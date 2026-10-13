Từ người bán mì ăn liền, thuốc thú y, thợ cơ khí… đến những doanh nhân quyền lực trên thị trường bất động sản
Trước khi sở hữu những Tập đoàn tỷ USD, nhiều doanh nhân có tiếng trên thị trường bất động sản từng khởi nghiệp từ những công việc rất đỗi bình thường.
Khám phá hồ sơ
ÔNG PHẠM NHẬT VƯỢNG
"Vua mì gói" lẫy lừng khắp vùng Đông Âu
Khởi nghiệp
Sinh năm 1968 tại Hà Nội, ông Phạm Nhật Vượng từng là sinh viên trường Đại học Mỏ - Địa chất trước khi nhận học bổng sang Liên bang Nga học ngành địa chất. Đầu những năm 1990, ông cùng vợ mở nhà hàng tại Ukraine rồi khởi nghiệp với thương hiệu mì ăn liền Mivina, đưa Technocom trở thành doanh nghiệp thực phẩm hàng đầu Đông Âu trước khi bán lại cho Nestlé năm 2010.
Bước ngoặt
Trở về Việt Nam, ông phát triển Vingroup từ hai thương hiệu Vincom và Vinpearl thành tập đoàn kinh tế tư nhân lớn nhất Việt Nam. Tập đoàn hiện hoạt động trong bất động sản, công nghiệp, công nghệ, thương mại dịch vụ và xe điện với VinFast là trụ cột mới.
Dấu ấn
Hiện Vingroup là doanh nghiệp sở hữu quỹ đất lớn nhất thị trường bất động sản Việt Nam với khoảng 29.500 ha, đồng thời đang có gần 20 dự án đang làm thủ tục và chuẩn bị hoàn tất chủ trương đầu tư với tổng diện tích hơn 20.000 ha.
Doanh nghiệp ghi dấu với loạt dự án biểu tượng như Vinhomes Riverside, Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City, Vinhomes Grand Park, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ và Vinhomes Global Gate.
Đặc biệt, tập đoàn đang phát triển Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội với quy mô khoảng 9.100 ha, với điểm nhấn là sân vận động Vinfast - Trống Đồng sức chứa 135.000 chỗ ngồi, dự kiến trở thành sân vận động có sức chứa lớn nhất thế giới.
ÔNG TRẦN BÁ DƯƠNG
"Từ thợ sửa ô tô đến nhà sáng lập tập đoàn đa ngành"
Khởi nghiệp
Lớn lên trong giai đoạn bao cấp, ông Trần Bá Dương bắt đầu sự nghiệp từ công việc công nhân sửa chữa ô tô, công việc đầu tiên là vét mỡ bò. Năm 1997, ông thành lập THACO từ một xưởng sửa chữa và kinh doanh xe cũ.
Bước ngoặt
THACO từng bước phát triển từ lắp ráp ô tô thành tập đoàn công nghiệp đa ngành với các lĩnh vực ô tô, cơ khí, logistics, nông nghiệp và bất động sản thông qua THADICO, Đại Quang Minh.
Dấu ấn
Thông qua THADICO, Đại Quang Minh, THACO tham gia phát triển nhiều dự án bất động sản và hạ tầng quy mô lớn, nổi bật là Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, Thiso Mall Tây Hồ Tây, hàng loạt dự án trọng điểm tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (gồm khu chức năng số 5 và số 6 với Khu đô thị Sala, cầu Thủ Thiêm 2), và Khu công nghiệp cơ khí Bình Dương.
ÔNG ĐỖ QUANG HIỂN
"Bắt đầu với những chuyến xe đạp chở TV"
Khởi nghiệp
Bầu Hiển bắt đầu sự nghiệp năm 1986 tại Viện Công nghệ Quốc gia, được phân về Viện Laser và nhanh chóng được cử sang Ấn Độ học công nghệ. Từ một thỏa thuận vay thiết bị, ông cùng các đồng nghiệp nhận cải tiến màn hình máy tính thành TV đen trắng và tự chở từng chiếc xe đạp đi bán.
Bước ngoặt
Từ hoạt động thương mại nhỏ, ông xây dựng T&T Group thành tập đoàn đa ngành, hiện diện trong tài chính, bất động sản, năng lượng, hạ tầng và thể thao.
Dấu ấn
Doanh nghiệp đã và đang đầu tư nhiều khu đô thị quy mô lớn như T&T City Millennia, T&T Phố Nối, T&T Victoria, T&T Riverview... Đồng thời, T&T còn là tập đoàn tư nhân tham gia nhiều dự án điện gió, điện mặt trời và dự án PPP lớn.
