Ở tuổi 25, Đỗ Quang Vinh lần đầu xuất hiện trước truyền thông với chân dung một “thiếu gia nghìn tỷ” không giống mô típ con nhà giàu thường thấy: không siêu xe, không đồ hiệu, thích đi xe máy, săn đồ giảm giá và ăn quán vỉa hè.

Con trai bầu Hiển khiến nhiều người bất ngờ khi nói về công việc làm nhân viên học việc tại chính ngân hàng của bố và mong muốn tự mua xe hơi bằng tiền do bản thân làm ra thay vì dựa vào tài chính gia đình.

Chiếc xe máy từng gắn bó với Đỗ Quang Vinh trong những năm đầu đi làm

Đỗ Quang Vinh bộc bạch về ngôi nhà cũ ở tầng 5 khu tập thể, câu chuyện đi làm bồi bàn kiếm tiền sinh hoạt hay trải nghiệm nếm mùi bị từ chối CV để mọi người tin rằng anh không “sinh ra ở vạch đích”.

“Tôi chỉ muốn nói rằng không có cái gì bày sẵn ra cho mình ăn cả đời cả, muốn ăn phải lăn vào bếp. Gia đình tôi cũng từ con số 0 đi lên và sự cố gắng của tôi cũng như vậy”, Đỗ Quang Vinh nói.

Dẫu vậy, danh xưng “con trai bầu Hiển” vẫn luôn song hành với Đỗ Quang Vinh như một cách công chúng định danh anh. Bản thân doanh nhân trẻ cũng thẳng thắn thừa nhận rằng dù anh thành công đến đâu, vẫn sẽ có người cho rằng đó là nhờ “dựa hơi bố”.

Anh ví hành trình của mình như một cuộc marathon đường dài: bố luôn là người chạy phía trước, còn các con vừa bám đuổi, vừa phần nào “núp gió” phía sau.

Có lẽ vì thế, Đỗ Quang Vinh không chọn bước đi trên một con đường đã được trải thảm sẵn. Đứng trước lựa chọn ở lại SHB với một vị trí quản lý hay sang Mỹ gây dựng chi nhánh T&T còn nhiều ngổn ngang, người thừa kế cận 9x chọn bài toán khó hơn.

Trong giai đoạn T&T Mỹ vẫn là một bộ máy sơ khai, CEO trẻ gần như phải tự xoay xở mọi thứ, từ hoạch định chiến lược, tìm kiếm đối tác của một CEO đến xử lý giấy tờ như một nhân sự cấp thấp nhất. Đỗ Quang Vinh tham gia phát triển các dự án bất động sản trị giá triệu USD tại California, kết nối các thương vụ xuất nhập khẩu thủy sản, nông sản - những lĩnh vực hoàn toàn nằm ngoài kinh nghiệm và nền tảng trước đó của anh.

Đỗ Quang Vinh trong khoảng thời gian đảm nhiệm vị trí CEO T&T chi nhánh Mỹ

Doanh nhân này từng gọi quyết định sang Mỹ là một lựa chọn nhiều “máu liều”. Nhưng chính quãng thời gian tự bươn chải ở thị trường xa lạ ấy lại trở thành bước chuyển quan trọng giúp anh tạo ra những dấu ấn đầu tiên của riêng mình.

Sau 3 năm ở Mỹ, “thiếu gia nghìn tỷ đi xe máy, mặc đồ sale” ngày nào đã trở thành một doanh nhân trẻ trong bộ vest chỉn chu, lái xe hơi và mang theo hành trang của một nhà điều hành thực thụ sau những va đập đầu tiên trên thương trường.

Khi Đỗ Quang Vinh nhận vai trò Giám đốc Khối Ngân hàng số kiêm Phó Tổng Giám đốc ở tuổi 32, anh trở thành lãnh đạo cấp cao trẻ nhất SHB. Dù vậy, thử thách được đặt ra không hề dễ dàng, đó là dẫn dắt quá trình hiện đại hóa và chuyển đổi số tại một nhà băng có bề dày truyền thống như SHB.

