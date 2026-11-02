Từ khoảng 3.000 chiếc thẻ cũ, nghệ sĩ Lý Quốc Cơ cùng VIB tập hợp, sắp đặt và kết nối để tạo nên "Tấm thẻ VIB One Card lớn nhất Việt Nam được tạo nên từ những chiếc thẻ cũ", một tác phẩm sắp đặt vừa được ghi nhận Kỷ lục Việt Nam.

Tác phẩm không chỉ là điểm đến mới cho những chiếc thẻ đã ngừng sử dụng, mà còn thể hiện tinh thần “ONE là ĐỦ” qua ngôn ngữ nghệ thuật: kết nối nhiều giá trị trong một tổng thể, cũng như cách VIB phát triển One Card để đáp ứng những nhu cầu đa dạng và không ngừng thay đổi của khách hàng.

Đứng cách vài mét, người xem sẽ thấy một chiếc thẻ nguyên khối với đường nét quen thuộc của thẻ đen VIB One Card. Bước lại gần, người xem dần nhận ra hình khối ấy được tạo nên từ hàng nghìn chiếc thẻ riêng lẻ, mỗi chiếc được treo bằng một sợi cước siêu mảnh ở độ cao và khoảng cách khác nhau. Chỉ khi đứng ở một góc nhìn và khoảng cách nhất định, các điểm treo mới ăn khớp với nhau để thành một tổng thể hoàn chỉnh. Ở gần là hàng nghìn chiếc thẻ. Dịch chuyển vài bước, tất cả trở thành một chiếc thẻ đen VIB One Card. Chính sự chuyển đổi thị giác ấy là điểm khởi đầu cho câu chuyện mà tác phẩm muốn kể.

Mỗi chiếc thẻ từng đồng hành cùng một hành trình riêng, lưu dấu những lựa chọn và trải nghiệm khác nhau: một khoản chi cho gia đình, chuyến đi nước ngoài đầu tiên hay những sở thích cá nhân. Theo thời gian, khi nhu cầu thay đổi hoặc thẻ hết hạn sử dụng, chúng được thay thế và kết thúc vai trò ban đầu. Nhưng câu chuyện của những chiếc thẻ ấy chưa nhất thiết phải khép lại. Từ ý tưởng "cho những chiếc thẻ cũ một hành trình mới", VIB tìm đến nghệ sĩ Lý Quốc Cơ để biến chúng thành chất liệu cho một tác phẩm sắp đặt.

Lý Quốc Cơ là nghệ sĩ và nhà thực hành sáng tạo tại TP.HCM, có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực decoration styling, art direction và thiết kế không gian trưng bày cho các thương hiệu cao cấp. Với thế mạnh về kỹ thuật thủ công và tạo hình, anh khai thác màu sắc, chất liệu và hình khối để tạo nên những tác phẩm sắp đặt giàu tính thẩm mỹ.

Trong tác phẩm hợp tác cùng VIB, khoảng 3.000 chiếc thẻ cũ được kết nối thành một tổng thể mang hình dáng chiếc thẻ VIB Visa One Card. Thay vì ghép thành bề mặt liền mạch, các phôi thẻ được bố trí độc lập trong không gian ba chiều, treo ở những độ cao và khoảng cách khác nhau. Nhìn gần, mỗi chiếc thẻ là một chi tiết riêng biệt; từ một góc nhìn nhất định, tất cả kết nối thành hình ảnh chiếc thẻ hoàn chỉnh.

Để hiện thực hóa ý tưởng, nghệ sĩ phải kết hợp tư duy thị giác, khả năng tổ chức không gian và độ chính xác trong từng công đoạn thủ công. Khoảng 3.000 chiếc thẻ được sơn, cắt góc, xử lý phần chip và khoan lỗ trước khi bố trí lên hệ khung với vị trí, độ cao và khoảng cách được tính toán kỹ lưỡng. Bộ khung được thiết kế để tác phẩm có thể di chuyển, trưng bày ở nhiều nơi; hệ thống ánh sáng từ trên và dưới giúp làm nổi bật từng chiếc thẻ cũng như hình khối tổng thể. Mỗi thay đổi vị trí của một chi tiết đều có thể ảnh hưởng đến hiệu ứng thị giác chung, đòi hỏi sự tỉ mỉ trong suốt quá trình thực hiện.

Từ hàng nghìn mảnh ghép riêng lẻ đến một hình ảnh thống nhất, tác phẩm truyền tải thông điệp "ONE là ĐỦ": giá trị không nằm ở việc có nhiều hơn, mà ở cách kết nối những gì cần thiết để tạo nên một lựa chọn phù hợp. Đây cũng là cách VIB thể hiện ý tưởng về One Card: tích hợp nhiều nhu cầu và quyền lợi trên cùng một sản phẩm, giúp khách hàng đơn giản hóa lựa chọn nhưng vẫn linh hoạt theo từng giai đoạn cuộc sống.

Tác phẩm được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam ghi nhận là "Tấm thẻ VIB One Card lớn nhất Việt Nam được tạo nên từ những chiếc thẻ cũ", đánh dấu một dấu ấn sáng tạo hiện thực hóa tinh thần "ONE là ĐỦ" của VIB.

Vượt lên trên câu chuyện của tác phẩm, thông điệp "ONE là ĐỦ" là cách VIB giải bài toán khi nhu cầu ngày càng đa dạng, người dùng có nhất thiết phải sở hữu thêm nhiều chiếc thẻ cho mỗi nhu cầu mới?

