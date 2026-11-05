Những con số ấy đang cho thấy một bức tranh kinh tế lớn hơn nhiều doanh thu bán vé. Khi một concert đủ sức khiến hàng chục nghìn người vượt hàng trăm, thậm chí hàng nghìn cây số để gặp thần tượng, âm nhạc đã trở thành động lực thúc đẩy cả những hoạt động kinh tế như hàng không, lưu trú, thương mại và dịch vụ.

Hơn thế, nhìn từ góc độ quản lý, bà Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Hà Nội, cho rằng giá trị lớn nhất mà các tour diễn, show diễn lớn mang đến cho Hà Nội chính là cơ hội để thành phố khẳng định mình như một điểm đến văn hóa và sự kiện của khu vực. “Những chương trình quốc tế lớn có thể thu hút du khách, thúc đẩy dịch vụ, quảng bá hình ảnh thành phố và tạo cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của ngành công nghiệp văn hóa”, bà Mai nhấn mạnh.

Những chương trình quốc tế lớn có thể thu hút du khách, thúc đẩy dịch vụ, quảng bá hình ảnh thành phố và tạo cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của ngành công nghiệp văn hóa

Bà Lê Thị Ánh Mai,

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Hà Nội

Đây cũng chính là giá trị mà nhiều quốc gia đã sớm nhận ra và khai thác thành công, biến những đại concert thành một phần trong chiến lược phát triển kinh tế và quảng bá du lịch.

Tại Singapore, những chuyến lưu diễn của Taylor Swift và Coldplay năm 2024 được khai thác như một cơ hội thúc đẩy kinh tế du lịch. Đảo quốc này đã khéo léo kết hợp các đêm diễn với những chương trình trình diễn ánh sáng, không gian trải nghiệm theo chủ đề và các gói nghỉ dưỡng kèm vé concert, khuyến khích du khách lưu trú, chi tiêu và khám phá thành phố. Theo ước tính của các nhà phân tích, chuỗi concert của hai ngôi sao có thể mang lại nguồn thu du lịch lên tới 450 triệu SGD.