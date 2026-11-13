Không, vẫn còn một cách khác. Đó là ăn luôn chiếc ly, nếu nó là loại Happy Cup mới ra mắt gần đây.

Bạn vào cửa hàng, mua một ly nước. Uống hết, bạn sẽ vứt chiếc vỏ vào thùng rác. Cùng lắm thì mang về nhà và tái chế nó.

ĂN UỐNG ✳ ĐI LẠI ✳ MUA SẮM ✳ NHÀ Ở ✳ HỌC HÀNH ✳ NGHỈ DƯỠNG

Phúc Long và Omachi là những thương hiệu nằm trong hệ sinh thái của Masan Group - tập đoàn do tỷ phú Nguyễn Đăng Quang làm Chủ tịch HĐQT.

02 NHỮNG LỰA CHỌN HẰNG NGÀY

Tuần qua bạn đã gặp

những cái tên nào?

Từ bữa ăn sáng, chuyến xe đi làm, siêu thị bạn ghé cuối tuần cho đến những chuyến du lịch… những thương hiệu nào đã xuất hiện? Đánh dấu các thương hiệu từng sử dụng để xem những cái tên quen thuộc ấy dẫn về đâu, hoặc cuộn xuống để đọc tiếp câu chuyện.

Lựa chọn chỉ được giữ trong phiên đọc này

Chưa có sản phẩm, dịch vụ nào được đánh dấu

TIÊU DÙNG HÀNG NGÀY Từ căn bếp đến

chiếc điện thoại Không cần thử những món mới như Happy Cup hay Lẩu tam hoa, nhiều gia đình đã gặp Masan từ lâu trong bữa ăn hằng ngày. Đó có thể là chai Nam Ngư cạnh bếp, tương ớt CHIN-SU trên bàn ăn, gói Kokomi trong tủ hoặc ly Vinacafé buổi sáng. Ra đường lại có Wake-Up 247 và nước khoáng Vĩnh Hảo. Vượt khỏi căn bếp, danh mục ấy còn nối sang việc giặt giũ với NET, Joins, Chanté, rồi tới chiếc điện thoại với dịch vụ di động Wintel. Những món đồ thường được mua riêng, dùng riêng lại có chung một địa chỉ doanh nghiệp phía sau. Trong bếp Nam Ngư · CHIN-SU · Omachi Đồ uống Phúc Long · Vinacafé · Vĩnh Hảo Giặt giũ NET · Joins · Chanté Liên lạc Wintel Từ món hàng tới nơi mua hàng 5.486 điểm bán WinCommerce cuối quý III/2026 894 cửa hàng mở mới ròng trong chín tháng Tính bình quân, mỗi ngày mạng lưới có thêm hơn ba điểm bán. Với một giỏ hàng mua ở WinMart hay WinMart+, mối liên hệ với Masan vì thế có thể nằm ở cả hai nơi: cửa hàng vừa ghé và những món vừa đặt vào giỏ.

TRONG CĂN BẾP QUEN THUỘC Cứ 100 gia đình Việt

thì có 98 gia đình

sử dụng sản phẩm

Masan Consumer Theo Kantar Worldpanel Mỗi ô tương ứng một hộ gia đình trong tỷ lệ công bố

Bạn có biết một chương trình bình chọn thường niên mang tên Fchoice do CafeF tổ chức? Đây không chỉ là một cuộc bình chọn thông thường mà là “bản đồ thành tựu” phản chiếu những câu chuyện kinh doanh đột phá trong năm, những doanh nhân, doanh nghiệp có thành tựu ấn tượng, tạo nên sức tác động sâu rộng đến nền kinh tế quốc gia. Năm 2026, FChoice Awards đã chính thức quay trở lại với thông điệp “Tăng trưởng vượt bậc – Ghi dấu toàn cầu”. Không chỉ tỷ phú Nguyễn Đăng Quang, các tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Trần Bá Dương, Nguyễn Thị Phương Thảo đều là những doanh nhân đã hiện diện trong phần lớn cuộc sống thường nhật của người dân Việt Nam, và họ vẫn đang tiếp tục tạo ra những thay đổi ngày càng lớn cho đất nước. Hãy cùng Fchoice đánh giá, đối với bạn, cuộc sống tiện ích, thịnh vượng hơn có công sức của những doanh nhân này không?

CUỘC SỐNG CỦA BẠN · BẠN CHỌN AI? Tỷ phú nào đang ảnh hưởng

đến cuộc sống của bạn nhất? Điều gì khiến cái tên này có sức nặng nhất? Chia sẻ lên Facebook → Sao chép nội dung Tương tác trong bài độc lập với hoạt động bình chọn chính thức của FChoice. Một cái tên khác / Chưa chọn Hãy đọc tiếp để khám phá xem họ đã ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn như thế nào?

