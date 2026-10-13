Từ người bán mì ăn liền, thuốc thú y, thợ cơ khí… đến những doanh nhân quyền lực trên thị trường bất động sản

Trước khi sở hữu những Tập đoàn tỷ USD, nhiều doanh nhân có tiếng trên thị trường bất động sản từng khởi nghiệp từ những công việc rất đỗi bình thường.

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