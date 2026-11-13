Phúc Long và Omachi là những thương hiệu nằm trong hệ sinh thái của Masan Group - tập đoàn do tỷ phú Nguyễn Đăng Quang làm Chủ tịch HĐQT.
02NHỮNG LỰA CHỌN HẰNG NGÀY
Tuần qua bạn đã gặp những cái tên nào?
Từ bữa ăn sáng, chuyến xe đi làm, siêu thị bạn ghé cuối tuần cho đến những chuyến du lịch… những thương hiệu nào đã xuất hiện? Đánh dấu các thương hiệu từng sử dụng để xem những cái tên quen thuộc ấy dẫn về đâu, hoặc cuộn xuống để đọc tiếp câu chuyện.
Không cần thử những món mới như Happy Cup hay Lẩu tam hoa, nhiều gia đình đã gặp Masan từ lâu trong bữa ăn hằng ngày. Đó có thể là chai Nam Ngư cạnh bếp, tương ớt CHIN-SU trên bàn ăn, gói Kokomi trong tủ hoặc ly Vinacafé buổi sáng. Ra đường lại có Wake-Up 247 và nước khoáng Vĩnh Hảo.
Vượt khỏi căn bếp, danh mục ấy còn nối sang việc giặt giũ với NET, Joins, Chanté, rồi tới chiếc điện thoại với dịch vụ di động Wintel. Những món đồ thường được mua riêng, dùng riêng lại có chung một địa chỉ doanh nghiệp phía sau.
Trong bếpNam Ngư · CHIN-SU · Omachi
Đồ uốngPhúc Long · Vinacafé · Vĩnh Hảo
Giặt giũNET · Joins · Chanté
Liên lạcWintel
Từ món hàng tới nơi mua hàng
5.486điểm bán WinCommerce cuối quý III/2026
894cửa hàng mở mới ròng trong chín tháng
Tính bình quân, mỗi ngày mạng lưới có thêm hơn ba điểm bán. Với một giỏ hàng mua ở WinMart hay WinMart+, mối liên hệ với Masan vì thế có thể nằm ở cả hai nơi: cửa hàng vừa ghé và những món vừa đặt vào giỏ.
TRONG CĂN BẾP QUEN THUỘC
Cứ 100 gia đình Việt thì có 98 gia đình sử dụng sản phẩm Masan Consumer
Theo Kantar Worldpanel
Mỗi ô tương ứng một hộ gia đình trong tỷ lệ công bố
Bạn có biết một chương trình bình chọn thường niên mang tên Fchoice do CafeF tổ chức? Đây không chỉ là một cuộc bình chọn thông thường mà là “bản đồ thành tựu” phản chiếu những câu chuyện kinh doanh đột phá trong năm, những doanh nhân, doanh nghiệp có thành tựu ấn tượng, tạo nên sức tác động sâu rộng đến nền kinh tế quốc gia. Năm 2026, FChoice Awards đã chính thức quay trở lại với thông điệp “Tăng trưởng vượt bậc – Ghi dấu toàn cầu”.
Không chỉ tỷ phú Nguyễn Đăng Quang, các tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Trần Bá Dương, Nguyễn Thị Phương Thảo đều là những doanh nhân đã hiện diện trong phần lớn cuộc sống thường nhật của người dân Việt Nam, và họ vẫn đang tiếp tục tạo ra những thay đổi ngày càng lớn cho đất nước.
Hãy cùng Fchoice đánh giá, đối với bạn, cuộc sống tiện ích, thịnh vượng hơn có công sức của những doanh nhân này không?
CUỘC SỐNG CỦA BẠN · BẠN CHỌN AI?
Tỷ phú nào đang ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn nhất?
Điều gì khiến cái tên này có sức nặng nhất?
Tương tác trong bài độc lập với hoạt động bình chọn chính thức của FChoice.
Hãy đọc tiếp để khám phá xem họ đã ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn như thế nào?
Trần Bá Dương · THACO
CHIẾC XE · GIỎ HÀNG · TIỆC CƯỚI
Đi xe Kia, Mazda tới Emart là hai lần gặp THACO
Một chiếc Kia, Mazda, BMW, Jeep… đưa cả nhà tới Emart mua sắm cuối tuần. Những thương hiệu ô tô và chuỗi đại siêu thị nghe chẳng liên quan, nhưng ở Việt Nam lại cùng có mặt trong hệ sinh thái THACO của ông Trần Bá Dương. THACO AUTO sản xuất, phân phối Kia và Mazda; còn THISO Retail đã tiếp quản Emart Việt Nam cùng quyền nhượng quyền độc quyền từ năm 2021.
