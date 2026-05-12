Tuy nhiên, trong một giai đoạn phát triển mới, ranh giới này đang dần thay đổi khi khu vực tư nhân bắt đầu hiện diện rõ nét hơn trong các lĩnh vực có tính nền tảng.

Sự tham gia của T&T Group vào các lĩnh vực hạ tầng, vì thế không chỉ là một quyết định đầu tư, mà đang phản ánh một chuyển động lớn hơn của nền kinh tế. Khi đạt đến một mức độ tích lũy nhất định về vốn và năng lực, câu hỏi đặt ra không còn là doanh nghiệp tư nhân có thể mở rộng đến đâu, mà là họ lựa chọn tham gia vào những lĩnh vực nào. Trong đó, có những "phần khó" của nền kinh tế, nơi vừa cần yếu tố nguồn lực, vừa đòi hỏi một cách tiếp cận hoàn toàn khác.

Trong chưa đầy ba thập kỷ kể từ khi Luật Doanh nghiệp năm 1999 có hiệu lực, khu vực tư nhân Việt Nam đã trải qua một quá trình phát triển đủ dài để hình thành nên những doanh nghiệp có quy mô và năng lực vượt xa giai đoạn ban đầu. Từ chỗ tập trung vào các lĩnh vực thương mại, dịch vụ và gia công, một bộ phận doanh nghiệp đã từng bước mở rộng sang các ngành đòi hỏi vốn lớn hơn, thời gian đầu tư dài hơn và năng lực quản trị phức tạp hơn. Sự dịch chuyển này đặt nền tảng cho khả năng tham gia vào những lĩnh vực vốn trước đây chủ yếu do khu vực công đảm nhiệm.

Ở góc nhìn rộng hơn, đây cũng là một bước chuyển pha của nền kinh tế. Theo cựu Cố vấn cấp cao của CIEM Raymond Mallon, Việt Nam đã đi từ một nền kinh tế chủ yếu gia công, làm thuê cho các tập đoàn nước ngoài đến giai đoạn hình thành các doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh đáng kể. Sự xuất hiện của những doanh nghiệp này cho thấy khu vực tư nhân đã tích lũy đủ năng lực để bước vào những lĩnh vực phức tạp hơn, như hạ tầng, năng lượng, nơi yêu cầu cao hơn về vốn, khả năng tổ chức và tầm nhìn dài hạn.

Cũng theo ông Mallon, trong bối cảnh hiện nay, khi huy động tư nhân tham gia vào hạ tầng, Việt Nam cần ưu tiên những lĩnh vực có khả năng tạo ra dòng doanh thu rõ ràng và ổn định, bởi đây là yếu tố then chốt để thu hút khu vực tư nhân, trước hết là các lĩnh vực như sân bay và cảng biển.

Trường hợp của T&T Group là một ví dụ tiêu biểu cho xu hướng này. Bắt đầu từ hoạt động thương mại và xuất nhập khẩu, doanh nghiệp từng bước mở rộng sang tài chính, bất động sản và các lĩnh vực đầu tư quy mô lớn, qua đó tích lũy năng lực triển khai các dự án có độ phức tạp cao. Trên nền tảng đó, T&T đã hiện diện trong nhiều lĩnh vực hạ tầng.

Trong năng lượng, doanh nghiệp phát triển hàng loạt dự án điện gió, điện mặt trời trong nước, đồng thời triển khai dự án điện gió Savan 1 tại Lào với quy mô gần 500 MW, đi kèm hệ thống truyền tải điện xuyên biên giới. Song song, tập đoàn tham gia dự án Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng (Quảng Trị), mở rộng sang hạ tầng năng lượng quy mô lớn.

Bên cạnh đó, T&T còn tham gia đầu tư Cảng biển Quảng Ninh, phát triển Trung tâm logistics ICD Vĩnh Phúc (SuperPort) - một trong những dự án logistics đa phương thức quy mô lớn, đóng vai trò kết nối chuỗi cung ứng trong nước với khu vực, đồng thời đang khẩn trương hoàn thành việc xây dựng Cảng hàng không Quảng Tri, cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương; đề xuất và nghiên cứu đầu tư các dự án đô thị - công nghiệp thông minh gắn với hạ tầng tại nhiều địa phương.

Các hoạt động này cho thấy doanh nghiệp không dừng lại ở đầu tư từng dự án riêng lẻ, mà đang từng bước tham gia vào các cấu phần có tính nền tảng của nền kinh tế.

Sự tham gia ngày càng rõ nét của các tập đoàn tư nhân trong các lĩnh vực như năng lượng, logistics hay hạ tầng giao thông vì thế không còn là những bước đi đơn lẻ. Đó là dấu hiệu của một sự chuyển vai - khi doanh nghiệp bắt đầu tham gia vào việc hình thành các nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.

Nếu coi hạ tầng là "phần khó" của nền kinh tế, thì thách thức không chỉ nằm ở quy mô vốn hay thời gian đầu tư kéo dài, mà ở khả năng tổ chức triển khai một dự án có nhiều cấu phần phụ thuộc lẫn nhau. Trong bối cảnh đó, cách tiếp cận của T&T Group cho thấy một hướng đi đáng chú ý: "chuẩn bị kỹ, thực hiện nhanh" - không phải như một khẩu hiệu, mà như một nguyên tắc vận hành xuyên suốt.