ÔNG VŨ VĂN TIỀN
"Khởi nghiệp sau gần 10 năm làm vật tư nông nghiệp"
Khởi nghiệp
Sinh ra trong gia đình thuần nông, ông Vũ Văn Tiền có gần 10 năm làm việc trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp trước khi khởi nghiệp năm 1993 với Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội – tiền thân của Geleximco.
Bước ngoặt
Từ doanh nghiệp xuất nhập khẩu có vốn điều lệ vài tỷ đồng, ông xây dựng Geleximco thành tập đoàn đa ngành với các lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, bất động sản và tài chính.
Dấu ấn
Sau hơn ba thập kỷ phát triển, Geleximco đã xây dựng danh mục bất động sản trải dài từ Hà Nội đến nhiều tỉnh thành. Dự án tạo tên tuổi là Khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn rộng gần 150 ha. Ngoài ra còn có Gelexia Riverside, An Bình Plaza, Thành phố Giao Lưu.
ÔNG BÙI THÀNH NHƠN
"Từ kỹ sư thú y đến nhà sáng lập Novaland"
Khởi nghiệp
Sinh năm 1958 tại Đồng Tháp, ông Bùi Thành Nhơn tốt nghiệp ngành chăn nuôi thú y. Năm 1992, ông thành lập Công ty TNHH Thương mại Thành Nhơn với số vốn khoảng 400 triệu đồng, kinh doanh thuốc thú y và nguyên liệu dược.
Bước ngoặt
Đầu những năm 2000, ông mở rộng thêm mảng bất động sản. Trong khi phần lớn doanh nghiệp lúc đó săn tìm quỹ đất mới, Novaland lại mua những dự án đang "mắc kẹt", hoàn thiện pháp lý, tái thiết kế và đưa chúng trở lại thị trường.
Dấu ấn
Novaland sở hữu danh mục dự án khổng lồ. Ba dự án tạo nên thương hiệu Novaland là Aqua City, NovaWorld Phan Thiet và NovaWorld Ho Tram. Ở phân khúc đô thị có Sunrise City, Lakeview City, The Grand Manhattan... tại TP.HCM.
ÔNG NGUYỄN VĂN ĐẠT
"Từ thương mại kim khí đến bất động sản"
Khởi nghiệp
Ông Nguyễn Văn Đạt từng kinh doanh kim khí, ô tô, vận tải biển và thương mại trước khi bước chân vào lĩnh vực bất động sản.
Bước ngoặt
Năm 2004, ông thành lập Phát Đạt và phát triển doanh nghiệp thành một trong những nhà phát triển bất động sản lớn với nhiều dự án tại TP.HCM và các địa phương.
Dấu ấn
Phát Đạt đã phát triển nhiều dự án nhà ở và khu đô thị tại TP.HCM, Bình Dương và Bình Định. Nổi bật có The EverRich, Astral City, Quy Nhơn Iconic, Cadia Quy Nhơn và La Pura.
ÔNG NGUYỄN HỮU ĐƯỜNG
"Từ người đạp xích lô chở bia đến ông chủ khách sạn dát vàng"
Khởi nghiệp
Sau khi xuất ngũ, ông Nguyễn Hữu Đường từng mưu sinh bằng nghề đạp xích lô chở bia thuê trên các tuyến phố Hà Nội. Từ số vốn tích lũy, ông khởi nghiệp với ngành bia và trở thành người đầu tiên xây dựng doanh nghiệp tư nhân sản xuất bia tại Hà Nội.
Bước ngoặt
Từ thành công trong ngành bia, ông mở rộng sang bất động sản và thành lập Công ty TNHH Hòa Bình.
Dấu ấn
Doanh nghiệp phát triển nhiều dự án như Hòa Bình Green City và đặc biệt là Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake - khách sạn dát vàng đầu tiên trên thế giới, gây tiếng vang quốc tế khi đưa vật liệu mạ vàng vào hàng loạt hạng mục kiến trúc.
ÔNG LƯƠNG TRÍ THÌN
"Từ người môi giới đến nhà phát triển bất động sản"
Khởi nghiệp
Ông Lương Trí Thìn sinh ra tại Quảng Bình, vào TP.HCM lập nghiệp và bắt đầu bằng nghề môi giới nhà đất. Ông trực tiếp bán từng căn hộ, từng lô đất trong giai đoạn thị trường còn sơ khai.
Bước ngoặt
Từ một văn phòng môi giới nhỏ, ông xây dựng Đất Xanh (nay là BLUEMARQ Group) thành tập đoàn bất động sản hoạt động trong lĩnh vực môi giới, phát triển dự án và dịch vụ bất động sản trên phạm vi cả nước.
Dấu ấn
Doanh nghiệp đã phát triển nhiều dự án nhà ở tại TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai như Gem Sky World, Opal Boulevard, Opal Skyline hay Lux Garden.