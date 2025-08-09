Tại Cần Giuộc, Tây Ninh, T&T City Millennia là một ví dụ rõ nét thể hiện triết lý khai mở bền vững mà T&T Group luôn luôn theo đuổi. Thành phố Thiên niên kỷ phía Nam tp.Hồ Chí Minh đang dần được định vị như một đô thị trẻ năng động, hiện đại, mang trong mình tinh hoa thế giới và bản sắc Việt Nam.



Marco Polo, nhà thám hiểm người Venice được coi là một trong những người châu Âu đầu tiên vượt qua Con đường tơ lụa đến khám phá Trung Quốc. Sinh năm 1254 trong một gia đình thương nhân, ngay từ khi còn nhỏ, Marco đã được tiếp xúc với thế giới thương gia.

Năm 1271, ở tuổi 17, Marco Polo bắt đầu hành trình đến phương Đông cùng cha và chú mình. Ông đã đi qua nhiều vùng khác nhau, từ miền đông Thổ Nhĩ Kỹ, Tabriz (ở Iran ngày nay), Afghanistan… trước khi dừng chân tại Mông Cổ 4 năm sau đó.

Trong thời gian ở đây, Marco đã tự học ngoại ngữ, rồi dành gần 2 thập niên tiếp theo để khám phá nhiều vùng đất khác nhau của đế chế rộng lớn trong vai trò một sứ giả đặc biệt. Ông đặt chân tới phần lớn lãnh thổ Trung Quốc, một số vùng của Ấn Độ và một vài quốc gia Đông Nam Á.

Marco quan sát, khám phá rồi ghi chép lại những trải nghiệm của mình trong tác phẩm bất hủ Il Milione (Những chuyến du hành của Marco Polo). Cuốn sách đã đóng góp to lớn vào sự hiểu biết của người tây phương về châu Á, từ đó mở ra các cuộc đối thoại, giao lưu văn hóa cũng như thúc đẩy mậu dịch với phương Đông trong những năm tiếp theo.

Cảm hứng từ chuyến viễn du ngày ấy của Marco Polo một lần nữa được khơi dậy trong hành trình kiến tạo của T&T Group tại vùng đất Tây Ninh, nơi đang vươn mình mạnh mẽ trên bản đồ phát triển, với công trình biểu tượng T&T City Millennia – Thành phố Thiên niên kỷ mang linh hồn của sự khám phá, giao thoa, một thành phố thịnh vượng và hạnh phúc.

Trước đó, Công ty Cổ phần Thái Sơn Long An, một thành viên của T&T Group, đã gây tiếng vang lớn với việc mở bán thành công 100% "giỏ hàng" với 967 lô đất tại dự án T&T Long Hậu chỉ trong vòng 3 tuần. Thành công này tạo dựng uy tín vững chắc và niềm tin của thị trường vào năng lực của chủ đầu tư tại địa phương, qua đó trở thành bước đệm để T&T Group tự tin triển khai một khát vọng lớn hơn nhiều: Đại dự án T&T City Millennia quy mô lên tới 267 ha.

Ngay từ tên gọi "Thành phố Thiên niên kỷ", T&T Group đã cho thấy tầm nhìn dài hạn, đó là kiến tạo một trung tâm đô thị mới, một biểu tượng phát triển cho cả khu vực, nơi tinh hoa thế giới giao hòa với bản sắc địa phương theo đúng tinh thần khai mở của Marco Polo.

T&T City Millennia không chỉ là một khu đô thị đơn thuần, mà là một bản tuyên ngôn cho tầm nhìn dài hạn và triết lý phát triển bền vững của T&T Group tại vùng đất Tây Ninh.

Tư duy "kiến tạo hệ sinh thái theo hướng khai mở", kết hợp hài hòa tinh hoa thế giới và bản sắc Việt Nam cũng được thể hiện rõ nét khi T&T Group "bắt tay" với những đối tác hàng đầu thế giới như Belt Collins (Mỹ), Anabuki (Nhật Bản)… để thiết kế, quản lý, vận hành, đảm bảo T&T City Millennia đạt chuẩn mực mang tầm quốc tế.

