Thống kê giao dịch Tự doanh CTCK | Phiên 09/07

Tự doanh CTCK bất ngờ tung tiền "gom" gần 200 tỷ đồng cổ phiếu Việt Nam

Thị trường chứng khoán phiên 9/7 bất ngờ ghi nhận lực cầu tích cực từ khối tự doanh công ty chứng khoán. Động thái gom hàng tập trung vào các mã Bluechip nền tảng cơ bản tốt, tạo lực đỡ quan trọng trong phiên giảm điểm hôm nay.

Tổng quan dòng tiền

-0,7%

VN-Index đóng cửa

1.840,7

điểm
-13 điểm
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Khối ngoại

-479

tỷ đồng

Giao dịch khối ngoại tiếp tục duy trì đà bán ròng.

Tự doanh CTCK

+174

tỷ đồng

Lực cầu phần nào nâng đỡ thị trường.

Tâm Điểm Giao Dịch

Dòng tiền từ nhóm các công ty chứng khoán tập gom vào các cổ phiếu nền tảng tốt, mặt khác cũng bán ra một số mã trụ.

Top Mua Ròng

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Công nghệ

FPT

CTCP FPT trở thành tâm điểm hút dòng tiền tự doanh, thị giá đứng tại tham chiếu khi đóng cửa.

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Đa ngành

VIC

Tập đoàn Vingroup chịu áp lực phân phối mạnh nhất từ khối tự doanh trong phiên giao dịch hôm nay, thị giá vẫn ghi nhận sắc xanh tăng điểm nhẹ.

Chi Tiết Giao Dịch Tự Doanh

Danh sách 10 cổ phiếu được mua/bán ròng nhiều nhất phiên 09/07.

Nguồn: HOSE

Top Mua Ròng

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