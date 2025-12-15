Mỗi tuần, đúng 8 giờ thứ Ba trên Fanpage Thông tin Chính phủ và các nền tảng số liên kết của VCCorp, khán giả lại được gặp một khung hình quen thuộc: Cuộc đối thoại, chia sẻ của những con người đang lặng lẽ làm việc vì tương lai Việt Nam, kể câu chuyện của họ bằng thứ ngôn ngữ giản dị, mạch lạc, không màu mè. Đây là một talkshow chính luận pha phóng sự, đặt người thật, việc thật vào trung tâm thay vì chỉ nói lên khẩu hiệu. Họ không phải "nhân vật truyền cảm hứng" theo kiểu nghệ sĩ trên sân khấu, mà đơn giản chỉ là những người Việt đại diện các doanh nghiệp đang mỗi ngày đóng góp vào sự phát triển của đất nước, kể lại câu chuyện của mình trong một không gian đối thoại cởi mở.

Chương trình mang tên "Kiến tạo Đất nước – Tự hào Việt Nam" được dựng nên từ những cuộc trò chuyện như thế. Không cần diễn thuyết, cũng không cần sân khấu hoành tráng, chương trình chọn cách để khách mời ngồi lại với nhau, đối thoại thẳng thắn về cách người Việt đang xây dựng nơi mình sống, nơi mình làm việc, tương lai con cái mình sẽ lớn lên. Mỗi tập là một lát cắt nhỏ: chuyện một khu đô thị, một tuyến đường, một nhà máy, một mô hình giáo dục, nuôi dưỡng start-up, kêu gọi nhân tài… nhưng khi ghép lại, người ta thấy rõ hơn hành trình từ khát vọng đến hành động, từ những dòng chữ được ghi rõ ràng trong nghị quyết đến những thay đổi rất cụ thể đã và đang diễn ra ngoài đời sống, tác động thực sự đến chúng ta.

Đây chính là cách chương trình được thiết kế và vận hành đến tận từng khuôn hình. Đa phần các tập đều có mặt lãnh đạo doanh nghiệp để mang "bài toán thực thi" từ tuyến đầu: nguồn lực, quy trình, quản trị rủi ro, những gì đo được và những gì cần điều chỉnh. Song song với đó, giới chuyên gia với những gương mặt nổi bật như PGS.TS Trần Đình Thiên, KTS Trần Ngọc Chính, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng hay TS Lê Đăng Doanh, Nguyên viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương trong vai trò những kiến trúc sư tri thức: đặt vấn đề trên nền tảng chính sách và khoa học kỹ thuật, so sánh chuẩn mực quốc tế, đề xuất phương pháp phù hợp điều kiện Việt Nam để chính sách đi thẳng vào đời sống.

Sự đồng hành của Nhà nước thể hiện rõ ngay ở kênh phát sóng: đây là chương trình đối thoại đầu tiên được livestream trên Fanpage Thông tin Chính phủ, tạo một không gian công khai, minh bạch, nơi tiếng nói của doanh nghiệp, trí thức và cơ quan nhà nước gặp nhau trước công chúng. Nhờ vậy, "cầu nối" không dừng ở lời kêu gọi mà thành một quy trình làm việc: doanh nghiệp đưa ví dụ và dữ liệu thật; chuyên gia kiểm chứng, hiệu chỉnh; cơ quan quản lý xem xét cơ chế phối hợp. Khi ba nguồn lực đó cùng tác động, mỗi tập không chỉ dừng lại ở cảm hứng, mà kết thúc bằng một lộ trình khả thi để biến tầm nhìn kiến tạo đất nước thành những thay đổi cụ thể, gần gũi và có thể kiểm chứng trong đời sống hằng ngày.





Lấy Masterise Group – đối tác chiến lược của chương trình – làm ví dụ, có thể thấy họ không tham gia talkshow để kể câu chuyện kinh doanh đơn thuần. Thay vào đó, doanh nghiệp này sử dụng chương trình như một diễn đàn để nói về những bài toán lớn của quốc gia: mở rộng không gian phát triển, nâng cao chất lượng sống và tăng nội lực cạnh tranh của người Việt trong kỷ nguyên mới.

Trong các tập có sự góp mặt của bà Thi Anh Đào – Giám đốc Khối Marketing Masterise Group, câu chuyện được đặt trong tầm nhìn vĩ mô: từ bất động sản cao cấp, Masterise Group đã mở rộng sang hạ tầng chiến lược, thúc đẩy các liên kết vùng, và mở rộng các không gian phát triển mới của quốc gia. Có thể kể đến trong số này một số dự án trọng điểm quốc gia như cảng HKQT Gia Bình với tầm nhìn đạt công suất phục vụ 30 triệu lượt hành khách mỗi năm vào năm 2030, hay dự án cầu Phú Mỹ 2, trục giao thông chiến lược kết nối TP HCM với sân bay Long Thành,... Dù bất kỳ dự án nào, mục tiêu của Masterise Group không chỉ dừng lại ở câu chuyện xây dựng các dự án đơn lẻ, mà là đóng góp vào hệ sinh thái kinh tế kiến quốc – nơi doanh nghiệp tư nhân trở thành một mắt xích quan trọng trong việc nâng cao chất lượng sống, thúc đẩy phát triển bền vững và kiến tạo những động lực tăng trưởng dài hạn cho đất nước.