Nhiều hạng mục điểm nhấn được khẩn trương hoàn thiện, nổi bật là Tuyến phố đi bộ Millennia Journey – Hành trình thiên niên kỷ tái hiện biểu tượng giao thương lịch sử theo dấu chân Marco Polo thông qua ngôn ngữ của ánh sáng, chuyển động và công nghệ hiện đại. Millennia Journey không chỉ mang tính biểu tượng mà còn là điểm gặp gỡ của cư dân, du khách và cộng đồng, tạo nên dòng chảy văn hóa liên tục và sống động giữa lòng đô thị mới.

Bên cạnh đó, Dòng sông ánh sáng - công trình kết hợp giữa công nghệ, âm nhạc và yếu tố sông nước bản địa - trở thành trục cảnh quan trung tâm mang tính biểu tượng. Với các chương trình trình diễn ánh sáng theo chủ đề được tổ chức định kỳ, dự án tạo nên một đời sống đô thị sôi động, thúc đẩy hoạt động thương mại và thu hút du lịch nội khu.

Quan trọng hơn, loạt hệ thống tiện ích toàn diện cũng đã được đầu tư bài bản, "đi trước một bước": trường phổ thông liên cấp FPT School được khởi công xây dựng ngay trong quý I/2025, các trung tâm thương mại, công viên ven sông, quảng trường, bến du thuyền... Tất cả được quy hoạch để phục vụ một cộng đồng cư dân thực sự, chứ không phải những căn nhà trống chờ tăng giá.

Một điểm nhấn độc đáo khác làm nên linh hồn của T&T City Millennia là sự trân trọng tối đa với thiên nhiên, tạo ra một không gian sống trong lành, cân bằng và văn minh, tái hiện qua ngôn ngữ đô thị hiện đại. Ở đó, dòng sông nên thơ không chỉ được giữ lại mà còn được khơi nguồn thành "trục cảm xúc và chức năng", trở thành "dòng sông kể chuyện" của cả thành phố trẻ.

Với tầm nhìn phát triển như vậy, tác động của T&T City Millennia được kỳ vọng vượt ra ngoài ranh giới của một dự án bất động sản thông thường. Không chỉ là công trình mang tính biểu tượng của địa phương, dự án còn góp phần định hình lại diện mạo đô thị khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, thúc đẩy sự dịch chuyển về không gian sống từ khu vực trung tâm TP.HCM ra các vùng vệ tinh giàu tiềm năng.

Người dân phía Nam Tp.HCM và các tỉnh lân cận sẽ không còn phải di chuyển quá xa vào nội đô để có thể tiếp cận các dịch vụ văn hóa giải trí hiện đại ,hệ tiện ích, dịch vụ toàn diện và không gian sinh sống năng động, tiện nghi, bền vững.

Nhờ đó, khu vực này sẽ trở thành một "thỏi nam châm" thu hút đầu tư, tạo ra hàng ngàn việc làm từ giai đoạn xây dựng đến khi đi vào vận hành, góp phần nâng cao đời sống kinh tế – xã hội của địa phương và mở ra động lực phát triển mới cho toàn vùng.

Sự hình thành của một đại đô thị quy mô đã thúc đẩy chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm kết nối với TP.HCM như trục đường Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Văn Tạo, cao tốc Bến Lức - Long Thành. Giá trị bất động sản của người dân trong khu vực lân cận cũng tăng lên một cách bền vững nhờ sự hình thành của một trung tâm đô thị thực sự.

Từ những "lực đẩy" hữu hình này, Tây Ninh, vùng đất hiền hòa bên sông Vàm Cỏ, đang dần mang một diện mạo mới, vươn mình trở thành một cực phát triển năng động.

Trên thực tế, dấu ấn kiến tạo không gian sống của T&T Group đã hiện diện rõ nét ở nhiều dự án trước đó, không chỉ riêng tại T&T City Millennia.

Quan điểm kinh doanh của T&T Group rất rõ ràng: Không xây dựng ồ ạt, không phát triển "nóng" bất động sản bằng mọi giá. Tập đoàn lựa chọn cách làm "chậm mà chắc", thận trọng trong từng bước đi, chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực đầu tư, thủ tục và quy trình pháp lý đầy đủ - minh bạch, triển khai một cách bài bản, có chọn lọc. Hay nói như lãnh đạo T&T Group, đó là cách "làm thật để tạo ra giá trị thật cho cộng đồng".

