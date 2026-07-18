Mỗi sáng, hàng triệu người Việt ghé quán quen, gọi một ly cà phê rồi vội vã bắt đầu ngày làm việc. Chúng ta thường nghĩ khoản tiền ấy chỉ đổi lấy một thức uống giúp tỉnh táo. Nhưng thật ra, ngay khi tờ tiền rời khỏi ví, nó đã bắt đầu một hành trình dài hơn rất nhiều.

Một phần nhỏ của 20.000 đồng ấy được nộp ngay vào ngân sách thông qua thuế giá trị gia tăng. Phần còn lại trở thành doanh thu của doanh nghiệp để tiếp tục trả lương, mua nguyên liệu, đầu tư mở rộng sản xuất và sau đó tiếp tục tạo ra những khoản đóng góp lớn hơn cho ngân sách quốc gia.

Điều thú vị hơn nằm ở chỗ khác. Một ly cà phê tưởng như rất đơn giản thực ra là kết quả của sự hợp tác giữa hàng nghìn, thậm chí hàng triệu con người mà bạn chưa từng gặp.

Nó bắt đầu từ người nông dân trên vùng đất đỏ bazan Tây Nguyên. Hạt cà phê được thu hoạch, rang xay trong nhà máy, vận chuyển qua nhiều chặng đường trước khi đến quán nhỏ đầu ngõ. Ly nhựa, sữa đặc, đá viên, điện vận hành máy rang, xe tải chở hàng... mỗi thứ đều là sản phẩm của một ngành nghề khác, một doanh nghiệp khác và hàng nghìn người lao động khác.

Không ai trong số họ quen biết nhau. Không ai ngồi cùng một bàn để lên kế hoạch tạo ra ly cà phê của bạn. Thế nhưng thị trường đã kết nối tất cả thành một chuỗi vận hành gần như hoàn hảo. Đó cũng là điều kỳ diệu nhất của nền kinh tế.