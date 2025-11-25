Hơn cả một dự án bất động sản, "Đô thị Lễ hội" - Hoang Huy New City kiến tạo phong cách sống toàn diện: sống chất lượng - sống kết nối - sống giàu cảm xúc. Mỗi phân khu nơi đây không chỉ là chốn an cư, mà còn là không gian để nuôi dưỡng tổ ấm, bồi đắp giá trị, và khởi nguồn cho những giấc mơ an lành. Đây cũng là nơi thế hệ trẻ tự do bộc lộ cá tính, gieo mầm sáng tạo và tận hưởng hơn 300 tiện ích từ công viên, phố đi bộ, hồ cảnh quan đến hệ thống giáo dục, y tế và thương mại hòa trong nhịp điệu lễ hội và chuỗi sự kiện New FEST được Hoang Huy New City tổ chức xuyên suốt vòng đời dự án.

Từ những năm đầu của thập niên 1990, Hoàng Huy đã đặt những viên gạch đầu tiên, không chỉ để xây dựng các công trình, mà còn mong muốn kiến tạo nên những giá trị sống bền vững cho mảnh đất quê hương.

"Tôi sinh ra và lớn lên tại Hải Phòng. Mỗi con đường, góc phố, mỗi mùa hoa phượng đỏ đều in sâu trong tim tôi. Hải Phòng không chỉ là quê hương, mà là nơi nuôi dưỡng tinh thần và ý chí của tôi", lãnh đạo Hoàng Huy từng chia sẻ.

"Chúng tôi từng bước xây các tầng giá trị bền vững và đặc biệt ưu tiên dành cho người dân nơi đây. Mỗi hạ tầng, mỗi tiện ích được thiết kế để hòa cùng nhịp sống Hải Phòng: Không phô trương, nhưng đủ đầy, không quá xa xỉ, nhưng tử tế và đáng sống. Những sản phẩm được tạo ra bởi người bản địa là sản phẩm hiểu rõ từng nhịp tim, từng mạch sống của miền đất này".

Hoàng Huy kiến tạo không để phô diễn dấu ấn, mà để nâng chuẩn sống nơi doanh nghiệp trưởng thành. Tại Hải Phòng, Hoàng Huy không dừng ở vai trò nhà phát triển dự án; bằng sự hiện diện bền bỉ, doanh nghiệp đã trở thành một cấu phần của cấu trúc đô thị. Sinh ra từ thành phố Cảng, lớn lên cùng nhịp phát triển địa phương và am hiểu từng trục đường, từng khu dân cư, Hoàng Huy chọn cách làm đồng hành với quê hương, tạo nên những công trình phục vụ cộng đồng. Từ sự thấu hiểu ấy, doanh nghiệp tập trung phát triển sản phẩm đúng nhu cầu, phù hợp khả năng tài chính và thói quen sống, hòa vào hạ tầng hiện hữu của người dân.

Lãnh đạo Hoàng Huy chia sẻ: Hiểu, sống cùng và phát triển bền vững cùng bản địa là tôn chỉ của chúng tôi. Chúng tôi chọn cách đô thị hóa nhưng không phá vỡ nếp sống bản địa, mà nâng cấp nó theo cách hài hòa – nhân văn – dài hạn; không phải "giải tỏa sạch sẽ" để xây mới, mà bồi đắp thêm tiện ích, không gian sống, giá trị cảnh quan ngay giữa lòng cộng đồng hiện hữu. Bản sắc của Chủ đầu tư đất Cảng đã thấm & ngấm vào từng thớ đất. Chất Cảng không chỉ là phong cách sống, mà là tiêu chuẩn chọn lựa của bản lĩnh và tinh thần người Hải Phòng được gửi gắm trong từng chi tiết tại một khu đô thị. Bản sắc ấy không đến từ những ngôn từ hoa mỹ, mà đến từ tư duy phát triển, điều đã được minh chứng bằng hàng chục các dự án Hoàng Huy hiện hữu khắp các quận, huyện của Hải Phòng: từ Hoang Huy Mall, Hoang Huy Riverside, Grand Tower, đến Hoang Huy New City và Hoang Huy Commerce. Với Hoàng Huy, mỗi dự án là sự gửi trao trách nhiệm và tình yêu cho thành phố. Niềm tin của người dân dành cho Hoàng Huy đến từ thực tế: xây thật – đô thị thật – cư dân thật. Thương hiệu của Hoàng Huy không phải làm để phủ thị trường, mà để người Hải Phòng có thể an tâm gửi gắm một niềm tin dài lâu.