Từ chiếc xe, giỏ hàng đến một đám cưới
Sau ngày mua xe, chủ xe còn quay lại hệ thống dịch vụ của THACO AUTO để bảo dưỡng, sửa chữa. Còn với người không đi Kia hay Mazda, cuộc “gặp” với THACO có thể diễn ra ở Thiso Mall, trong một lần mua sắm tại Emart, thậm chí ở đám cưới tổ chức tại Thiskyhall — những địa chỉ thuộc mảng thương mại, dịch vụ của THISO.
Nếu sang Trung Quốc, biết đâu bạn còn mua trúng một quả chuối đến từ trang trại THACO AGRI. Doanh nghiệp ước tính xuất khoảng 124.000 tấn sang thị trường này trong năm 2026 và đặt kế hoạch gần 500.000 tấn cho năm 2027.
Phạm Nhật Vượng · Vingroup
MUA XE VÀ GỌI MỘT CHUYẾN XE
200.593ô tô VinFast bàn giao tại Việt Nam trong mười tháng đầu năm 2026
Con số này đưa VinFast lần đầu vượt mốc 200.000 ô tô trong một năm. Nhưng sở hữu xe chỉ là một cách tiếp xúc với hãng xe điện do tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập. Người chưa mua ô tô vẫn có thể ngồi trên một chiếc VinFast khi gọi taxi Xanh SM, hoặc đi làm bằng xe buýt điện VinBus.
VinFastXanh SMVinBus
Năm 2025, VinFast ghi nhận 1.158 tỷ đồng phí dịch vụ trạm sạc phát sinh theo thỏa thuận thực hiện chương trình sạc miễn phí.
TỪ CHIẾC XE ĐẾN NHỮNG TUYẾN TÀU
Bạn đang chọn xe, họ đã bước sang làm tàu điện cao tốc
Từ những chiếc xe đang chạy mỗi ngày, câu chuyện của ông Phạm Nhật Vượng và ông Trần Bá Dương đang mở sang những tuyến đường sắt cao tốc.
Nếu có tuyến tàu thuận tiện từ gần nhà đến gần nơi làm việc, phương án nào phù hợp nhất?
HÀ NỘI · HỢP ĐỒNG KÝ NGÀY 15/10/2026
253,5 km
Năm tuyến metro số 1, 2, 8, 10 và 14
Tại Hà Nội, liên danh Vinhomes–SGC đã ký hợp đồng với Ban Quản lý đường sắt đô thị để triển khai năm tuyến metro, đặt mục tiêu hoàn thành vào năm 2030. Trên mạng lưới ấy có những hành lang nối các khu dân cư xa trung tâm với những khu vực làm việc, học tập trong thành phố.
Tuyến 8: Hòa Lạc – Sơn Đồng – Mai Dịch – Vành đai 3 – Lĩnh Nam – Thuận An.
Tuyến 14: Cầu Thăng Long – Hồng Hà – Ocean Park/Gia Lâm.
Nguồn vốn ngân sách Hà Nội và Trung ương; MRB là chủ đầu tư, Vinhomes–SGC là nhà thầu.
TP.HCM · XÂY TUYẾN VÀ PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ
330 triệu USD
Thỏa thuận THACO – Hyundai Rotem
Với THACO, bước chuyển từ ô tô sang đường sắt còn bao gồm cả việc làm ra thiết bị. Trong thỏa thuận với Hyundai Rotem, doanh nghiệp công bố lộ trình từ cung ứng sản phẩm hoàn thiện tới lắp ráp và sản xuất một phần linh kiện ngay tại Việt Nam.
Tại TP.HCM, THACO giữ vai trò chính trong liên danh tổng thầu EPC tuyến Bến Thành–Tham Lương. Một doanh nghiệp khác trong hệ sinh thái là Đại Quang Minh tham gia với vai trò nhà đầu tư đoạn Bến Thành–Thủ Thiêm theo hình thức PPP.
