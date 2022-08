Cuộc trò chuyện với Darren Buckley, Giám đốc Khối Ngân hàng bán lẻ Techcombank diễn ra trước thời điểm nhà băng này kỷ niệm 29 năm ngày thành lập, trùng với thâm niên ông có tại Citibank.

Trước Việt Nam, ông Darren đã có hành trình hơn 35 năm làm việc tại những trung tâm tài chính lớn nhất thế giới, từ London, New York đến Tokyo, Thượng Hải. Ông đảm nhận nhiều vị trí điều hành cao cấp tại Citigroup suốt 22 năm tại châu Á, như CEO Citigroup Nhật Bản, Giám đốc Quốc gia tại Citi Thái Lan, Giám đốc Kinh doanh Quốc gia của Citibank Trung Quốc, trước khi trở thành Giám đốc Khối Ngân hàng bán lẻ (CRBGO) của Techcombank vào tháng 8/2021.

Từng là KOL nổi danh khi nhập vai "Điệp viên 007 – James Bond" để quảng bá cho thẻ tín dụng của Citibank Trung Quốc, ông Darren đã tạo ra "cơn sốt hâm mộ" trên mạng xã hội khi mỗi clip tung ra có thể đạt đến 3 triệu view.

Ngày 15/8/2022, vị Giám đốc Khối ngân hàng bán lẻ đã ra mắt thương hiệu tài chính mới Techcombank Aspire dành cho giới trẻ, mà ông rất tâm huyết. Clip ông bay trên khinh khí cầu cùng Hoa hậu Hòa bình Nguyễn Thúc Thùy Tiên được viral nhanh chóng trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, khi được hỏi về lý do chọn Việt Nam cho hành trình sự nghiệp, Giám đốc Khối ngân hàng bán lẻ Techcombank khiêm tốn: "Tôi đến đây là để đóng góp giá trị và hiện thực hóa làm việc cho Techcombank chứ không nhằm vào mục tiêu trở nên nổi tiếng hay được chú ý".

Tại sao ông chọn Việt Nam và Techcombank để làm việc sau 29 năm gắn bó với Citibank?



Trước khi đến Việt Nam và làm việc tại Techcombank, tôi đã có 4 năm làm việc ở Singapore, 8 năm làm việc ở Tokyo (Nhật Bản), 6 năm làm việc ở Bangkok (Thái Lan) và 4 năm làm việc tại Thượng Hải (Trung Quốc).

Trong thời gian làm việc tại Thái Lan và Trung Quốc, tôi bắt đầu nhận thấy các khách hàng đa quốc gia của mình thực hiện dịch chuyển dòng vốn đầu tư từ Thái Lan, Trung Quốc sang Việt Nam. Họ thực hiện đa dạng hóa danh mục đầu tư và chuyển dần danh mục đầu tư sang Việt Nam. Điều này khiến tôi cảm thấy hiếu kỳ và muốn tìm hiểu thị trường Việt Nam.

Cùng với đó, một người bạn của tôi, anh Kiatisuk cũng đã quyết định đến Việt Nam để đảm nhận vị trí Huấn luyện viên trưởng của Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Phải nói thêm rằng Kiatisuk là ngôi sao ở Thái Lan, vậy mà anh ấy vẫn quyết định rời cương vị Huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Thái Lan để đến với Việt Nam thì có thể thấy sức hấp dẫn vô cùng lớn của đất nước này.

Trên thực tế, tôi rất thích và muốn sống tại khu vực Đông Nam Á. Theo đó, cơ hội làm việc tại Techcombank sẽ giúp tôi nhìn thấy được tiềm năng và sự phát triển của Việt Nam từ bên trong chứ không phải từ bên ngoài như trước đây.

Đặc biệt, năm nay là kỷ niệm sinh nhật 29 năm của Techcombank, con số trùng hợp với thâm niên làm việc của tôi tại Citibank. Sự trùng hợp này khiến tôi cảm thấy mình có một nhân duyên với Techcombank nói riêng, và với Việt Nam.