"Chúng tôi luôn tự hỏi: Liệu người Hải Phòng sẽ sống ra sao ở đây? Họ cần gì? Họ có thể tự hào về nơi mình sống không?" Mỗi viên gạch, mỗi tuyến phố, mỗi tầng cao đều được khởi tạo từ tình cảm chân thành, mong muốn mang đến cho người dân Hải Phòng một cuộc sống đẹp, chất lượng, và xứng đáng với những giá trị họ tạo ra mỗi ngày."

Điều khiến Hoàng Huy tự hào nhất không phải là quy mô của những tòa nhà, mà là niềm tin mà người dân Hải Phòng dành cho tập đoàn suốt hơn ba thập kỷ qua. "Khi cư dân nhận nhà và chia sẻ: Nhà đẹp, sống tiện nghi, cộng đồng văn minh, an tâm gửi gắm cả gia đình ở đây, tôi biết rằng những gì chúng tôi làm đã thực sự chạm đến trái tim họ", lãnh đạo Hoàng Huy tâm sự.

Đối với Hoang Huy Group, mỗi công trình không chỉ mang sứ mệnh phát triển đô thị, mà còn là một phần ký ức, cuộc sống, và hy vọng của hàng nghìn gia đình. Nhìn những đứa trẻ lớn lên tại Grand Tower, những gia đình ba thế hệ quây quần ở Riverside hay New City, Hoàng Huy hiểu rằng mình đang góp phần xây dựng tương lai cho cả thành phố.

Dẫu vậy, hành trình ấy vẫn không thiếu những trăn trở. Nhu cầu sống ngày càng cao của người dân, quỹ đất khan hiếm, chi phí phát triển gia tăng và môi trường cạnh tranh khốc liệt đặt ra những thách thức lớn. "Làm sao để giữ được chất lượng, giá trị và bản sắc giữa thị trường đầy sóng gió? Làm sao để tạo ra sản phẩm tốt mà vẫn giữ giá thành hợp lý cho người ở thật?". Đó là những câu hỏi luôn canh cánh trong lòng người lãnh đạo Hoàng Huy. Nhưng với triết lý "giá trị lâu dài không đến từ việc xây thật nhiều, mà là xây thật đúng và thật bền," Hoàng Huy vẫn kiên trì theo đuổi con đường của mình.

"Chúng tôi không chọn đi nhanh nhất, mà chọn đi chắc chắn, để lại những giá trị bền vững cho Hải Phòng, nơi tôi đã sống, đã khởi đầu và sẽ tiếp tục gắn bó đến cùng", lãnh đạo Hoàng Huy khẳng định.

Mỗi dự án từ Hoang Huy Mall rực rỡ ánh đèn, nơi hội tụ văn hóa và lễ hội hoa phượng đỏ, đến Hoang Huy Riverside sang trọng bên dòng sông Cấm đều là lời cam kết của tập đoàn dành cho con người và vùng đất này. Những công trình ấy không chỉ thể hiện năng lực vượt trội, mà còn phản ánh sự thấu hiểu sâu sắc về hồn cốt Hải Phòng, nơi mỗi con đường, mỗi góc phố đều thấm đẫm ký ức và tinh thần kiên cường.

Thành công của Hoàng Huy hôm nay bắt nguồn từ lòng kiên định gắn bó lâu dài với thành phố Cảng. Tập đoàn không ngừng nỗ lực định hình lối sống mới, kiến tạo những không gian sống chuẩn mực, nơi cư dân phát triển toàn diện về cả thể chất lẫn tinh thần. Bằng cách kết nối giá trị địa phương với xu hướng toàn cầu, Hoàng Huy mang đến những dự án bền vững, tạo nền tảng cho sự thịnh vượng.