Quá trình phát triển của SHB, từ Ngân hàng TMCP Nông thôn Nhơn Ái có vốn điều lệ 400 triệu đồng đến vị thế một trong 5 ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam, in đậm dấu ấn của Chủ tịch Đỗ Quang Hiển.

Bước vào tổ chức đã được định hình qua hơn 2 thập kỷ, Đỗ Quang Vinh như một “làn gió mới” mang theo tư duy khác biệt của thế hệ trẻ được đào tạo ở nước ngoài. Anh ý thức rõ về nhiệm vụ phải tạo ra những thay đổi đủ lớn để đưa SHB phát triển, nhưng vẫn cần dung hòa với nền tảng mà bầu Hiển và các thế hệ đi trước đã gây dựng.

Đỗ Quang Vinh chia sẻ: “Tôi luôn có quan điểm riêng, đôi khi không trùng với các lãnh đạo khác trong ngân hàng và thậm chí không ít lần mâu thuẫn với chính ba tôi… Việc chuyển đổi trong tư duy hay thuyết phục người khác là điều không dễ, nhưng tôi không bỏ cuộc. Với sự cố gắng của tôi, mọi người cũng tôn trọng và phối hợp”.

Doanh nhân sinh năm 1989 bắt tay vào quá trình chuyển đổi từ việc xây dựng khối Ngân hàng số theo phương pháp luận Agile, với các nhóm chuyên trách vận hành theo chu kỳ ngắn nhằm liên tục thử nghiệm sản phẩm mới, cập nhật phản hồi và tối ưu trải nghiệm khách hàng. Cùng với đó, tư duy thiết kế (Design Thinking) - lấy trải nghiệm người dùng làm trung tâm - được áp dụng nhằm đưa ra các giải pháp sát với nhu cầu thực tế.

Sự kết hợp này đẩy nhanh tốc độ phát triển sản phẩm ra thị trường. Nhờ đó SHB có thể xây dựng hệ sinh thái số với các giải pháp tài chính được “đo ni đóng giày” cho từng nhóm khách hàng, từ khách hàng cá nhân, doanh nghiệp đến khu vực hành chính công.

Nổi bật trong số đó là 2 giải pháp số mang về cho SHB “cú đúp” tại Digital CX Awards 2024: dịch vụ thu hộ qua tài khoản định danh SLINK cho phép các đơn vị hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp số hóa quy trình quản lý dòng tiền, thu phí tự động theo thời gian thực; cùng hệ thống phê duyệt tín dụng tự động ACAS giúp khách hàng hoàn tất quy trình cấp tín dụng và tiếp cận hạn mức vay chỉ trong khoảng 5 phút.

Theo Báo cáo thường niên năm 2025, số lượng khách hàng doanh nghiệp sử dụng Internet Banking của SHB tăng hơn 20% trong khi nhóm khách hàng giao dịch thường xuyên tăng khoảng 43%, cho thấy xu hướng dịch chuyển rõ rệt sang kênh số. Đến nay, hơn 95% nghiệp vụ của SHB đã được số hóa và trên 98% giao dịch khách hàng được thực hiện qua kênh số.

Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) được duy trì ở mức 22,1% - thuộc nhóm thấp nhất toàn ngành - phản ánh hiệu quả vận hành đạt được nhờ quá trình số hóa quy trình và ứng dụng công nghệ trên quy mô toàn hệ thống.

Trên thực tế, chuyển đổi số vẫn là cuộc chạy đua dài hơi, song những kết quả đạt được sau 5 năm số hóa đã dần định hình một diện mạo mới cho nhà băng 33 năm tuổi, trở thành câu trả lời thuyết phục trước những hoài nghi về năng lực của người thừa kế thế hệ cận 9x.