Thêm một điều thú vị nữa khi tôi tìm hiểu Techcombank, đây là ngân hàng có hoài bão, khát vọng, lộ trình chiến lược tăng trưởng tương tự như Citibank. Đặc biệt, Techcombank luôn có niềm tin vững chắc vào khả năng hiện thực hóa những khát vọng lớn. Do đó, tôi muốn mình trở thành một phần trong câu chuyện phát triển của Techcombank.

Ông có cảm nhận gì về môi trường làm việc tại Techcombank?

Tôi rất ấn tượng với các bạn trẻ tại Techcombank, rất quyết liệt, bản lĩnh, và sẵn sàng vượt khó khăn để hoàn thành tốt công việc. Cho dù giao nhiệm vụ gì đi chăng nữa, thách thức đến thế nào chăng nữa,các bạn ấy luôn sẵn sàng với niềm tin cứ nỗ lực hết sức rồi kết quả tốt sẽ đến.

Đặc biệt, những nhân viên trẻ tại đây luôn có khát khao xây dựng tổ chức thêm lớn mạnh. Đây thật sự là điều mà tôi đánh giá rất cao, và tôi tin rằng họ sẽ tạo thêm nhiều giá trị cho Techcombank và giúp ngân hàng luôn vượt trội.

Điều này càng khẳng định sự lựa chọn mà tôi đã đưa ra: Nếu muốn đến một thị trường sôi động lớn, có nhiều cơ hội phát triển, nhân khẩu học phù hợp, lực lượng lao động thông minh, quyết liệt, ý chí cao thì hãy đến Việt Nam.

Một năm qua, ngân hàng bán lẻ Techcombank đã có những thay đổi nào về chiến lược và định vị?

Mục tiêu và nỗ lực của chúng tôi là tạo ra các hành trình số hóa để đưa dịch vụ ngân hàng đến với cuộc sống hàng ngày. Trong nỗ lực đó, chúng tôi thúc đẩy mạnh quá trình số hóa, để trải nghiệm của khách hàng sẽ thuận tiện hơn, mọi lúc mọi nơi chỉ bằng một lần chạm.

Mới đây, Techcombank được The Asian Banking & Finance (ABF) vinh danh Ngân hàng Bán lẻ Việt Nam tốt nhất 2022 và Sáng kiến ​​thẻ tín dụng tốt nhất 2022. Đây là sự ghi nhận những nỗ lực của Techcombank khi kiên định thực thi chiến lược "Khách hàng là trọng tâm", thúc đẩy số hóa và cam kết cung cấp các giải pháp sản phẩm hướng đến trải nghiệm đơn giản, tiện ích cho khách hàng.

Khi lấy khách hàng là trọng tâm, chúng tôi dành nhiều thời gian lắng nghe nhu cầu của họ. Quá trình đó giúp chúng tôi nhận ra quản lý tài chính cá nhân rất quan trọng. Quản lý tài chính tốt là phương thức để chúng ta đạt được những mục tiêu của mình, sống một cuộc đời chúng ta muốn, thực hiện những ước mơ trong đời mình. Và điều này cần làm càng sớm càng tốt.

Mảng ngân hàng bán lẻ của Techcombank có gì khác biệt so với các nhà băng khác trên thị trường?

So với nhiều ngân hàng khác, chúng tôi có lợi thế về cơ sở khách hàng, đặc biệt là chuỗi giá trị được tích hợp từ quan hệ đối tác với các khách hàng lớn.

Chuỗi giá trị từ những nhóm khách hàng đặc biệt này giúp chúng tôi có thể phát triển nhiều sản phẩm tài chính mới có giá trị lớn, nhưng an toàn. Đi kèm với đó, việc phục vụ phân khúc khách hàng thu nhập cao, đòi hỏi chất lượng dịch vụ cao cấp cũng tạo ra cả sức ép lẫn động lực giúp Techcombank không ngừng sáng tạo, nâng cao trải nghiệm của khách hàng.

Đặc biệt, việc theo đuổi chiến lược "lấy khách hàng làm trọng tâm (customer centric)" từ rất sớm, áp dụng triệt để vào nhiều mảng dịch cốt lõi và triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số toàn diện trên toàn ngân hàng, giúp Techcombank tạo ra trải nghiệm khách hàng rất khó sao chép.

Ông có thể lấy một ví dụ về sự khác biệt mà chuyển đổi số toàn diện đã tạo ra tại Techcombank trong lĩnh vực bán lẻ?