Trên hành hình của Hoang Huy Group, Hoang Huy New City chính là dấu ấn của tầm nhìn chiến lược nâng tầm Hải Phòng. Dự án đánh dấu bước ngoặt khi Tập đoàn Hoàng Huy giới thiệu mô hình "đô thị lễ hội" lần đầu tiên tại Hải Phòng. Hoang Huy New City đã xây dựng nên một không gian sống tích hợp, nơi cư dân tận hưởng phong cách sống hiện đại, năng động của thế kỷ XXI. Với Hoang Huy New City, Tập đoàn không chỉ xây dựng những ngôi nhà mà còn kiến tạo một cộng đồng gắn kết, nơi mỗi ngày đều mở ra những hành trình khám phá mới.

Nằm trải rộng trên gần 50 hecta tại trung tâm Thủy Nguyên, Hoang Huy New City như một viên ngọc sáng, lấp lánh giữa lòng thành phố Cảng, nơi nhịp sống hiện đại hòa quyện với hồn cốt quê hương. Hãy tưởng tượng một buổi chiều cuối tuần, khi ánh hoàng hôn buông xuống, phản chiếu trên mặt hồ cảnh quan lộng lẫy của Hoang Huy New City. Những cột nước nhạc kỳ ảo vươn mình trong không trung, hòa cùng giai điệu rộn ràng, kéo mọi người rời xa những bộn bề để hòa mình vào không khí lễ hội. Phố đi bộ Solasta Avenue, lấy cảm hứng từ những đại lộ sầm uất nhất thế giới, trở thành sân khấu của cuộc sống: trẻ em tung tăng nô đùa, các cặp đôi tay trong tay dạo bước, và những nhóm bạn trẻ rộn rã tiếng cười bên những quầy hàng rực rỡ ánh đèn. Đây không chỉ là một nơi để sống, mà là nơi để tận hưởng và sống trọn từng khoảnh khắc.

Với hơn 300 tiện ích hiện đại, từ phố đêm sôi động, sân khấu biểu diễn ngoài trời, đến những không gian xanh rộng lớn rợp bóng cây, dự án là một hệ sinh thái sống động, nơi mỗi ngày đều mở ra một hành trình khám phá mới. Những phân khu như Swan Lake thanh lịch, Happy Garden tràn ngập niềm vui, Prince Park sang trọng hay Sky Light trẻ trung đều được thiết kế để đáp ứng mọi cung bậc cảm xúc, từ nghỉ dưỡng yên bình đến kinh doanh năng động.

Mô hình "Sống như hội – Vui như ý" thấm đẫm trong từng chi tiết của Hoang Huy New City. Con đường rợp bóng cây dẫn bạn qua những không gian xanh mát, nơi bạn có thể thả hồn trong tiếng chim hót hay tiếng nước chảy róc rách. Sân khấu ngoài trời sẵn sàng chào đón các buổi biểu diễn nghệ thuật, nơi cư dân và du khách cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ. Mỗi tiện ích, từ hồ nhạc nước kỳ ảo đến các khu vui chơi thông minh, đều được chăm chút để mang lại sự cân bằng giữa công việc và thư giãn, giữa cá nhân và cộng đồng, giữa truyền thống và hiện đại.

Tọa lạc tại tâm điểm của trục hành chính - thương mại – lễ hội mới của Hải Phòng, Hoang Huy New City không chỉ là một khu đô thị, mà là biểu tượng của khát vọng. Minh chứng cho tầm nhìn của Hoang Huy Group trong việc dự đoán và dẫn dắt xu hướng sống mới, nơi con người tìm thấy không chỉ một mái nhà, mà còn là một cộng đồng, một lối sống, và một nơi để tự do viết tiếp câu chuyện của chính mình. Với Hoang Huy New City, Hải Phòng không chỉ là một thành phố để trở về, mà là điểm khởi đầu cho những hành trình mới – rực rỡ, giàu kết nối, giàu cảm xúc, và đậm chất lễ hội.

Câu chuyện ấy đã chạm đến trái tim người Hải Phòng. Anh Trần Quốc Huy, một kiến trúc sư sinh ra và lớn lên tại mảnh đất này, chia sẻ: "Tôi từng mơ về một không gian mà mỗi sáng thức dậy, có thể hít thở không khí trong lành, bước đi dưới những hàng cây xanh mát, và buổi tối lại hòa mình vào phố đêm sôi động. Hoàng Huy New City đã biến giấc mơ ấy thành hiện thực. Mỗi góc phố, mỗi tiện ích nơi đây như được tạo ra để khơi dậy niềm vui sống trong tôi."

