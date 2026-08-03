Khi một tấn thép, một dòng mã và một giao dịch cùng gặp nhau

Trong một khu liên hợp thép, lò cao được vận hành ở nhiệt độ hàng nghìn độ C. Quặng, than và các nguyên liệu khác đi qua một chu trình sản xuất dài trước khi trở thành thép cuộn cán nóng, thép xây dựng hay những loại thép phục vụ cơ khí chế tạo.

Năm 2025, Hòa Phát lần đầu bán ra 10,6 triệu tấn thép, tăng 31% so với năm trước. Cũng trong năm đó, theo dữ liệu VNTAX200, tập đoàn này nộp 12.954 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, thuộc nhóm doanh nghiệp tư nhân có quy mô đóng góp lớn nhất Việt Nam.

Những tấn thép rời khỏi nhà máy trước hết mang theo giá trị của nguyên liệu, máy móc, công nghệ, vốn đầu tư và sức lao động. Nó có thể đi vào một nhà xưởng, một cây cầu, một tuyến đường hay một sản phẩm công nghiệp khác. Hoạt động tạo ra thép ấy cũng tạo ra tiền lương cho người lao động, lợi nhuận cho doanh nghiệp và các khoản thuế, phí, nghĩa vụ phải nộp vào ngân sách.

Ở một nơi khác, sản phẩm không có hình dáng vật chất như thép. Đó có thể là một trò chơi trực tuyến được phát hành tại thị trường nước ngoài, một tin nhắn được gửi qua nền tảng số, một giao dịch thanh toán hay năng lực điện toán được cung cấp cho doanh nghiệp.

Năm 2025, doanh thu hợp nhất của VNG đạt 10.894 tỷ đồng, tăng 17%. Doanh thu của Zalo đạt 1.718 tỷ đồng và của Zalopay là 1.111 tỷ đồng, trong khi mảng điện toán đám mây GreenNode đạt 774 tỷ đồng, tăng 57%. Theo dữ liệu VNTAX200, VNG đóng góp 1.867 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước trong năm 2025. So với năm 2021, số nộp ngân sách của doanh nghiệp đã tăng gần 78%.

Đường tăng ấy cho thấy nguồn lực ngân sách không chỉ được tạo ra từ tài nguyên, đất đai hay những sản phẩm công nghiệp có thể cầm, nắm và vận chuyển. Nó còn có thể được hình thành từ phần mềm, dữ liệu, thanh toán số, trò chơi trực tuyến và hạ tầng công nghệ do người Việt Nam phát triển.

Với ngân hàng, con đường ấy lại có hình thức khác.

Đến cuối năm 2025, dư nợ tín dụng của ACB đạt 689.000 tỷ đồng, tăng 18,6% so với đầu năm. Dòng vốn ấy, khi được sử dụng hiệu quả, có thể trở thành một dây chuyền mới trong nhà máy, một đơn hàng được hoàn thành, một cửa hàng được mở rộng hay một việc làm được tạo ra.

Bản thân ngân hàng, từ kết quả hoạt động của mình, đã đóng góp 5.782 tỷ đồng vào ngân sách, theo VNTAX200. Riêng thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 4.335 tỷ đồng, chiếm khoảng 75% tổng số nộp được ghi nhận trong bộ dữ liệu. Đây là một trong những trường hợp có thể nhìn thấy khá rõ cách lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh được chuyển thành nguồn thu công thông qua thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ở một đầu khác của nền kinh tế là hàng triệu giao dịch có giá trị nhỏ hơn rất nhiều.

Một chai nước mắm, một gói thực phẩm, một miếng thịt, một cốc đồ uống hay một giỏ hàng tại cửa hàng gần nhà không tạo ra những con số đủ lớn nếu đứng riêng lẻ. Nhưng khi những giao dịch ấy được lặp lại hàng triệu lần, chúng tạo nên doanh thu, việc làm, thu nhập và nghĩa vụ ngân sách. Năm 2025, Tập đoàn Masan đã nộp 4.636 tỷ đồng vào ngân sách theo dữ liệu VNTAX200.

Bốn doanh nghiệp — Hòa Phát, ACB, VNG và Masan — hoạt động trong bốn lĩnh vực rất khác nhau, từ công nghiệp, tài chính, công nghệ và tiêu dùng. Tổng số nộp ngân sách của họ trong năm 2025 là hơn 25.239 tỷ đồng.

Để hình dung quy mô, con số đó tương đương hơn 970 dự án có tổng mức đầu tư bằng cầu Mò O. Đây chỉ là phép so sánh toán học bởi vì trong hệ thống nộp ngân sách, khoản tiền của một doanh nghiệp không được đánh dấu riêng để chi cho một cây cầu, trường học hay bệnh viện cụ thể. Nó đi vào nguồn lực chung cùng hàng triệu khoản thu khác, sau đó được phân bổ theo dự toán, chương trình và quyết định đầu tư của Nhà nước.