ĐƯỜNG SẮT TỐC ĐỘ CAO HÀ NỘI – QUẢNG NINH
Bạn có chọn sống ở Hạ Long và làm việc ở Hà Nội?
Ga Cổ Loa
23 phútTHỜI GIAN DỰ KIẾN
Ga Hạ Long
Tuyến do VinSpeed làm chủ đầu tư được công bố dài 120,2 km, tốc độ thiết kế tối đa 350 km/h, dự kiến vận hành năm 2028.
Thời gian đi tàu không bao gồm hành trình tới ga và từ ga đến điểm đến.
TỪ ĐƯỜNG ĐI ĐẾN NƠI Ở
Nếu kết nối đi làm thuận tiện hơn, việc sống xa trung tâm có nằm trong cân nhắc?
03NHÀ Ở · GIÁO DỤC · Y TẾ · NGHỈ DƯỠNG
Một hệ sinh thái ôm trọn cuộc sống
Ở nhà Vinhomes, đưa con tới học Vinschool và VinUni, khám chữa bệnh Vinmec, nghỉ dưỡng và vui chơi tại Vinpearl và VinWonders, đi xe VinFast, đi tàu VinSpeed rồi dưỡng già ở Vin New Horizon. Đó là cách Vingroup “ôm trọn” cuộc sống của một gia đình.
ỞVinhomes
HọcVinschool · VinUni
Chăm sóc sức khỏeVinmec
Đi lạiVinFast · Xanh SM · VinBus
Vui chơiVinWonders
Nghỉ dưỡngVinpearl
Hưu trí, dưỡng lão · Đang triển khaiVin New Horizon
Nguyễn Thị Phương Thảo · Vietjet
BAY · NGÂN HÀNG · TRẢ GÓP · LƯU TRÚ
Muốn “gặp” tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo?
Nhắc tới bà Nguyễn Thị Phương Thảo, nhiều người nghĩ ngay đến Vietjet và những chuyến bay. Nhưng ngay cả người ít đi máy bay cũng có thể đã sử dụng dịch vụ của các doanh nghiệp gắn với bà: chuyển tiền qua HDBank, dùng Vikki Bank hoặc mua trả góp một chiếc xe máy, điện thoại, món đồ gia dụng qua HD SAISON.
Bà Thảo là Phó Chủ tịch HĐQT HDBank, ngân hàng sở hữu 100% vốn Vikki Bank và góp vốn tại công ty tài chính HD SAISON. Bởi vậy, phía sau những ứng dụng, quầy giao dịch hay hợp đồng trả góp khác tên là những mối liên hệ mà người sử dụng có thể ít để ý.
Vé máy bay cũng có thể nối với một khoản trả góp
Các dịch vụ này còn gặp nhau ngay ở bước đặt vé. Sản phẩm “Bay trước, trả sau” của HD SAISON được tích hợp với Vietjet, cho phép người mua thu xếp khoản thanh toán chuyến bay qua một sản phẩm tài chính.
BayVietjet
Ngân hàngHDBank · Vikki Bank
Trả gópHD SAISON
Lưu trúFurama · Ana Mandara
Từ khai thác chuyến bay sang hạ tầng sân bay
Để tối ưu cho hoạt động hàng không, Vietjet đang đề xuất tham gia phát triển hạ tầng hàng không. Hãng đã đề cập phối hợp lập quy hoạch Tân Sơn Nhất và đề nghị điều chỉnh quy hoạch Nội Bài đồng bộ với Gia Bình, bổ sung kết nối đường sắt đô thị. Liệu giá vé máy bay có rẻ hơn, khi một hãng hàng không chủ động tối ưu được các hoạt động trong chuỗi?
Điểm đến còn có cả nơi lưu trú
Ở nơi đến, hành trình có thể nối tiếp với một cái tên khác. Furama Đà Nẵng và Ana Mandara Cam Ranh nằm trong danh mục khách sạn, nghỉ dưỡng được Sovico giới thiệu — thêm một mảng dịch vụ bên cạnh hàng không và tài chính.
TỪ CÁC LỰA CHỌN ĐÃ ĐÁNH DẤU
Những doanh nghiệp phía sau thương hiệu
Nhìn lại những mục vừa đánh dấu, có thể thấy cuộc sống hàng ngày của bạn đang “gắn” với tỷ phú nào