Năm 2019, khi Tập đoàn DOJI do ông Đỗ Minh Phú sáng lập nằm trong danh sách 750 Doanh nghiệp gia đình lớn nhất thế giới, 2 người con của ông Phú là Đỗ Vũ Phương Anh và Đỗ Minh Đức nhận được sự quan tâm của dư luận. Thế nhưng, giữa thời đại Internet và mạng xã hội phổ biến khắp nơi, công chúng hoàn toàn không thể tìm được bất kỳ một hình ảnh đời tư hay bài phỏng vấn cá nhân nào của Phương Anh hay Minh Đức.

Có chăng, mọi người chỉ biết đến 2 người con của ông Phú qua chính những lời kể của ông. Thậm chí, cho đến thời điểm hiện tại, các con của ông Đỗ Minh Phú vẫn là một ẩn số với truyền thông. Sự xuất hiện của họ trước công chúng chỉ là hình ảnh gắn liền với với các sự kiện tại DOJI cùng một số thông tin giới thiệu được đăng trên website của Tập đoàn.

Thế nhưng, đằng sau sự kín tiếng ấy là một kịch bản chuyển giao sản nghiệp được hoạch định từ rất sớm, với hàng chục năm bền bỉ tích lũy tri thức, rèn luyện bản thân và thử lửa trên thương trường của Phương Anh và Minh Đức.

Được bố định hướng để nối nghiệp, Phương Anh theo học ngành Tài chính Ngân hàng tại Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội và nhận bằng giỏi. Tấm bằng cử nhân ấy mới chỉ là điểm khởi đầu cho một hành trình học không ngừng nghỉ của ái nữ họ Đỗ. Để tiếp thu tư duy quản trị chuẩn quốc tế, cô tiếp tục chinh phục học vị Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại Đại học Hawaii (Mỹ).

Trở về nước, ngay cả khi đã ngồi ở chiếc ghế Phó Tổng giám đốc Tập đoàn DOJI, Phương Anh vẫn không cho phép mình dừng lại. Được cha khuyến khích, ái nữ họ Đỗ tiếp tục bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Quốc gia Hà Nội với đề tài "Khung năng lực cho quản lý cấp trung ở các công ty tư nhân tại Việt Nam".

Ngay cả khi được giao thêm trọng trách ở một lĩnh vực hoàn toàn mới và đầy thách thức là Kinh doanh du lịch – khách sạn, cô quyết không quản trị bằng bản năng. Một lần nữa, nữ Tiến sĩ lại quay lại giảng đường để hoàn thành văn bằng Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị điều hành Du lịch khách sạn tại Swiss Hotel Management School (Thuỵ Sĩ).

Hành trình học tập và tích lũy tri thức của Phương Anh cho thấy triết lý "Trí tuệ" với "mã gen" học thuật của gia tộc họ Đỗ đã được tiếp nối từ cụ Đỗ Thế Sử, ông Đỗ Minh Phú cho đến thế hệ sau này.

Trong cách vận hành công ty gia đình, ông Phú có một nguyên tắc dành cho những người chủ, đó là tu thân. Ông Phú không vẽ nên viễn cảnh màu hồng mà thẳng thắn chỉ ra ranh giới mong manh của sự hưng thịnh và suy vong của một doanh nghiệp: "Nếu anh không cố gắng, sản nghiệp của anh có thể tiêu tan. Vì thế, anh phải có trách nhiệm cao hơn, đồng thời phải làm việc nhiều hơn người khác để đóng góp cho tổ chức này lớn mạnh".

Sự nghiêm khắc đó chính là cái gốc để ông Phú định hướng các con phải đi từ vị trí học việc, trải qua các thử thách trước khi có được vị trí chủ chốt tại DOJI. Song hành với những bước chân xông pha nơi tuyến đầu của người em trai, chị cả Đỗ Vũ Phương Anh lại bền bỉ "giữ lửa" cho tập đoàn trong suốt 17 năm trước khi trở thành Tổng Giám đốc DOJI.