Điển hình, tại thủ đô Hà Nội, những công trình như T&T DC Complex, T&T Phạm Ngọc Thạch hay T&T Hàng Bài đang góp phần định hình chuẩn sống mới ngay tại trung tâm. Về với miền Trung, T&T Victoria ở Nghệ An hay T&T Twin Tower tại Đà Nẵng cũng đang trở thành những biểu tượng đô thị hiện đại. Tại Hưng Yên, dự án T&T Phố Nối đã trở thành một khu đô thị sầm uất, góp phần thay đổi diện mạo của cả khu vực.

Tại khu vực Tây Nam Bộ, T&T Group tiếp tục hành trình kiến tạo với hàng loạt dự án lớn. Dự án khu dân cư Phước Thọ ở Vĩnh Long với quy mô 11,53ha mang đến một không gian sống bài bản với 485 sản phẩm thấp tầng. Tại An Giang, Khu phức hợp nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ Long Xuyên đang dần định hình lại trung tâm thành phố Long Xuyên. Xa hơn, các Khu đô thị mới tại Khóm 5 (Cà Mau) và Rạch Nhum (Phú Quốc) cũng sẽ góp phần thay đổi bộ mặt đô thị phía cực Nam Tổ quốc trong tương lai gần.

Tới với mỗi vùng đất, T&T Group đồng thời mang đến một tầm nhìn quy hoạch tổng thể, chú trọng đầu tư vào tiện ích, hạ tầng xã hội, và đặc biệt là luôn lồng ghép và tôn vinh các giá trị bản sắc địa phương. Như dự án Khu du lịch Gio Hải (Quảng Trị) hay Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (Nghệ An), yếu tố văn hóa, lịch sử luôn được đặt lên đầu. Điều đó cho thấy sự tôn trọng và mong muốn đóng góp thực sự cho vùng đất.

Bên cạnh đó, các dự án quy mô lớn như của T&T Group cũng là một cú hích quan trọng không chỉ làm đẹp cho bộ mặt đô thị hiện đại mà còn tạo ra một tiêu chuẩn mới về chất lượng sống, giúp địa phương thu hút và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời là cơ sở để kêu gọi các nhà đầu tư khác cùng đồng hành, phát triển. Sự thay đổi ấy hiện hữu trong chính cuộc sống và cảm nhận của những người dân địa phương.

Bác Ba Hưng, một người dân đã sống gần trọn đời ở Cần Giuộc, Tây Ninh, chỉ tay về phía đại đô thị T&T City Millennia: "Ngày xưa ở đây chỉ là đồng ruộng, đi lại khó khăn. Từ ngày có dự án của T&T, đường sá thênh thang, đèn điện sáng trưng. Đất đai của gia đình cũng có giá hơn hẳn, nhưng quý nhất là thấy quê mình thay đổi từng ngày, văn minh, hiện đại hơn. Họ không chỉ xây nhà bán mà trong tương lai, còn mang cả trường học, khu mua sắm về đây, cuộc sống của chúng tôi tiện lợi hơn rất nhiều."

Chị Thu Lan, một tiểu thương tại khu vực Phố Nối, Hưng Yên, chia sẻ: "Khu đô thị T&T Phố Nối mọc lên đã góp phần biến cả vùng này thành một trung tâm sầm uất. Nhìn những dãy nhà khang trang, đường phố sạch đẹp, chúng tôi thấy phấn khởi và có thêm động lực làm ăn".

Quay trở lại hành trình của Marco Polo thế kỷ XIII. Dành ra 24 năm tuổi trẻ để khám phá các vùng đất mới vùng Viễn Đông, ông trở thành biểu tượng của tinh thần giao thương và kết nối.

Cũng giống như thế, một khu đô thị, dù hiện đại đến đâu, cũng không thể phát triển biệt lập. Nó cần được đặt trong một hệ sinh thái kinh tế rộng lớn hơn. Hiểu rõ điều này, chiến lược của T&T Group không chỉ dừng lại ở bất động sản. Tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam đang kiến tạo những trụ cột hạ tầng kinh tế vững chắc, tạo ra "đòn bẩy" cho sự phát triển của cả một vùng.

Là một tập đoàn đa ngành hoạt động trên 7 lĩnh vực, một trong những trụ cột lớn nhất của T&T chính là năng lượng.

Để các đô thị mới có thể vận hành, để các nhà máy có thể sản xuất, an ninh năng lượng là yếu tố tiên quyết. T&T Group đã trở thành một trong những nhà đầu tư tư nhân hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng sạch. Chuỗi 10 nhà máy điện mặt trời, điện gió với tổng công suất gần 877 MW đã đi vào vận hành tại các tỉnh Ninh Thuận, Sóc Trăng, Gia Lai... cung cấp nguồn năng lượng xanh cho lưới điện quốc gia.