CHIẾC XE · GIỎ HÀNG · TIỆC CƯỚI Đi xe Kia, Mazda tới Emart

là hai lần gặp THACO Một chiếc Kia, Mazda, BMW, Jeep… đưa cả nhà tới Emart mua sắm cuối tuần. Những thương hiệu ô tô và chuỗi đại siêu thị nghe chẳng liên quan, nhưng ở Việt Nam lại cùng có mặt trong hệ sinh thái THACO của ông Trần Bá Dương. THACO AUTO sản xuất, phân phối Kia và Mazda; còn THISO Retail đã tiếp quản Emart Việt Nam cùng quyền nhượng quyền độc quyền từ năm 2021. Từ chiếc xe, giỏ hàng đến một đám cưới Sau ngày mua xe, chủ xe còn quay lại hệ thống dịch vụ của THACO AUTO để bảo dưỡng, sửa chữa. Còn với người không đi Kia hay Mazda, cuộc “gặp” với THACO có thể diễn ra ở Thiso Mall, trong một lần mua sắm tại Emart, thậm chí ở đám cưới tổ chức tại Thiskyhall — những địa chỉ thuộc mảng thương mại, dịch vụ của THISO. Ô tô · Bảo dưỡng Emart · Thiso Mall Tiệc cưới · Thiskyhall Nếu sang Trung Quốc, biết đâu bạn còn mua trúng một quả chuối đến từ trang trại THACO AGRI. Doanh nghiệp ước tính xuất khoảng 124.000 tấn sang thị trường này trong năm 2026 và đặt kế hoạch gần 500.000 tấn cho năm 2027.

MUA XE VÀ GỌI MỘT CHUYẾN XE 200.593 ô tô VinFast bàn giao tại Việt Nam trong mười tháng đầu năm 2026 Con số này đưa VinFast lần đầu vượt mốc 200.000 ô tô trong một năm. Nhưng sở hữu xe chỉ là một cách tiếp xúc với hãng xe điện do tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập. Người chưa mua ô tô vẫn có thể ngồi trên một chiếc VinFast khi gọi taxi Xanh SM, hoặc đi làm bằng xe buýt điện VinBus. VinFast Xanh SM VinBus Năm 2025, VinFast ghi nhận 1.158 tỷ đồng phí dịch vụ trạm sạc phát sinh theo thỏa thuận thực hiện chương trình sạc miễn phí.

TỪ CHIẾC XE ĐẾN NHỮNG TUYẾN TÀU Bạn đang chọn xe,

họ đã bước sang làm

tàu điện cao tốc Từ những chiếc xe đang chạy mỗi ngày, câu chuyện của ông Phạm Nhật Vượng và ông Trần Bá Dương đang mở sang những tuyến đường sắt cao tốc. Nếu có tuyến tàu thuận tiện từ gần nhà đến gần nơi làm việc, phương án nào phù hợp nhất? Xem cả hai thành phố Hà Nội TP.HCM HÀ NỘI · HỢP ĐỒNG KÝ NGÀY 15/10/2026 253,5 km Năm tuyến metro số 1, 2, 8, 10 và 14 Tại Hà Nội, liên danh Vinhomes–SGC đã ký hợp đồng với Ban Quản lý đường sắt đô thị để triển khai năm tuyến metro, đặt mục tiêu hoàn thành vào năm 2030. Trên mạng lưới ấy có những hành lang nối các khu dân cư xa trung tâm với những khu vực làm việc, học tập trong thành phố. Tuyến 8: Hòa Lạc – Sơn Đồng – Mai Dịch – Vành đai 3 – Lĩnh Nam – Thuận An. Tuyến 14: Cầu Thăng Long – Hồng Hà – Ocean Park/Gia Lâm. Nguồn vốn ngân sách Hà Nội và Trung ương; MRB là chủ đầu tư, Vinhomes–SGC là nhà thầu. TP.HCM · XÂY TUYẾN VÀ PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ 330 triệu USD Thỏa thuận THACO – Hyundai Rotem Với THACO, bước chuyển từ ô tô sang đường sắt còn bao gồm cả việc làm ra thiết bị. Trong thỏa thuận với Hyundai Rotem, doanh nghiệp công bố lộ trình từ cung ứng sản phẩm hoàn thiện tới lắp ráp và sản xuất một phần linh kiện ngay tại Việt Nam. Tại TP.HCM, THACO giữ vai trò chính trong liên danh tổng thầu EPC tuyến Bến Thành–Tham Lương. Một doanh nghiệp khác trong hệ sinh thái là Đại Quang Minh tham gia với vai trò nhà đầu tư đoạn Bến Thành–Thủ Thiêm theo hình thức PPP. ĐƯỜNG SẮT TỐC ĐỘ CAO HÀ NỘI – QUẢNG NINH Bạn có chọn sống ở Hạ Long

và làm việc ở Hà Nội? Ga Cổ Loa 23 phút THỜI GIAN DỰ KIẾN Ga Hạ Long Tuyến do VinSpeed làm chủ đầu tư được công bố dài 120,2 km, tốc độ thiết kế tối đa 350 km/h, dự kiến vận hành năm 2028. Thời gian đi tàu không bao gồm hành trình tới ga và từ ga đến điểm đến. TỪ ĐƯỜNG ĐI ĐẾN NƠI Ở Nếu kết nối đi làm thuận tiện hơn, việc sống xa trung tâm có nằm trong cân nhắc?

03 NHÀ Ở · GIÁO DỤC · Y TẾ · NGHỈ DƯỠNG Một hệ sinh thái

ôm trọn cuộc sống Ở nhà Vinhomes, đưa con tới học Vinschool và VinUni, khám chữa bệnh Vinmec, nghỉ dưỡng và vui chơi tại Vinpearl và VinWonders, đi xe VinFast, đi tàu VinSpeed rồi dưỡng già ở Vin New Horizon. Đó là cách Vingroup “ôm trọn” cuộc sống của một gia đình. Ở Vinhomes Học Vinschool · VinUni Chăm sóc sức khỏe Vinmec Đi lại VinFast · Xanh SM · VinBus Vui chơi VinWonders Nghỉ dưỡng Vinpearl Hưu trí, dưỡng lão · Đang triển khai Vin New Horizon