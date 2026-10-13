Từ người bán mì ăn liền, thuốc thú y, thợ cơ khí… đến những doanh nhân quyền lực trên thị trường bất động sản

Sinh năm 1968 tại Hà Nội, ông Phạm Nhật Vượng từng là sinh viên trường Đại học Mỏ - Địa chất trước khi nhận học bổng sang Liên bang Nga học ngành địa chất. Đầu những năm 1990, ông cùng vợ mở nhà hàng tại Ukraine rồi khởi nghiệp với thương hiệu mì ăn liền Mivina , đưa Technocom trở thành doanh nghiệp thực phẩm hàng đầu Đông Âu trước khi bán lại cho Nestlé năm 2010.

Trở về Việt Nam, ông phát triển Vingroup từ hai thương hiệu Vincom và Vinpearl thành tập đoàn kinh tế tư nhân lớn nhất Việt Nam. Tập đoàn hiện hoạt động trong bất động sản, công nghiệp, công nghệ, thương mại dịch vụ và xe điện với VinFast là trụ cột mới.

Dấu ấn

Hiện Vingroup là doanh nghiệp sở hữu quỹ đất lớn nhất thị trường bất động sản Việt Nam với khoảng 29.500 ha, đồng thời đang có gần 20 dự án đang làm thủ tục và chuẩn bị hoàn tất chủ trương đầu tư với tổng diện tích hơn 20.000 ha.

Doanh nghiệp ghi dấu với loạt dự án biểu tượng như Vinhomes Riverside, Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City, Vinhomes Grand Park, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ và Vinhomes Global Gate.

Đặc biệt, tập đoàn đang phát triển Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội với quy mô khoảng 9.100 ha, với điểm nhấn là sân vận động Vinfast - Trống Đồng sức chứa 135.000 chỗ ngồi, dự kiến trở thành sân vận động có sức chứa lớn nhất thế giới.