Đặc biệt, siêu dự án Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng với tổng vốn đầu tư 2 tỷ USD được kỳ vọng sẽ biến Quảng Trị thành trung tâm năng lượng của khu vực miền Trung, tạo ra hàng ngàn việc làm trong lĩnh vực công nghệ cao, thu hút chuỗi công nghiệp phụ trợ và đóng góp lớn vào ngân sách địa phương.

Bên cạnh năng lượng thì giao thông và logistics – mạch máu của nền kinh tế - cũng đã được T&T Group xây dựng ở tầm vóc quốc tế. Trung tâm Logistics ICD Vĩnh Phúc - Dự án hợp tác với Tập đoàn YCH (Singapore) - được định vị là "siêu cảng cạn" đầu tiên của mạng lưới Logistics thông minh ASEAN, là đầu mối kết nối hàng hóa của toàn bộ khu vực kinh tế phía Bắc với thế giới qua cả đường bộ, đường sắt và đường hàng không.

Cảng hàng không Quảng Trị được kỳ vọng sẽ mở toang cánh cửa cho cả vùng kinh tế Bắc Trung Bộ, là hạt nhân của hành lang kinh tế Đông - Tây, kết nối Việt Nam với Lào, Thái Lan và Myanmar. Trong khi đó, việc T&T tham gia quản trị và hiện đại hóa Cảng biển nước sâu Quảng Ninh đã góp phần nâng cao năng lực thông quan, đưa Quảng Ninh trở thành một cửa ngõ giao thương quốc tế quan trọng.

Mới đây nhất là cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương, hợp phần quan trọng của tuyến cao tốc Dầu Giây – Liên Khương. Tuyến đường được kỳ vọng sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa TP.HCM và Đà Lạt, đồng thời khai thông trục giao thông huyết mạch nối Tây Nguyên với các khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam và các trung tâm kinh tế, xã hội dọc QL20.

Một điểm nhấn đáng chú ý khác trong chiến lược kiến tạo hệ sinh thái của T&T Group không thể không nhắc đến chính là Vietravel Airlines.

Sau khi có sự đồng hành của T&T Group, hãng bay đã nhanh chóng bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều chuyển động chiến lược: chính thức chuyển từ mô hình thuê sang sở hữu tàu bay với cột mốc liên tiếp đón nhận hai tàu bay Airbus (Airbus A321 và Airbus A320), chuẩn bị cho kế hoạch tăng vốn, mở rộng mạng đường bay, cải thiện dịch vụ và nâng cao năng lực vận hành.

Với nền tảng tài chính vững mạnh và tư duy quản trị hiện đại được hỗ trợ từ T&T Group, hãng hàng không này không chỉ dừng lại ở vai trò vận chuyển hành khách, mà đang được định hướng mở rộng sang mảng vận tài hàng hóa (air cargo), trở thành một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái du lịch - logistics - hàng không do T&T Group kiến tạo.

T&T Group còn đang theo đuổi một chiến lược táo bạo hơn: phát triển tổ hợp công nghiệp hàng không, logistics, đô thị sân bay quy mô lớn đầu tiên tại Việt Nam.

Tổ hợp này có quy mô khoảng 10.800 ha, trong đó riêng tổ hợp công nghiệp hàng không có tổng diện tích khoảng 7.000 ha, được đặt tại tỉnh Quảng Trị - nơi hội tụ các điều kiện thuận lợi về vị trí chiến lược, hạ tầng kết nối và tiềm năng phát triển ngành công nghiệp phụ trợ.

Dự án sẽ lấy sân bay Quảng Trị làm trung tâm và gồm đầy đủ các khu chức năng cho một tổ hợp công nghiệp hàng không như: bảo trì bảo dưỡng máy bay, sản xuất lắp ráp linh kiện phụ tùng máy bay, thiết bị bay, sản xuất và thử nghiệm máy bay…, khu dịch vụ kho vận và trung chuyển hàng hóa (logistics hub), khu hàng không sáng tạo, khu trung tâm dịch vụ hiện đại và đô thị sân bay. Trong đó, phát triển tổ hợp công nghiệp hàng không và xây dựng trung tâm trung chuyển hàng hóa quy mô lớn sẽ là ưu tiên trọng điểm của T&T Group.

