hậu quả.

Việc sống trong một không gian sống thiếu chất lượng có thể không dẫn đến tình trạng sức khỏe tồi tệ ngay tức khắc, nhưng về lâu dài, việc nhận ra nơi được gọi là “không gian sống” ấy không đáng sống nữa, thì chi phí, thời gian mình đã bỏ ra trong ngần ấy tháng, năm là gần như vô giá, vì khó mà lấy lại được.

Có một thực tế khác ở nhiều ngôi nhà Việt đó là các thành viên không tìm được tiếng nói chung dẫn đến phải ”ghép” những phong cách khác nhau trong cùng một không gian sống. Trong trường hợp này, làm thế nào để vẫn giữ được sự hài hòa, mạch kết nối chung?

Thông thường, mọi người thường gắn một chức năng cụ thể cho một không gian cụ thể với những vật dụng cố định, ví dụ như, phòng ăn sẽ có bàn ghế ăn dành cho việc ăn uống, phòng khách sẽ có bộ sofa, tivi… dành cho việc gặp gỡ, trao đổi, giải trí… Tuy nhiên, khi thực tế, chúng ta luôn sử dụng các không gian trên một cách linh hoạt; như việc ăn uống ở phòng khách, hay ngồi nói chuyện trao đổi trong không gian phòng ăn, hoặc bếp…

Chúng ta không bị cản trở trong việc sử dụng khác không gian như vậy. Do đó, việc lo lắng rằng, sự hài hòa, hay mạch kết nối chung trong không gian sống chỉ là cảm giác của sự “nhìn”.

Trong khi đó, việc tạo ra một không gian sống, mục đích lớn nhất vẫn là tạo ra sự thoải mái của các thành viên trong gia đình, gầy dựng thêm mối quan hệ gắn kết ở những thời điểm khác nhau, nên việc cố gắng xác định, và tạo mối liên kết chỉ hợp lý, nếu như điều này giúp tăng cường sự thoải mái của mọi người như đã đề cập bên trên. Hay nói cách khác, nếu như không gian đó, tạo được cảm giác thoải mái, và liên kết mọi người, thì tự khắc, cái “không khí liên kết” đó, sẽ kết nối các không gian lại với nhau.









Theo Hà Trần - Ảnh: Viết Thanh Phụ nữ số