Đó là mảng bảo hiểm (bancassurace). Năm ngoái, Techcombank là ngân hàng có thị phần lớn thứ hai tại Việt Nam. Thành công này có được không phải vì Techcombank trả hoa hồng cao hơn cho đội ngũ bán hàng, mà nhờ vào sức mạnh của các chuỗi giá trị, và những trải nghiệm khác biệt được tạo ra do các dịch vụ được số hóa và cá nhân hóa, để tạo ra lợi ích tốt nhất cho khách hàng.

Hiện nay, một số ngân hàng đã hợp tác với các fintech để cung cấp dịch vụ cho vay tín chấp. Thực tế, một số fintech có mô hình chấm điểm tín dụng và cung cấp dịch vụ rất tốt. Techcombank có dự kiến kết hợp với fintech để cung cấp dịch vụ cho vay tín chấp hay không?

Thực tế, Techcombank từng hợp tác với MoMo rồi, nhưng đúng là chúng tôi chưa đẩy mạnh cho vay tín chấp. Hiện tại, chúng tôi đang lên kế hoạch phát triển sản phẩm tài chính số có tên "My Cash - Tiền của tôi" để tiến mạnh vào mảng cho vay tín chấp, và sẽ sớm đưa ra thị trường. Theo đánh giá của tôi, "My Cash – tiền của tôi" sẽ trở thành một sản phẩm có tính linh hoạt và tiện lợi bậc nhất tại thị trường Việt Nam.

Tôi hy vọng những kinh nghiệm làm việc của mình trên cương vị Giám đốc kinh doanh quốc gia Citibank tại thị trường Trung Quốc sẽ giúp My Cash tạo được ấn tượng và phát triển tốt tại Việt Nam. (Ở Trung Quốc, ông Darren Buckley đã chủ trì hợp tác với Ant Financial để phát triển sản phẩm tài chính số tín chấp - PV). Trước đó, tôi cũng từng là CEO của công ty chuyên về tài chính tiêu dùng lớn thứ 5 của Nhật Bản. Năm 2005, chúng tôi đã triển khai quy trình phê duyệt hạn mức tín dụng tới 5.000 USD, mà thời gian tiền vào tài khoản khách hàng chỉ mất 17 phút, trên điện thoại. Đó là một sản phẩm mang tính cách mạng tại Nhật lúc ấy.

Ông từng gây bão mạng khi biến hóa làm "James Bond" của Citibank Trung Quốc. Ông có thể chia sẻ thêm về kỷ niệm này được không?

Nếu tìm kiếm từ khóa James Bond trên mạng Tik Tok của Trung Quốc thì có lẽ video của tôi còn xuất hiện nhiều hơn cả của diễn viên chính thức (cười). Nhiều người đùa rằng tôi là KOL có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội, chứ không còn là một banker (cười).

Thành công đó khá bất ngờ, vì thực ra đó là sản phẩm cây nhà lá vườn, do vợ tôi cùng tôi tự xây dựng kịch bản, đạo diễn kiêm luôn diễn xuất. Ý tưởng ban đầu đến từ việc làm sao để giới thiệu tốt nhất đến khách hàng về các sản phẩm quản lý gia sản mà Citibank Trung Quốc khi đó đang triển khai.

Và kết quả là ngoài mong đợi. Nếu như những video quảng bá tương tự của những ngân hàng khác quảng bá cho hình ảnh sản phẩm chỉ có rất ít like thì của chúng tôi đều có tối thiểu trên 100.000 like, và đạt đến 3 triệu view với rất nhiều comment tích cực về cả sản phẩm thẻ tín dụng, cũng như môi trường làm việc tại Citibank – nơi tôi làm việc khi đó.

Ông có định trở thành "ngôi sao hành động" tại Techcombank không?

Mong muốn của tôi khi đến với Techcombank là để được đóng góp hiện thực hóa sứ mệnh nâng tầm giá trị sống cho người dân Việt Nam, chứ không nhằm vào mục tiêu trở nên nổi tiếng, hay được chú ý.

