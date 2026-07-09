Nhìn lại hơn nửa thế kỷ phát triển của Việt Nam, mỗi giai đoạn đều có một khát vọng riêng. Nhưng có một điều chưa bao giờ thay đổi: không có khát vọng nào tự trở thành hiện thực.

Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai không thể trở thành cường quốc công nghiệp chỉ trong vài năm. Hàn Quốc không thể tạo nên "Kỳ tích sông Hàn" chỉ bằng những mục tiêu đầy tham vọng. Singapore gần như không có tài nguyên thiên nhiên, nhưng đã dành nhiều thập kỷ xây dựng thể chế, giáo dục, hạ tầng và nguồn nhân lực trước khi trở thành một trong những nền kinh tế cạnh tranh nhất thế giới.

Việt Nam hôm nay cũng đang bước đi trên hành trình ấy. Những cải cách thể chế, làn sóng đầu tư hạ tầng, việc đưa khoa học công nghệ và chuyển đổi số trở thành động lực tăng trưởng mới, tất cả không chỉ phục vụ yêu cầu của hiện tại. Đó là sự chuẩn bị cho một Việt Nam của năm 2045

Và trong hành trình ấy, nếu Nhà nước chuẩn bị nền tảng cho tăng trưởng, thì doanh nghiệp chính là lực lượng biến những nền tảng ấy thành giá trị, thành nhà máy, công trình, sản phẩm, việc làm và của cải.

Toyota dành hàng chục năm hoàn thiện hệ thống sản xuất trước khi trở thành chuẩn mực của sản xuất tinh gọn. Samsung, Hyundai hay Huawei cũng không bước lên vị trí dẫn đầu chỉ nhờ những cơ hội của thị trường, mà nhờ nhiều năm đầu tư bền bỉ cho công nghệ, quản trị và con người. Lịch sử doanh nghiệp cho thấy một quy luật rất rõ: cơ hội chỉ thuộc về những tổ chức đã chuẩn bị đủ lâu trước khi cơ hội xuất hiện.

Điều đó càng đúng với doanh nghiệp Việt Nam hôm nay. Ba mươi năm trước, lợi thế cạnh tranh nằm ở lao động giá rẻ, quỹ đất dồi dào và dòng vốn đầu tư nước ngoài. Nhưng bối cảnh đang thay đổi. Cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt, các tiêu chuẩn về môi trường và quản trị ngày càng cao, trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi mô hình sản xuất, và chuỗi cung ứng toàn cầu liên tục tái cấu trúc.

Điều đó đồng nghĩa với việc doanh nghiệp sẽ không còn cạnh tranh bằng những gì mình đang sở hữu, mà bằng những gì mình đã chuẩn bị. Những yếu tố quyết định sức cạnh tranh lại thường không dễ nhìn thấy: một hệ thống quản trị tốt, chất lượng đội ngũ lãnh đạo, một nền văn hóa mạnh, nhiều năm chuẩn hóa quy trình. Đó là những tài sản không thể mua, mà chỉ có thể được tích lũy theo thời gian.

Trong hành trình phát triển của doanh nghiệp, không phải mọi khoản đầu tư đều hướng tới kết quả của năm sau. Có những khoản đầu tư được thực hiện để chuẩn bị cho một cơ hội nhiều năm sau mới xuất hiện.

Hành trình 36 năm của GELEX có thể được nhìn theo cách ấy.

Nếu chỉ nhìn vào những con số của năm 2025 - quy mô tài sản, doanh thu, lợi nhuận, người ta sẽ thấy kết quả của hiện tại. Nhưng điều đáng quan tâm hơn là những gì đã được chuẩn bị để tạo nên những kết quả ấy.

Đối với một tập đoàn đầu tư, vốn luôn là điều kiện cần. Nhưng trước cả vốn là niềm tin. Không một định chế tài chính quốc tế nào quyết định cấp hàng trăm triệu USD chỉ vì một bảng cân đối kế toán đẹp. Điều họ đánh giá là chất lượng quản trị, tính minh bạch, kỷ luật tài chính và uy tín được tích lũy qua nhiều năm. Vì thế, khoản vay hợp vốn 79 triệu USD hay khoản vay 200 triệu USD từ 19 định chế tài chính quốc tế mà GELEX huy động thành công không chỉ là những giao dịch tài chính, đó là kết quả của cả một quá trình xây dựng niềm tin với thị trường.

Hai khoản vay hợp vốn quốc tế là minh chứng cho mức độ tín nhiệm ngày càng cao của GELEX trên thị trường vốn.

Khi nhắc đến năm 2045, nhiều người nghĩ đến một cột mốc của tương lai. Nhưng trên thực tế, tương lai bắt đầu từ hôm nay - từ những cải cách đang được thực hiện, những công trình đang được xây dựng, những con người đang được đào tạo, và những doanh nghiệp đang lựa chọn chuẩn bị c ho một tương lai lớn hơn chính mình.

Vì vậy, nếu nhìn hành trình hướng tới năm 2030 của GELEX chỉ qua những mục tiêu doanh thu hay lợi nhuận, chúng ta sẽ bỏ lỡ điều quan trọng hơn. Điều GELEX đang theo đuổi không chỉ là một quy mô lớn hơn, mà là năng lực để luôn sẵn sàng trước những cơ hội lớn hơn.

Chuẩn bị để lớn lên cùng nền kinh tế. Chuẩn bị để nắm bắt những cơ hội mới. Chuẩn bị để đồng hành cùng những mục tiêu phát triển của đất nước.

Bởi sau tất cả, điều tạo nên sự khác biệt không phải là ai có nhiều khát vọng hơn, mà là ai kiên trì kiến tạo nền tảng để chinh phục khát vọng ấy. Và nếu khát vọng giúp Việt Nam nhìn thấy tương lai ở năm 2045, thì chính sự chuẩn bị của những doanh nghiệp hôm nay sẽ quyết định khát vọng ấy có trở thành hiện thực hay không.

Ánh Dương Thanh Niên Việt