Trên thực tế, điểm khác biệt không nằm ở tốc độ thi công, mà ở giai đoạn trước đó. Như các dự án gần đây cho thấy, phần "chuẩn bị" được đẩy lên rất sớm, từ việc hoàn thiện phương án kỹ thuật, xử lý bài toán hạ tầng kết nối đến tổ chức nguồn lực thực hiện. Đồng thời, các yếu tố mang tính quyết định như phương án tài chính, đầu ra sản phẩm và hạ tầng truyền tải cũng được xác lập ngay từ đầu, thay vì phát sinh trong quá trình triển khai. Khi các yếu tố này được tính toán đồng bộ, giai đoạn triển khai cho phép các quyết định được đưa ra nhanh hơn, giảm thiểu độ trễ giữa các khâu - yếu tố thường khiến nhiều dự án hạ tầng kéo dài trong thực tế.

Dự án điện gió Savan 1 tại Lào là một ví dụ điển hình. Thay vì tiếp cận theo trình tự truyền thống - xây dựng nhà máy trước rồi chờ hạ tầng truyền tải - T&T Group lựa chọn triển khai song song cả hai cấu phần: vừa thi công nhà máy, vừa đầu tư tuyến truyền tải để đưa điện về Việt Nam.

Việc đồng thời "khóa" các điều kiện về đầu ra, truyền tải và tài chính ngay từ đầu giúp dự án vận hành như một chuỗi liên tục, thay vì bị ngắt quãng giữa các giai đoạn. Nhờ cách tổ chức này, toàn bộ chu trình từ xây dựng đến vận hành thương mại được hoàn tất chỉ trong khoảng 16 tháng - một mốc tiến độ hiếm thấy với một dự án năng lượng xuyên biên giới.

Cách tiếp cận này cũng được T&T áp dụng tại các dự án khác, như việc đồng thời triển khai Cảng hàng không Quảng Trị và nghiên cứu các dự án logistics, tổ hợp đô thị hàng không - vũ trụ gắn với hạ tầng, với mục tiêu hình thành một hệ sinh thái vận hành đồng bộ. Ở đó, các cấu phần được tổ chức song song, qua đó hạn chế các "khoảng chờ" trong toàn bộ vòng đời dự án.

Trong bối cảnh đó, "thực hiện nhanh" không còn đơn thuần là yếu tố tiến độ, mà đã trở thành một lợi thế cạnh tranh. Khi thời gian triển khai được rút ngắn, dự án sớm đi vào vận hành, lại giảm thiểu rủi ro tài chính và độ bất định - chính là hai nút thắt thường khiến nhiều doanh nghiệp e ngại khi bước vào hạ tầng.

Phát biểu tại một sự kiện lớn diễn ra đầu năm 2026, ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch điều hành T&T Group nhấn mạnh, thông điệp "doanh nghiệp là trung tâm, hạ tầng là nền tảng, thể chế là động lực; nói ít, làm nhiều, hiệu quả thật; rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ kết quả và rõ thời gian" là mệnh lệnh mà các doanh nghiệp tư nhân, trong đó có Tập đoàn T&T Group, cần tự đặt ra cho mình trong bối cảnh mới.

Với vai trò là một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân tiêu biểu của đất nước, trải qua gần 33 năm phát triển, đang hoạt động nổi bật trong 7 lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế đất nước, Tập đoàn T&T Group xác định rõ trách nhiệm phải tham gia trực tiếp và thực chất vào các mục tiêu lớn của quốc gia.

Theo ông Đỗ Quang Hiển, doanh nhân là một chủ thể đồng hành cùng Nhà nước trong kiến tạo phát triển, nơi những cam kết lớn phải được hiện thực hóa bằng các công trình, dự án và giá trị cụ thể. Trong khi đó, các lĩnh vực như năng lượng, logistics hay hạ tầng giao thông đều có điểm chung: quy mô lớn, chu kỳ đầu tư dài và phụ thuộc rất lớn vào quy hoạch. Khi tham gia vào những lĩnh vực này, doanh nghiệp đồng thời chấp nhận một mức độ cam kết cao hơn so với các ngành kinh doanh thông thường.

Khác với các lĩnh vực có thể xoay vòng vốn nhanh, hạ tầng đòi hỏi một tầm nhìn kéo dài nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ. Điều đó khiến mỗi quyết định đầu tư không đơn thuần là bài toán hiệu quả tài chính, mà còn là bài toán về khả năng theo đuổi đến cùng. Trong trường hợp này, "làm dự án lớn" vừa phải giải quyết vấn đề quy mô, vừa cần tính đến khả năng duy trì cam kết trong suốt vòng đời của dự án.

Ở một cấp độ rộng hơn, khi các doanh nghiệp tư nhân bước vào những lĩnh vực mang tính nền tảng, tác động của họ không còn dừng ở phạm vi từng dự án. Các khoản đầu tư vào năng lượng, cảng biển hay hạ tầng giao thông trực tiếp ảnh hưởng đến cách nền kinh tế vận hành - từ khả năng cung ứng điện đến năng lực lưu thông hàng hóa. Điều đó khiến vai trò của doanh nghiệp dịch chuyển, từ tham gia thị trường sang tham gia vào việc hình thành các điều kiện cho tăng trưởng. Khi những cam kết được cụ thể hóa bằng các dự án và duy trì theo thời gian, khu vực tư nhân đã từng bước trưởng thành hơn về vai trò, trong việc hình thành các nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.

Sự hiện diện ngày càng rõ nét của các tập đoàn như T&T Group trong lĩnh vực "khó" phản ánh một bước chuyển sâu hơn trong cấu trúc của nền kinh tế Việt Nam - các tập đoàn tư nhân không dừng ở việc tìm kiếm cơ hội kinh doanh, mà rộng hơn, họ trực tiếp tham gia xây dựng các nền tảng vận hành của nền kinh tế. Đây không đơn thuần chỉ là một lựa chọn đầu tư, mà chính là sự dấn thân, để có thể đưa khu vực tư nhân trở thành một trong những động lực quan trọng, định hình tăng trưởng chung của nền kinh tế trong những thập kỷ tới.

Hoàng An - Thiết kế: Hương Xuân