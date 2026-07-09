Thị trường chứng khoán phiên 9/7 bất ngờ ghi nhận lực cầu tích cực từ khối tự doanh công ty chứng khoán. Động thái gom hàng tập trung vào các mã Bluechip nền tảng cơ bản tốt, tạo lực đỡ quan trọng trong phiên giảm điểm hôm nay.
VN-Index đóng cửa
Khối ngoại
Giao dịch khối ngoại tiếp tục duy trì đà bán ròng.
Tự doanh CTCK
Lực cầu phần nào nâng đỡ thị trường.
Dòng tiền từ nhóm các công ty chứng khoán tập gom vào các cổ phiếu nền tảng tốt, mặt khác cũng bán ra một số mã trụ.
Công nghệ
CTCP FPT trở thành tâm điểm hút dòng tiền tự doanh, thị giá đứng tại tham chiếu khi đóng cửa.
Đa ngành
Tập đoàn Vingroup chịu áp lực phân phối mạnh nhất từ khối tự doanh trong phiên giao dịch hôm nay, thị giá vẫn ghi nhận sắc xanh tăng điểm nhẹ.
Danh sách 10 cổ phiếu được mua/bán ròng nhiều nhất phiên 09/07.