Trên thực tế, trước khi giữ vị trí quan trọng tại Tập đoàn DOJI, Phương Anh đã có nhiều năm làm quản lý và ở vị trí Phó Tổng giám đốc Nguồn nhân lực và Cải cách hệ thống của Công ty cổ phần Diana (2008-2010). Đây là công ty do 2 anh em ông Đỗ Minh Phú, Đỗ Anh Tú (em) thành lập, trước khi bán 95% cho Tập đoàn Unicharm (Nhật Bản) với giá 184 triệu USD.

Còn tại Tập đoàn DOJI, trong nhiều năm giữ vai trò Phó Tổng Giám đốc Nguồn nhân lực và Quản trị, Đỗ Vũ Phương Anh chính là người thiết lập hệ thống vận hành nội tại tinh gọn và khoa học. Thử thách lớn nhất của nhà quản trị này là bài toán giữ vững sự ổn định khi quy mô nhân sự của tập đoàn tăng trưởng thần tốc tới 300% – từ gần 800 lên tới con số gần 3.000 người. Sự vững vàng của bộ máy nhân sự chính là điểm tựa cốt lõi để DOJI liên tiếp bứt phá và đạt được các cột mốc kinh doanh ấn tượng.

Quả ngọt cho hành trình kiên trì với sứ mệnh "Hướng tới con người và vì con người trong mục tiêu phát triển bền vững" ấy chính là hai lần DOJI được vinh danh là "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" (2021 và 2023). Đây là một trong những lời khẳng định cho năng lực định hình văn hóa doanh nghiệp của ái nữ nhà họ Đỗ.

Hành trình của Đỗ Vũ Phương Anh không mang dáng dấp của một chiến binh mở đường, mà là sự tĩnh lặng của một kiến trúc sư hệ thống. Chất riêng của cô kết tinh từ tư duy học thuật, nơi mọi quyết sách quản trị đều được soi chiếu bằng tri thức bài bản thay vì bản năng.

Sự kiên trì suốt 17 năm ở hậu phương, thầm lặng thiết lập kỷ cương nội tại tinh gọn và định hình văn hóa doanh nghiệp hướng tới con người, chính là bản sắc độc lập tạo nên uy tín tự thân của nữ Tổng giám đốc. Ái nữ họ Đỗ khẳng định vị thế bằng sự thấu hiểu sâu sắc tổ chức, trở thành "trục xương sống" vững chãi đảm bảo cho sự hưng thịnh lâu dài của tập đoàn.

Nếu như chị cả tập trung vào nhân sự và hệ thống, cậu em Đỗ Minh Đức lại được định hướng để trở thành một chiến binh kinh doanh. Đỗ Minh Đức theo học và nhận bằng Cử nhân Kinh tế tại Đại học City University (London).

Để hiểu sâu hơn về cách vận hành của thị trường cũng như cách đưa thương hiệu tiếp cận khách hàng, Minh Đức được bố khuyến khích học tiếp lên Thạc sĩ chuyên ngành Marketing tại Đại học Westminster. Nhưng với một doanh nghiệp đặc thù như DOJI, kiến thức kinh doanh thuần túy mới chỉ là điều kiện cần.

Để thực sự hiểu về giá trị cốt lõi của những sản phẩm mình sẽ quản lý, Minh Đức dành thêm thời gian theo học tại Viện Ngọc học Hoa Kỳ (GIA). Tại đây, anh hoàn thành chương trình đào tạo chuyên sâu về phân tích, định giá đá quý và được tổ chức này công nhận là nhà Ngọc học Quốc tế.

Thậm chí, ngay cả khi đã trở thành Phó Chủ tịch thường trực Tập đoàn DOJI, doanh nhân Đỗ Minh Đức vẫn tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về kinh tế vĩ mô với việc nhận bằng Tiến sĩ của Đại học Kinh tế Quốc dân vào tháng 10/2025.