Cách đây vài năm, ít ai ngờ SHB lại có thể “lột xác” khỏi hình ảnh truyền thống đến từ bầu Hiển. Ông Hiển là một đại diện tiêu biểu cho thế hệ doanh nhân F1 đời đầu của Việt Nam - những người đi lên từ gian khó, tự tay xây dựng cơ đồ bằng ý chí thép, sự nhạy bén chính trị - kinh tế và khả năng xoay chuyển cục diện xuất sắc.

Tại SHB, bầu Hiển cũng có thể coi như “Nhà sáng lập” khi tiếp quản và hồi sinh Ngân hàng TMCP Nông thôn Nhơn Ái rồi thâu tóm Habubank năm 2012. Là nhà sáng lập Tập đoàn T&T và Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội, ông sở hữu hệ sinh thái khách hàng, đối tác và mối quan hệ chính trị - xã hội sâu sắc.

Ở bầu Hiển là kết hợp giữa sự uy nghiêm và tình cảm: quản trị bằng tầm ảnh hưởng cá nhân tuyệt đối, khiến cấp dưới nể sợ nhưng cũng hết lòng trung thành.

Nhà sáng lập Tập đoàn T&T, Chủ tịch HĐQT SHB Đỗ Quang Hiển

Thế nhưng, vị Chủ tịch này cũng tạo ra những điểm nghẽn cho sự phát triển của chính SHB trong thời kỳ mới bởi kiểu lãnh đạo “độc trị” và dấu ấn truyền thống. Khi một nhà băng có tổng tài sản sắp lên tới quy mô 1 triệu tỷ đồng (gần 900.000 tỷ đồng vào cuối năm 2025) mà việc vận hành dựa quá lớn vào một cá nhân, quy trình ra quyết định dễ chậm nhịp. Sự linh hoạt giảm đi khi tổ chức muốn tăng tốc thật nhanh cùng với “quy mô triệu tỷ”.

Bên cạnh đó, hệ thống quản trị thời kỳ đầu của SHB hơi mang tính “kinh nghiệm trị” và mối quan hệ thân tín, có thể làm chậm quá trình chuẩn hóa theo các tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt (như Basel III) vốn đòi hỏi tính minh bạch và hệ thống hơn là trực giác.

Thêm vào đó, tấm áo thương hiệu của SHB bị “già hóa” vì hình ảnh gắn liền với thế hệ cũ, các ngành công nghiệp truyền thống, tạo ra khoảng cách với tệp khách hàng trẻ như Gen Z, Millennials và xu hướng tài chính tiêu dùng hiện đại.

Vậy nên việc chuyển giao thế hệ từ bầu Hiển sang Đỗ Quang Vinh, trở thành một thay đổi cực kỳ hợp lý cho sự phát triển của SHB. Được đào tạo bài bản và có kinh nghiệm tại Anh và Mỹ, có kinh nghiệm làm việc tại các định chế tài chính nước ngoài, Đỗ Quang Vinh mang tư duy quản trị phương Tây về SHB.

Anh thúc đẩy việc áp dụng các chuẩn mực khắt khe như Basel III, áp dụng quản trị rủi ro bằng mô hình toán học và dữ liệu thay vì chỉ dựa vào kinh nghiệm thực tế của thế hệ trước. Điều này góp phần nâng tầm định hạng tín nhiệm của SHB trong mắt các tổ chức quốc tế, đưa xếp hạng từ Moody’s cho ngân hàng từ nhà phát hành tiền gửi dài hạn B2 lên B1. Sự thay đổi này phản ánh triển vọng từ “Ổn định” lên “Tích cực” - phản ánh chất lượng tài sản vững chắc và hiệu quả sinh lời ổn định.

Bước chuyển tiếp rõ ràng và mượt mà tiếp theo là việc Đỗ Quang Vinh đưa SHB lên “online” từ thế mạnh về các mối quan hệ offline truyền thống của người cha. Với vai trò dẫn dắt mảng Ngân hàng số, anh biến công nghệ từ một công cụ hỗ trợ trở thành chiến lược cốt lõi.