Thông điệp này hoàn toàn phù hợp với tinh thần của các nghị quyết trọng điểm như Nghị quyết 10 về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết 06 về phát triển hệ thống đô thị. Chính trong bối cảnh chính sách đó, Masterise Group định vị mình như một "đối tác quốc gia", không đứng ngoài chiến lược phát triển, mà chủ động tham gia vào những nhiệm vụ lớn hơn: từ hạ tầng trọng điểm, các tuyến kết nối vùng, đến đóng góp vào tầm nhìn đưa Việt Nam trở thành trung tâm kinh tế – tài chính mới của khu vực.

Khi đặt doanh nghiệp tư nhân vào vai trò một thành phần của hệ sinh thái kiến quốc, talkshow đã mở ra không gian để các doanh nghiệp như Masterise Group chia sẻ khát vọng "lớn lên cùng đất nước": vừa phát triển kinh doanh bền vững, vừa đồng hành trong sứ mệnh nâng tầm chuẩn sống và năng lực cạnh tranh cho người Việt.

Từ tầm nhìn vĩ mô đó, câu chuyện đi vào các minh chứng cụ thể hơn ở cấp độ đô thị. Trong tập thảo luận về "Phát triển đô thị bền vững, bảo tồn bản sắc văn hóa", KTS Trần Ngọc Chính và đại diện Khối Thiết kế Masterise Group cùng bàn về bài toán mà Việt Nam đang đối mặt: tốc độ đô thị hóa rất nhanh, nhưng bản sắc thì dễ bị đánh mất nếu không được nhìn nhận và gìn giữ đúng cách.

Câu hỏi được đặt ra: Làm sao để những khu đô thị mới của Việt Nam hiện đại nhưng không vô danh, người sống bên trong vẫn cảm nhận được tinh thần Việt Nam?

Theo KTS Trần Ngọc Chính, chìa khóa nằm ở "bản sắc": "Văn hóa là giá trị làm nên bản lĩnh dân tộc. Giữ gìn bản sắc chính là giữ hình hài đất nước, tạo nền tảng cho phát triển bền vững." Bên cạnh đó, ông Nguyễn Hoàng Triều – Phó Giám đốc Khối Thiết kế Masterise Group cũng chia sẻ sự đồng điệu ấy khi kể về hành trình bảo tồn các giá trị của di sản Ba Son. Đó không chỉ là câu chuyện thiết kế, mà là lựa chọn giữ lại "dấu ấn Việt Nam" giữa một dự án hiện đại – minh chứng cho cách tiếp cận mà Masterise Group theo đuổi: phát triển nhưng không đánh đổi bản sắc.

Việc chuyển từ các dự án biểu tượng đến hạ tầng chiến lược, từ câu chuyện kiến trúc đến câu chuyện nâng tầm quốc gia, cho thấy Masterise Group – và nhiều doanh nghiệp tư nhân khác – đang chủ động góp phần vào hành trình kiến tạo tương lai Việt Nam theo cách rất thực tế và mang tầm nhìn dài hạn.

Đồng hành xuyên suốt cùng talkshow "Kiến tạo Đất nước – Tự hào Việt Nam", Masterise Group muốn khẳng định rằng khát vọng vươn mình không chỉ nằm ở một doanh nghiệp, mà là tinh thần chung của cả khu vực tư nhân Việt Nam: lớn lên cùng đất nước, và sẵn sàng gánh vác trách nhiệm với chuẩn sống của tương lai.

Điều thú vị là đan xen bên góc nhìn doanh nghiệp - nhà nước là những câu chuyện bình dị khác nữa. Nhìn lại "Kiến tạo Đất nước - Tự hào Việt Nam", dễ thấy sợi chỉ đỏ xuyên suốt là những con người đang âm thầm biến tầm nhìn phát triển thành việc làm cụ thể. Mỗi tập chọn một vấn đề lớn nhưng kể bằng một gương mặt thật, một hiện trường thật, để khán giả thấy "kiến tạo" không ở đâu xa mà nằm trong cách chúng ta làm việc hôm nay.

Tập đầu tiên là câu chuyện về vũ trụ, nơi PGS.TS Phạm Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (VNSC) nói về vệ tinh, quỹ đạo và giấc mơ làm chủ "bầu trời thứ năm" của Việt Nam. Những khái niệm nghe có vẻ xa xôi như trạm điều khiển, dữ liệu ảnh vệ tinh… lại được nối về những bài toán rất sát với đời sống: cảnh báo thiên tai kịp thời hơn, quy hoạch nông nghiệp dựa trên dữ liệu, theo dõi thiên tai hay giám sát an ninh biên giới.