Khi hoàn thiện, tổ hợp công nghiệp hàng không của T&T Group được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực nội địa hóa ngành hàng không Việt Nam, giảm sự phụ thuộc vào dịch vụ kỹ thuật nước ngoài, và mở ra một chuỗi giá trị mới mang tính công nghiệp, công nghệ cao.

Đây cũng là một bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa mục tiêu lớn hơn của T&T Group: không chỉ khai thác thị trường nội địa, mà từng bước đưa Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng, trung chuyển, bảo trì và dịch vụ hậu cần hàng không trong khu vực và thế giới.

Những "siêu dự án" này cho thấy một tư duy chiến lược vượt trội: T&T Group không chỉ xây "điểm đến" là các khu đô thị mà còn xây cả "con đường" (hạ tầng). Họ tạo ra một vòng tuần hoàn phát triển, nơi hạ tầng thúc đẩy kinh tế, kinh tế tạo ra nhu cầu về nhà ở và dịch vụ; để rồi chính các khu đô thị hiện đại lại trở thành hạt nhân để tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế.

Từ hàng loạt dự án quy mô lớn, câu hỏi đặt ra là: Điều gì đã dẫn dắt T&T Group đi theo con đường đầu tư dài hạn, nhiều thách thức nhưng cũng đầy trách nhiệm này? Câu trả lời nằm ở triết lý kinh doanh đã được định hình ngay từ những ngày đầu.

Tại T&T Group, giá trị cốt lõi "Tâm - Thanh - Thành - Tựu - Thiện - Toàn" là kim chỉ nam cho mọi quyết định. Chữ "Tâm" là khởi nguồn, đặt lợi ích của quốc gia, của cộng đồng làm trọng. Điều ấy thể hiện ở việc T&T Group chọn những "vùng trũng" để đầu tư, nơi cần một cú hích để phát triển.

Chữ "Thiện - Toàn" lý giải vì sao họ phải xây dựng những khu đô thị hoàn chỉnh, những hệ sinh thái bền vững, hướng tới các giá trị Chân - Thiện - Mỹ, chứ không phải những công trình chớp nhoáng.

Chữ "Thành - Tựu" là khát vọng đóng góp vào những thành tựu chung của đất nước, thể hiện qua việc đầu tư vào các dự án hạ tầng mang tầm vóc quốc gia, điển hình như Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng hay siêu cảng cạn Vĩnh Phúc.

Doanh nhân Đỗ Quang Hiển – Chủ tịch Điều hành của T&T Group, người thường được gọi một cách thân mật là "Bầu Hiển", không chỉ gắn với bóng đá. Ông còn là một nhà khoa học làm kinh tế, một doanh nhân dân tộc với khát vọng cống hiến mãnh liệt.

Trong nhiều bài phát biểu, ông luôn nhấn mạnh: "Lợi ích của doanh nghiệp phải được đặt trên cơ sở phát triển bền vững và trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội" hay "Chúng tôi là những doanh nhân dân tộc yêu nước, luôn có khát vọng cống hiến, khát vọng làm giàu, luôn gắn lợi ích dân tộc với lợi ích doanh nghiệp, doanh nhân."

Chính triết lý này đã tạo nên sự khác biệt. Nó giúp T&T Group nhận được sự tin tưởng của Chính phủ trong việc giao phó những dự án trọng điểm, sự tin tưởng hợp tác của đối tác nước ngoài lớn, sự ủng hộ của các địa phương và quan trọng nhất là sự tin yêu của người dân.

Người ta tin rằng, nơi nào có dấu chân của T&T Group, nơi đó không chỉ có những tòa nhà mọc lên, mà còn có cả cuộc sống được vun trồng.

Từ những đại đô thị như T&T City Millennia đang làm thay đổi diện mạo cả một vùng đất, đến những công trình hạ tầng năng lượng, giao thông mang tầm vóc quốc gia, tất cả đều là những mảnh ghép trong một bức tranh lớn hơn. Đó là bức tranh về một doanh nghiệp đang nỗ lực kiến tạo những giá trị bền vững, nơi thành công không chỉ được đo bằng những con số lợi nhuận, mà bằng sự thịnh vượng của các địa phương, bằng chất lượng sống được nâng cao của người dân, và bằng những di sản tích cực để lại cho thế hệ tương lai, giống như hành trình khám phá, khai mở của Marco Polo hàng trăm năm về trước.