Từ chi tiêu gia đình, du lịch đến bảo hiểm, học phí hay các dịch vụ quốc tế, nhu cầu của mỗi người liên tục thay đổi theo từng giai đoạn cuộc sống. Nếu mỗi nhu cầu gắn với một sản phẩm riêng, việc quản lý thẻ và ghi nhớ quyền lợi cũng trở nên phức tạp.

Vì thế, "ONE là ĐỦ" không đơn giản là tích hợp mọi thứ vào một chiếc thẻ, mà là giảm bớt những lựa chọn không cần thiết, đồng thời giữ sự linh hoạt để đáp ứng các nhu cầu khác nhau. Với One Card, điều này được thể hiện qua ba lớp giá trị:

Đủ nhu cầu. One Card tích hợp năm danh mục hoàn tiền gồm mua sắm, du lịch, giáo dục, bảo hiểm và chi tiêu nước ngoài. Chủ thẻ có thể lựa chọn tối đa ba danh mục theo hạng thẻ và thay đổi theo kỳ sao kê để phù hợp với nhu cầu thực tế. Mức hoàn tiền lên đến 9%, tối đa 18 triệu đồng mỗi năm. Thay vì giới hạn ưu đãi vào một nhóm chi tiêu cố định, One Card trao quyền chủ động lựa chọn lĩnh vực muốn tối ưu cho khách hàng.

Đủ đặc quyền. Bên cạnh hoàn tiền, One Card mang đến những đặc quyền phục vụ trải nghiệm quốc tế, gồm 0% phí chuyển đổi ngoại tệ (FX) trong 3 kỳ sao kê đầu tiên và 1% sau đó, cùng đặc quyền sử dụng phòng chờ sân bay không giới hạn số lần, theo điều kiện chương trình. Nhờ đó, người dùng không cần thêm một chiếc thẻ chuyên biệt cho mỗi chuyến đi.

Đủ vòng đời. Sự linh hoạt không chỉ nằm ở các nhóm chi tiêu. One Card có ba hạng Gold, Platinum và Signature, với hạn mức và quyền lợi tương ứng từng hạng. Khi hạng thẻ được nâng cấp theo năng lực tài chính của khách hàng, chủ thẻ có thể tiếp tục sử dụng cùng một thẻ vật lý mà không phải đổi sang một chiếc thẻ mới.

Điểm cốt lõi của One Card không chỉ là tích hợp nhiều ưu đãi, nhiều đặc quyền, mà còn giúp khách hàng giảm bớt những lựa chọn không cần thiết nhưng vẫn linh hoạt trước nhu cầu thay đổi. Cũng như hàng nghìn chiếc thẻ cũ kết nối thành một tác phẩm thống nhất, nhiều nhóm nhu cầu có thể cùng hội tụ trong một giải pháp. Sự tinh gọn không đồng nghĩa với ít giá trị hơn, mà giúp khách hàng tiếp cận các giá trị thuận tiện hơn.

Bằng cách sử dụng chính những chiếc thẻ cũ để tạo nên tác phẩm, VIB đưa thông điệp sản phẩm vượt khỏi những mô tả tính năng quen thuộc. Ý tưởng "từ nhiều thành một" trở nên trực quan qua chất liệu, hình khối và cách các chi tiết kết nối.

Trong ngành ngân hàng, truyền thông sản phẩm thường tập trung vào lãi suất, hạn mức, tỷ lệ hoàn tiền hay tiện ích cụ thể. Tuy nhiên, phía sau mỗi sản phẩm còn là tư duy thiết kế và cách ngân hàng đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Với One Card, tác phẩm ghi dấu Kỷ lục là cách VIB diễn giải định hướng phát triển sản phẩm: kết nối nhiều nhu cầu, giảm bớt sự phức tạp và tạo trải nghiệm phù hợp hơn với từng khách hàng.

Bên cạnh dấu mốc Kỷ lục Việt Nam dành cho tác phẩm sắp đặt, VIB One Card còn được International Finance (UK) trao giải "Best Innovation in Personalized Credit Card – VIB One Card – Vietnam 2026", ghi nhận đổi mới trong cá nhân hóa thẻ tín dụng tại Việt Nam. Giải thưởng tiếp tục làm rõ định hướng của sản phẩm: không chỉ tích hợp nhiều nhu cầu mà còn cá nhân hóa quyền lợi theo thói quen chi tiêu và từng giai đoạn cuộc sống.

Trong hành trình 30 năm phát triển, VIB luôn chú trọng đổi mới trải nghiệm ngân hàng và đưa các giải pháp tài chính đến gần hơn với đời sống khách hàng. Với VIB Visa One Card, định hướng này thể hiện qua khả năng kết hợp nhiều nhóm chi tiêu, mức quyền lợi và tính năng tự nâng cấp trên cùng một sản phẩm.

Từ hàng nghìn chiếc thẻ thành một tác phẩm, từ nhiều nhóm nhu cầu thành một chiếc thẻ, cả hai cùng gặp nhau ở ý tưởng kết nối và tinh giản. Sự tinh giản không làm mất đi tính đa dạng, mà tạo nên một trải nghiệm thống nhất, nơi nhiều giá trị cùng tồn tại.

Nhiều thì tốt, nhưng chỉ ONE là ĐỦ.

Ánh Dương An ninh tiền tệ