Hành trình học tập và tích lũy tri thức của Minh Đức cho thấy triết lý "Trí tuệ" với "mã gen" học thuật của gia tộc họ Đỗ đã được tiếp nối từ cụ Đỗ Thế Sử, ông Đỗ Minh Phú cho đến thế hệ sau này. Rời giảng đường về làm việc tại tập đoàn của gia đình, Minh Đức bắt đầu từ vị trợ lý cho bố để học việc. Suốt thời gian đó, anh đến văn phòng bằng xe máy như những nhân viên khác.

"Nhà tôi thì có điều kiện nhưng công ty không có tiêu chuẩn ô tô cho trợ lý và tôi không mua ô tô riêng cho con", ông Phú giải thích ngắn gọn. Đó là bài học mà ông Phú gián tiếp dạy con về sự khiêm nhường, thấu hiểu và cách đứng ở góc nhìn của một người lao động để học về quản trị.

Tiếp đó, ông Phú đặt con trai mình vào một thử thách lớn: nhận nhiệm vụ mở rộng thị trường vào miền Nam và miền Trung giữa bối cảnh cạnh tranh khốc liệt. Thời điểm đó, tại miền Nam, DOJI là cái tên mới và phải đối đầu trực diện với nhiều ông lớn đã bám rễ tại đây nhiều năm.

Một mình đứng mũi chịu sào tại 2 chi nhánh chiến lược là TP.HCM và Đà Nẵng, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc chi nhánh Đỗ Minh Đức đã lật mở từng bài toán thị trường để đưa cái tên DOJI bắt rễ thành công vào vùng đất mới. Sau khoảng 3 năm vật lộn, Minh Đức đã trở thành một chiến binh thực chiến, am hiểu nhiều ngóc ngách của thị trường.

Khi mảng vàng bạc đứng vững, Đỗ Minh Đức tiếp tục đồng hành cùng bố bước vào một địa hạt hoàn toàn mới: bất động sản. Nhận vai trò dẫn dắt DOJILAND, Minh Đức chọn lối đi riêng ở phân khúc hạng sang và siêu sang, từng bước đưa một tân binh xa lạ vươn lên thành nhà phát triển bất động sản cao cấp uy tín, ghi dấu ấn với hàng loạt giải thưởng quốc tế lớn giai đoạn 2019 – 2022.

Năm 2020, thời điểm đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế. Giữa tâm bão, DOJI thực hiện thương vụ M&A lịch sử với Thế Giới Kim Cương. Đỗ Minh Đức tiếp tục đảm nhận chiếc ghế Chủ tịch để điều hành, khôi phục hệ thống sau dịch bệnh, tạo giá trị đóng góp cho tập đoàn.

Phải sau 15 năm chứng minh năng lực, đến năm 2023, con trai ông Phú mới được bổ nhiệm Phó Chủ tịch Thường trực tập đoàn DOJI.

Hành trình "mài ngọc, luyện vàng" khắt khe ấy phản ánh trọn vẹn triết lý quản trị và dạy con mang tính bản sắc của nhà sáng lập Đỗ Minh Phú: không có đặc quyền dành cho sự sẵn có, muốn kế nghiệp phải tự thân tu sửa, tích lũy tri thức tinh hoa và dấn thân nơi gian khó.

Giờ đây, khi đứng ở vị trí trung tâm của tập đoàn, Đỗ Minh Đức đã biến áp lực của những ngày đi xe máy học việc, những năm tháng vật lộn mở đường nơi tuyến đầu thành cái uy tự thân vững chãi.

Với mô hình "trong ứng, ngoài hợp" – Đỗ Minh Đức đã trở thành cánh tay đắc lực, cùng cha bảo tồn sản nghiệp và nâng tầm vị thế cho doanh gia họ Đỗ trên thương trường. Đó là kịch bản chuyển giao thế hệ không tiếng ồn, nơi ngọn đuốc tri thức và chữ "Trí tuệ" cốt lõi của gia tộc được tiếp nối một cách chính danh và đầy kiêu hãnh.

Bài: Đinh Anh - HL Thiết kế: Hải An

Đinh Anh - HL/ TK: Hải An Nhịp sống thị trường