Mới đây nhất, chúng tôi đã cho ra mắt Techcombank Aspire, thương hiệu tài chính đầu tiên dành riêng cho thế hệ khách hàng "Why Not?" – những người trẻ nhiệt huyết, năng động, hoài bão, cởi mở, tự chủ và tự do trải nghiệm. Điều chúng tôi tư vấn cho các bạn trẻ không phải là "làm như thế này bạn sẽ tiết kiệm được nhiều tiền hơn", mà là chỉ dẫn giải pháp hiệu quả nhất theo nhu cầu và mong muốn cá nhân của họ. Và nếu có một mong ước, tôi rất muốn được nhìn nhận như "một thành viên ‘Why not?’ thâm niên" tại Việt Nam [cười].

Tôi nghe nói khi ở tuổi 25, ông từng mơ ước trở thành ngôi sao nhạc pop. Có vẻ như ước mơ đó và sự lựa chọn nghiệp banker không có nhiều liên quan lắm?



Why not - Tại sao không?

Bạn thấy đấy, tôi vẫn có thể vừa là Giám đốc Kinh doanh, vừa làm "James Bond" của ngành ngân hàng. Tôi được trải nghiệm nhiều vùng đất trên thế giới, được gặp nhiều người vô cùng thú vị, như các bạn trẻ đầy tham vọng và hoài bão ở Việt Nam.

Tôi thường nói với các đồng nghiệp trẻ rằng, chúng ta dành 30% cuộc đời mình để ngủ, 30% để làm việc, và 30% còn lại thì quá trẻ hoặc quá già để tận hưởng trọn vẹn cuộc sống. Vì thế, hãy theo đuổi điều mình mơ ước, sống cuộc đời mình muốn khi bạn còn đang làm việc. Cách tốt nhất là hãy làm việc mình thích ngay bây giờ, đừng đợi đến lúc bạn quá già để tận hưởng niềm hạnh phúc.

Ở Việt Nam, các bạn đang có một thế hệ dấn thân như vậy: có nhiều ước mơ và dám chủ động theo đuổi ước mơ, một thế hệ "Why not?". Câu hỏi đơn giản đó, nếu dám trả lời bằng hành động, sẽ đưa bạn đi rất xa.

Những người trẻ bây giờ có định nghĩa khác về sự giàu có. Không chỉ là giàu có về vật chất, mà là giàu trải nghiệm. Tôi luôn yêu thích tinh thần tự do phóng khoáng này. Điều tôi mong muốn chính là cổ vũ thế hệ "Why not?" theo đuổi cuộc sống mà họ mơ ước, bằng sự trợ giúp thiết thực nhất về tài chính. Đó là lý do chúng tôi tạo nên Techcombank Aspire - ngân hàng dành cho thế hệ này.

Với Techcombank Aspire, ông mong muốn thay đổi điều gì trong thói quen tài chính của những người trẻ hiện nay?

Techcombank Aspire không phải là một chiến dịch sẽ kết thúc trong vòng vài tháng. Chúng tôi có tham vọng biến đây thành một hình mẫu hoàn chỉnh về dịch vụ ngân hàng. Chúng tôi cam kết đồng hành với khách hàng của Techcombank Aspire từ những bước đầu tiên và từ nhu cầu nhỏ nhất.

Tôi nhận thấy, phần lớn chúng ta đều không được học kỹ năng quản lý tài chính trong nhà trường. Chúng ta có thể học toán, học phân tích, nhưng áp dụng điều đó vào tiêu tiền, giúp tiền sinh sôi ngoài cuộc sống thực tế thì không.

Cách duy nhất có thể lớn lên là… tự học từ những vấn đề của mình, mà điều đó thì lại rất tốn thời gian, và hiển nhiên cũng tốn một khoản chi phí đáng kể để học từ sai lầm.

Vì thế, chúng tôi mong muốn giúp bạn nâng cao kinh nghiệm quản lý tài chính, bằng cách đưa ra cho bạn sự tư vấn, và cùng bạn thực hành nó. Techcombank Aspire đóng vai trò như một người đồng hành, hỗ trợ bạn chinh phục những dự định và mục tiêu của mình, cho dù nó to lớn hay nhỏ bé, ngắn hạn hay dài hạn. Chỉ cần bạn dám mơ ước, chúng tôi sẽ cùng bạn đạt ước mơ.

Xin cảm ơn ông!