"Chuyến xe nhân ái" đưa ống kính rời trường quay để theo chân bác sĩ Huỳnh Minh Chín trên những cung đường đến với đối tượng yếu thế: những phụ nữ nghèo ở miền Tây. Ở đây, công nghệ xuất hiện với vai trò vừa đủ: tầm soát ung thư bằng trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số kết hợp phần mềm sàng lọc, quy trình kết nối trạm y tế xã. Điều gây ấn tượng không phải bảng từ khóa thời thượng, mà là cách tổ chức rất gọn gàng và nhân văn, giúp cho cả chục nghìn phụ nữ được khám chữa bệnh miễn phí.

"Những cỗ máy gieo khát vọng" kể câu chuyện của nông dân Tạ Đình Huy như một bài học đổi mới từ xưởng cơ khí. Xuất phát từ nỗi vất vả mùa vụ, anh lắp ghép chiếc máy đầu tiên, bán cho người làng, rồi sửa - thử - chuẩn hóa để sản xuất tiếp. Hình ảnh một người nông dân đi lên từ cây lúa nhưng biết học, biết hỏi, biết sửa sai là lời nhắc giản dị rằng năng suất quốc gia hoàn toàn có thể bắt đầu từ năng suất của từng bàn tay người dân Việt.

Một mạch khác gây đồng cảm là "nhân tài hồi hương": kỹ sư Cao Anh Tuấn và Bùi Thanh Duyên chọn quay về để tiếp tục sự nghiệp công nghệ tại Việt Nam. Họ nói về tư duy sản phẩm xoay quanh người dùng Việt như ngôn ngữ, thói quen, hạ tầng và kỷ luật làm chậm mà chắc: dựng nhóm, chuẩn hóa quy trình, kiểm thử lặp, kết nối trường-viện-doanh nghiệp. Câu chuyện "trở về để làm việc" được chia sẻ thẳng thắn, không màu mè, mang tới cảm hứng cho những người trẻ tài năng đang làm việc xa xứ.

Các số về an ninh tài chính và hạnh phúc nơi làm việc mở rộng góc nhìn từ kỹ thuật sang chất lượng sống. Khi Phó Chủ tịch Ngân hàng MB, ông Vũ Thành Trung và ông Vũ Duy Hiền, Phó Tổng thư ký kiêm Chánh văn phòng Hiệp hội an ninh mạng Quốc gia cùng phân tích rủi ro giao dịch số, người xem thấy rõ giá trị của "văn hóa an toàn" đối với từng hộ gia đình, doanh nghiệp nhỏ. Ở "Hành trình hạnh phúc" với sự tham gia của Tổng Giám đốc Ngân hàng MB Phạm Như Ánh và PGS.TS Nguyễn Thành Nam, một câu hỏi thú vị được đặt ra: Thực sự thì "hạnh phúc là gì?", trong bối cảnh Việt Nam vươn mình, được thế giới công nhận xếp thứ 46 về chỉ số hạnh phúc trên thế giới, thứ 2 Đông Nam Á chỉ sau Singapore.

Đặt cạnh nhau, các tập tạo thành một "bản đồ" khá rõ: từ vũ trụ xuống mặt đất, từ hạ tầng quốc gia tới ngõ ngách đời sống, từ doanh nghiệp lớn đến các ý tưởng rất nhỏ của người trẻ. Điểm chung không nằm ở quy mô, mà ở cách thể hiện giản dị nhưng rõ ràng: mỗi khách mời tham gia chương trình đều phải trả lời câu hỏi "mình đang làm gì, cụ thể, để ngày mai đất nước này tốt hơn hôm nay một chút?". Nhờ giữ được câu hỏi ấy như một sợi dây xuyên suốt, chuỗi chương trình tránh được cảm giác khẩu hiệu, và giống một loạt case study sống động về cách người Việt đang âm thầm thay đổi hiện thực xung quanh mình.

"Kiến tạo Đất nước - Tự hào Việt Nam" kết lại bằng một thông điệp rõ ràng: Phát triển chỉ có ý nghĩa khi biến được chủ trương thành hiện thực. Ở mỗi số, lãnh đạo doanh nghiệp đưa ra bài toán thực thi, chuyên gia đưa phương pháp và tiêu chuẩn, cơ quan quản lý chốt mốc và cơ chế phối hợp. Cách làm này giúp câu chuyện lớn đi thẳng vào đời sống: đô thị vận hành êm hơn, dịch vụ công gần dân hơn, giao dịch số an toàn hơn, sản xuất nông thôn hiệu quả hơn. Không cần khẩu hiệu, chương trình giữ kỷ luật: nói đúng vấn đề, chỉ ra việc có thể làm ngay, và để công chúng giám sát. Khán giả rời màn hình với cảm giác cụ thể: mình biết việc gì nên bắt đầu, phải làm cùng ai, và kết quả sẽ thấy ở đâu. Đó là tinh thần tự hào Việt Nam trong công tác kiến tạo đất nước: Hãy làm đúng, làm đến nơi, và làm cùng nhau.

Theo Hà Phạm - Trường Dương Thanh niên Việt