Dưới ánh bình minh rực rỡ tại Thủy Nguyên, nơi những con đường mới mở rộng và nhịp sống bắt đầu sôi động, Hoang Huy New City hiện lên không chỉ là một khu đô thị, mà là câu chuyện về những giấc mơ thịnh vượng được gieo trồng trên mảnh đất Hải Phòng. Đây là nơi mà mỗi viên gạch, mỗi con phố đều kể một câu chuyện về cơ hội, về sự kết nối, và một tương lai rạng ngời, nơi giá trị kinh tế và phong cách sống hòa quyện trong từng nhịp thở.

Hãy hình dung bạn đang đứng trên phố đi bộ Solasta Avenue, nơi ánh đèn lung linh và tiếng cười nói rộn ràng từ các quán cà phê, nhà hàng, và cửa hàng thời trang. Những căn shophouse tại đây không chỉ là khối bê tông, mà là cánh cửa mở ra tuyến phố kinh doanh đắt đỏ. Mỗi căn shophouse, với thiết kế hiện đại và vị trí đắc địa là lời mời gọi dành cho những nhà đầu tư có tầm nhìn - những người không chỉ tìm kiếm lợi nhuận, mà còn mong góp một phần vào sự phát triển của cộng đồng đầy sức sống.

Tại các phân khu như Swan Lake hay Happy Garden, nhà phố thương mại được thiết kế tối ưu cho kinh doanh: từ boutique tinh tế đến không gian văn phòng hiện đại. Mỗi sản phẩm là một mảnh ghép trong bức tranh lớn của Hoang Huy New City - một hệ sinh thái nơi cư dân và doanh nghiệp cùng nhau phát triển, tạo nên cộng đồng dân cư thịnh vượng.

Anh Minh, một doanh nhân trẻ tại Hải Phòng, chia sẻ: "Khi tôi quyết định đầu tư vào một căn shophouse tại Hoang Huy New City, tôi không chỉ mua một tài sản, mà còn mua một giấc mơ - giấc mơ về một nơi mà công việc kinh doanh của tôi có thể hòa nhịp cùng nhịp sống lễ hội của thành phố."

Hoang Huy New City được kiến tạo với tầm nhìn chiến lược của Thủy Nguyên – khu vực đang vươn mình trở thành trung tâm hành chính, thương mại mới của Hải Phòng. Với pháp lý minh bạch và sổ đỏ lâu dài, các sản phẩm bất động sản như shophouse, biệt thự, và nhà phố thương mại tại đây mang lại sự an tâm tuyệt đối cho nhà đầu tư.

Tiềm năng sinh lời của Hoang Huy New City không chỉ đến từ vị trí chiến lược, mà còn từ sự bứt phá của Thủy Nguyên trong chu kỳ mở rộng đô thị. Khi hạ tầng giao thông được nâng cấp, các cơ quan hành chính mới chuyển dịch và dân số tăng nhanh, khu vực này đang trở thành tâm điểm thu hút cư dân và doanh nghiệp.

Mỗi căn shophouse, mỗi biệt thự tại đây không chỉ là một tài sản, mà là một vé bước vào hành trình tăng trưởng bền vững của Hải Phòng. Giá trị bất động sản tại Hoang Huy New City được dự đoán sẽ tăng trưởng theo thời gian, nhờ vào sự phát triển không ngừng của khu vực và tầm nhìn dài hạn của Hoang Huy Group.

Hoang Huy New City là bản ca hạnh phúc gửi đến những ai khao khát một cuộc sống chất lượng, sống giàu cảm xúc và sống kết nối, nơi niềm vui, sự gắn kết, và cơ hội phát triển đan xen. Đây là nơi Hải Phòng vươn mình, sẵn sàng sánh vai với các đô thị hàng đầu khu vực, và là minh chứng cho khát vọng của Hoang Huy Group trong việc kiến tạo một tương lai thịnh vượng, ngập tràn năng lượng. Với mỗi căn shophouse, mỗi ngôi nhà, Hoang Huy New City không chỉ là một khoản đầu tư, mà là một di sản, một câu chuyện về sự phồn hoa được viết nên từ trái tim của thành phố Cảng.