Trong bối cảnh các ngân hàng ngày càng đẩy mạnh hiện diện trên nền tảng số, đồng thời cạnh tranh bằng các chiến dịch giải trí, tài trợ nghệ sĩ để tiếp cận nhóm khách hàng trẻ, SHB có một hướng đi khác biệt khi phát triển hình ảnh lãnh đạo như một “đại sứ thương hiệu”.

Hình tượng “Tổng tài” lịch lãm, tinh tế, cởi mở với truyền thông và mạng xã hội của Đỗ Quang Vinh trở thành tấm áo mới phù hợp cho điểm yếu hình ảnh “già hóa” của thế hệ trước. Một lãnh đạo trẻ, phong cách, thường xuyên chia sẻ về cuộc sống gia đình trong vai trò ông bố 3 con và tư duy tích cực đã kéo gần khoảng cách của SHB với thế hệ khách hàng trẻ (Gen Z/Millennials).

Anh cũng là cầu nối giúp SHB “nói chuyện” dễ dàng hơn với các đối tác tài chính quốc tế nhờ rào cản ngôn ngữ và tư duy toàn cầu bằng không.

Cũng vì thế, tại SHB, sự kết hợp giữa bầu Hiển và Đỗ Quang Vinh tạo nên một mô hình quản trị chuyển giao tuyệt đẹp. Bầu Hiển giữ vai trò “mỏ neo” vững chắc về mặt chính trị, quan hệ chiến lược và nguồn lực khách hàng lớn. Đỗ Quang Vinh đóng vai trò “mũi khoan” công nghệ, chuẩn hóa hệ thống và đưa thương hiệu SHB tiến ra thế giới phẳng.

Khoảng trống về quy trình, công nghệ và thương hiệu của thế hệ F1 đã được lấp đầy bởi sự nhạy bén công nghệ và tư duy quản trị hiện đại của thế hệ F2. Điều này giúp SHB không bị rơi vào cái bẫy “khủng hoảng thế hệ” mà nhiều tập đoàn gia đình tại Việt Nam thường gặp phải khi bước vào giai đoạn chuyển giao di sản.

Dưới góc độ nhà đầu tư, bà Trịnh Quỳnh Giao, Tổng giám đốc PVI Asset Management, cho rằng điều tạo nên dấu ấn đáng chú ý tại SHB không chỉ nằm ở các con số tăng trưởng hay mục tiêu đầy tham vọng hướng tới quy mô 1 triệu tỷ đồng tổng tài sản, mà còn ở sự giao thoa nhịp nhàng giữa 2 thế hệ lãnh đạo.

“Ở SHB, thế hệ lãnh đạo hiện tại nhạy bén kinh doanh, am hiểu thị trường, tạo nền móng vững chắc cho thế hệ trẻ mang khát vọng đổi mới, hướng tới quản trị minh bạch, phát triển bền vững và tạo tác động tích cực cho cộng đồng”, bà Trịnh Quỳnh Giao nhận định.

Bà Trịnh Quỳnh Giao, Tổng giám đốc PVI Asset Management, cùng nhóm nhà đầu tư tham gia đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tháng 4 vừa qua của SHB

Năm 2026, trước bước ngoặt phát triển mới của đất nước, SHB không chỉ đẩy nhanh tốc độ số hóa mà đang cho thấy một bước chuyển mình toàn diện. Bằng việc tái định vị mạnh mẽ từ nhận diện thương hiệu, mô hình kinh doanh cho đến năng lực vận hành, SHB hướng tới mục tiêu trở thành “Ngân hàng tầm vóc Quốc gia thế hệ mới”. Đây chính là chiến lược phát triển then chốt được Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Đỗ Quang Vinh nhấn mạnh trước 3.000 cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên 2026 vừa qua.

Theo Phó Chủ tịch SHB, một “Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới” phải phát triển song hành cùng các ưu tiên chiến lược của đất nước, không chỉ lớn về quy mô và vai trò trong nền kinh tế mà đồng thời phải mạnh về năng lực kết nối và dẫn vốn để phục vụ các động lực tăng trưởng mới của quốc gia.

Tham vọng này được đặt ra dựa trên một nền tảng tài chính ngày càng củng cố vững chắc của SHB. Năm 2025, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 15.028 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ. Tháng 3/2026, SHB được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 53.442 tỷ đồng, qua đó dự kiến vươn lên nhóm 4 ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất cả nước sau đợt tăng vốn.

Đợt phát hành riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu gần đây của SHB thu hút sự tham gia của nhiều định chế và quỹ đầu tư lớn như Dragon Capital, Korea Investment Management (KIM), VinaCapital, Hanwha Life Vietnam, PVI Asset Management, FPT Capital…, phản ánh kỳ vọng tích cực của thị trường đối với triển vọng tăng trưởng dài hạn của ngân hàng.

Trên nền tảng này, SHB dự kiến đẩy mạnh mô hình ngân hàng hệ sinh thái như một trụ cột chiến lược. Ngân hàng không chỉ đơn thuần đồng hành cùng các tập đoàn, tổng công ty lớn - những “sếu đầu đàn”, “quả đấm thép” của nền kinh tế như EVN, VNPT, TKV hay Lọc hóa dầu Bình Sơn… - mà còn mở rộng kết nối tới toàn bộ chuỗi giá trị xoay quanh doanh nghiệp trung tâm.

Từ nhà cung cấp, đơn vị phân phối, đại lý, đối tác cho tới người lao động và khách hàng cuối, toàn bộ các mắt xích trong hệ sinh thái được tích hợp trong một cấu trúc tài chính thống nhất - nơi dòng tiền vận hành minh bạch hơn, tốc độ giao dịch nhanh hơn và chi phí vận hành được tối ưu đáng kể.

Trong khi đó, công nghệ được xác định là hạ tầng cốt lõi để thiết kế lại mô hình ngân hàng trong giai đoạn mới. Các năng lực về dữ liệu, AI, điện toán đám mây, bảo mật và trải nghiệm di động được phát triển đồng bộ để nâng cao mức độ cá nhân hóa dịch vụ và đặc biệt là tăng cường năng lực quản trị rủi ro đối với các dòng vốn quy mô lớn.

Với định hướng mới, SHB đặt mục tiêu trở thành mắt xích kết nối nguồn lực của nền kinh tế, đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc hình thành sức mạnh nội lực tổng thể, góp phần thúc đẩy tăng trưởng trong kỷ nguyên mới.

“Đây chắc chắn không phải là một lời khẩu hiệu, mà thể hiện sự cam kết của Ngân hàng đối với nền kinh tế, với từng khách hàng và với quốc gia”, Đỗ Quang Vinh khẳng định.

Từng bước đi trong chiến lược tái định vị và chuyển đổi toàn diện của SHB đều cho thấy sự hiện diện ngày càng rõ nét của Đỗ Quang Vinh. Tại SHB, kế thừa không đơn thuần là chuyển giao quyền lực, mà được nhìn nhận như một quá trình nâng cấp, đưa doanh nghiệp tiến tới một phiên bản phát triển mạnh mẽ hơn.

Trên hành trình kế thừa ấy, Đỗ Quang Vinh vẫn luôn giữ gắn kết bền chặt với bầu Hiển, đồng hành để san sẻ gánh nặng cùng người mà anh gọi là “thần tượng lớn nhất cuộc đời”. Đồng thời, vị lãnh đạo trẻ cho thấy bản lĩnh khi vượt ra khỏi định danh gắn với bố để tự kiến tạo dấu ấn riêng, trở thành biểu tượng cho thế hệ lãnh đạo mới tại SHB.

Bài: Hồng Nhung Thiết kế: Hương Xuân

